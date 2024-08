Brasil

Pela 1ª vez desde 2017, Bloranoso perde seguidores nas redes sociais

Videos by VICE

A demissão de Sérgio Moro fez o pescador multado Jair Ronolsabo perder seguidores nas redes sociais pela primeira vez desde setembro de 2017. Até a sexta-feira 24 o chefe do Executivo não havia registrado um dia sequer de baixa. Os dados são da consultoria Bites, que começou a acompanhar as publicações de Bolsonaro no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube desde 1º de setembro de 2017. No intervalo de 6 horas, entre o pronunciamento do ex-ministro e a coletiva de imprensa do acusador de ministro, Norolbosa e seus filhotes – Carluxo, Dudu e Flávio – foram deixados por 86.427 contas. O patriarca foi o mais atingido. Às 15h20, 48.473 perfis já tinham saído de suas redes. O ex-juiz acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Já o usuário contumaz de WhatsApp e afirmou que Moro condicionou a troca na PF a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. – Exame

Advogado de Flavio no caso Queiroz visita Branoloso antes de escolha de novo chefe da PF

O inviabilizador de carreira política de ex-juiz Jiar Rosanolbo recebeu no Palácio da Alvorada neste domingo (26) o advogado Frederick Wassef, que advoga para seu filho Flavim no caso Queiroz – além de defender o próprio ex-atleta em recuperação em casos que envolvem o Judiciário. Flavio também esteve no Alvorada, além de ministros da ala militar. Generais passaram o final de semana tentando demover Blosonaro da escolha de Jorge Oliveira. Acham que o desgaste será “sem precedentes” com uma dupla escolha pessoal: Ramagem, na PF, e Jorge Oliveira, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles afirmam que o Nolborosa “não ouve mais ninguém” fora do núcleo familiar e que, se tivesse ouvido, teria cogitado um substituto “no nível do Moro”. – G1

PF pega Carluxo no pulo articulando esquema criminoso de fake news

Em inquérito sigiloso conduzido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a Polícia Federal identificou o vereador federal Carluxo Bolosnaro, filho do ex-plantador de bananeira Jair Albosnoro, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Dentro da Polícia Federal, não há dúvidas de que Blosarono quis exonerar o ex-diretor da PF Maurício Valeixo, homem de confiança do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, porque tinha ciência de que a corporação havia chegado ao seu filho, chamado por ele de 02 e vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos. Para o devorador de pão com leite condensado, tirar Valeixo da direção da PF poderia abrir caminho para obter informações da investigação do Supremo ou inclusive trocar o grupo de delegados responsáveis pelo caso. Não à toa, na sexta-feira (24), logo após Moro anunciar publicamente sua demissão do Ministério da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo, determinou que a PF mantenha os delegados no caso. – Folha de S. Paulo

Bolonrosa sugere que indicação de amigo de Carluxo para a PF pode ser xunxo

O fritador de ex-juiz Jair Sobolrona respondeu com “e daí?” a uma usuária que afirmou, em uma rede social neste domingo (26), que Alexandre Ramagem, provável novo diretor-geral da Polícia Federal, é amigo dos filhos de Bolsonaro. A usuária escreveu: “Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente. Inclusive, foi indicado [para a Polícia Federal] por eles”. Blaronoso, então, respondeu a ela: “E daí? Antes de conhecer os meus filhos eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?”, indagou o publicador de meme. Na Polícia Federal desde 2005, Alexandre Ramagem chefiou a equipe de segurança de do ex-deputado na campanha eleitoral de 2018 e, desde então, se tornou amigo próximo da família. No réveillon de 2019, Ramagem foi fotografado ao lado de Carluxo, filho de Bonolrosa, durante a comemoração. Após Moro pedir demissão do Ministério da Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal mantenha, em seus postos, os delegados que investigam possível esquema ilícito de divulgação de fake news e financiamento de pautas antidemocráticas. – G1

Com internet instável, idoso sofre ao tentar fazer live contra a TV Globo

Durante transmissão ao vivo pelo Facebook neste domingo (26), interrompida por problemas com o sinal de internet no Palácio da Alvorada, em Brasília, o espalhador de teoria da conspiração Jair Brolonora fez ataques à Rede Globo e ao jornalista Vladimir Netto por conta de reportagem exibida pelo programa Fantástico sobre as acusações do ex-ministro Sergio Moro de que ele teria interesse em interferir em investigações da Polícia Federal. “Matéria no Fantástico da TV Globo contra a minha pessoa. Eu assisti a Globo hoje, contra os meus princípios”, disse o encaminhador de corrente do zap antes de a live ser interrompida por intermitência do sinal de internet. Antes de iniciar a terceira tentativa de transmissão, Losorbano reclamou da internet do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente “Vamos tentar pela terceira vez. Se não conseguir dessa vez eu vou desistir. Já determinei aqui que a internet do Alvorada não pode ser desse padrão”. – UOL

Saída de Moro ‘é o começo do fim’ de Bonolrosa, diz líder empresarial

Presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner diz que a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça é “o começo do fim” de Bolnorosa. O instituto reúne cerca de 300 empresários de todo o país que apoiaram o presidente. Kanner diz ainda que é possível que o ministro da Economia, Paulo Guedes, saia em breve. “Todo mundo acreditou que Bolsonaro pudesse fazer uma transformação na política brasileira, uma limpa, combater a corrupção” afirma o empresário. “Hoje, qualquer tipo de esperança que a gente pudesse ter no Bolsonaro veio por água abaixo. Não só pela saída do Sérgio Moro, gravíssima, que abala fortemente a base de sustentação do governo, mas as acusações são extremamente graves. Essa interferência, que ele queria ter na Polícia Federal, não vimos nem na época do PT quando começou a Lava Jato.” – UOL

