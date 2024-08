Boletim Matutino da VICE – 26/8/2019

Brasil

‘Triste’ com repercussão de incêndios, Bolsonaro avalia visitar Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro tem revelado tristeza com o noticiário sobre os incêndios na floresta amazônica, em conversas com interlocutores nos últimos dias. Bolsonaro entende que as queimadas já vinham ocorrendo e enxerga um exagero na repercussão negativa que tem sido dada sobre ele. A um aliado próximo, o presidente disse que talvez viaje à região amazônica. Oficialmente, não há ainda nenhuma viagem prevista. No Twitter, Bolsonaro escreveu uma mensagem dizendo que a “crise só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil” e agradeceu às “dezenas” de chefes de Estado que o ouviram e ajudaram a “superar” essa crise. – UOL

‘A gente morre de rir com o presidente o dia todo’, diz ministro da Secretaria-Geral

“Cara, como você trabalha com aquele maluco?”. A pergunta é feita com frequência a Jorge Oliveira , que comanda a Secretaria-Geral da Presidência da República. Diferentemente dos antecessores, Gustavo Bebianno, hoje rompido com o governo , e Floriano Peixoto, despachado para os Correios , Jorge tem o mais importante para se manter no Palácio do Planalto, a confiança de Jair Bolsonaro. Segundo Oliveira, Bolsonaro é um palhaço: ” Pelo contrário, a gente morre de rir o dia todo. Ontem estava despachando com ele um assunto seríssimo. Uma pessoa entrou, e ele começou a dar risada, brincar. Ele é muito intenso, acelerado. Eu mesmo, antes de conhecê-lo, tinha receio”. – O Globo

‘Com todo respeito’, Bolsonaro lembra que Moro ‘não esteve comigo na campanha’

O presidente Jair Bolsonaro respondeu neste final de semana a um internauta que lhe pediu para cuidar bem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. “Jair Messias Bolsonaro cuide bem do ministro Moro, você sabe que votamos em um governo composto por você ele e o Paulo Guedes”, escreveu um internauta identificado como Bunny Sam na página oficial do presidente da República no Facebook. Bolsonaro respondeu, sem mencionar explicitamente o nome do ministro da Justiça: “Com todo respeito a ele (Moro), mas o mesmo não esteve comigo durante a campanha, até que, como juiz, não poderia.” – Estadão

Bolsonaristas vão às ruas por Deltan na PGR e contra projeto de abuso de autoridade

Manifestantes se reuniram neste domingo (25) em todas as regiões do país para protestar contra o projeto de lei de abuso de autoridade, aprovado pelo Congresso e que aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Na pauta dos manifestantes, segundo movimentos que organizaram o protesto como o Vem Pra Rua, também estava a condução do procurador líder da operação Lava Jato Delta Dallagnol à Procuradoria Geral da República e o impeachment do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli. Participantes dos atos também declararam apoio ao governo Bolsonaro, à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sergio Moro. – UOL

Bolsonaro ameaça cortar entrevistas a veículo que não publicar dados errados

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ameaçou ontem não dar mais entrevistas à imprensa caso um tema comentado por ele não fosse tema de reportagens “no dia seguinte”. A suposta notícia sugerida pelo presidente, porém, não é verdadeira. Bolsonaro mencionou de forma distorcida informações publicadas há quase dois anos pelo site The Intercept Brasil. Em outubro de 2017, o site publicou reportagem sobre uma auditoria nas despesas do Senac-RJ (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio do Rio de Janeiro) com publicidade e palestras em 2016. Nas despesas, constavam 15 palestras feitas pelo jornalista Merval Pereira, da GloboNews e do jornal O Globo, no valor total de R$ 375 mil. Ou seja, R$ 25 mil por palestra. Distorcendo as informações, o presidente afirmou que Merval recebeu R$ 375 mil por uma única palestra. Depois, ameaçou não dar mais entrevistas à “toda a imprensa” se a informação incorreta não fosse publicada. – UOL

