Boletim Matutino da VICE – 27/3/2019

Brasil

Bolsonaro toma uma chapuletada da Câmara e Congresso pode controlar o orçamento

Em votação relâmpago, a Câmara aprovou em dois turnos a proposta de emenda constitucional que retira do governo poder sobre o Orçamento. O texto vai ao Senado para ser analisado. Aprovado com ampla maioria (448 votos em primeiro turno e 453 no segundo turno) representa uma derrota para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) torna o Orçamento mais engessado, pois classifica como obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas, principalmente investimentos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se comprometeu a votar a proposta “o mais rápido possível”. – Folha de S. Paulo

Após ser demitido, ex-presidente do Inep diz que não há comunicação dentro do MEC

Marcus Vinicius Rodrigues, ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi exonerado do cargo na última terça-feira (26). Na segunda-feira (25), Rodrigues assinou uma portaria sobre as novas regras do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Segundo o documento, a avaliação da alfabetização de crianças não seria feita na edição de 2019. Horas depois da publicação no Diário Oficial da União, o Inep afirmou que esse teste só seria aplicado em 2021. Rodrigues aponta que não há diálogo entre os membros da pasta. “Foi um processo muito ruim, que mostrou a incompetência gerencial muito grande”, disse. Ele também declarou que, em três meses de governo, não houve nenhuma reunião de trabalho com o ministro da Educação. – G1

Vazamento de amônia em indústria da BRF deixa funcionários intoxicados em Goiás

Um vazamento de amônia em uma indústria de alimentos em Rio Verde, no sudoeste goiano, deixou pelo menos quatro funcionários intoxicados na manhã desta quarta-feira (27), segundo informações do Corpo de Bombeiros. A empresa foi evacuada. “Antes de adentrar à indústria já dá de sentir o odor característico da amônia. Quando as equipes chegaram, já tinham fechado o registro para a contenção inicial do vazamento”, disse o coronel do Corpo de Bombeiros Amilton Souza Conceição. O vazamento aconteceu na BRF, que é uma das maiores empresas do ramo do país. – G1

Mulher recebe multa de R$ 3 mil por dar cerveja para papagaio em SP

Uma mulher foi multada em R$ 3 mil após aparecer em um vídeo que circulava nas redes sociais dando bebida alcoolica para um papagaio na cidade de Nhandeara, cidade distance 508 km da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi chamada para verificar uma denuncia de maus tratos e o vídeo teria sido enviado para os policiais. Após buscas, a dona do animal e a mulher que aparece no vídeo foram encontradas e um boletim de ocorrência registrado. A dona da ave também foi multada por manter a ave em cativeiro sem a documentação necessária. – R7

Mundo

Parlamento Europeu aprova fim do horário de verão a partir de 2021

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (26), em Estrasburgo, a abolição do horário de verão a partir de 2021, com 410 deputados votando a favor, 192 sendo contra e 51 abstenções. O plenário do Parlamento seguiu uma recomendação da Comissão de Transportes do órgão. A Comissão Europeia originalmente pretendia acabar com a mudança de horário já em 2020, atendendo ao resultado de uma pesquisa feita em toda a União Europeia (UE) e na qual a ampla maioria dos cidadãos se mostrou a favor do fim da mudança de hora duas vezes por ano. – G1

Força de trabalho no mercado da maconha cresce 44% nos Estados Unidos

Um relatório da consultoria Whitney Economics, produzido em parceria com o site Leafly, apontou que a força de trabalho relacionada ao mercado da maconha cresceu 44% nos Estados Unidos em 2018, se comparado aos números do ano anterior. Segundo o estudo, são mais de 210 mil pessoas trabalhando em tempo integral na indústria da cannabis nos EUA –levando em consideração empregos que são relacionados ao tema, como contadores e advogados, o número sobe para quase 300 mil. Para efeitos de comparação, o estudo aponta que existem atualmente cerca de 52 mil empregos de mineração de carvão nos Estados Unidos. As fabricantes de cerveja empregam 69 mil trabalhadores. – UOL

E mais

Rafael Henzel , jornalista que sobreviveu ao acidente da Chapecoense, morre de infarto em SC

O corpo do jornalista Rafael Henzel, que morreu na noite desta terça-feira (26) após sofrer um infarto, é velado na manhã desta quarta-feira (27), no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, que fica ao lado da Arena Condá, em Chapecó, no Oeste catarinense. Primeiramente reservado para família, o velório foi aberto ao público por volta das 7h. Ele foi um dos quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense, em 2016. Durante a madrugada, uma cirurgia foi realizada para retirar as córneas do jornalista para doação. A família do profissional de 45 anos, vítima de um infarto enquanto jogava futebol em Chapecó, autorizou o transplante. – G1