Boletim Matutino da VICE – 27/5/2019

Brasil

Manifestações pró-Bolsonaro não foram grandes o suficiente para vencer crise, avaliam analistas

Videos by VICE

Manifestantes ocuparam as ruas de dezenas de cidades brasileiras neste domingo em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. O tamanho da mobilização, porém, não parece suficiente para fortalecer o presidente nas negociações com o Congresso Nacional, acreditam analistas políticos ouvidos pela BBC News Brasil. Com isso, afirmam, a tendência é de continuidade da crise política. Os atos foram convocados em resposta aos protestos realizados em 15 de maio contra os cortes anunciados no Orçamento da Educação. No entanto, embora milhares de pessoas tenham comparecido às ruas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a mobilização nacional não superou o movimento de oposição ao governo e ficou aquém dos protestos massivos que marcaram o país em 2013 e pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015. – BBC

Queiroz pagou R$ 69 mil em dinheiro vivo para equipe médica e R$ 64,5 mil ao Einstein

O ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz , além de pagar em espécie R$ 64,58 mil pela cirurgia ao hospital israelita Albert Einstein , desembolsou outros R$ 60 mil para pagar à equipe médica e R$ 9 mil ao oncologista em dinheiro vivo. Ao todo, Queiroz arcou com R$ 133,58 mil em dinheiro pelo procedimento médico, segundo o advogado dele, Paulo Klien. De acordo com Klein, os gastos estão dentro da capacidade financeira de Queiroz e de sua família, que ganham cerca de meio milhão de reais ao ano. Queiroz foi internado na unidade em janeiro, quando retirou um câncer no cólon. O pagamento foi feito em 14 de fevereiro. – O Globo

Para barrar trocas no Inep, senador apresenta projeto ‘anti-Olavo’

O senador Fabiano Contarato, eleito pela Rede do Espírito Santo, apresentou um projeto para impor mandato de dois anos ao presidente do Inep. O órgão anda mais famoso por estar no quarto presidente em cinco meses do que por ser o responsável pela elaboração do Enem. Caso seja aprovado em tramitação-relâmpago, algo quase impossível, Jair Bolsonaro poderá ratificar em 30 dias o nome de Alexandre Lopes, atual ocupante do cargo, ou indicar um novo presidente para o próximo biênio – depois de toda a pataqueada protagonizada pelos alunos do astrólogo Olavo de Carvalho no MEC, o projeto foi batizado de “anti-Olavo” pelos colegas de Congresso. – O Globo



Ritmo de liberação de agrotóxicos em 2019 é o maior já registrado



Nunca foi tão rápido registar um agrotóxico no Brasil: o ritmo de liberação atual é o maior já documentado pelo Ministério da Agricultura, que divulga números desde 2005. A quantidade de pesticidas registrados vem aumentando significativamente nos últimos 4 anos. Mas, em 2019, o salto é ainda mais significativo – até 14 maio, foram aprovados 169 produtos, número que supera o total de 2015, marco da recente disparada. Ativistas do meio ambiente e da saúde manifestam preocupação, dizendo que mais veneno está sendo “empurrado” à revelia para a população. Dos 169 agrotóxicos registrados neste ano, 48% são classificados como alta ou extremamente tóxicos, conforme levantamento do Greenpeace. – G1

Briga entre detentos deixa 15 mortos em prisão em Manaus



Uma briga entre detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) – localizado na BR-174, em Manaus – neste domingo (26) terminou com 15 mortos. A informação foi confirmada pelo Governo do Amazonas. O conflito foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) às 12h30 (horário local). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção de corpos e três viaturas foram encaminhadas à unidade. Segundo o titular da pasta, coronel Marcos Vinicius Almeida, os crimes foram cometidos durante o horário de visitação na unidade. As vítimas foram assassinadas asfixiadas ou perfuradas com escovas de dentes. – G1

Chacina em bar em São Gonçalo deixa 4 mortos e 7 feridos

Imagens feitas momentos antes da chegada de um atirador em um bar em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no início da noite deste domingo (26) mostram os frequentadores dançando e se divertindo. Onze pessoas foram atingidas: quatro morreram e sete ficaram feridas. O crime aconteceu no bairro de Porto Velho, e a polícia investiga os motivos da chacina. Moradores relataram que os tiros foram disparados de dentro de um carro e atingiram as pessoas que estavam no estabelecimento. Entre os mortos, estão uma mulher e três homens, entre eles um idoso. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas morreram no local e outras duas, no hospital. – G1

Mundo

Juiz federal nos EUA suspende lei do Mississippi que proibia abortos mesmo em caso de estupro

