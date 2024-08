Boletim Matutino da VICE – 24/4/2019

Brasil

Economia brasileira fecha 43 mil empregos formais em março

A economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março deste ano, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações (1.216.177) e as de demissões (1.304.373) no período. Esse foi o primeiro resultado negativo em três meses. A última vez que o Brasil havia registrado demissões foi em dezembro do ano passado, com o fechamento de 341.621 postos com carteira assinada. O resultado surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que estimavam nova abertura de vagas no mês passado. – G1

Governo oferece R$ 40 milhões em emendas para deputados que votarem pela reforma

Líderes de cinco partidos governistas confirmaram ao jornal Folha de S. Paulo que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), ofereceu destinar um extra de R$ 40 milhões em emendas parlamentares até 2022 a cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência no plenário da Câmara. A proposta foi feita na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na semana passada. A estratégia de Onyx representa um acréscimo de 65% no valor que cada deputado pode manejar no Orçamento federal de 2019 para obras e investimentos de infraestrutura em seus redutos eleitorais. – Folha de S. Paulo

Megaoperação busca mil suspeitos de homicídio e estupro em todo o país

Uma megaoperação da Polícia Civil busca prender nesta quarta-feira (24) ao menos mil foragidos da Justiça suspeitos de terem cometido homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, crime organizado e roubo, entre outros crimes graves. Os mandados autorizados pela Justiça estão sendo cumpridos nos 26 estados, além do Distrito Federal. Até as 8h30 desta quarta, as forças de segurança não haviam divulgado o número de criminosos presos. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Em São Paulo, cerca de 4.500 policiais já prenderam ao menos 100 suspeitos. – Folha de S. Paulo

Mulheres assinam 72% dos artigos científicos publicados pelo Brasil

O Brasil é o país íbero-americano com a maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres seja como autora principal ou como co-autora, de acordo com a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Entre 2014 e 2017, o Brasil publicou cerca de 53,3 mil artigos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. Atrás do Brasil, aparecem a Argentina, Guatemala e Portugal com participação de mulheres em 67%, 66% e 64% dos artigos publicados, respectivamente. No extremo oposto estão El Salvador, Nicarágua e Chile, com mulheres participando em menos de 48% dos artigos publicados por cada país. – Agência Brasil

Assembleia da Paraíba aprova criar dia estadual em prol da maconha terapêutica

Foi aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) nesta terça-feira (23) o projeto de lei estadual 268 que institui o dia 7 de maio como o Dia Estadual de Visibilidade da Cannabis Terapêutica. No plenário, o projeto teve apenas um voto contrário, do deputado Wallber Virgolino (Patriotas), e uma abstenção, do deputado Tovar Correia Lima (PSDB). O projeto foi proposto pela deputada Estela Bezerra (PSB). Após aprovação, o projeto segue para sanção do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que tem até 30 dias para exercer seu direito enquanto chefe do Executivo estadual. De acordo com a deputada autora do projeto, a ideia é que o governador aprove o projeto até o dia 7 de maio, dia celebrado pelo projeto de lei. – G1

Papagaio é apreendido após anunciar chegada de policiais na biqueira: ‘Mamãe, polícia!’

Um papagaio foi apreendido pela Polícia Militar do Piauí em uma casa que funcionaria como ponto de venda de drogas, na Vila Irmã Dulce, Zona Sul da capital Teresina. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o pássaro avisou os donos sobre a chegada da PM, gritando: “Mamãe, polícia!”. O marido da dona do papagaio, identificado como Edvan, de 30 anos, foi preso após os policiais encontrarem porções de crack na casa. O papagaio será encaminhado pelos policiais do Batalhão de Polícia Ambiental para o Zoobotânico de Teresina. – G1

Mundo

Kim Jong-un participa de encontro com Putin na Rússia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou nesta quarta-feira (24) a Vladivostok, na Rússia, onde se encontrará com o presidente Vladimir Putin na quinta-feira (25). Essa é a primeira vez que Kim visita o país. Pouco depois de cruzar de trem a fronteira russo-norte-coreana, ele disse “estar feliz por pisar em solo russo” e que esta não será a sua última visita: “é apenas o primeiro passo”. O trem blindado do líder norte-coreano chegou às 10h30 (hora local) à estação de Khasan, onde foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Igor Morgulov, e outras autoridades, entre elas o ministro do Desenvolvimento do Extremo Oriente, Aleksandr Kozlov. – G1

EUA ameaçam vetar resolução da ONU que classifica estupro como ‘arma de guerra’

Os EUA estão ameaçando vetar uma nova resolução proposta pela ONU para combater o uso do estupro como arma de guerra por causa de questões de saúde sexual e reprodutiva contidas na linguagem do texto. Um rascunho da proposta oferecida pela missão da Alemanha já havia sido modificada para não incluir a criação de um órgão responsável pelo monitoramento dessas atrocidades, que sofreu oposição de China, Rússia e EUA. Ainda assim, os EUA devem rejeitar a proposta como um todo, por considerar que a linguagem do documento seria favorável ao aborto – da mesma maneira, Washington tem vetado qualquer menção à palavra “gênero” por acreditar que a expressão pode ajudar a luta por direitos de pessoas trans. – The Guardian

E mais

Polícia prende mulher que jogou filhotes de cachorro no lixo durante o Coachella

A polícia norte-americana prendeu nesta terça-feira (23) a mulher que foi flagrada jogando filhotes de cachorro no lixo durante o festival de música Coachella, na cidade de Indio, na Califórnia. Deborah Culwell, de 54 anos, foi encontrada e detida. A informação é da rede de TV americana CBS. As autoridades ainda encontraram mais 30 cachorros na casa de Culwell, quantidade acima da permitida no local. Eles foram resgatados e estão sendo cuidados pelo Riverside County Animal Services, centro local de proteção animal. Um vídeo divulgado neste fim de semana a flagrou jogando um saco de filhotes de cachorro em uma lixeira durante o festival, conforme publicou o site TMZ. – UOL