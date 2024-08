Boletim Matutino da VICE – 26/7/2019

Brasil

Deltan deu palestra remunerada para empresa investigada na Lava Jato, aponta vazamento

O procurador Deltan Dallagnol foi pago para dar uma palestra para uma empresa investigada por corrupção pela Lava Jato, operação que ele comanda em Curitiba. Dallagnol recebeu R$ 33 mil da Neoway, uma companhia de tecnologia, quando ela já estava citada numa delação que tem como personagem central Cândido Vaccarezza, ex-líder de governos petistas na Câmara que foi preso em 2017, e em negociatas na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras privatizada na terça-feira. Não ficou só na palestra, realizada em março de 2018. Deltan também aproximou a Neoway de outros procuradores com a intenção de comprar produtos para uso da Lava Jato. Ele chegou a gravar um vídeo para a empresa, enaltecendo o uso de produtos de tecnologia em investigações. – The Intercept

Moro diz a autoridades que mensagens apreendidas com hacker serão destruídas

O ministro da Justiça, Sergio Moro, tem avisado as autoridades vítimas de hackers que as mensagens capturadas pelo grupo preso pela Polícia Federal serão destruídas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, afirmou nesta quinta-feira (25) que a informação foi dada pelo próprio ministro por telefone. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, diz que apenas o Judiciário poderá decidir se as mensagens apreendidas com os hackers serão destruídas. Além disso, outro ministro do STF, falando anonimamente com o UOL, afirmou que Moro não deveria sequer ter informações de um processo que, até agora, está mantido sob sigilo. – Folha de S. Paulo

PF adota cautela sobre depoimentos de hackers e vê pontas que não fecham

Apesar dos primeiros depoimentos e apreensões da Operação Spoofing, a ordem na Polícia Federal é de adotar cautela nas investigações. Diante da dimensão das invasões de celulares, a PF ainda fará todas as checagens para confirmar a versão dos quatro presos, mesmo com as confissões já feitas. Segundo fontes da Polícia Federal, algumas pontas da investigação ainda não fecham – o tamanho do hacking pode indicar uma ação maior, com alguém ou algum grupo por trás dos quatro suspeitos presos de envolvimento na invasão do Telegram de diferentes autoridades. – G1

Bolsonaro defende que motoristas não cursem autoescola

O presidente da República Jair Bolsonaro defendeu, em sua já tradicional live no Facebook, o fim das aulas práticas de direção nas autoescolas. Na parte final de sua entrada ao vivo na rede social, que demorou pouco mais de 33 minutos, Bolsonaro disse: “eu, com 10 anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista. E acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem que cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, deveria ter uma prova prática e uma prova escrita ali. Seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação. Mas vamos deixar isso para um segundo momento”. – Estadão

Grupo rouba 700 quilos de ouro em aeroporto sem disparar um tiro em SP

Um grupo de homens fortemente armados disfarçados de policiais federais invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (25). A quadrilha roubou 718,9 quilos de ouro, montante avaliado em US$ 29,2 milhões (cerca R$ 110,2 milhões), segundo a Polícia Civil. Os oito homens entraram no aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas, uma modelo Triton e a outra, uma Pajero Dakar. Eles estavam com roupas de policiais federais, distintivos, encapuzados, com pistolas, fuzil e carabinas. Os criminosos mantiveram o encarregado de despacho e a família dele refém na noite anterior e assim tiveram acesso a informações privilegiadas. – G1

Morre mulher atacada pelo ex-companheiro com ácido sulfúrico no Recife

Morreu, na noite da quinta-feira (25), a jovem Mayara Estefanny Araújo, de 19 anos, que teve o corpo atingido por ácido sulfúrico jogado pelo ex-marido e por um amigo dele na Zona Norte do Recife. A vítima estava internada no Hospital da Restauração (HR), no Centro da cidade, desde 4 de julho. Acusados pelo crime, William César dos Santos Júnior, de 30 anos, ex-companheiro da jovem, e o amigo dele, Paulo Henrique Vieira dos Santos, de 23 anos, estão presos. A unidade de saúde informou, nesta sexta-feira (26), que não foi possível fazer uma traqueostomia em Mayara devido à situação do tecido do pescoço, lesionado pelo produto químico. – G1

Modelo brasileira com síndrome de Down é capa de revista australiana

A modelo brasileira Georgia Furlan Traebert foi capa na edição do mês de julho de uma revista na Austrália. Essa é a conquista mais recente da catarinense de 15 anos que tem síndrome de Down e já foi finalista de um concurso de influenciadores digitais na Europa. A adolescente, que já tem mais de 131 mil seguidores no Instagram, foi capa da recém-lançada revista “Katwalk Kids Fashion Magazine”, que promove a inclusão e a diversidade na indústria da moda infantil. “Fiquei feliz e muito honrada com esse convite para ser capa da revista. Adorei o resultado final. Fez muito sucesso na escola”, afirmou Georgia. – G1

