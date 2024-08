Boletim Matutino da VICE – 25/7/2019

Brasil

Ministério da Justiça diz que celulares de Bolsonaro foram alvo de hackers

Videos by VICE

Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira (25), o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que a Polícia Federal informou que celulares usados pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) foram alvos de ataques hackers promovidos pelo grupo que foi preso na operação Spoofing, deflagrada na última terça-feira. “O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi, por questão de segurança nacional, informado pela Polícia Federal de que aparelhos celulares utilizados pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foram alvos de ataques pelo grupo de hackers preso na última terça feira (23). Por questão de segurança nacional, o fato foi devidamente comunicado ao Presidente da República”, diz o informe. – UOL

Toffoli decide que Petrobras deve fornecer combustível a navios iranianos no Paraná

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, determinou na noite desta quarta-feira (24) que a Petrobras forneça combustível a dois navios iranianos que estão parados há quase 50 dias no porto de Paranaguá (PR). A Petrobras vinha se negando a vender combustível para os dois navios, sob a justificativa de que as embarcações estão na lista de empresas sancionadas pelos Estados Unidos. O argumento da companhia brasileira era que, ao fornecer óleo aos navios, a própria Petrobras estaria sob risco de sofrer penalidades pelas autoridades norte-americanas. Na decisão, Toffoli argumenta que a empresa brasileira Eleva Química —responsável pelas embarcações— não está na lista de agentes sancionados pelos EUA. – Folha de S. Paulo

Procuradoria investigará policiais que interromperam reunião anti-Bolsonaro em Manaus

O Ministério Público Federal investigará a presença de três policiais rodoviários federais armados durante uma reunião de movimentos sociais para organizar um ato contra o presidente Jair Bolsonaro em Manaus, cidade que o presidente visita nesta quinta-feira (25). O incidente aconteceu na tarde de terça (23). Exibindo armas longas, eles estiveram na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas e fizeram perguntas sobre as lideranças da manifestação e as organizações envolvidas na iniciativa. Os agentes da PRF disseram aos participantes da reunião que agiam a mando do Exército, que negou a informação, por meio de nota oficial do Comando Militar da Amazônia. – Folha de S. Paulo

Imagens de satélite mostram avanço do garimpo ilegal na Amazônia em 2019

Imagens de satélite analisadas pela BBC News Brasil revelam uma expansão recente nos focos de garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia ocorrida desde janeiro deste ano. As imagens avaliadas pela BBC são da Planet Labs, empresa americana que mantém mais de cem satélites em órbita e fazem fotografias diárias de todo o globo. A atividade foi monitorada em três das terras indígenas brasileiras que mais sofrem com garimpos ilegais de ouro: a Kayapó, a Munduruku (ambas no Pará) e a Yanomami (em Roraima e no Amazonas). Indígenas e ambientalistas atribuem o avanço – verificado em diferentes pontos do Pará e de Roraima – a declarações do presidente Jair Bolsonaro em favor da exploração mineral em terras indígenas e ao que consideram um afrouxamento do combate a crimes ambientais pelo governo. – BBC

Apesar de proibido, BNDES emprestou mais de R$ 60 milhões à Taurus

Segundo documentos inéditos aos quais a Agência Pública teve acesso, em outubro de 2013 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou um contrato de financiamento de R$ 31,9 milhões, a serem pagos até 2020. O valor não foi mantido e em 2017 ambas as partes concordaram em cortar para um terço o empréstimo – o montante final ficou em R$ 9,9 milhões. O problema é que ambos os contratos vão contra a política do banco. De acordo com as regras do próprio BNDES, empresas do setor de comércio de armas não podem ser financiadas com o dinheiro público. Além dos R$ 9,9 milhões que o BNDES emprestou diretamente à Taurus, a Pública apurou que, desde 2002, o banco vem financiando a fabricante de armas de forma indireta, isto é, quando o BNDES empresta dinheiro em parceria com outros bancos, que assumem os riscos do contrato caso o devedor não pague. A reportagem encontrou 73 contratos firmados ao longo de 11 anos que ultrapassam os R$ 41 milhões em financiamentos indiretos à Taurus. – Pública

Justiça condena Metrô de SP a indenizar passageiro assaltado em estação

A Justiça de São Paulo condenou o Metrô a pagar R$ 15 mil de indenização a um passageiro que foi assaltado e agredido em 2017 na estação Penha da Linha 3-Vermelha, na Zona Leste da capital. O valor foi concedido em danos morais pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ) devido ao fato de o roubo ter sido dentro das dependências do Metrô. No processo, o autor afirmou que, “quando saía da estação do Metrô à noite, foi surpreendido por dois indivíduos que o ameaçaram. Ele então correu de volta para as catracas a fim de obter ajuda, mas como não havia nenhum segurança por perto, os homens o agrediram e roubaram seu relógio”. – G1

