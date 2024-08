Boletim Matutino da VICE – 26/9/2019

Brasil

Manifestantes pro-intervenção tentam invadir STF e tomam intervenção de volta na fuça

Enquanto o Supremo Tribunal Federal discutia um caso que pode abrir brecha para derrubar condenações da Operação Lava Jato, a Praça dos Três Poderes era tomada por um clima de confusão, uso de gás lacrimogêneo e correria na área externa da Corte, na tarde desta quarta-feira (25). Um grupo de manifestantes vestido de verde e amarelo, em apoio à Lava Jato e pelo fechamento do STF, tentou derrubar as grades que cercam a área externa do Tribunal, o que levou policiais a disparar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. No meio da confusão, um policial militar foi ferido a pedradas, e teve que ser socorrido às pressas pelo departamento médico do STF. – Estadão

Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (26) o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado em operação sobre corrupção e foi preso em Brasília, no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda. Ela não é investigada. A operação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de prática constante de atos de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. São 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. – G1

Aprovação de Bolsonaro cai 16 pontos na região Sul, aponta Ibope

Praticamente estável no país, a aprovação ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) em setembro encolheu significativamente na região Sul, onde o governo tem maior base de apoio, segundo a pesquisa CNI-Ibope divulgada nesta quarta (25). Na comparação com abril, quando levantamento anterior havia sido realizado, o percentual de entrevistados que classifica o governo como ótimo ou bom caiu de 52% em junho para 36% em setembro — ainda assim, acima da média nacional, de 31%. Também cresceu a proporção de moradores da região Sul que consideram a gestão ruim ou péssima, passando dos 18% na pesquisa anterior para 28%. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios, e a margem de erro de é 2 pontos percentuais. – UOL

STF investiga outdoor da Lava Jato em inquérito sobre fake news

A investigação do Supremo Tribunal Federal sobre fake news chegou à Lava Jato. O inquérito sigiloso instaurado em março na Corte também apura quem são os responsáveis pela instalação de uma placa em homenagem aos cinco anos da operação de combate à corrupção numa via de acesso ao aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba (PR). O outdoor continha fotos de então membros da Lava Jato, incluindo o procurador da República Diogo Castor de Mattos. Abaixo das imagens, havia os dizeres: “Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Lava Jato, a investigação que mudou o país”. – UOL

Aras é confirmado novo PGR pelo Senado e nomeação é publicada

A nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Gral da República foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União” nesta quarta-feira (25). Mais cedo, ele havia sido aprovado pelo Senado por 68 votos a 10 para assumir o cargo, no qual ficará pelos próximos dois anos. A data de posse de Aras como chefe do Ministério Público Federal (MPF) foi marcada para esta quinta-feira (26), às 10h. Para ser aprovado, um indicado à PGR precisa de pelo menos 41 votos. Dos 81 senadores, dois faltaram e um se absteve. Aras havia sido escolhido no início de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o sucessor de Raquel Dodge fora da lísta tríplice da categoria, rompendo uma tradição iniciada em 2003. – G1

Comissão do Congresso encerra sessão com Paulo Guedes após briga com deputado

O presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso Nacional, senador Marcelo Castro (MDB-PI), encerrou a audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, após o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) interromper sucessivamente o chefe da equipe econômica. Durante a sessão de perguntas, o deputado questionou se o ministro teve “ganhos bilionários no setor de educação com seus negócios antes de entrar para o Ministério (da Economia)”. Glauber também declarou que os governos do PT fizeram o ajuste nas contas públicas. – UOL

Ministério Público do RJ abre inquérito civil para investigar censura na Bienal

Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito civil para investigar a fiscalização e a apreensão de livros com temática LGBT durante a Bienal do Livro, no início do mês, a mando do prefeito Marcelo Crivella (PRB). O órgão atendeu uma representação apresentada pelos vereadores do PSOL Tarcísio Motta e Renato Cinco. Na última sexta-feira (20), o Ministério Público expediu, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, uma recomendação para que Crivella não volte a adotar medidas administrativas que restrinjam a livre circulação de revistas, livros e periódicos com conteúdo LGBT. – Folha de S. Paulo

Líder do governo no Senado e filho receberam vantagem indevida diz PGR interino

O procurador-geral da República interino, Alcides Martins, disse nesta quarta-feira (25) ao Supremo Tribunal Federal que documentos e provas obtidos pela Polícia Federal permitem concluir, “além de qualquer dúvida razoável”, que houve recebimento de vantagens indevidas pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e seu filho, o deputado federal Fernando Coelho Filho (DEM-PE). As vantagens estariam relacionadas às obras do canal do Sertão e da transposição do Rio São Francisco, ligadas ao Ministério da Integração Nacional, comandado por Fernando Bezerra Coelho no governo Dilma Rousseff. Em operação realizada na semana passada e autorizada pelo ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal fez buscas nos gabinetes dos dois parlamentares, da liderança do governo e também na casa do deputado, onde apreendeu cerca de R$ 120 mil. – G1

Apresentador é demitido de rádio após ataque à ativista sueca Greta Thunberg no RN

