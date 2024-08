Boletim Matutino da VICE – 25/11/2019

Brasil

MPRJ abre inquérito para apurar ‘funcionários fantasmas’ em gabinete de Flávinho

Videos by VICE

O Ministério Público do Rio (MPRJ) abriu um novo inquérito para investigar as denúncias de uso de “funcionários fantasmas” no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do estado. O novo procedimento não tem relação com o relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que apontou movimentação atípica de mais R$ 1 milhão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. O MPRJ abriu a investigação em 23 de setembro para apurar eventual improbidade administrativa envolvendo a contratação de “assessores fantasmas”. Os fantasmas seriam, segundo o MP, pessoas com cargos comissionados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que não teriam exercido funções inerentes à atividade parlamentar. – G1

Justiça autoriza quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro Ricardo Salles

A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os desembargadores atenderam a pedido do procurador de Justiça de São Paulo Ricardo Dias Leme feito por meio de um recurso chamado Agravo de Instrumento. A autorização da quebra dos sigilos fiscal e bancário de Salles decorre de um inquérito civil por enriquecimento ilícito aberto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em agosto deste ano. Na própria decisão em que autoriza a quebra do sigilos fiscal e bancário do ministro, a Justiça de São Paulo destaca aumento patrimonial incompatível com o cargo de secretário do Meio Ambiente do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB). – G1

PF diz que DEM liderou esquema com maior candidata laranja do país

Investigação da Polícia Federal aponta fortes indícios de que verba eleitoral pública do DEM nacional foi desviada por meio da maior candidatura laranja das eleições de 2018. Uma mulher do Acre que oficialmente concorreu a deputada estadual recebeu R$ 240 mil do Diretório Nacional da sigla, declarou ter contratado 46 pessoas para atividades de mobilização de rua, entre elas dois coordenadores de campanha, além de aluguel de 16 automóveis, confecção de santinhos e contratação de anúncios —recebendo ainda R$ 39.500 em material eleitoral doado. Apesar do aparente grande aparato de campanha, a policial militar Sonia de Fátima Silva Alves obteve apenas seis votos, tornando-se a candidata com o voto mais caro do país —foram R$ 46,6 mil de verba pública por apoiador. De acordo com o inquérito da PF Sonia foi usada como candidata laranja para desvio dessas verbas em benefício da campanha do deputado federal Alan Rick (AC). – Folha de S. Paulo

Lava Jato sabia desde 2016 de acusação que levou ex-Braskem à prisão nos EUA

O ex-presidente da Braskem José Carlos Grubisich, que foi preso na semana passada, em Nova York, sob a acusação de ter criado caixa dois na empresa, já havia sido delatado pelo mesmo motivo para o MPF (Ministério Público Federal brasileiro). Essa informação, porém, não chegou a gerar denúncia contra ele no Brasil. A Braskem, controlada pelo grupo Odebrecht, é uma das maiores petroquímicas das Américas e tem capital aberto em Bolsa. Hoje, a Odebrecht tem 38,3% da Braskem, enquanto a Petrobras tem 36,1%. Os 25,5% restantes estão nas mãos de minoritários. A acusação de que o executivo tinha sido responsável pela criação do caixa dois da companhia está no acordo de leniência da Braskem, firmado em dezembro de 2016 com o MPF. – Folha de S. Paulo

Fragmentos de óleo são retirados de mais 3 cidades no Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil recolheu neste domingo (25) novos fragmentos de óleo no norte do RIo de Janeiro e informou que as amostras foram enviadas para análise. Ainda não há confirmação que de que o óleo recolhido é o mesmo que atingiu as praias de Grussaí, em São João da Barra, também no norte do estado, na região Nordeste do país e no Espírito Santo. De acordo com a Marinha, dessa vez, foram retirados fragmentos das praias de Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapoana; e na praia do Barreto, em Macaé. A maior quantidade foi retirada do Canal das Flechas, em Quissamã, onde apareceu 1 kg de óleo. Na sexta-feira (22), 300 gramas do material já tinham sido encontrados no Rio de Janeiro pela primeira vez. – UOL

151 pessoas são presas por reconhecimento facial no país; 90% são negras

Na falta de dados oficiais, pesquisadores resolveram monitorar por conta própria o número de pessoas presas com o uso de tecnologias de reconhecimento facial, que começaram a ser implantadas neste ano no país. Foram 151 detidos de março a outubro, em cinco estados. A Bahia registrou 52% dos casos, seguida de Rio de Janeiro (37%), Santa Catarina (7%), Paraíba (3%) e Ceará (1%). O levantamento foi feito com base em reportagens de veículos de imprensa e páginas das polícias e de outros órgãos nas redes sociais. Os resultados foram publicados nesta quinta (21), em um relatório da Rede de Observatórios da Segurança, grupo criado em maio para coletar indicadores que não são divulgados oficialmente, como episódios de racismo, operações policiais e chacinas. – Folha de S. Paulo

Moradores de rua da Grande SP morreram de overdose de cocaína após ingestão de bebida

A Polícia de São Paulo confirmou por meio de novos laudos neste sábado (23) que os quatro homens que morreram na Praça Central de Barueri, na região metropolitana, tiveram overdose causada pela mistura de bebida e cocaína. Há uma semana, um homem abordou sete pessoas na praça e ofereceu uma garrafa com bebida. Depois de tomar o líquido, o grupo começou a passar mal e, meia hora depois quatro pessoas já estavam mortas, como mostraram imagens de uma câmera de segurança. Na sexta-feira (22), a perícia da Polícia Técnico Científica apontou que a bebida era uma mistura de álcool e cocaína, e o laudo necroscópico de uma das vítimas, Marlon Gonçalves, indicou morte por overdose, com 4 gramas de álcool por mililitro de sangue – o que correspondem a 16 doses de cachaça, além de 1,5 grama de cocaína. – G1

