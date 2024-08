Boletim Matutino da VICE – 24/10/2019

Brasil

Com Joice e Major Olímpio, ala do PSL oficializa pedido de expulsão de Dudu

A ala do PSL ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), oficializou nesta quarta-feira (23) à Executiva Nacional um pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro (SP), recém-nomeado líder da legenda na Câmara. A representação é assinada pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), e pelos deputados da bancada paulista do partido Abou Anni, Coronel Tadeu, Joice Hasselmann e Júnior Bozzella. No documento os aliados de Bivar também pedem que, de imediato, seja destituída a Direção Estadual do partido em São Paulo, hoje sob o comando de Eduardo. A ofensiva contra o deputado, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), ocorre no momento em que a disputa interna no PSL ultrapassa a esfera partidária, e as duas alas partem para uma ofensiva na Justiça. – Folha de S. Paulo

Queiroz continua na pista e diz ter ‘500 cargos’ para oferecer em Brasília

Oito meses depois de ser exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, o ex-policial Fabrício Queiroz continua sendo consultado sobre nomeações no Legislativo e admite ainda ter “capital político”. Em conversa por áudio via WhatsApp do início de junho, Queiroz debate com um interlocutor a situação de cargos que podiam ser usados por aliados no Congresso. No diálogo, ele sugere que as indicações poderiam ser feitas por meio de comissões ou em gabinetes de outros deputados e senadores, e não apenas em cargos vinculados à família Bolsonaro. “Tem mais de 500 cargos, cara, lá na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou, alguma coisa, sem vincular a eles (família Bolsonaro) em nada” diz Queiroz, no áudio, para depois complementar: “20 continho aí para gente caía bem pra caralho”. – O Globo

CPI das Fake News convoca assessores diretos de Bolsonaro

Nem mesmo a presença do novo líder do PSL, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), evitou uma nova derrota do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fake News. Deputados e senadores do colegiado aprovaram hoje a convocação de assessores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, o assessor especial da Presidência, Felipe G. Martins, além de integrantes do chamado “gabinete do ódio”. O termo é usado internamente no governo para se referir ao núcleo composto pelos assessores da Presidência Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes e Mateus Matos Diniz. Os três foram convocados, o que significa que serão obrigados a comparecer à CPI. Ainda não há data para que isso ocorra. – UOL

Criada para apoiar Bolsonaro, plataforma de WhatsApp passa a criticá-lo

Eleito com participação decisiva das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro vem perdendo apoio entre ativistas digitais que durante a campanha estavam a seu lado de forma incondicional. O motivo principal é o que alguns deles consideram como traição à Operação Lava Jato e à luta contra a corrupção. O mais recente sinal desse desgaste veio da rede Zap Brasil, que até pouco tempo se chamava Zap Bolsonaro, integrada por mais de 10 mil pessoas. Foi criada para disseminar no aplicativo WhatsApp mensagens a favor do presidente e contra seus adversários. Em postagem feita na noite de quarta-feira (23), o administrador da plataforma, conhecido apenas como Carlos Henrique, deixou clara sua insatisfação com o presidente. – UOL

Joice Hasselmann usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital

Ex-líder do governo no Congresso, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) utiliza dinheiro de sua cota parlamentar para pagar uma empresa que gerencia suas redes sociais, usadas como armas na guerra digital que trava com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. A EG Consult, sediada no Rio de Janeiro, recebe R$ 2.500 mensais da verba pública para, entre outras tarefas, administrar um grupo de WhatsApp em que a deputada rebate acusações de traição e critica adversários. oice tem denunciado o uso de uma estrutura sediada no Palácio do Planalto para coordenar “milícias digitais” usadas contra desafetos do governo. Ela diz que essa rede, que passou a tê-la como alvo e seria chefiada pelos filhos de Bolsonaro, teria 20 perfis no Instagram alimentando uma rede de cerca de 1.500 páginas. – Folha de S. Paulo

