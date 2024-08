Boletim Matutino da VICE – 25/4/2019

Brasil

Bolsonaro tem pior avaliação no início de governo eleito, aponta Ibope

O governo Jair Bolsonaro tem a pior avaliação para o início de um governo eleito desde a redemocratização segundo os dados da pesquisa Ibope , contratada pela Confederação Nacional da Indústria ( CNI ), divulgada nesta quarta-feira. De acordo com os dados 35% consideram a gestão ótima ou boa, 31% como regular e 27% como ruim ou péssimo. Primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar, Fernando Collor tinha 45% de avaliação ótima ou boa, em maio de 1990, Fernando Henrique registrou 41% em março de 1995, Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 51% em março de 2003 e Dilma Rousseff registrou 56% em março de 2011. – O Globo

Recuperação da renda per capita no Brasil tem o seu pior momento na história

Nunca foi tão difícil para o brasileiro conseguir recuperar a renda após um período de recessão econômica — e o processo ainda corre o risco de se prolongar. O padrão de vida medido pela chamada renda per capita, que divide o PIB (Produto Interno Bruto) pelo número de habitantes, estagnou ao redor de R$ 32 mil no Brasil. O valor está 9% abaixo do pico, alcançado no primeiro trimestre de 2014 — ou seja, há 19 trimestres. Observando a série histórica, a lentidão atual supera aquela que seria a pior até então, registrada após a recessão de 1989, segundo estudo feito pela consultoria AC Pastore, do ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore. – Folha de S. Paulo

Cármen Lúcia suspende ação e barra ‘cura gay’

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação popular na qual o juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu liminar que abriu brecha para que psicólogos oferecessem terapia de reversão sexual, conhecida como “cura gay”, tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. A decisão de Cármen foi tomada no dia 9 de abril e publicada no Diário de Justiça de hoje. Em setembro de 2017, o juiz acolheu um pedido da psicóloga Rozangela Alves Justino. Segundo ela e outros psicólogos que apoiam a prática, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia restringia a liberdade científica. – UOL

Olavo de Carvalho diz ter virado ‘boi-de-piranha’ de Bolsonaro

O astrólogo Olavo de Carvalho usou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para ironizar o presidente Jair Bolsonaro . Personagem da crise que envolve também o vice Hamilton Mourão e o vereador Carlos Bolsonaro , o ex-místico muçulmano agradeceu ao presidente por ter se tornado “boi-de-piranha” do mandatário. Na mesma publicação, Carvalho diz ter sido acusado de ter “comportamento divisionista”, o que, segundo ele, é o perfil do vice-presidente. Na última segunda-feira, o presidente, em nota, repreendeu Olavo de Carvalho e disse que suas recentes declarações não contribuem com o governo. – O Globo

João Doria processa Kajuru após ser chamado de ‘chumbrega’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), entrou na última terça-feira (23) com um processo criminal contra o senador por Goiás Jorge Kajuru (PSB). Em entrevista à revista Veja no início do mês, Kajuru disse que não nasceu para ser como o político paulista. “Ele é a escória da escória“, afirmou. “Trabalhei com ele na RedeTV!. Você acha que aqueles entrevistados dele eram gratuitos? Nada mais a falar. Doria é metido a intelectual, mas é vazio e inculto. É chumbrega — que não é o mesmo que brega: no dicionário Michaelis, significa desprezível. Mais um processo contra mim.“ – Veja

Câmara aprova anistia a partidos que não investiram em campanhas femininas

A Câmara aprovou nesta quarta-feira (24) um projeto que anistia partidos políticos que não investiram o mínimo previsto em lei em ações para incentivar a participação da mulher na política. A proposta, que já passou pelo Senado, vai à sanção presidencial. A Lei dos Partidos prevê que pelo menos 5% dos recursos oriundos do fundo partidário devem ser aplicados na “criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”. De acordo com o projeto aprovado pela Câmara, estarão livres de punição as legendas que não cumpriram a regra, mas usaram o dinheiro para financiar candidaturas femininas até as últimas eleições gerais (2018). – G1

Kim pede a Putin que trabalhe em conjunto para resolver a questão nuclear

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu nesta quinta-feira (25) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que trabalhem em conjunto para explorar formas de resolver o problema da desnuclearização da Península Coreana. Eles tiveram um encontro inédito na cidade russa de Vladivostok. “A situação na Península Coreana é de grande interesse para toda a comunidade internacional. Espero que nosso encontro seja importante para avaliarmos essa situação em conjunto, trocarmos impressões sobre a situação e como resolver esse problema conjuntamente”, disse o líder norte-coreano a Putin, no início do encontro. – G1

Proposta de proibição de venda de cerveja gelada provoca revolta na Cidade do México

A proposta de uma parlamentar local para proibir a venda de cerveja gelada na Cidade do México encontrou forte resistência nas redes sociais do país. A proposta modificaria a lei comercial da capital federal mexicana para incluir a proibição da venda de produtos com 7% ou menos de álcool em sua composição que estejam “refrigerados ou em condições diferentes da temperatura ambiente”. Lourdes Paz Reyes, autora da proposta, diz que a sua intenção é diminuir o consumo de álcool em público na cidade e acabar com as “chelerías”, botecos locais que vendem litrões. Em protesto, a hashtag #ConLasCervezasNo (#NãoMexeComABreja) entrou nos trending topics do Twitter do país. – The Guardian