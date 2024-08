Boletim Matutino da VICE – 26/2/2019

Brasil

1.830 mulheres são agredidas por hora no Brasil, aponta relatório



Segundo o relatório “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (26) pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), 27,4% das mulheres do país sofreram algum tipo de violência ou agressão no último ano. Quase 80% dessas agressões foram praticadas por um conhecido, como cônjuge, ex-companheiro ou até vizinho. E cerca de 40% das agressões aconteceram no interior do próprio lar. Menos da metade das mulheres procuram algum tipo de ajuda para a violência sofrida. Em valores absolutos, os resultados são assustadores. Segundo uma estimativa da pesquisa, são mais de 4,6 milhões de mulheres que sofreram uma agressão física (batidão, empurrão ou chute) propriamente dita no Brasil no último ano. O que dá, em média, 536 mulheres por hora. Para violências de qualquer tipo, são 16 milhões de mulheres –1.830 por hora. – UOL



PF diz a Bolsonaro que não há sinal de outros envolvidos no atentado à faca

Em reunião realizada nesta segunda-feira (25), a Polícia Federal informou ao presidente Jair Bolsonaro que, até agora, não há evidência da participação de outras pessoas além de Adélio Bispo no atentado cometido em setembro. A PF explicou que o inquérito ainda está em andamento. Falta concluir a análise dos materiais apreendidos com um advogado do autor do ataque. Até o momento, a tese sobre a atuação isolada de Bispo é a que prevalece no segundo inquérito instaurado pela PF. No primeiro, que focou na apuração sobre quem era o autor da facada, a PF já havia concluído que os indícios levantados apontavam para a ausência de mandantes ou de incentivadores envolvidos com Bispo. – UOL

MEC pede para escolas cantarem hino nacional e lerem slogan da campanha de Bolsonaro

O Ministério da Educação (MEC) mandou nesta segunda-feira (25) para todas as escolas do País um email pedindo que as crianças sejam perfiladas para cantar o hino nacional e que o momento seja gravado em vídeo e enviado para o governo. O email pede ainda que seja lida para elas uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan da campanha de Jair Bolsonaro: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.” Advogados afirmaram que a medida pode levar o MEC a ser questionado judicialmente. A carta também surpreendeu responsáveis por escolas públicas e particulares do País, além de pais de alunos. – O Estado de S. Paulo

Caixa corta patrocínio e Cine Belas Artes em SP pode fechar em dois meses

A partir da próxima quinta (28), o Caixa Belas Artes voltará a ser apenas Belas Artes. E, caso não encontre novos patrocínios, o local —um dos mais famosos cinemas de rua de São Paulo e do país— pode fechar em dois meses. Esse é o prazo que o dono do Belas Artes, André Sturm, diz ter acertado com o proprietário do imóvel onde estão as seis salas do cinema, inaugurado com este nome em 1967; o aluguel custa quase R$ 2 milhões ao ano. Segundo Sturm, a Caixa Econômica Federal notificou-o em janeiro solicitando o fim da exibição da marca, no que pode ser o primeiro grande corte do banco estatal sob a gestão Jair Bolsonaro. – Folha de S. Paulo

Mundo

Arábia Saudita nomeia para os EUA a primeira mulher embaixadora de sua história

Aos 44 anos, a princesa saudita Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud se tornou em 23 de fevereiro de 2019 a primeira embaixadora da história do país, na qualidade de primeira mulher diplomata saudita enviada a um país estrangeiro. Nomeada pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, Reema assumiu o mais alto posto diplomático nos Estados Unidos, tornando-se a 11ª embaixadora saudita no país, onde se formou em Artes, na George Washington University. Divorciada e mãe de duas crianças, a princesa saudita é formada em Artes, com ênfase em Museologia, e seu pai, Bandar bin Sultan Al Saud, foi embaixador nos Estados Unidos entre 1983 e 2005. – G1

E mais

Acusado de abuso, R. Kelly paga parte da fiança de US$ 1 milhão e deixa a prisão

O cantor R. Kelly pagou os 10% de sua fiança de US$ 1 milhão e deixou a cadeia nesta noite, segundo o TMZ. Acusado de abuso sexual, ele estava preso desde sexta-feira, quando se entregou à polícia de Chicago. Embora tenha deixado a prisão três dias depois, Kelly pode voltar em breve por outro motivo. O TMZ afirma que ele deve cerca de US$ 160 mil em pensão alimentícia para sua ex-mulher, Drea Kelly, e o prazo para pagamento vence em 6 de março. Se ele não pagar, voltará à mesma prisão que estava por causa das denúncias de assédio. – UOL