Deputado usa imunidade parlamentar para trazer canabidiol do Uruguai

O deputado federal Marlon Santos (PDT-RS) admitiu, durante audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, na última quarta-feira (20), que traz do Uruguai, de forma ilegal, três vidrinhos de canabidiol por mês. “Eu, pessoalmente, vou todo mês no Uruguai comprar canabidiol escondido para três pessoas que até então ,com indicação médica, não conseguiam ter acesso porque, para transportar para o Brasil, é R$ 9 mil que uma transportadora cobra”, ressaltou ao lado de ruralistas que discutiam o uso medicinal da cannabis sativa. “Eu não faço isso para financiar o comércio ilegal ou o tráfico. É uma questão humanitária, eu estou tentando ajudar quem precisa”, destacou. – Metrópoles

Assembleia Legislativa de SP debate fornecimento gratuito de remédios derivados da maconha

Nesta segunda-feira (25), das 9h30 às 13 horas, a Assembleia Legislativa de São Paulo discutirá um projeto do deputado estadual Caio França (PSB), que prevê o fornecimento gratuito de medicamentos derivados de Cannabis sativa, nome científico da maconha. França afirma ser preciso assegurar remédios à base de maconha para pacientes de baixa renda, que não conseguem pagar os custos de sua importação e já esgotaram métodos convencionais para tratar doenças graves. – A Tribuna

Banhistas são atacados por piranhas em prainha do Rio Tietê no interior de SP

Cinco banhistas foram atacados por piranhas na prainha do Rio Tietê, de Pereira Barreto (SP), neste domingo (24). Os ataques aconteceram em um ponto do rio próximo a área de camping, onde pessoas costumam curtir o fim de semana. De acordo com a prefeitura, responsável pela área, a suspeita é de que uma pessoa com o pé machucado tenha entrado na água e o sangue atraiu as piranhas. Essa pessoa foi a primeira a ser atacada, na hora do almoço. Durante a tarde, outras quatro pessoas foram atacadas. Três pessoas foram levadas para o pronto-socorro de Pereira Barreto e uma delas teve parte do dedo arrancado. – G1

Mundo

Fotógrafa chilena que registrava manifestações é encontrada morta a facadas

A fotógrafa chilena Albertina Martínez Burgos foi encontrada sem vida na manhã desta quinta-feira (21), no apartamento onde morava, no centro de Santiago. No apartamento de Albertina foram encontradas várias marcas de sangue em diferentes locais, e também o corpo mostrava lesões, razão pela qual o Ministério Público do país trabalha com a hipótese de homicídio. A jovem tinha 38 anos e trabalhava como assistente de iluminação do canal de televisão Megavisión. Também fazia trabalhos como fotógrafa freelancer, e nas últimas semanas estava se dedicando a registrar casos de violência contra mulheres nas manifestações realizadas no país desde outubro. – Fórum

Após votação acirrada, Corte Eleitoral do Uruguai adia anúncio do novo presidente

O próximo presidente do Uruguai será conhecido apenas entre quinta ou sexta-feira, informou a Corte Eleitoral. Com 100% das urnas apuradas à 1h27 deste domingo (24), o candidato de oposição Luis Lacalle Pou aparece com 48,7% dos votos válidos contra 47,5% do governista Daniel Martínez. O jornal “El Observador” afirma que Lacalle Pou será o presidente depois de uma noite de resultados apertados, mas lembra que Martinez não reconheceu a derrota, e o próprio Lacalle preferiu esperar os números finais dos chamados “votos observados”. Esses votos são de pessoas que votaram fora de suas zonas eleitorais, de idosos e de eleitores com necessidades especiais, e que dependem de checagem especial. É uma etapa mais longa da apuração, porque uma série de dados dos votantes são conferidos. – G1

Uber perde licença para atuar em Londres e tem 21 dias para recorrer

A autoridade de trânsito de Londres, no Reino Unido, anunciou nesta segunda-feira (25) que não vai renovar a licença para o Uber atuar na cidade, o que representa um revés para a companhia. O Uber disse que vai recorrer da decisão, e tem 21 dias para isso. A empresa pode continuar a atuar enquanto o apelo estiver tramitando. A agência pública Transporte para Londres citou “diversas violações que colocam os passageiros e sua segurança em risco” em uma decisão de não estender a licença do Uber. O órgão cita que apesar de ter atendido alguns dos problemas, não “há confiança que questões parecidas não vão ocorrer o futuro”. – G1

E mais

Jorge Jesus recebe título de cidadão do Rio de Janeiro nesta segunda-feira

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, vai receber na manhã desta segunda-feira (25) o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores. A cerimônia vai acontecer no Palácio Pedro Ernesto, sede do poder legislativo municipal. Os jogadores do Flamengo comemoraram os dois títulos, da Libertadores e do Brasileirão, com uma festa na Zona Sul do Rio noite deste domingo (24). Na chegada ao evento, o artilheiro Gabigol disse que o momento é de curtir a festa. Ele contou que comemorou o título do Brasileirão dentro do ônibus do Flamengo logo depois do fim do desfile de cerca de 4 horas na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. – G1