Boletim Matutino da VICE – 25/10/2019

Brasil

Greenpeace vai processar Salles por ligar ONG à mancha de óleo

A organização ambiental Greenpeace vai acionar, na Justiça, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelas declarações publicadas pelo ministro no Twitter, na qual insinua que o barco da ONG estava na mesma área suspeita de derramar o petróleo cru que se espalhou pelo litoral do Nordeste do País. Ao Estadão, o coordenador de políticas públicas do Greenpeace, Marcio Astrini, disse que a área jurídica da organização já foi mobilizada e que Ricardo Salles será interpelado judicialmente. “Iremos à Justiça contra as falsas declarações feitas pelo ministro”, disse Astrini. “A decisão está tomada. Agora, será analisada por nossa área jurídica”. – Estadão

Insinuação de Salles ao Greenpeace causa desconforto em ala militar do governo

Causou desconforto em vários setores do governo a insinuação feita pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o derramamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste poderia estar relacionado com uma embarcação do Greenpeace. No início da tarde desta quinta-feira (25), Salles publicou comentário em rede social se referindo ao navio do Greenpeace como “#greenpixe”, associando a embarcação às manchas de óleo. A avaliação de integrantes da ala militar do governo é de que esse tipo de declaração tira o foco do principal: a reação feita para minimizar os efeitos do que já é considerado o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. – G1

Filhos de Bolsonaro têm 116 cargos nomeados no Congresso

Citados pelo ex-policial Fabrício Queiroz, os cargos no Congresso sob o comando da família Bolsonaro somam, por mês, quase R$ 1 milhão em salários. Ao todo, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) têm 116 pessoas nomeadas nas estruturas do Congresso, somando as vagas nos gabinetes ou relacionadas a funções de comando que os dois exercem. O Estadão mapeou os cargos e os salários nos gabinetes dos dois filhos de Bolsonaro e, também, em postos chaves que cada um ocupa como, no caso de Eduardo, a Liderança do PSL e a Comissão de Relações Exteriores (Creden) da Câmara. Já Flávio tem aliados nomeados na Terceira Secretaria do Senado, que comanda, além dos gabinetes de Brasília e do Rio de Janeiro. – UOL

Protestos no Chile são ‘atos terroristas’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “atos terroristas” os protestos que têm ocorrido no Chile, que começaram na semana passada e já deixaram 18 mortos e 535 feridos, além de 2.410 detidos. Bolsonaro ameaçou também que as tropas brasileiras têm de estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem no Brasil. No Chile, o presidente Sebastian Piñera mobilizou as Forças Armadas para reprimir as manifestações, o que não ocorrida desde o final da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). As declarações foram dadas na noite de quinta-feira (24) em Pequim, onde Bolsonaro se encontra com o presidente chinês, Xi Jinping, na manhã desta sexta (25). – G1

Bolsonaro compra motocicleta e preocupa segurança presidencial

Com a recorrente queixa de que vive em uma espécie de “prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica”, o presidente Jair Bolsonaro comprou uma motocicleta do modelo Honda 750 para dirigir aos finais de semana pela capital federal. O programado é que ele busque o veículo de cor azul em uma concessionária de Brasília no dia 2 de novembro, assim que retornar de viagem de mais de dez dias ao continente asiático. No Rio de Janeiro, ele tinha uma motocicleta modelo XL350. A compra da motocicleta gerou preocupação no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) sobre a possibilidade de o presidente “escapar” sem o acompanhamento do aparato de segurança. Ele combinou com a pasta ministerial, no entanto, que só irá utilizar o veículo dentro da área da residência oficial. – Folha de S. Paulo

Maia diz que vitória de Bolsonaro se deu em ambiente de polarização e fake news

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira, 24, em Londres que foi num ambiente de uso intensivo das redes sociais e de polarização – não apenas no Brasil, como em todo o mundo – que Jair Bolsonaro foi eleito presidente. “Era um ambiente de muitas fake news”, afirmou durante palestra no Brazil Institute, do King’s College. Para Maia, o Brasil saiu das eleições de 2018 com um resultado que, de alguma forma, converge com alguns outros eventos que ocorreram no mundo, como a eleição norte-americana, que levou Donald Trump ao poder, e o Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). – Istoé

“Quem não deve não teme”, diz suspeito de orquestrar “Dia do Fogo”

Principal suspeito de ter articulado o ‘Dia do Fogo’, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (PA), Agamenon Menezes, nega a existência de um ataque organizado para incendiar a Floresta Amazônica nos dias 10 e 11 de agosto. Para ele, dizer que houve uma organização para queimadas no mesmo dia foi uma invenção da imprensa para atingir o presidente Jair Bolsonaro. “Todo mundo quer derrubá-lo. Aproveitaram essa deixa”, afirmou o ruralista, 18 dias antes de ter sido alvo da operação ‘Pacto de Fogo’, da Polícia Federal (PF), que investiga o incêndio em áreas da Amazônia. – UOL

Carteiro Reaça montou central de dossiês e ataques apócrifos na Assembleia de SP

O deputado estadual paulista Gil Diniz (PSL), conhecido como Carteiro Reaça, montou uma central de fabricação e distribuição de dossiês e memes (montagens com fotos e textos) apócrifos para atacar adversários. Diniz é considerado o braço direito da família Bolsonaro em São Paulo. A Folha teve acesso a conversas de um grupo de WhatsApp, chamado de “Gabinete Gil Diniz”, em que o então deputado eleito orienta e discute com auxiliares a confecção das peças. As mensagens obtidas pelo jornal foram trocadas no período em que antecedeu a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia, em 15 de março deste ano, mesma data em que o parlamentar tomou posse. Todas as pessoas que participaram destas conversas acabaram, após essa data, nomeadas para trabalhar no gabinete de Gil Diniz na Assembleia. – Folha de S. Paulo

Mundo

Polícia prende dois suspeitos pela morte de 39 pessoas em um caminhão na Inglaterra

A polícia britânica afirmou que prendeu nesta sexta-feira (25) mais duas pessoas pela morte de 39 pessoas encontradas em um baú de um caminhão em Grays, na região de Essex, na Inglaterra. Os dois detidos são suspeitos dos crimes de tráfico de pessoas e assassinato. Eles são um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, que foram presos na cidade de Warrington, no norte da Inglaterra, de acordo com a polícia de Essex. O motorista do caminhão, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, ainda está sob custódia da polícia, preso por suspeita de homicídio. Os 39 corpos eram de chineses, segundo a polícia britânica. Entre as vítimas, havia 31 homens e oito mulheres. A causa das mortes ainda é investigada. As vítimas podem morrido por sufocamento ou de frio, pois se tratava de um caminhão frigorífico. – G1