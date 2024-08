Boletim Matutino da VICE 27/01/20

Brasil

Justiça mantém liminar e divulgação do resultado do Sisu continua suspensa

A Justiça manteve a liminar que suspense o Sisu, que teve inscrições encerradas neste domingo à noite. Na prática, a medida significa que os resultados dos exames não poderão ser divulgados na terça-feira, como estava previsto no cronograma. A decisão foi tomada pela desembargadora Federal Therezinha Cazerta, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em um despacho contra os organizadores do Enem, ela escreveu que “o Poder Judiciário não é esteio para a solução dos problemas administrativos que o Poder Executivo enfrenta, mas garantidor de direitos, que exerce sua atribuição quando protege os indivíduos do arbítrio do Estado”. Além da palavra arbítrio, a desembargadora federal pediu transparência no Enem. Ela explicou que as razões que levaram a suspensão do Sisu na primeira instância não foram sanadas. – UOL

Mais de 100 cidades estão em situação de emergência após chuvas em MG, 44 pessoas morreram

Subiu para 101, nesta segunda-feira (27), o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas, de acordo com o coordenador adjunto da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Flávio Godinho. Ainda segundo a Defesa Civil, o decreto será publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Governo de Minas Gerais nesta manhã. A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais céleres para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar nos trabalhos sob coordenação da Defesa Civil de MG. Até o momento, o órgão confirmou a morte de 44 pessoas no estado, registradas entre sexta-feira (24) e domingo (26). – G1

Ação publicitária da Secom privilegiou clientes de Wajngarten e TVs religiosas

Sob o comando de Fabio Wajngarten, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) fez mudanças na estratégia da campanha de publicidade sobre a reforma da Previdência, a maior e mais cara do Planalto no ano passado, privilegiando na distribuição de verbas TVs que são clientes de uma empresa do secretário e emissoras religiosas, apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro. A campanha foi feita em fases. Na segunda etapa da campanha, aprovada na gestão de Wajngarten, o plano de mídia excluiu a Globo da lista de contratadas. Record, Band e SBT foram contempladas, respectivamente, com R$ 6,5 milhões, R$ 1,1 milhão e R$ 5,4 milhões, totalizando R$ 13 milhões. Como noticiou a Folha no dia 15, as duas primeiras têm contratos privados com a FW Comunicação, de Wajngarten. O SBT foi cliente da empresa até o primeiro semestre do ano passado. A legislação vigente proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas por suas decisões. – Folha de S. Paulo

TCU dá 20 dias para BNDES esclarecer contratação de auditoria de R$ 48 milhões

O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu nesta sexta-feira explicações ao BNDES a respeito da contratação de uma auditoria para investigar contratos do banco público com a empresa J&F, controladora da JBS. Em despacho, o ministro Augusto Sherman deu à estatal 20 dias para enviar esclarecimentos. Também nesta sexta, o Ministério Público junto ao TCU (MP-TCU) entrou com uma representação solicitando que a corte investigue o contrato. O serviço foi realizado pela consultoria Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, custou R$ 48 milhões, mas não encontrou qualquer irregularidade. A investigação foi iniciada em 2018, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. Desde que assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro vem cobrando da gestão do banco que abra o que chama de “caixa preta” do BNDES. – O Globo

Bolsonaro diz que ‘jamais’ intercederia junto a Trump por brasileiros deportados

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (26), após participar como convidado de honra das comemorações do Dia da República da Índia, em Nova Déli, que “jamais” pediria ao presidente dos EUA, Donald Trump, para dar tratamento diferenciado a brasileiros deportados por terem entrado ilegalmente no país. Neste sábado (25), um avião norte-americano que partiu do Texas com pelo menos 50 brasileiros deportados a bordo chegou a Belo Horizonte. Em outubro do ano passado, outro avião proveniente dos Estados Unidos trouxe 70 deportados. Em entrevista em Nova Déli, Bolsonaro foi questionado se poderia aproveitar o relacionamento com Trump para evitar que brasileiros deportassem voltassem algemados. – G1

