Boletim Matutino da VICE – 24/6/2019

Parada LGBT reúne 3 milhões de pessoas em São Paulo

A 23ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, considerada a maior do mundo, reuniu 3 milhões de pessoas neste domingo (23) na Avenida Paulista, segundo os organizadores. Ao todo, 19 trios elétricos desfilaram por cerca de sete horas de apresentações. Entre os shows apresentados estava a Spice Girl Mel C e também Iza, Karol Conká, Gloria Groove, Aretuza Love, Luisa Sonza e Mateus Carrilho, entre outros. O tema deste ano da parada foi os “50 anos de Stonewall”, um conflito que aconteceu em 1969 em um bar nos Estados Unidos e foi um marco para o ativismo da comunidade LGBT. Durante a abertura, discursaram políticos como os deputados federais David Miranda (PSOL-RJ) e Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a ex-senadora Marta Suplicy (sem partido). Foram feitas críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) e o público entoou coros contra o presidente. – G1

Moro cancela ida à Câmara para falar sobre conversas publicadas pelo Intercept

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cancelou a sua ida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados marcada para quarta-feira (26) para dar explicações sobre mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Operação Lava Jato e publicadas pelo site The Intercept. O cancelamento foi confirmado pelo presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-PR). Em nota, a assessoria de imprensa do ministro informou que ele não poderia comparecer à audiência na Câmara devido a uma viagem oficial aos Estados Unidos. Como se tratava de um convite, e não convocação, o ministro não era obrigado a comparecer. Ainda não foi marcada nova data. – G1

STF adiará julgamento de suspeição de Moro no caso Lula

O julgamento da suspeição de Sergio Moro no caso do tríplex de Lula será adiado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A análise do habeas corpus em que a defesa do petista pede a anulação do julgamento alegando que Moro foi parcial estava marcada para a terça (25). A presidente da Segunda Turma do STF, Cármen Lúcia, colocou o caso, no entanto, no último lugar da fila. Antes dele, 11 processos teriam que ser apreciados. O ministro Gilmar Mendes concluiu que não haverá tempo de debater o caso de Moro. Só o voto dele tem mais de 40 páginas. Mendes decidiu, então, indicar o adiamento da discussão. O caso deverá voltar à pauta no segundo semestre. O pedido dos advogados de Lula foi apresentado antes do escândalo das mensagens revelado pelo site The Intercept. – Folha de S. Paulo



Governo vai cortar projeção do PIB e mudar forma de divulgação

O governo federal cortará pela terceira vez a previsão oficial de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para 2019, o que reduzirá a projeção de arrecadação e complicar ainda mais o cenário para cumprir a meta fiscal do ano. Com a rápida deterioração nas expectativas de crescimento, o Ministério da Economia planeja acelerar a divulgação da estimativa para diminuir a defasagem entre o cálculo da pasta e o do mercado. O orçamento de 2019 foi elaborado em meados do ano passado com uma previsão de crescimento de 2,5%. Em março, o governo cortou a projeção para 2,2%; em maio, para 1,6%. A tendência é que a nova previsão oficial fique próxima àquela calculada pelo mercado. Os analistas esperam uma expansão de apenas 0,87%, de acordo com o boletim Focus desta segunda-feira (24). – Folha de S. Paulo

Câmara do Rio confirma para esta terça a votação do impeachment de Crivella

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro confirmou para esta terça-feira (25) a votação do impeachment do prefeito Marcelo Crivella (PRB). A sessão que pode afastar Crivella deve começar às 14h, como indica a Ordem do Dia. O impeachment depende do voto de dois terços do plenário – ou 34 dos 51 vereadores. A íntegra do parecer da comissão processante foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta segunda-feira (24). Essa era a condição para liberar o processo para votação em plenário. O texto foi lido na Câmara na última quarta-feira (19). O relator da comissão processante, vereador Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos), pediu o arquivamento do processo. – G1

Fiocruz vai fabricar no Rio remédio usado no tratamento do HIV

O Duplivir, um medicamento usado para o tratamento do HIV, começará a ser totalmente fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro. Esse processo deve baratear os gastos em 10% do Governo Federal com a compra do medicamento para o Sistema Único de Saúde (SUS). O Duplivir será totalmente fabricado pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, da Fiocruz, a partir de agosto. Atualmente ele é fabricado em uma parceria entre a Fiocruz e laboratórios privados. Ao longo de cinco anos, o Ministério da Saúde solicitou um total de 368 milhões de unidades do Duplivir que foram fabricadas em parceria com a iniciativa privada. O valor de mercado do remédio é de R$ 3 por unidade. A Fiocruz conseguiu baixar o preço para R$ 1,90 por causa dessa parceria. Isso representou uma economia de R$ 258 milhões aos cofres públicos. – G1

Time de Santa Catarina vence primeiro mundial de futsal

Com vitória por 2 a 1 na prorrogação, o Leoas da Serra, time de Lages, Santa Catarina, conquistou o título mundial de futsal feminino na manhã deste domingo (23). Diante de quase cinco mil torcedores que lotaram o Ginásio Jones Minosso, as brasileiras venceram o Atlético Navalcarnero (do Atlético de Madrid), na final do Mundial Intercontinental de Clubes de Futsal Feminino. Depois da derrota no primeiro jogo da final, somente uma vitória no tempo normal mantinha o time brasileiro na disputa pelo título. Depois de empatar o placar com a aprtida anterior em 3 a 1, as catarinenses viraram na prorrogação. – NSC Total