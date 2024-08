Boletim Matutino da VICE – 24/7/2019

Brasil

Antes de Bolsonaro ir ao AM, PRF interroga professores que organizam atos

Uma reunião marcada por professores sindicalizados para preparar manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL), que deve visitar Manaus nesta quinta-feira (25), teve a intervenção de três Policiais Rodoviários Federais armados que foram ao local perguntar quem eram os organizadores dos atos. Os relatos foram compartilhados por participantes nas redes sociais e repetidos à reportagem do UOL por dois professores, que enviaram fotos da ação. A PRF não respondeu qual a motivação ou o embasamento legal da operação. “Eles falaram que estavam cumprindo ordem do Exército Brasileiro”, afirmou à reportagem o professor de história Yann Ivannovick, que também preside a Frente Brasil Popular no Amazonas. – UOL

Chuva causa ao menos seis mortes, além de deslizamentos em Pernambuco

Seis pessoas morreram em razão das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a madrugada desta quarta-feira (24), segundo o Corpo de Bombeiros. O temporal também derrubou barreiras e árvores e causa diversos pontos de alagamento, que dificultam a circulação dos ônibus. Em algumas cidades da RMR, aulas da rede municipal foram canceladas. Duas mortes registradas pelos Bombeiros ocorreram na Estrada do Passarinho, no trecho do Recife, e no bairro de Dois Unidos, também na capital pernambucana. Outras duas mortes foram confirmadas em Águas Compridas, em Olinda. Houve, ainda, uma morte registrada em Caetés, em Abreu e Lima. – G1

PF prende quatro suspeitos de hackear celulares de Moro e Deltan

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (23) quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão cujos alvos são suspeitos de envolvimento na invasão de celulares do ministro Sergio Moro (Justiça). As prisões e buscas são de supostos hackers ou de pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. Foram detidos três homens e uma mulher, aparentemente jovens. O grupo está na sede da Superintendência da PF em Brasília. Um deles já prestou depoimento. De acordo com a PF, os mandados foram executados nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A Polícia Federal já instaurou quatro inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça. – G1

Caso de navios iranianos presos em Paranaguá pode afetar comércio de milho

O Irã é o maior comprador do milho brasileiro no exterior, e o imbróglio que impede o abastecimento de navios em Paranaguá tem potencial para interromper quase 30% das exportações do grão. Apenas em 2018, as vendas ao exterior somaram 22 milhões de toneladas. Dessas, 6,4 milhões foram para o Irã. No primeiro semestre deste ano, segundo dados do Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária), outras 2,4 milhões de toneladas já foram embarcadas ao país. Das quase 100 milhões de toneladas de milho produzidas nesta safra, 76 milhões foram na chamada safrinha, cuja colheita se concentra nos meses de junho e julho. – Folha de S. Paulo

Nº de medidas protetivas que dobra em delegacias da mulher 24 horas em SP

Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que o aumento no número de medidas protetivas encaminhadas ao juízo nas quatro delegacias da mulher que passaram a funcionar 24 horas na capital foi de 101% no segundo bimestre de 2019 em comparação com os dois primeiros meses deste ano. A 2ª DDM – Vila Clementino, 6ª DDM – Santo Amaro, 7ª DDM – Itaquera e 8ª DDM – São Mateus ampliaram o atendimento no dia 8 de março. Em janeiro e fevereiro, essas quatro delegacias encaminharam 467 pedidos. Em março e abril, esse número saltou para 938. Só na 6ª DDM, de Santo Amaro, o número de medidas protetivas passou de 50 em janeiro para 215 em abril, aumento de 330%. Atualmente, dez delegacias não fecham as portas à noite no estado de São Paulo, o que representa apenas 8% do total de delegacias da mulher. – G1

Câmara dos Deputados debaterá liberação de maconha medicinal em agosto

A Câmara dos Deputados deve instalar em agosto uma comissão especial para discutir o uso da cannabis sativa para fins medicinais. A comissão deve se contrapor ao ministro Osmar Terra, da Cidadania. Ele chegou a defender nesta semana que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) seja fechada caso aprove o plantio para tratamento. O órgão abriu uma consulta pública para discutir o assunto. A posição do ministro não encontra eco, no entanto, nem mesmo em parlamentares da base de Bolsonaro na Câmara. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por exemplo, fará parte da comissão especial – ela assina o projeto ao lado de Marcelo Freixo (PSOL-RJ). – Folha de S. Paulo

