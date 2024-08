Boletim Matutino da VICE – 2/5/2019

Brasil

Em 4 anos, Brasil reduz investimento em educação em 56%; cortes continuam

O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos quatro anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões. A projeção da Lei Orçamentária deste ano é que o valor seja ainda menor e fique em R$ 4,2 bilhões. A situação orçamentária da pasta é delicada. Nesta semana, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que cortará em 30% os recursos de todas as universidades federais do país. A informação sobre a redução no investimento consta em um informativo técnico da Câmara dos Deputados. O estudo identificou que caiu o valor gasto nos três níveis de ensino: básico, técnico e superior. O levantamento foi feito com base nos orçamentos efetivamente realizados entre 2014 e 2018 e corrigidos pelo IPCA. – UOL

Empresas desistem de patrocinar homenagem a Bolsonaro em Nova York

Pelo menos três empresas que figuravam entre as patrocinadoras de um evento Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro como “Pessoa do Ano” retiraram seus apoios. A cerimônia de entrega está prevista para ocorrer em 14 de maio, em Nova York. A informação foi divulgada nesta terça-feira (30) pela rede americana CNBC e marca mais um revés para o evento, que tem sido cercado por polêmicas desde que Bolsonaro foi anunciado como homenageado. Segundo a CNBC, entre os patrocinadores que desistiram de associar ao evento estão a companhia aérea Delta, a consultoria Bain & Company e o jornal Financial Times. – G1

Governo quer cortar PIS porque acha que é pago a quem não precisa tanto

O abono salarial do PIS/Pasep, bônus anual de até um salário mínimo pago a empregados de baixa renda, beneficia pessoas de ‘renda intermediária’, em detrimento daquelas que vivem de fato na pobreza, e gera desigualdade na maneira como está configurado hoje. É este um dos argumentos apresentados pelo governo para justificar a alteração proposta para o benefício com a reforma da Previdência: pelo texto apresentado, o abono salarial passaria a ser pago a trabalhadores que ganham apenas um salário mínimo, no lugar do teto atual de dois salários (veja todas as exigências mais abaixo). O benefício é voltado apenas para empregados com carteira assinada. – UOL

Explosão destrói fábrica clandestina de fogos de artifício e deixa seis feridos no Ceará

Uma explosão destruiu uma fábrica de fogos de artifício clandestina na manhã desta quinta-feira (2) no Bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Ceará. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas durante o ocorrido, segundo o Corpo de Bombeiros do município. O major dos Bombeiros Noberto Santos disse que cinco pessoas estavam dentro da fábrica no momento da explosão. Uma delas estava trabalhando com a fabricação dos produtos. Segundo a enfermeira Ivanécia Sampaio, os feridos têm idades entre 21 e 31 anos. “Um das vítimas teve queimaduras extensas e os demais estão estáveis. A ambulância vai remover as vítimas e deve vir outra para atender outras possíveis vítimas”, informou enfermeira. – G1

Mercado de insumos para cultivo de maconha cresce nas capitais brasileiras

Apesar de ser ilegal plantar maconha no Brasil, um novo mercado desponta nas capitais. Há lojas físicas e virtuais de luminárias, estufas e fertilizantes para plantas, que atraem quem cultiva a cannabis de forma amadora. A expansão de comércios do gênero, as growshops, acontece na esteira da legalização da erva em países como Uruguai e Canadá, além de decisões favoráveis por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). Lojas do tipo existem em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis, entre outras capitais. – Folha de S. Paulo

Mundo

Camarões contaminados com cocaína intrigam cientistas no Reino Unido

Como cocaína, remédios e pesticidas foram parar nos corpos de camarões de água doce? Cientistas tentam entender o fenômeno após encontrarem as substâncias nos crustáceos em Suffolk, no Reino Unido. A descoberta foi feita quando os pesquisadores analisavam a exposição de animais selvagens, como o camarão Gammarus pulex de água doce, a diferentes micropoluentes – produtos químicos encontrados em níveis extremamente baixos – e as quantidades desses compostos nos animais. “Embora as concentrações fossem baixas, conseguimos identificar compostos que podem ser motivo de preocupação ambiental e, fundamentalmente, podem representar um risco para a vida selvagem”, disse o autor principal do estudo, Thomas Miller, pesquisador do King’s College de Londres. – BBC

E mais

Drake bate recorde no Billboard Music Awards e vence 12 prêmios

Na noite desta quarta-feira (1), Drake conquistou 12 prêmios no Billboard Music Awards 2019, que aconteceu na noite desta quarta-feira (1). A marca é um feito histórico e recorde da premiação. Com as novas conquistas, o rapper se tornou também o artista mais premiado, ao somar 27 estatuetas ao longo de sua carreira. Na cerimônia, ocorrida na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), Drake levou, entre outros, os prêmios ao melhor artista, melhor artista masculino, melhor rapper e melhor álbum por “Scorpion”. A rapper americana Cardi B também teve uma grande noite, conquistando seis prêmios. Atrás dela estava o grupo Maroon 5 com quatro premiações. Ella Mai, Ozuna, Luke Combs e Lauren Daigle ficaram com três estatuetas cada um. – G1