STJ suspende processo em que Michel Temer é réu por lavagem de dinheiro

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu suspender o processo por lavagem de dinheiro no qual Michel Temer é réu. A ação penal suspensa não é a que resultou na prisão do ex-presidente no ano passado, que tramita no Rio de Janeiro, mas sim uma que corre em São Paulo e envolve a reforma do apartamento da filha do emedebista, Maristela Temer. O processo paralisado investiga o pagamento de R$ 1,6 milhão na reforma da casa de Maristela, intermediado pelo amigo de Temer, o coronel João Baptista Lima Filho. O dinheiro, segundo a investigação, teria sido pago em espécie e tem origem em desvios das obras da usina nuclear de Angra 3. – O Globo

Congresso vê como utopia aprovar prioridades de Bolsonaro em ano eleitoral

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) pretende aprovar neste ano pelo menos cinco reformas econômicas e outros 14 projetos. Na avaliação de líderes do Congresso, sem base articulada e com o calendário eleitoral, o pacotão ambicioso do Planalto não será aprovado integralmente. No entendimento dos congressistas, parte dos projetos que tramitam pela Casa muda estruturalmente as bases do sistema público, de distribuição de recursos e interferem em setores sensíveis da economia como indústria, serviços e agronegócios. São propostas polêmicas, como a desestatização da Eletrobras, que exigem habilidade de negociação e garantia de votos. – UOL

Aras entra com primeira ação contrária a medida do governo Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sua primeira ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra uma medida do presidente Jair Bolsonaro, responsável por sua indicação ao cargo. A ação questiona dois trechos de uma medida provisória de 11 de novembro que alterou a legislação trabalhista e estabeleceu limites para o Ministério Público do Trabalho assinar Termos de Ajustamento de Conduta. Na ação, Aras afirma que a iniciativa de criar regras sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) é prerrogativa exclusiva do procurador-geral, por isso não poderia ser feita em uma medida provisória de Bolsonaro. “As atribuições dos ramos do MPU são matéria cuja iniciativa legislativa pertence, exclusivamente, ao Procurador-Geral da República”, escreveu na ação. – O Globo

Padrasto é preso como autor do incêndio que matou três crianças em Paraty

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, o companheiro da mãe das crianças mortas num incêndio em Paraty, na Costa Verde do Rio, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o delegado Marcelo Russo, titular da 167ª DP (Paraty), o crime foi motivado por ciúmes. Três irmãos, uma menina de 7 anos, outra de 4 anos e um menino de 5 anos, morreram no incêndio. A mãe das crianças, Dara de Almeida Santos de Souza, de 25 anos, inalou muita fumaça e segue internada no Hospital de Praia Brava. “Nós ouvimos o depoimento de sete testemunhas, incluindo a avó e a babá das crianças. O acusado havia criado a história de que um dos filhos seria o autor do fogo nos colchões do quarto, por ele ser muito levado. Ele planejava se livrar das crianças, que já demonstravam grande temor do padrasto, para viver só com a mulher”, disse o delegado. – Extra

Chacina deixa 3 mortos e 3 feridos em bar na Zona Sul de São Paulo

Homens armados invadiram um bar no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, na noite de domingo (27) deixando três mortos e três feridos. Na hora do crime, o grupo estava reunido pra assistir a um jogo de futebol. Os baleados foram encaminhadas ao Hospital do Campo Limpo. No local do tiroteio, peritos encontraram cápsulas calibre 12 milímetros espalhadas pela calçada e dentro do bar. Em depoimento, uma testemunha disse que quatro homens, encapuzados e armados desceram de dois carros brancos, entraram no bar e, sem dizer nada, começaram a atirar. A testemunha só escapou porque se escondeu no banheiro. Dois homens de 44 e 39 anos morreram no local. O dono do bar, de 38 anos, morreu no hospital. Poucas horas depois do crime, um carro – com as mesmas características descritas pela testemunha – foi encontrado incendiado a cerca de dez minutos do local da chacina. – G1