Juíza de Goiás bloqueia R$ 1,5 mi do ex-governador tucano Marconi Perillo

A juíza Zilmene Gomide Manzolli, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, decretou a indisponibilidade de bens do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) no valor de R$ 1.484.430,80. A decisão acolhe pedido do promotor de Justiça Fernando Krebs, do Ministério Público de Goiás, para “garantir os danos causados aos cofres públicos, em razão de renúncia fiscal de IPVA. A liminar da magistrada também sustou os efeitos da lei n° 19.616/2017, que regulamentou a renúncia fiscal. Na ação, o promotor relatou que a renúncia de receita se deu com o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa, que aprovou as medidas sem questionamento. – UOL

Adolescente de 14 anos morre ao tentar furtar cerveja de bar em MS

O corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado preso em uma janela na manhã dessa terça-feira (23) em Rio Verde de Mato Grosso, a 205 km de Campo Grande. De acordo com a polícia, a suspeita é que a vítima morreu por asfixia após tentar furtar cervejas de um bar. Conforme a delegada Andressa Vieira, o corpo do rapaz foi encontrado pelo dono do estabelecimento por volta das 06h30. O proprietário acionou a Polícia Militar e ao lado do corpo foram encontradas duas caixas da bebida em cima da janela. – G1

Governo avalia liberar venda de botijão de gás parcialmente cheio e sem marca de distribuidora

O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone , afirmou nesta terça-feira que o governo estuda permitir a venda fracionada de gás de cozinha aos consumidores e também do botijão parcialmente cheio. Além disso, ele afirmou que o governo cogita liberar a venda de botijão sem marca de distribuidoras. Oddone afirmou que a intenção da ANP com o fracionamento da venda de gás de cozinha é que os consumidores tenham a possibilidade de abastecer botijões de gás como ocorre, por exemplo, com a gasolina e o etanol em um posto de combustível. – O Globo

Mundo

Corpo de jovem desaparecido por 10 anos nos EUA é encontrado atrás de freezer em supermercado

O corpo de Larry Ely Murillo-Moncada foi encontrado atrás do freezer de um supermercado em Iowa, nos Estados Unidos, quase uma década após ter desaparecido, anunciou a polícia de Council Bluffs na segunda-feira (23). Em 28 de novembro de 2009, Murillo-Moncada deixou a casa da família no meio da noite descalço e apenas com um moletom azul marinho e calça azul clara. Ele não levou suas chaves. A família registrou o desaparecimento na polícia. Apesar dos esforços, as buscas não avançaram. O corpo só foi encontrado em janeiro no No Frills Supermarket, onde Murillo-Moncada já tinha trabalhado. O supermercado foi fechado em 2016 e, apenas em janeiro deste ano, funcionários começaram a desmontar as prateleiras e remover os refrigeradores. – G1

Distrito nos EUA recusa oferta de empresário de quitar dívida de almoço de estudantes

Um distrito escolar no interior da Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, recusou a oferta de um empresário de quitar a dívida escolar de almoço de seus estudantes. Todd Carmichael, diretor e cofundador de uma marca de café, ofereceu US$ 22 mil (R$ 83 mil) ao distrito para pagar a dívida dos alunos. O presidente do conselho escolar, Joseph Mazur, afirmou que as dívidas são de alunos cujos pais podem pagá-las. Antes da oferta do empresário, o distrito escolar, de Wyoming Valley West, chegou a enviar cartas a cerca de mil pais de alunos afirmando que, se eles não quitassem as dívidas, poderiam perder a guarda dos filhos. Segundo o distrito, quatro pais devem, pelo menos, US$ 450 (cerca de R$ 1,7 mil) cada um. – G1

E mais

Jornalista esportivo Juarez Soares morre aos 78 anos em SP

O jornalista esportivo Juarez Soares morreu na tarde desta terça-feira (23) na cidade de São Paulo após sofrer uma parada cardíaca. Ele tinha 78 anos e lutava contra um câncer. A Santa Casa de São Paulo informou que “China”, como era conhecido, deu entrada no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória, e que foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso. Ele morreu às 14 horas. Além de jornalista, cuja carreira começou no interior de SP em 1958, Soares também teve participação política como secretário de Esportes do município de São Paulo durante a gestão da prefeita Luiza Erundina e foi vereador na capital. – G1