Não podemos ficar sem os recursos do Fundo Amazônia, diz governador do AM

O dinheiro internacional e o Fundo Amazônia são essenciais para a conservação da Amazônia. É o que diz Wilson Miranda Lima (PSC), governador do estado do Amazonas, que também vê a fragilização de órgãos de fiscalização ambiental e a ampliação de um discurso de permissividade para crimes ambientais. Segundo Lima, a suspensão do Fundo Amazônia —provocada pela extinção, por decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), dos conselhos que o geriam— ainda não afeta o estado, mas a situação é preocupante. O governador diz que, caso não haja acordo entre governo federal, Noruega e Alemanha, principais doadores do fundo, os estados amazônicos buscarão verbas por meio de um consórcio ou individualmente, sem a presença do poder federal. – Folha de S. Paulo

Grupo usou Whatsapp para convocar ‘dia do fogo’ no sul do Pará

Em Altamira, no Pará, município que lidera o número de incêndios e desmatamentos no Brasil, o Distrito de Cachoeira da Serra, um dos polos agrícolas mais disputados pelos agricultores, ainda repercute a maior queimada da história do Pará, que aconteceu no dia 10 de agosto. Essa data vai ficar lembrada para sempre por aqui como o “Dia do Fogo”. Já se sabe que mais de 70 pessoas – de Altamira e Novo Progresso — entre produtores rurais, comerciantes, sindicalistas e grileiros, combinaram através de um grupo de whatsApp incendiar as margens da BR-163, rodovia que liga essa região do Pará aos portos fluviais do Rio Tapajós e ao Estado de Mato Grosso. A intenção deles era mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam suas ideias de “afrouxar” a fiscalização do Ibama. – Globo Rural

Deltan perde a linha em entrevista com pergunta sobre ‘monumento’ da Lava Jato

Em entrevista publicada no jornal Gazeta do Povo desta sexta-feira (23) o procurador Deltan Dallagnol ficou pistolito ao ser questionado sobre sua intenção de construir um “monumento” em Curitiba em homenagem à operação Lava Jato. Ao ser perguntando sobre a revelação feita pela Folha de S. Paulo, fruto das mensagens obtidas pelo The Intercept, Deltan se exaltou. “Se aconteceu, o que tem de errado nisso?”, questionou, para continuar: “Se houve esse hackeamento, que é um crime contra nós, o que que vão divulgar? Vão divulgar minhas conversas com a esposa, como já fizeram? Vão divulgar coisas sem qualquer interesse público? Qual é relevância pública disso? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma sombra de ilicitude nisso? Tem alguma sombra de coisa errada?”. – Gazeta do Povo

Anvisa autoriza importação de CBD para tratamento de uma gata tetraplégica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu a importação de canabidiol (CBD) substância derivada da maconha, para o tratamento de uma gata que é tetraplégica na cidade de São Paulo. A decisão foi a primeira liberação legal de uso de remédios canábicos em animais domésticos no Brasil. A gata Denise tem 15 anos e sofre de problemas na coluna, que foram causados por ela ter vivido muito tempo na casa de uma acumuladora sem nenhum tratamento adequado, isso lhe ocasionou dores crônicas e até quatro convulsões por dia. – Bahia Notícias

Espero que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo, diz Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a subir o tom contra Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (26), dizendo esperar que “os brasileiros tenham logo um presidente à altura” do cargo. Em entrevista ao lado do presidente chileno Sebastián Piñera, no âmbito da cúpula do G7 (clube dos países ricos), o chefe de Estado francês afirmou que “é triste” ver ministros brasileiros insultarem líderes estrangeiros. No último fim de semana, o titular da Educação, Abraham Weintraub, chamou Macron de cretino oportunista. Já Bolsonaro zombou da mulher do francês, Brigitte Macron, em comentário na internet. “As mulheres brasileiras sem dúvida têm um pouco de vergonha [de seu presidente]”, afirmou o líder europeu. – Folha de S. Paulo