MPF pede que TRF-4 anule condenação de Lula no processo do sítio de Atibaia

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul solicitou nesta quarta-feira (23) que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) anule a condenação em primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio em Atibaia. No processo, Lula foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que “a manifestação apresentada pelo MPF (…) busca atenuar as consequências jurídicas decorrentes das grosseiras violações perpetradas contra Lula também nessa ação”. O pedido do MPF não tem relação com a prisão que Lula cumpre atualmente na Polícia Federal de Curitiba, com pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP). – G1

Após mirar Receita, Lava Jato apura se PF e MP receberam mesada de doleiro

A Lava Jato do Rio de Janeiro quer esclarecer as suspeitas de corrupção envolvendo órgãos públicos que integram a própria operação. Depois de prender membros da Receita Federal, a força-tarefa voltou-se à investigação de uma suposta proteção dada pela PF (Polícia Federal) e também pelo MP (Ministério Público) a um denunciado na operação, o doleiro Dario Messer. Ele está preso desde o final de julho e é acusado de comandar uma rede de operadores financeiros responsável pela lavagem de US$ 1,65 bilhão (cerca de R$ 6,4 bilhões) para corruptos investigados na Lava Jato. Dois operadores que já trabalharam para Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”, afirmaram em delação premiada feita ao próprio MPF-RJ que pagaram US$ 50 mil por mês (mais de R$ 200 mil, na cotação atual) entre 2005 e 2013 para que ele fosse protegido de operações da PF e do MP. – UOL

Doria veta projeto de lei para compilar dados de violência contra mulher

O governador de São Paulo, João Doria, vetou o projeto de lei 113/2019, de autoria da deputada estadual Isa Penna (PSOL), que previa a criação de um banco de dados que unificasse os registros de violência contra as mulheres no estado. O PL, aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no dia 25 de setembro, por 55 dos 94 deputados, foi baseado em uma proposta de autoria da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março de 2018. No Rio de Janeiro, a lei foi sancionada em setembro do ano passado. – UOL

Buraco na rua cheio de água vira piscina para casal em MG: “uma gostosura”

A temperatura ontem em Divinópolis (MG), cidade a 127 km de Belo Horizonte, era de 27ºC quando Maria Cilene Fonseca, 54, teve permissão do marido para nadar no buraco cheio de água, que se formou após o rompimento de um cano subterrâneo da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), em frente à borracharia da família, na avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói. “Foi uma coisa espontânea. Deu na cabeça. Não tem nada disso de protesto. Eu já tinha usado a água para lavar os banquinhos da minha vizinha, uma loja em frente também foi toda lavada, e limpamos a calçada. Aproveitamos a água o tanto que pudemos”, disse ela. – UOL

Mundo

Restos mortais do ditador espanhol Franco são exumados

A exumação dos restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco do mausoléu do Vale dos Caídos, a 50 km de Madri, começou na manhã desta quinta-feira (24), informou o governo da Espanha. Um helicóptero vai transportar os restos mortais para o cemitério de El Pardo-Mingorrubio, 23 km ao norte da capital espanhola, onde estão os restos mortais da sua mulher, Carmen Polo, de acordo com a France Presse. Simpatizantes do ditador foram para cemitério para a acompanhar a mudança de túmulo. Foi do primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista, a iniciativa de remover os restos mortais. A família de Franco e três entidades chegaram a tentar impedir na Justiça a retirada da ossada, mas em setembro o Supremo Tribunal da Espanha autorizou a exumação. – G1

E mais

Cantor e compositor Walter Franco morre aos 74 anos

Walter Franco, cantor e compositor paulistano, morreu nesta quinta-feira (24), aos 74 anos. Ele estava internado desde o começo do mês após sofrer um AVC. “Franco partiu tranquilamente, nos deixando nessa madrugada”, disse a família, no perfil oficial do artista nas redes sociais. O velório acontece até as 19h na Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. Depois, o corpo será cremado no Crematório Vila Alpina. Franco deixa uma obra chamada de vanguardista, por estar à margem da MPB dominante na década de 1970. Entre suas principais composições estão “Vela aberta”, “Cabeça”, “Serra do luar”, “Feito gente”, “Canalha” e “Coração tranquilo”. – G1