Motorista atropela 17 pessoas em bar no interior de SP; duas morreram

O motorista de uma caminhonete atropelou 17 pessoas que estavam em um bar na área central de Nova Independência, na noite de domingo (26). Duas vítimas morreram. De acordo com a Polícia Militar, o motorista suspeito de provocar o acidente é um mecânico de 48 anos. Ainda conforme a polícia, ele estava no bar com a mulher quando teria discutido com outros homens que estavam no local. Depois da discussão, o mecânico saiu do comércio e voltou minutos depois com uma caminhonete em alta velocidade quando foi com o veículo na direção das pessoas que estavam do lado de fora do bar. Ao todo 17 pessoas foram atropeladas e precisaram ser socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Andradina. – G1

Pai, mãe e filho morrem após serem baleados em discussão de trânsito em Porto Alegre

Três pessoas da mesma família morreram após serem baleadas em uma discussão de trânsito na Estrada do Varejão, no bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre, na tarde deste domingo (26). Segundo informações da Polícia Civil, após acidente houve uma perseguição entre os carros antes que eles parassem no local da ocorrência. Por volta das 16h, durante a discussão um dos motoristas sacou uma arma para intimidar o outro condutor. Ainda assim, a discussão continuou até que os disparos fossem feitos, atingindo três pessoas. Duas delas, a mãe e o pai, morreram no local. O filho do casal chegou a ser levado para o Hospital Pronto Socorro, mas não resistiu. – G1

Mãe transporta dinamite de cinco quilos em mochila de filho de 3 anos em Goiás

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante, na tarde deste sábado (25), por transportar na mochila do filho, de 3 anos, uma dinamite de cinco quilos, que seria capaz de destruir uma agência bancária inteira. De acordo com a polícia, a mulher, que teve sua identidade preservava, saiu do Tocantins e desembarcou na rodoviária de Anápolis, em Goiás, com o explosivo. O delegado regional de Anápolis, Pedro Caires, informou que a jovem foi apresentada na Central de Flagrantes de Anápolis, onde segue detida, pela prática do crime previsto no artigo 16, inciso III, da lei 10.826/03, que proíbe o transporte de explosivo ou munição sem autorização legal. A mãe deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (27). – UOL

Motociclista é multado por dirigir sem o cinto de segurança no Piauí

O motocichista José Antônio dos Santos, de 59 anos, teve sua motocicleta multada por não usar cinto de segurança em Teresina, mas nunca foi à capital em sua moto. Ele mora em Piripiri, Norte do Piauí. Ele foi surpreendido ao verificar suas taxas no sistema do Detran na manhã dessa sexta-feira (24/01). Segundo notificação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), a “infração” é considerada grave e o valor da multa é de R$ 195,23. Documento consta que a motocicleta Honda Bros 2012 foi multada em 2019, na rua Lisandro Nogueira, Centro de Teresina. – 180 Graus

Mundo

Mortes por coronavírus na China já chegam a 80

Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China, segundo as autoridades locais. Neste domingo (26), foram relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan – local mais afetado. O país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos suspeitos, sendo 2.744 na China e 17 nos territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan. Também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. Segundo a Reuters, Ma afirmou ainda que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e reforçou as ações de contenção, que até agora incluem restrições de transporte e viagens e o cancelamento de grandes eventos, serão intensificados. Ma disse também que o período de incubação do coronavírus pode variar de um a 14 dias. – G1