Um juiz federal do Mississippi, nos Estados Unidos, suspendeu, nesta sexta-feira (24), uma lei que proibia abortos depois da detecção dos batimentos cardíacos do embrião, informou a rede americana de televisão CNN. A legislação, que entraria em vigor em julho, é uma das mais restritas que foram aprovadas no país este ano: não previa exceções para casos de estupro ou incesto. O juiz Carlton Reeves emitiu uma medida liminar, segundo a CNN, na qual afirmou que a lei “ameaça prejudicar imediatamente os direitos das mulheres, especialmente considerando que a maioria das mulheres não busca um aborto até depois das seis semanas”. – G1

Suspeito de provocar explosão que deixou 13 feridos na França é preso

O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, anunciou a detenção de um suspeito pela explosão que deixou 13 feridos em Lyon, a terceira maior cidade francesa, na sexta-feira (24). A polícia procurava um homem com uma mochila que foi filmado enquanto andava de bicicleta perto do local da explosão. Um artefato explosivo TATP (triperóxido de triacetona), com bolinhas de gude e peças de metal, foi colocado diante de uma padaria numa esquina muito movimentada do centro histórico de Lyon por volta das 17h40 (12h40, no horário de Brasília) de sexta-feira. Treze pessoas — oito mulheres, uma menina de 10 anos e quatro homens — ficaram feridas. Onze delas precisaram ser internadas. – G1

Panda albino é visto em reserva natural na China

Um raro exemplar de urso panda completamente branco foi fotografado em uma reserva natural no sudoeste da China, informou a agência de notícias estatal Xinhua neste sábado (25). O animal foi fotografado em uma mata no dia 20 de abril, na província de Sichuan. “A julgar pelas fotos, o panda é albino e tem entre 1 e 2 anos”, disse Li Sheng, pesquisador da Universidade de Pequim e especialista em ursos, que estudou as imagens. Os olhos do panda são vermelhos e ele não tem manchas no corpo. Mais de 80% dos pandas que vivem em estado selvagem encontram-se em Sichuan, e o restante nas províncias de Shaanxi e Gansu. – G1

E mais

Morre aos 84 anos a atriz Lady Xavier

Morreu neste sábado (25), aos 84 anos, a atriz Lady Francisco. Ela estava internada na UTI do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, desde o dia 28/04, em decorrência de complicações apresentadas no pós-operatório de uma correção de fratura de fêmur. Lady passeava com seus cachorros quando caiu e fraturou o fêmur. Nos últimos dias, houve piora em seu quadro. A atriz veio a falecer, neste sábado, às 13h10, por falência de múltiplos órgãos, decorrente de isquemia enteromesentérica (transtorno vascular agudo dos intestinos). Atriz, produtora e diretora, Lady Francisco construiu uma carreira sólida, tanto na TV – mais de 20 novelas – quanto no cinema – 25 filmes, vários deles pornochanchadas, o que lhe rendeu o status de símbolo sexual. – UOL

Pesquisadores recriam “cerveja dos faraós” de 5 mil anos

Pesquisadores utilizaram uma levedura retirada de cerâmicas usadas para produzir cerveja na Antiguidade, convertendo-a em uma bebida alcoólica com a ajuda de microbiologistas, arqueólogos e especialistas em vinícolas. O resultado final (publicado na mBio) foi a produção da cerveja que embebedou os faraós há milênios. Os pesquisadores acreditam que esta é a primeira vez que a levedura antiga original foi preservada e desenvolvida para fabricar cerveja nova. “A maior surpresa aqui é que as colônias de leveduras sobreviveram dentro da cerâmica por milhares de anos — apenas esperando para serem escavadas e cultivadas”, disse um dos microbiologistas Ronen Hazan, da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. – Galileu

NFL estuda ‘receitar’ maconha para atletas e substituir remédios para dores

A onda de legalização do uso medicinal da maconha em diversos estados dos EUA vem revelando potencial de cura da planta em áreas diversas de tratamento e aplicação. Trata-se de uma possível revolução médica em tantas frentes que até mesmo a NFL, liga nacional de futebol americano, passou a discutir a possibilidade de rever suas estritas regras de uso de medicamentos para também se abrir para a cannabis em um futuro próximo. Atualmente a NFL proíbe o uso medicinal da planta em qualquer esfera para seus atletas, mas a possível revisão de tal restrição nasceu de uma colaboração entre a liga e a Associação Nacional de Jogadores de Futebol do país. Em parceria foi criado um comitê para explorar o potencial curativo e analgésico de tratamentos alternativos – que incluem a maconha. – Hypeness