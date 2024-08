Boletim Matutino da VICE – 24/1/2019

Brasil



Não é justo usar o garoto para tentar me atingir, diz Bolsonaro sobre Flávio

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou durante entrevista à TV Record em Davos (Suíça), onde participa do Fórum Econômico Mundial, que acredita na inocência do filho, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). “Acredito nele. A pressão enorme em cima dele é para tentar me atingir”, disse. Flávio é citado no procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio contra o ex-assessor Fabrício Queiroz, que é investigado por movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão durante um ano, identificada pelo Coaf. Além disso, o filho mais velho de Bolsonaro também ficou sob os holofotes por ter empregado parentes de milicianos que controlariam o chamado Escritório do Crime. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro cancela de última hora entrevista coletiva em Davos

O presidente Jair Bolsonaro cancelou de forma repentina uma coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira (23), no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Com início previsto para às 13 horas (horário de Brasília), a entrevista foi desmarcada cerca de meia hora antes. O espaço já estava montado e também contaria com a presença de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Paulo Guedes, da Economia, e Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Sem Bolsonaro, os nomes dos outros ministros foram retirados da plenária. A organização do Fórum foi pega de surpresa, já que a equipe do presidente não avisou sobre a desistência. – Exame

Governo permite que servidores comissionados imponham sigilo ultrassecreto a dados públicos

Um decreto publicado nesta quinta-feira (24), no “Diário Oficial da União”, permite que servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas imponham sigilo ultrassecreto a dados públicos. O texto, assinado pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, altera as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI). Antes, a classificação dos documentos do governo federal só podia ser feita pelo presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades equivalentes, além dos comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. – G1

DJ Leonardo Nascimento, preso por assassinato que não cometeu, é libertado no Rio

Foi solto no fim da noite desta quarta-feira (23) do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, o DJ Leonardo Nascimento, preso há uma semana acusado injustamente de assassinar Matheus Lessa, que tentou proteger a mãe de um assalto em um mercado. Desde que ele foi detido, a família alegava que Leonardo era inocente – imagens de câmeras de segurança para tentar comprovar o álibi chegaram a ser mostradas. Na manhã desta quarta, a polícia assumiu o erro e pediu à Justiça a revogação da prisão. Ao deixar Benfica, Leonardo foi recebido por amigos e familiares na porta do presídio. – G1

Mundo

Rússia alerta sobre risco de agravamento da crise na Venezuela

Aliado da Venezuela, o governo da Rússia alertou sobre a possibilidade de agravamento da crise no país a partir do estabelecimento de um processo de transição comandado por Juan Guaidó. Autoridades russas afirmaram que há riscos de redução da cooperação econômica com a Venezuela, pois a instabilidade interna impede negociações e acordos. Os presidentes do México, Andrés Obrador, da Bolívia, Evo Morales, e de Cuba, Miguel Díaz Canel, saíram em defesa de Maduro e não reconheceram a legitimidade de Guaidó. Porém, Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, Canadá, além da União Europeia, dos Estados Unidos e da Organização dos Estados Unidos reconhecem o processo de transição e manifestaram apoio a Guaidó. – Agência Brasil

E mais

Ator Caio Junqueira morre no Rio uma semana após acidente

O corpo do ator Caio Junqueira, de 42 anos, será enterrado nesta quinta-feira (24) às 16h30 no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O velório será na Capela 4 do cemitério, a partir das 11h. Caio, que atuou no longa “Tropa de Elite”, entre outros filmes, morreu na quarta-feira (23). Ele sofreu um grave acidente de carro no Aterro do Flamengo no último dia 16 e, desde então, estava internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. A morte foi confirmada pouco depois das 5h de quarta. – G1