Boletim Matutino da VICE – 26/6/2019

Brasil

Segunda Turma do STF decide manter Lula preso enquanto não analisar suspeição de Moro

Videos by VICE

Na última sessão do semestre, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu negar nesta terça-feira (25) liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto não conclui a análise de um pedido de suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentado pela defesa do petista. Por 3 votos a 2, os integrantes do colegiado rejeitaram proposta do ministro Gilmar Mendes para que Lula ficasse em liberdade até a decisão final sobre o habeas corpus. Votaram contra a concessão temporária de liberdade os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Apenas o ministro Ricardo Lewandowski se manifestou favorável à proposta de Gilmar Mendes. – G1

Câmara de Vereadores do Rio rejeita impeachment de Crivella

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro absolveu nesta terça-feira (26) o prefeito Marcelo Crivella (PRB) em processo de impeachment. Os vereadores votaram pelo arquivamento das 3 denúncias que investigavam supostas irregularidades na renovação do contrato da exploração do mobiliário urbano por empresas de publicidade. Os vereadores votaram pelo arquivamento das três denúncias relativas a supostas irregularidades na renovação do contrato da exploração do mobiliário urbano por empresas de publicidade. O relator do processo, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos), já tinha pedido o arquivamento da investigação na semana passada. – Poder 360

Associação de juízes arquiva representação que pedia exclusão de Moro

A Associação dos Juízes Federais do Brasil indeferiu e arquivou a representação protocolada por um grupo de 30 magistrados federais que pediam uma investigação própria na entidade e a exclusão do ministro Sergio Moro (Justiça) da condição de sócio benemérito da entidade. Os juízes pediram a abertura de um processo administrativo sobre as conversas entre Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba (PR), obtidas pelo site The Intercept Brasil. A Ajufe representa cerca de 2.000 juízes federais no país. A decisão contrária ao pleito dos magistrados foi anunciada na noite desta terça-feira (25). – Folha de S. Paulo

Investigação aponta que deputado do PSL-RJ recebeu R$ 35 mil sem trabalhar

O deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) – conhecido por ter feito em pedaços uma placa em homenagem póstuma à vereadora Marielle Franco (PSOL) às vésperas da eleição de 2018 – embolsou R$ 35.425,80 (bruto) como subsecretário adjunto de governo e planejamento da Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, sem nunca ter assinado a folha de ponto. A constatação foi feita pelo Núcleo de Prevenção e Combate à Corrupção do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do município, que apura a suspeita de que Amorim foi um dos funcionários fantasmas nomeados na gestão do ex-prefeito Rogelson Sanches Fontoura (PRB). Mais conhecido como Gelsinho Guerreiro, o ex-prefeito da cidade de pouco mais de 175 mil habitantes (IBGE/2017) responde a processos na Justiça por suspeita de chefiar uma organização criminosa envolvida em assassinatos e extorsões, além de improbidade administrativa, por suspeita de uso eleitoral da máquina pública. – UOL

Após pedido de noivado, policial militar gay é alvo de ameaça em SP

O soldado Leandro Prior, 28, apresentou nesta segunda-feira (24) à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo a denúncia de que estaria sendo alvo de ameaça e crime de racismo desde que se tornou pública a intenção dele em pedir o namorado em casamento. O pedido foi feito nesse domingo (23) com Prior fardado e próximo à base em que estava de plantão, nos arredores da Cracolândia (região central de São Paulo). Ele havia solicitado à corporação na semana passada que pudesse fazer o pedido, de farda, na 23ª Parada do Orgulho LGBT, mas não obteve autorização – a negativa veio horas depois de o ofício de Prior à PM vazar em grupos de policiais no WhatsApp. – UOL

Mundo

Estado americano de Illinois legaliza consumo recreativo de maconha

O consumo recreativo da maconha será autorizado no estado de Illinois, nos Estados Unidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com uma medida assinada nesta terça-feira pelo governador JB Pritzker. “Somos o primeiro estado da nação a legalizar completamente o uso do cannabis através de um processo legislativo bipartidário, sem necessidade de plebiscito”, disse. Pritzker ressaltou que a iniciativa é um “exemplo de democracia” e uma mudança radical que chega com atraso a Illinois. A nova lei permitirá excluir antecedentes criminais de pessoas que sofreram processos por posse ou consumo de cannabis no estado, o que para ele é “um passo equitativo e de justiça”. A legislação, segundo o governador, beneficiará pessoas afetadas por “décadas de aplicação de uma guerra contra as drogas que foi um fracasso”. – UOL

Moradores compram toda a cerveja de cidade na Alemanha para evitar que neonzistas bebam

Cerca de 2 mil moradores da cidade alemã de Ostritz decidiram protestar contra visitantes de extrema direita tirando do mercado todas as cervejas disponíveis. “Nós secamos os neonazistas”, explicou o ativista Georg Salditt ao site Business Insider. A cidade recebeu, no último fim de semana, o festival Shield and Sword (SS), evento que reúne público de extrema direita. Diante das fortes tendências discriminatórias dos participantes, identificados pelas autoridades como neonazistas, a polícia proibiu bebida alcoólica no evento. A polícia local, inclusive, comemorou no Twitter a retirada de 200 litros de cerveja do evento no sábado e de mais de 4 mil litros no dia anterior. – Vírgula