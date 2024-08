Boletim Matutino da VICE – 26/4/2019

Brasil

Bolsonaro faz alerta pelo risco de amputação peniana pra quem não lava o pinto

Videos by VICE

Depois de visitar o Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro revelou estar preocupado com o que classificou de um “dado alarmante” sobre amputações de pênis no Brasil por falta de higiene. Bolsonaro passou a abordar o assunto das amputações depois de criticar, junto com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a carga ideológica do ensino ministrado por escolas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. “No Brasil, ainda, nós temos por ano mil amputações de pênis por falta de água e sabão”, alertou o presidente. Que lê a VICE já sabia disso desde 2014. – O Globo

Bolsonaro veta propaganda do Banco do Brasil que trazia atores negros

O Banco do Brasil informou nesta quinta-feira (25) ter retirado do ar uma peça de propaganda que incentivava jovens a abrir conta no banco. Segundo a assessoria da instituição, o diretor de Marketing da instituição deixará o cargo. No vídeo, de 30 segundos, são exibidas imagens de pessoas que, segundo a locutora, “fazem carão”, “biquinho de ‘vem cá me beijar’”, “quebrada de pescoço para o lado”, “papada negativa”, “cara de rica irritada” e “movimento natural esquisito”. Aparecem no vídeo uma mulher careca negra, um homem em um salão de beleza, uma mulher negra com cabelo loiro, outra mulher com cabelo rastafari, um homem com cabelo rosa, uma mulher com cabelo curto e um homem em ambiente de festa. – G1

Popularidade de militares no Brasil cai sob governo Bolsonaro

Desde que Jair Bolsonaro começou seu mandato presidencial, caiu 13 pontos a proporção de eleitores que acham boa ou ótima a ideia de um governo militar no Brasil. Segundo pesquisa inédita do Ibope, em janeiro, logo após a posse, 62% dos brasileiros idealizavam os militares no poder. Foi um recorde, mas a presidência do ex-capitão do Exército não parece ter ajudado a sustentar tanta expectativa. Em abril, a taxa foi a 49%. Ainda é alta, mas a oposição ao governo militar ganhou força simultaneamente. Em quatro meses, a fatia dos que acham o conceito de governo marcial ruim ou péssimo cresceu de 32% para 45%. Ou seja, os 30 pontos que separavam apoiadores de detratores da ideia viraram quatro. – Piauí

Bolsonaro assina decreto que acaba com o horário de verão

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (25) o decreto que revoga o horário de verão. A assinatura ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, a medida segue estudos que analisaram a economia de energia no período e como o relógio biológico da população é afetado. Bolsonaro já havia anunciado no início do mês, em uma rede social, a decisão de acabar com o horário de verão neste ano. Neste período do ano, que costumava durar entre outubro e fevereiro, parte dos estados brasileiros adiantava o relógio em uma hora. – G1

PGR pede condenação de Collor a 22 anos e 8 meses de prisão no caso BR Distribuidora

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a uma pena de 22 anos e oito meses de prisão. Collor é réu pelos dois crimes, acusado de receber mais de R$ 30 milhões em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ele pediu e recebeu o dinheiro entre 2010 e 2014 em três negócios envolvendo a subsidiária, que tinha dois diretores indicados pelo senador. – G1

Mortes de Mariana foram cabalmente previstas pela Vale, diz MPF

Em reação à decisão que trancou a acusação de homicídio contra executivos de mineradoras envolvendo a lama de Mariana, a força-tarefa do Ministério Público Federal em Minas Gerais afirmou, nesta quinta-feira (25) que “inúmeras provas” mostram que inundação, danos ambientais e as mortes de 19 pessoas foram previstas por Vale, Samarco e BHP Billiton, e funcionários de alto escalão denunciados. Apesar de lamentar o julgamento, a procuradoria mineira, responsável pela denúncia em primeira instância, afirma respeitá-la. Os procuradores ressaltam que a “acusação de homicídio doloso tinha – e continua tendo – amplo respaldo nas provas dos autos”. “Se o resultado morte adveio de uma conduta dolosa [assunção do risco de causá-las], a cominação legal é de prática de homicídio”. – UOL

Empresário turco é preso em SP a pedido do governo de Erdogan por ligação com centro cultural

Ali Sipahi, um empresário turco que tem cidadania brasileira, está preso desde 5 de abril na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Sipahi é acusado pelo governo da Turquia de pertencer a um grupo de oposição ao governo de Recep Tayyip Erdogan chamado Hizmet, liderado pelo imã Fetullah Gülen. Para a Turquia, que pede sua extradição, trata-se de uma organização terrorista. O Hizmet não é considerado terrorista pela ONU, mas o governo turco discorda dessa classificação. Sipahi virou alvo do pedido de extradição por ter desenvolvido atividades no Centro Cultural Brasil-Turquia, que é uma entidade com vínculos com o Hizmet. – G1

Janaina Paschoal quer proibir festas ‘open bar’ em universidades paulistas

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) protocolou na terça-feira, 23, um projeto que pretende acabar com festas “open bar” em universidades de São Paulo. O texto do projeto de lei apresentado pela parlamentar proíbe ainda a “compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas” nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado. A luta de Janaina contra o consumo de bebidas em universidades não é recente. Em 2016, a deputada afirmou no Twitter que notava “uma grande leniência” no ambiente de ensino superior com o consumo de álcool e drogas. – UOL

Mundo

Paraguai expulsa 12 estudantes brasileiros de medicina

A Polícia Nacional do Paraguai cumpriu determinação do governo e expulsou 12 estudantes brasileiros de medicina. Os jovens foram entregues à Policia Federal no prédio da Imigração, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Eles estavam presos desde o dia 6 de abril. Os estudantes, entre eles, três mulheres, foram colocados em veículos da PF e trazidos para Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Juan Caballero, e estão proibidos de entrar no país nos próximos 2 anos. O Governo do Paraguai alega que a medida foi tomada porque os brasileiros não possuem documentação de imigração exigida por lei, e que no momento da prisão, o grupo estava em uma casa participando de uma festa regada a álcool e drogas e com o volume do som acima do permitido. – G1