Após dois anos, Ministério Público denuncia PMs por morte de carroceiro em SP

O Ministério Público de São Paulo denunciou por homicídio qualificado, nesta segunda-feira (22), os policiais militares José Marques Madalhano e Augusto Cesar da Silva Liberali pela morte do carroceiro Ricardo Silva Nascimento, ocorrida em 2017, em frente a um supermercado em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Na denúncia, o promotor Hidejalma Muccio também solicita que a dupla seja pronunciada ao Tribunal do Júri, ou seja, que sejam julgados pela sociedade civil. Ele argumenta que os policiais mataram por “motivo fútil”, uma vez que alegaram que Ricardo tentou ameaçá-los com um pedaço de madeira, e que “dificultaram a defesa da vítima”, já que estavam em maior número e poderiam ter optado pelo uso de bastão ou gás de spray de pimenta. – El País

Mundo

Beji Caid Essebsi, presidente da Tunísia, morre aos 92 anos

Morreu nesta quinta-feira (25) Beji Caid Essebsi, o presidente de 92 anos da Tunísia, um importante político na transição política para a democracia no país depois de uma revolução de 2011. Ele havia sido levado para um hospital militar na quarta (24). No fim do mês passado ele já tinha sido internado e passado uma semana sob cuidados médicos depois de uma crise de saúde severa. Essebsi ganhou importância desde a queda do ditador Zine El-Abidine Ben Ali em 2011. Então, o Oriente Médio vivia uma onda de trocas de regimes, o que aconteceu na Líbia e no Egito. Deve haver eleições parlamentares em 6 de outubro, e, no dia 17 de novembro, o país escolherá um presidente. – G1

Governador de Porto Rico anuncia renúncia após dias de protestos

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou no fim da noite de quarta-feira (24) que deixará o cargo no dia 2 de agosto. O mandatário enfrenta uma onda de protestos desde a divulgação de mensagens trocadas com um grupo de auxiliares. Nas conversas, publicadas no dia 13, ele faz comentários ofensivos contra políticos e celebridades da ilha. “Após ouvir as críticas e conversar com minha família, tomei a seguinte decisão com desprendimento. Hoje, anuncio que estarei renunciando ao cargo de governador na sexta-feira, dia 2 de agosto, às cinco da tarde”, disse Rosselló em vídeo. Logo após a divulgação do vídeo, porto-riquenhos foram até a entrada da La Fortaleza, a sede do governo em San Juan, para comemorar. – Folha de S. Paulo

Restaurante em Barcelona troca bitucas de cigarro por cerveja

Um restaurante em Barcelona decidiu recompensar quem retira guimbas de cigarro das areias da praia local, trocando um copo cheio de bitucas recolhidas por um copo de cerveja ou refrigerante. Com os mais de 8 milhões de turistas que anualmente visitam a cidade catalã, a preocupação com o descarte incorreto é urgente em Barcelona, e por isso o “El Chiringuito Tibu-Ron”, de Castelldefels, resolveu criar a campanha. De acordo com a ONG Ocean Conservancy, anualmente cerca de 60 milhões de guimbas são despejadas nas águas, intoxicando os ecossistemas marítimos e ameaçando a vida de milhares de espécies subaquáticas. – Hypeness

E mais

Rutger Hauer, vilão de ‘Blade Runner’, morre aos 75 anos

O ator holandês Rutger Hauer, que teve uma carreira marcada principalmente pelo papel do vilão Roy Batty no filme “Blade Runner: O Caçador de Androides”, morreu em 19 de julho, aos 75 anos, após uma “breve doença” não especificada. Ele estava em sua casa, na Holanda. Sua morte só foi confirmada por Steve Kenis, seu agente, à revista Variety nesta quarta-feira. Hauer começou a atuar nos anos 1960 e ganhou destaque em parcerias com um compatriota, o cineasta Paul Verhoeven. Juntos, eles fizeram os longas “Louca Paixão”, “O Amante de Kathy Tippel” e “Soldado de Laranja”, lançados entre 1973 e 1977. O reconhecimento internacional viria em 1982, quando viveu o vilão Roy Batty, líder de uma gangue foragida de androides —ou “replicantes”, em “Blade Runner”. – Folha de S. Paulo