O jornalista Gustavo Negreiros foi demitido nesta quarta-feira (25) da rádio 96 FM, em Natal, Rio Grande do Norte, após atacar de forma grosseira a ativista sueca Greta Thunberg. Ele apresentava o programa 96 Minutos, no horário do meio-dia. A informação do afastamento foi confirmada nas redes sociais pela empresária Giovanna Sinedino, um das sócias da rádio. No programa de terça-feira (24), Negreiros afirmou que a ativista de 16 anos de idade e autista era “histérica”, “mal amada” e que precisava “de um homem e de sexo”. A repercussão das agressões de Negreiros foram catastróficas para a rádio 96 FM. Em menos de 24 horas, três das quatro empresas que patrocinavam o programa suspenderam os contratos e a única que ainda não tinha encerrado o vínculo marcou reunião para quinta-feira a fim de decidir se mantém ou não o patrocínio. – Saiba Mais

Lei de importunação sexual completa 1 ano com 3.090 casos em SP

Um ano depois da aprovação da lei que definiu o crime de importunação sexual, o estado de São Paulo registrou 3.090 casos do tipo, principalmente em vias públicas (31%), residências (26%) e no transporte público (12%), segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Para comparação, foram registrados no mesmo período 2.980 boletins de ocorrência de estupros no estado. O número de registros de importunação sexual não necessariamente reflete a realidade, já que vítimas nem sempre optam por denunciar o crime, por medo ou descrença no Estado. A demora na atualização de sistemas de registro e a falta de conhecimento da nova lei por agentes públicos e pela população são alguns dos desafios que transcendem a tipificação do crime. – Folha de S. Paulo

Corregedoria investiga morte de garoto em SP: PM mandou mãe ‘comprar caixão’ dias antes

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo investiga denúncia da mãe de uma garoto de 12 anos de que o filho foi morto com dois tiros durante uma ação policial, quando já havia se rendido, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior do Estado. Segundo a denúncia, o autor dos disparos, um cabo da PM, teria mandado a mãe comprar um caixão para o filho dias antes do fato. A PM apresentou o caso como resistência seguida de morte, pois o menino estava em um carro roubado e teria apontado uma arma para os policiais. Os PMs foram afastados das ruas. – UOL

Metalúrgicos suspendem greve na fábrica da Embraer após repressão policial

Os metalúrgicos suspenderam na manhã desta quarta-feira (25) a greve na fábrica da Embraer em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a suspensão se deu devido à repressão policial em frente à porta da fábrica, na avenida Faria Lima. Conforme o sindicato, no início da manhã os metalúrgicos haviam decidido em assembleia continuar a paralisação, iniciada nesta terça-feira (24), mas a situação mudou quando os empregados do setor administrativo chegaram para trabalhar. Ainda de acordo com a entidade sindical, policiais fizeram um corredor polonês para que os funcionários entrassem na fábrica. – Folha de S. Paulo

Mundo

Ex-presidente francês Jacques Chirac morre aos 86 anos

O ex-presidente francês Jacques Chirac morreu nesta quinta-feira (26) aos 86 anos, de acordo com a agência France Presse. Ele foi prefeito de Paris e governou o país entre 1995 e 2007. O anúncio da morte foi feita pelo genro de Chirac, Frédéric Salat-Baroux, marido de Claude Chirac. “Ele morreu cercado por entes queridos. Pacificamente “, declarou. Desde que sofreu um derrame, em setembro de 2005, quando ainda era presidente da França, os problemas de saúde de Jacques Chirac se sucederam. Após deixar o Palácio do Eliseu, em maio de 2007, ele foi hospitalizado várias vezes. – G1

Canberra se torna a primeira cidade da Austrália a legalizar maconha

A capital da Austrália, Canberra, se tornou nesta quarta (25) a primeira cidade do país a legalizar a posse e o cultivo de maconha. O texto aprovado pelo Parlamento local retira a punição por posse de até 50g de maconha seca ou 150g de maconha “fresca”, e também remove penalidades por cultivar até duas plantas do gênero Cannabis. A nova lei passa a valer a partir de 31 de janeiro de 2020, mas ainda precisa ser sancionada pela ministra da Saúde do Território Capital da Austrália, Rachel Stephen-Smith. O território abarca Canberra e algumas pequenas cidades no entorno. – G1

Casal recebe 25 mil pílulas de ecstasy em vez de roupa na Áustria

Um casal austríaco recebeu um pacote em que a encomenda veio errada, com cerca de 25 mil pílulas de ecstasy. Eles haviam pedido roupas da Holanda via internet. A esposa do casal chegou a pensar que as pílulas fossem pedras decorativas, mas o marido percebeu que talvez fossem estimulantes. Segundo a CNN, eles enviaram o pacote de volta à entregadora em Linz, na Áustria. A empresa também ficou surpresa com o conteúdo do pacote. As 25 mil pílulas são avaliadas em cerca de 500 mil euros, cerca de R$ 2,28 milhões. – UOL

Suíço usa LSD, cai em lagoa na Disney e é encontrado sem roupas horas depois

Um turista suíço de 32 anos acaba de fazer uma viagem inusitada no último fim de semana. O homem, um engenheiro que não foi identificado, usou LSD, caiu em uma lagoa do parque da Disney em Paris e só foi encontrado horas depois – sem roupas. Tudo começou na noite de sexta-feira (20), quando a namorada entregou a droga a ele, segundo o jornal “The Washington Post”, com informações obtidas do jornal “Le Parisien”. Quase imediatamente, ele caiu em uma lagoa artificial em “Adventureland”, perto do navio pirata do Capirão Gancho e da caveira ameaçadora da Ilha da Caveira, ambos de “Peter Pan”. – G1