Foguetes atingem embaixada dos EUA em Bagdá, diz agência

Foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, segundo a agência France Presse e a emissora dos Emirados Árabes Al Arabiya. Um número ainda não determinado deles teria acertado a cafeteria e o refeitório e deixado feridos, dizem essas fontes. A embaixada fica na Zona Verde de Bagdá, que abriga prédios governamentais e outras representações diplomáticas e costuma ser considerada uma área segura da capital iraquiana. Segundo a Al Arabiya, forças de segurança do Iraque emitiram um comunicado informando que cinco foguetes atingiram a Zona Verde neste domingo, sem mencionar a embaixada dos EUA. Na sexta-feira, milhares de manifestantes fizeram uma caminhada em Bagdá para pedir a saída das tropas americanas do Iraque. – G1

Pesquisa indica que partido de Morales lidera intenções de voto na Bolívia

Segundo uma pesquisa divulgada neste domingo (26), o Movimento Al Socialismo (MAS), partido do ex-presidente Evo Morales, lidera as intenções de voto para as próximas eleições na Bolívia, programadas para 3 de maio, como informou o jornal Página Siete. A pesquisa, criada pela empresa Mercados y Muestras, foi realizada entre os dias 9 e 13 deste mês. O questionário não tinha o nome do candidato do MAS, o ex-ministro da economia Luis Arce, que foi nomeado oficialmente pelo partido depois do período da pesquisa, mas apenas mencionava a sigla partidária. O partido do ex-presidente, que se encontra refugiado na Argentina desde dezembro, quando sofreu um golpe militar, obteve 26% de intenção de voto. – UOL

Nova York pode legalizar a maconha para uso recreativo adulto em 2020

A maconha para uso recreativo adulto pode ser legalizada em Nova York em 2020. O governador do estado, Andrew M. Cuomo, incluiu a liberação em sua proposta de orçamento no ano fiscal 2021. Há uma grande expectativa dos defensores da cannabis, já que a região teria 1 grande mercado para a indústria. Na proposta, o governo do estado estima que a receita deve chegar a US$ 20 milhões no primeiro ano de comércio legal. A arrecadação aumentaria ao longo dos anos: US$ 63 milhões, em 2022, e US$ 188 milhões em 2025. O site Market Watch entrevistou autoridades e especialistas no assunto. Na avaliação deles, é chegada a hora de Nova York legalizar completamente. Uma pesquisa da faculdade Siena College mostrou que 58% dos eleitores de Cuomo concordam com a medida, o nível mais alto já registrado pela instituição. – Poder 360

E mais

Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia

Kobe Bryant morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade da região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos. A lenda do basquete estava com outras oito pessoas no helicóptero, incluindo uma de suas filhas, Gianna. A informação do número de vítimas é do LA County Sheriff, a autoridade policial do local do acidente, que não divulgou o nome de nenhum dos mortos — a NBA confirmou que Bryant foi uma das vítimas e a imprensa americana, que sua filha estava a bordo. O helicóptero caiu em uma área descampada, por volta das 9h45 do horário local (14h45 de Brasília). Segundo a polícia do condado de Los Angeles, o acidente foi seguido de um foco de incêndio que precisou ser controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas no solo. A causa do acidente ainda é incerta. – UOL

Billie Eillish é a primeira mulher a faturar as quatro principais categorias do Grammy

O Grammy 2020, maior prêmio da música norte-americana, consagrou uma artista de apenas 18 anos. Billie Eilish voltou para casa com seis prêmios em sua estreia na premiação, sendo quatro deles nas principais categorias, uma marca histórica para uma cantora tão jovem, com as estatuetas de álbum do ano por “When We All Fall Asleep, Where do We Go?”, gravação do ano e canção do ano, por “Bad Guy”, e de artista revelação. Antes, já tinha levado melhor álbum pop vocal e viu seu irmão, Finneas, levar como produtor não-clássico do ano pelo trabalho com ela. Ela é a primeira mulher a levar para casa, no mesmo ano, os quatro principais prêmios do Grammy —e também é a pessoa mais jovem a conseguir o feito. – UOL