G7 vai desbloquear ajuda de emergência de US$ 20 milhões para Amazônia

O G7 decidiu desbloquear uma ajuda de emergência de pelo menos US$ 20 milhões (cerca de R$ 82,4 milhões) para a Amazônia, principalmente destinados ao envio de aviões Canadair de combate a incêndios, anunciaram o presidente francês Emmanuel Macron e o chileno Sebastian Piñera, segundo a agência de notícias France Press. Além desta frota aérea, o G7 concordou com uma assistência de médio prazo para o reflorestamento, a ser apresentado na Assembleia Geral da ONU no final de setembro, para o qual o Brasil terá que concordar em trabalhar com ONGs e populações locais. Recentemente apenas a Alemanha cortou R$ 155 milhões que se destinavam ao Fundo Amazônia. – UOL

Uruguai sofre com falta de maconha legal e lei deve ter ajustes

Cinco anos após a legalização da maconha no Uruguai, há 47.970 consumidores registrados para se abastecer da droga por meio do cultivo próprio, nos 125 clubes de maconha e nas 17 farmácias que vendem a substância plantada pelo Estado. Mas a produção não é suficiente, o narcotráfico continua a ganhar terreno e o mercado ilegal de cannabis originária do Paraguai está longe de desaparecer. Diego Olivera, secretário-geral da Junta Nacional de Drogas (JND), argumenta que uma das razões pelas quais muitos se voltam para o mercado ilegal é que as duas empresas produtoras de cannabis para o governo colheram menos que o esperado. – Estadão

Polícia de Hong Kong utiliza munição de verdade pela primeira vez contra protestos

A polícia de Hong Kong justificou nesta segunda-feira (26) o uso no domingo (25), pela primeira vez em mais de dois meses de protestos pró-democracia, de jatos de água e de um tiro de advertência com arma de fogo, alegando que os manifestantes são “extremamente violentos”. Em Tsuen Wan, a 10 km do centro de Hong Kong, foram registrados confrontos violentos no domingo entre manifestantes e a polícia após um protesto que atraiu milhares de pessoas. Durante a noite, um grupo de agentes foi retido por manifestantes armados com tijolos que os ameaçaram, afirma a polícia em um comunicado. Um oficial foi agredido e caiu, o que levou seis agentes a reagir e um deles “deu um tiro de advertência para o alto”, explicou a polícia. – G1

Escritora Fernanda Young morre aos 49 anos em Minas Gerais

O corpo de Fernanda Young foi enterrado na tarde deste domingo (25) no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 17h . A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV morreu na madrugada deste domingo (25) em Minas Gerais. A autora de séries de sucesso, como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida”, “Os Aspones” e “Shippados”, teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca. A atriz estava no sítio da família em Gonçalves (MG), quando passou mal. Ela tinha asma desde a infância. Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Segundo o Hospital Frei Caetano, de Paraisópolis, ela foi atendida por volta da 1h45 e morreu às 2h53. – G1

PM prende DJ Mozai da Penha, do Baile de Gaiola, por ‘associação para o tráfico’

Foi preso pela PM neste domingo (25) o DJ Mozai da Penha. Segundo a corporação, Mozai estava foragido da Justiça desde maio. Ele atuava no Baile da Gaiola, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, e foi preso em Olaria. Segundo a Polícia Militar, ele vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da corporação. Ele responde por associação para o tráfico. DJ Rennan, outro idealizador do Baile da Gaiola, foi preso em abril após se entregar a agentes da Seap. Ele cumpre pena pelo mesmo crime. – G1

Por homofobia nas arquibancadas Vasco pode perder 3 pontos após jogo com São Paulo

O Vasco conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (25), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, mas pode ter problemas no tribunal em função da nova regra da CBF de combate à homofobia. O árbitro Anderson Daronco relatou em sua súmula que ouviu o grito “time de veado” da torcida vascaína no segundo tempo. Durante o jogo, tão logo percebeu, ele paralisou a partida e comunicou o fato ao quarto árbitro, aos treinadores e aos capitães da equipe. A partir desta rodada, os clubes podem perder até três pontos por atitudes homofóbicas da torcida nos estádios. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) informou que este comportamento pode levar a equipe a ser enquadrada no artigo 243-G do Código Disciplinar. – UOL