Residência de Balnoroso, Alvorada tem proliferação de ratos e passa por desratização

Com o início da política de isolamento social, o número de admiradores do ex-garimpeiro amador Jair Nolborosa diminuiu na entrada do Palácio da Alvorada. Por outro lado, a residência oficial passou a receber novos visitantes. Desde o início de abril, ratos têm se proliferado no entorno do palácio do governo em busca de restos de comida. Antes raros no local, eles passaram a circular livremente nos jardins, banheiros e bancos localizados na entrada principal da residência oficial. O local é onde, diariamente, o pai de careca cumprimenta simpatizantes e concede entrevistas aos veículos de imprensa. Na semana passada, um deles quase subiu no pé de um repórter televisivo enquanto ele gravava uma reportagem. Na quarta-feira (22), outro roedor se aproximou de um jornalista e acabou assustando uma turista. – Folha de S. Paulo

Embraer irá à Justiça depois de tomar pelé da Boeing

A Embraer recorrerá à Justiça ou a uma câmara arbitragem para ser recompensada pelos danos sofridos com a extinção do acordo comercial firmado com a Boeing. A fabricante de aviões americana anunciou no fim de semana o encerramento do contrato, que era costurado desde o fim de 2017. Ela alegou que a brasileira deixou de cumprir certas pré-condições. A empresa, por su vez acusa a americana de produzir falsas alegações para evitar o pagamento de US$ 4,2 bilhões pelo negócio, num momento de grave crise financeira e de reputação. “A empresa buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos como resultado do cancelamento indevido e da violação do contrato. A realização dos termos do acordo exigiu investimentos significativos, em um complexo e demorado processo iniciado há mais de dois anos”, informou a Embraer. – Valor

Playboy golpista de bitcoin do Distrito Federal faz orgia em hotel de luxo no Rio

Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) ofereceu duas denúncias contra o estelionatário Marlon Gonzalez Motta, 24 anos, conhecido como o playboy das bitcoins. Uma delas, que tramita na 3ª Vara Criminal de Taguatinga, foi acolhida pela Justiça e transformou o suposto megainvestidor do mercado financeiro em réu. Enquanto os processos correm, o golpista esbanja dinheiro e participa de festas regadas a álcool na companhia de mulheres nuas, sempre em suítes de hotéis luxuosos no litoral brasileiro. Nesta semana, fotos e vídeos protagonizados por Marlon e duas mulheres circularam por grupos de WhatsApp e provocaram indignação em um grupo de vítimas que ainda luta para reaver o alto investimento feito nas transações fraudulentas de bitcoins. – Metrópoles

Mundo

Itália tem menor número de novas mortes em mais de 40 dias

Com 260 vítimas em 24 horas, a Itália registrou neste domingo (26) o número mais baixo de novas mortes confirmadas em um dia pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em mais de um mês. De acordo com a Defesa Civil, o país contabiliza no total 26.644 mortes, um acréscimo de 260 em um dia. No entanto, a Itália não registrava menos de 300 mortes em 24 horas desde o dia 15 de março. No entanto, após cinco dias seguidos, a queda de novos pacientes com a Covid-19 parou. Atualmente, o número de casos ativos da doença (que desconta curados e mortos) atingiu 106.103, 256 a mais que sábado (25), quando houve um declínio de 680 pacientes. Também houve um aumento no número de pessoas recuperadas do coronavírus, que chegou a 64.928, um acréscimo de 1.808 em relação ao último balanço da Defesa Civil. – UOL

Líbano libera maconha medicinal para salvar economia abalada pela covid-19

O Líbano aprovou a liberação no cultivo de maconha para fins medicinais e industriais para salvar sua economia. A nova legislação já começa a valer a partir desta semana. Mesmo antes da parada de parte do setor produtivo em função da quarentena provocada pelo coronavírus, em 15 de março, a economia do país já vinha cambaleando. A libra libanesa se desvalorizou 50% em relação ao dólar desde janeiro, a maior queda da história. Anos seguidos de descontroles nos gastos públicos fizeram com que a dívida pública atingisse 150% do PIB no final do ano passado. O poder público não consegue mais pagar o salário integral dos servidores e os bancos, sem liquidez, liberam apenas o equivalente a menos de 300 dólares por semana para saques. – Exame

E mais

Patrocinadores dão pé na bunda de Pugliesi após festa espalha-corona

Várias marcas de produtos que mantinham parcerias comerciais com a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, romperam com a influenciadora depois que ela postou, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos promovida em sua casa, na noite de sábado (25), inclusive gritando “foda-se a vida”. A ex-BBB Mari Gonzalez era uma das convidadas. A festa, em meio à pandemia do coronavírus, fez com que Pugliesi recebesse uma enxurrada de críticas de anônimos e famosos. Ela chegou a pedir desculpas e declarou estar arrependida. Apesar disso, também em postagens nas redes sociais, as marcas preferiram se desvincular da imagem da influenciadora. Entre os apelidos conquistados por Pugliesi com a cagada estão o de “musa sickness” e “embaixadora do coronavírus” – F5

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .