Boletim Matutino da VICE – 25/6/2019

Se fosse deputado ou senador, Moro estaria cassado ou preso, diz Alcolumbre

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que se as mensagens divulgadas pelo site The Intercept forem “verdade”, o ministro Sergio Moro “ultrapassou o limite ético” ao se relacionar com os procuradores da Operação Lava Jato enquanto era juiz do caso em Curitiba. “Em sendo verdade, são muito graves. Muito graves. Ultrapassou o limite ético. Não era para ter tido conversa naquele nível. Se isso for verdade, terá um impacto grande em relação a procedimentos”, afirmou o senador ontem em jantar promovido pelo Poder360. Alcolumbre afirmou que há dois pesos e duas medidas. “Se fosse um deputado ou um senador (no lugar de Moro), ele já estava cassado, preso e nem precisava provar se tinha hacker ou não”, afirmou. – UOL

Doria desvia recursos da educação em SP e mantém manobra vetada pela Justiça

O governo João Doria (PSDB) tem repetido uma prática de seus antecessores considerada irregular tanto pelo Tribunal de Contas do Estado como pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A gestão dele, assim como fizeram Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB), tem contabilizado como recursos destinados à educação a cobertura de gastos com aposentadoria de servidores. Doria é postulante à Presidência da República em 2022 e se apresenta como um gestor na administração pública. No ano passado, um total de R$ 7,9 bilhões referentes à cobertura de gastos com Previdência foi computado como despesa de educação. Por causa desse desvio bilionário, pela primeira vez o Ministério Público de Contas deu parecer pela rejeição do balanço orçamentário apresentado pelo governo paulista relativo ao ano de 2018, quando os governadores foram Alckmin (janeiro a março) e França (abril a dezembro). – Folha de S. Paulo

Juízes federais pedem exclusão de Moro de associação da categoria

Um grupo de 30 juízes federais de várias partes do país pediu nesta segunda-feira (24) à Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) a suspensão cautelar do ministro Sérgio Moro “das atividades associativas, inclusive da participação na Lista Ajufe”, um grupo de discussão dos magistrados por e-mail. Os magistrados querem também que a Ajufe apure as circunstâncias das conversas travadas entre Moro e membros da Lava Jato no Ministério Público Federal, segundo revelado pelo site The Intercept. Se confirmadas, dizem os juízes, Moro deveria perder o título de sócio benemérito da entidade, que já foi aprovado pela diretoria mas ainda não foi oficialmente concedido. – Folha de S. Paulo

Vereadores no PR saem escoltados pela PM após quadruplicarem os próprios salários

Os vereadores de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, aprovaram em primeiro turno na noite desta segunda-feira (24) um projeto que aumenta os próprios salários de R$ 998 para R$ 4.251. A votação, que terminou em 5 a 4, precisou do voto de desempate do presidente da Casa. A discussão do projeto em segundo turno está marcada para quinta-feira (27), às 13h30. Se aprovado, o aumento passa a valer em 2021. Moradores lotaram a Câmara nesta segunda. Vereadores favoráveis ao aumento de salário saíram escoltados pela Polícia Militar (PM). – G1

Presos ajudaram a furtar 101 kg de cocaína da própria delegacia onde estavam detidos

A polícia do Mato Grosso do Sul informou nesta segunda-feira (24) que 4 presos ajudaram a furtar 101 kg de cocaína da própria delegacia que estavam detidos em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande. O crime ocorreu no dia 10 de junho. O delegado Eder Oliveira foi preso nesta segunda durante uma força-tarefa, ele é suspeito de ter facilitado o furto. A polícia não informou se alguma quantidade de cocaína foi recuperada. De acordo com a polícia, 12 pessoas foram presas por envolvimento no crime. Desses, dois já eram presos do regime semiaberto, além de uma advogada. O carro usado no transporte da droga foi apreendido. – G1