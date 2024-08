Boletim Matutino da VICE – 27/6/2019

Brasil

Assessor do ministro do Turismo é preso em operação sobre candidaturas laranjas do PSL

Um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi preso na manhã desta quinta-feira (27) na investigação da Polícia Federal sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Mateus Von Rondon foi detido em Brasília. Além Rondon, foram presos em Ipatinga um dos coordenadores da campanha de Álvaro Antônio à Câmara dos Deputados em 2018, Roberto Silva Soares, e um ex-assessor do ministro na Câmara dos Deputados, Haissander Souza de Paula. Desde fevereiro, a PF e o Ministério Público Eleitoral investigam o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, pelo uso de candidatas de fachada para desvio de recursos do fundo eleitoral. – G1

Senadora cassada por caixa 2 é indicada ao Conselho de Ética

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), apresentou o nome da senadora Juíza Selma Arruda (PSL-MT) para presidir o Conselho de Ética da Casa. A indicação foi apresentada pelo partido do presidente Jair Bolsonaro e ratificada por Alcolumbre. Conhecida pelo discurso anticorrupção, em abril, a senadora foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por 7 votos a 0, por caixa dois e abuso de poder econômico. Ela foi acusada de ter gasto R$ 1,2 milhão em valores não declarados à Justiça Eleitoral para se eleger ao Senado. Selma nega irregularidades e está recorrendo no caso. – Exame

Brasil veta termo “gênero” em resoluções da ONU com apoio da Arábia Saudita

Num ato que deixou delegações estrangeiras perplexas, diplomatas brasileiros começaram a implementar nesta quinta-feira instruções do Itamaraty de vetar qualquer referência ao termo “gênero” em resoluções da ONU. Os documentos serão colocados à votação em julho. Mas já começaram a ser alvo de reuniões diplomáticas e o Brasil promete agir em todos eles. Numa reunião para negociar uma das resoluções em Genebra, a nova posição do Brasil abriu um debate inédito com europeus, que insistiram que não iriam retirar o termo “gênero” do texto. A posição do chanceler Ernesto Araújo, ironicamente, foi apoiada por governos como o da Rússia, Paquistão e da Arábia Saudita. – UOL

MP pede bloqueio de bens dos ex-governadores Alckmin e Goldman em SP

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação civil pública de improbidade administrativa envolvendo o processo de licitação para a exploração do trecho Sul e construção e posterior exploração do trecho Leste do Rodoanel. Nesta nova ação, são alvos dois ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e Alberto Goldman, ambos do PSDB, e uma série de autoridades e empresários vinculados ao consórcio SPMar, vencedor da licitação, que passa por recuperação judicial. São alvos da ação 30 pessoas, 3 empresas e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O edital de licitação contestado pela Promotoria foi publicado em 2010, enquanto a assinatura do contrato se deu em março de 2011. – G1

MPT-SP entra na Justiça contra aplicativos de entrega

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) ajuizou duas ações civis públicas contra empresas de aplicativo de entrega por entender que elas atuam na ilegalidade ao se omitir sobre o vínculo de trabalho com os motoboys. Os porta-vozes das plataformas argumentam que a proposta é justamente “reinventar a logística” e acabar com a burocracia, daí a falta de vínculo. Em agosto de 2018, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) propôs uma ação civil contra a Loggi no valor de R$ 200 milhões, 0,5% do faturamento da empresa. Para os promotores ficou comprovado que “os condutores profissionais são marionetes de um aplicativo” e que o desequilíbrio no mercado promove “dumping social” sobre as empresas tradicionais, conforme a Lei Federal 12.529/11, que estrutura a concorrência. – G1

PMs de SP são presos sob a suspeita de estuprar mulher em viatura durante ronda

Dois policiais militares de São Paulo foram presos sob a suspeita de terem estuprado uma mulher de 19 anos, dentro de uma viatura policial, ambos fardados e em serviço, em Praia Grande (litoral paulista), no último dia 12. A dupla está no presídio especial Romão Gomes, na zona norte da capital, desde o último dia 19, após a Justiça decretar a prisão preventiva (sem prazo determinado), a pedido da Polícia Militar. A Corregedoria da Polícia Militar solicitou a prisão após encontrar inconsistência na versão apresentada pelos soldados e, ainda, receber o resultado do exame do IML (Instituto Médico Legal) que reforça as suspeitas de violência sexual. – Folha de S. Paulo

‘Pasquim’ estará disponível na íntegra na internet a partir de agosto

No dia 26 de junho de 1969, há exatos 50 anos, começava a circular o semanário que se tornaria símbolo do jornalismo irreverente e contestador ao regime militar. Agora, todas as 1.072 edições do “Pasquim” acabam de ser digitalizadas pela Biblioteca Nacional (BN). O material estará disponível para o público na página da Hemeroteca da BN a partir de agosto. O processo de digitalização gerou um total 35 mil páginas do jornal, que encerrou as atividades em 1991. A BN já tinha em seu acervo 602 edições do “Pasquim” — o restante foi cedido ao instituto pelo cartunista Ziraldo e pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). – O Globo