Mundo

Manifestantes fazem ato em aeroporto de Hong Kong

Centenas de manifestantes, incluindo comissários de bordo, realizaram uma manifestação na sala de desembarque do aeroporto de Hong Kong nesta sexta-feira (26). O objetivo do ato é mostrar aos visitantes o que motiva multidões a protestarem na região semiautônoma há sete semanas. No saguão de do aeroporto, um dos mais movimentados do mundo, os visitantes internacionais foram recebidos por manifestantes de camisetas pretas com cartazes e cantos que diziam “Não há distúrbios, só tirania”. Os manifestantes visam esclarecer a situação principalmente para os visitantes da China continental, onde as notícias são controladas pelo Estado e fortemente censuradas, de acordo com a Rádio França Internacional. – G1

Urso é flagrado roubando loja de maconha no Colorado, nos EUA

Em Lyons, no Colorado (EUA), a curiosidade de um urso o levou até uma loja de maconha. Câmeras de segurança flagraram o urso, apelidado de Chesseburger, roubando um contêiner inteiro de um dispensário de marijuana. O furto ocorreu em 7 de julho, mas o vídeo foi divulgado nesta terça-feira (23) pela conta de Twitter da Colorado Parks and Wildlife, responsável pela gestão de áreas de preservação no estado e proteção de animais silvestres. De acordo com um dos gerentes da The Bud Depot, em entrevista à TV local, o contêiner era usado como lixo. “Não havia nenhum material ‘divertido’ como vocês podem estar imaginando”. – R7

Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra

Um homem procurado no Reino Unido ficou insatisfeito com a foto dele publicada pela polícia e sugeriu que os policiais trocassem seu retrato por um em que ele acreditava estar com melhor aparência. Stephen Murphy, de 33 anos, é procurado pela polícia de Lincolnshire, porque deveria ter aparecido no tribunal em 9 de julho. Na quarta-feira (24), a polícia publicou uma foto dele nas redes sociais, pedindo para que a comunidade o denunciasse caso soubesse de seu paradeiro. Ele viu a imagem no jornal local Lincolnshire Reporter e acabou enviando para o veículo uma outra foto, onde diz estar mais bonito. – G1

E mais

Funkeiros Iasmin Turbininha e Polyvox são intimados a depor no Rio de Janeiro

Nesta semana, pelo menos dois DJs de funk foram convocados a prestar depoimentos à polícia do Rio de Janeiro. Iasmin Soares dos Santos, a Iasmin Turbininha, e Diogo Lima Costa, o Polyvox, devem se apresentar à 21ª Delegacia Policial do Estado entre os dias 29 e 31. As intimações, assinadas pelo delegado Flávio Almeida Narcizo, foram emitidas na última terça-feira (23). Nos dois casos, não foram revelados os motivos pelos quais eles estão sendo chamados a depor. A intimidação aos bailes funk no Rio de Janeiro têm sido uma tônica desde a prisão política do DJ Rennan da Penha, um dos pioneiros do funk 150, detido desde abril por “associação ao tráfico”. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro sugere à Ancine que filme sobre sua eleição não receba verbas

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu na noite desta quinta-feira (25) pelo Twitter que a Ancine reveja a liberação de R$ 530 mil para um documentário sobre a sua eleição, que seria dirigido por Josias Teófilo, responsável pela hagiografia de Olavo de Carvalho “Jardim das Aflições”. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Teófilo diz que foi contatado pelo presidente, que sugeriu que ele desistisse da empreitada. O mal-vestido diretor afirmou que “não vou voltar atrás, porque não fiz nada de errado. Tenho todo o direito de captar recursos públicos” – ou seja, a mamata continua. Bolsonaro ainda ameaçou no seu tuíte fechar a Ancine, caso não possa censurar a agência. – Folha de S. Paulo

Cine Privé, sucesso da TV aberta com soft porn, volta à Band

Se segura PornHub: a Bandconfirmou nesta quinta-feira (25) que o Cine Privé, faixa clássica de exibição de filmes eróticos de soft porn, vai voltar a grade de programação da emissora a partir do dia 24 de agosto. O longa que vai reabrir a sessão ainda não está definido. Segundo a assessoria de imprensa do canal, a volta do Cine Privé é uma “estratégia de programação”. Os filmes serão exibidos nas madrugadas de sábado para domingo, à 1h15. A faixa ficou no ar por mais de 15 anos, de 1995 até 2010. – F5