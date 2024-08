Boletim Matutino da VICE – 2/7/2019

Brasil

PSL pode tirar 22 votos da Previdência por recusa de Guedes a benefícios para policiais

A bancada do PSL pode registrar uma baixa de até 22 votos a favor da reforma da Previdência. A debandada seria causada pela recusa do ministro Paulo Guedes, da Economia, de aceitar destaques que beneficiariam policiais civis e federais com regras mais brandas para a aposentadoria. Guedes resistia à ideia. Na manhã de segunda (1°), repetiu a orientação ao deputado Alexandre Frota (PSL-SP), coordenador da comissão da reforma da Previdência. “A hora não é de desidratar. É de hidratar a proposta”, diz o parlamentar. – Folha de S. Paulo

Exército brasileiro homenageia major alemão condecorado por Hitler

O Exército brasileiro homenageou nesta segunda-feira (1º) um major alemão que, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), defendeu o Exército nazista. De acordo com o texto publicado no site do Exército brasileiro, Eduard Ernest Thilo Otto Maximilian von Westernhagen (1923-1968) foi homenageado como aluno da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército do Brasil. Em 1º de julho de 1968, enquanto frequentava a escola em um regime de intercâmbio, Otto foi assassinado a tiros no Rio de Janeiro em uma ação do grupo armado de esquerda Colina (Comando de Libertação Nacional). Ao noticiar o assassinato de Otto, na edição de 2 de julho de 1968, a Folha afirmou: “A vítima fora condecorada por Hitler quando da ocupação da França e recebera graves ferimentos quando do ataque do Exército soviético a Berlim. Terminada a guerra, permaneceu no Exército alemão, devido às suas qualidades de perito em artilharia”. – Folha de S. Paulo

Ministro francês diz que acordo da UE depende de Brasil manter compromissos sobre desmatamento

Quatro dias depois da assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o ministro francês do Meio Ambiente, François de Rugy, afirmou nesta terça-feira (2) que o tratado “só será ratificado se o Brasil respeitar os seus compromissos”, especialmente em relação à luta contra o desmatamento da Amazônia. Mais cedo, a porta-voz do governo francês indicou que “a França não está pronta para ratificar” o compromisso. “A nova Comissão Europeia e sobretudo o Parlamento Europeu irão analisar minuciosamente esse acordo antes de ratificá-lo”, afirmou François de Rugy em entrevista à rádio Europe 1. “É preciso lembrar a todos os países, entre eles o Brasil, de suas obrigações”. – G1

Saiba onde e como assistir ao eclipse solar desta terça no Brasil

Um eclipse solar, um dos fenômenos mais aguardados por entusiastas da astronomia e de eventos naturais, ocorrerá nesta terça-feira (2) no Brasil. Mas também há motivos para não ficar assim tão feliz: o evento será visto apenas parcialmente em algumas regiões do Brasil, já no fim da tarde. O eclipse solar ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando, de forma total ou parcial, a sua luz. Esse fenômeno acontece em pontos diferentes da Terra em média uma vez a cada 18 meses e, quando visto em sua totalidade, faz o dia virar noite por alguns momentos. Por aqui, o eclipse não será total e, dependendo da cidade, a ocultação do Sol pode variar de 9% a 60%. Quanto mais para o sul do país a pessoa estiver, maior o “corte” que será possível ver no Sol. Em São Paulo, ele poderá ser visto a partir das 17h e seu auge será às 17h54 – na capital paulista, contudo, o pôr do sol está marcado para as 17h32. – UOL

Avião pilotado por italiano é apreendido com R$ 4,6 milhões em espécie em MT

Um avião com R$ 4,6 milhões em malas de dinheiro foi apreendido nesse domingo (30) em um aeroporto no município de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º) pela Polícia Civil. Segundo o delegado Vinícius Nazário, o piloto da aeronave fez um pouso forçado depois de uma pane. O piloto foi ouvido e liberado pela polícia. O dinheiro seria usado para compra de ouro em Itaituba, no Pará. O piloto é italiano e foi identificado como Francesco Turriziani, de 61 anos. O avião, Cesnna 206 T, prefixo PR-RMHano 2005, fez pouso forçado em um aeroporto rural a 5 km de Alta Floresta. – G1

Mundo

Passageiro clandestino cai de avião antes de pouso em Londres

Um suposto passageiro clandestino caiu de um avião que sobrevoava o sudoeste de Londres e atingiu o jardim da casa de um homem que pegava sol na capital britânica, de acordo com vizinhos. A polícia acredita que ele morreu enquanto viajava em um compartimento do trem de pouso de uma aeronave da Kenya Airways. O corpo caiu na propriedade enquanto o avião se preparava para aterrissagem no aeroporto de Heathrow. Um vizinho, sob anonimato, disse que o corpo atingiu o solo a cerca de apenas 1 metro do morador. A polícia informou em um comunicado que fora chamada a uma casa no domingo após um corpo ser encontrado. A perícia deve ser realizada, e o homem ainda não foi identificado. – G1