Boletim Matutino da VICE – 27/8/2019

Brasil vai rejeitar ajuda de R$ 83 milhões para a Amazônia oferecida pelo G7

O governo brasileiro vai rejeitar a ajuda de US$ 20 milhões (cerca de R$ 83 milhões) oferecida pelo G7 para a Amazônia. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O anúncio do auxílio foi feito nesta segunda-feira (26) pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que tem antagonizado ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) na crise diplomática aberta com a onda de incêndios na Amazônia. A maior parte do dinheiro oferecido pelas economias mais industrializadas do mundo seria utilizada para enviar aviões de combates a incêndio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não participou da reunião em que os líderes do G7 trataram da oferta, mas Macron disse que o norte-americano apoiava a iniciativa. – Folha de S. Paulo

Não há verba nem equipe para fazer fiscalização ambiental, diz ministro do Meio Ambiente

Num instante em que Jair Bolsonaro esnoba doações de países ricos e assegura que o Brasil não precisa de socorro externo para preservar a floresta amazônica, o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) reconheceu: falta dinheiro e estrutura para realizar a fiscalização ambiental no país. Disse que o GEF, Grupo Especializado de Fiscalização, uma espécie de pelotão de elite do Ibama, dispõe de apenas 13 fiscais em todo país. Em entrevista ao programa Roda Viva na noite desta segunda-feira (26), Salles lamentou a falta de auxílio dos governos estaduais. “A nossa estrutura por si só, sem o apoio dos estados, não é suficiente”. Contou, por exemplo, que coleciona pedidos frustrados de colaboração com o governo paraense. Foram “doze ofícios pedindo apoio policial, desde fevereiro, para operações no estado do Pará”. – UOL

Incêndios na Amazônia se multiplicaram por 4 entre 2018 e 2019, diz agência espacial

A Agência Espacial Europeia alerta que os incêndios na região da Amazônia foram quase quatro vezes superiores aos incidentes registrados no mesmo período de 2018. “Dados de satélite mostram que há quase quatro vezes mais incêndios este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Além do Brasil, partes do Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina também foram afetadas”, disse a entidade, num comunicado emitido nesta terça-feira (27). Para a agência, não se pode explicar a crise apenas por conta de fenômenos naturais. “Enquanto os incêndios florestais normalmente ocorrem na estação seca do Brasil, que vai de julho a outubro, o aumento sem precedentes é relatado como proveniente de desmatamento legal e ilegal, que permite que a terra seja usada para fins agrícolas, o aumento da temperatura global também é pensado para tornar a região mais suscetível ao fogo”, indica. – UOL

Avaliação negativa do governo Bolsonaro cresce e é de 39,5%, aponta pesquisa

O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 39,5% dos brasileiros, aponta pesquisa divulgada hoje pelo instituto MDA em parceria com a CNT (Confederação Nacional do Transporte). Em fevereiro, esse índice era de 19% – ou seja, houve uma elevação de pouco mais de 20 pontos percentuais em seis meses. A reprovação ao desempenho pessoal de Bolsonaro também cresceu no período para 53,7% em agosto, ante 28,2% em fevereiro, de acordo com o levantamento. Já a taxa de aprovação do mandatário passou de 57,5% para 41%. A amostra indica ainda que 29,4% consideram o governo ótimo ou bom e 29,1%, regular. Não souberam ou não responderam 2% dos entrevistados. – UOL

Procuradores da Lava Jato ironizaram morte de Marisa Letícia e luto de Lula

Integrantes da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba ironizaram a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia e o luto do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme revelam mensagens de chats privados no aplicativo Telegram enviados por fonte anônima ao site The Intercept Brasil. Os diálogos também mostram que procuradores divergiram sobre o pedido de Lula para ir ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, em janeiro passado –quando o ex-presidente já se encontrava preso– e que temiam manifestações políticas em favor de Lula. Na ocasião, alguns membros da Lava Jato disseram acreditar que a militância simpatizante de Lula pudesse impedir a volta dele à superintendência da PF (Polícia Federal), em Curitiba. – UOL

Petrobras detecta vazamento de mais 6,6 mil litros de óleo na Bacia de Campos

A Petrobras divulgou na noite desta segunda-feira (26) que um novo sobrevoo feito na Bacia de Campos identificou presença de óleo no mar, com volume estimado em 6,6 mil litros, além do vazamento identificado e já recolhido de 1,2 mil litros. Segundo a estatal, o vazamento foi causado por conta de trincas no casco de um navio da empresa Modec. Ainda de acordo com a Petrobras, sete embarcações para recolhimento e dispersão já estão atuando no local, além de quatro embarcações de apoio e um helicóptero, para sobrevoo. A retirada das 54 pessoas embarcadas, iniciada na sexta, foi concluída nesta segunda-feira (26). – G1,

Ministro da Ciência diz que bolsas da CNPq devem deixar de ser pagas nesta semana

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, corre contra o tempo para conseguir recursos junto ao Ministério da Economia e da Casa Civil para pagar bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Pontes afirmou, em entrevista ao programa “Em Foco”, que o ministério só tem recursos para pagar bolsas até o fim do mês de agosto. Programa vai ao ar nesta quarta-feira (28), às 21h30, na GloboNews. “A gente tem o recurso agora até o final desse mês, que a gente vai fazer pagamento, em 1º de setembro, e a gente vai ter que achar para outro mês”, afirmou o ministro. Perguntado se as bolsas podem acabar, o ministro disse que se não houver orçamento, não terá como pagar. “Se não tiver orçamento, eu não tenho como pagar. São 84 mil bolsas. Isso é difícil, se for pensar, tem várias implicações”, afirmou. – G1

Governo do PA diz que identificou cerca de 50 envolvidos com queimadas no estado

O governo do Pará informou, na noite desta segunda-feira (26), que identificou cerca de 50 pessoas envolvidas com queimadas no Pará, durante operação que destruiu acampamentos clandestinos de madeireiros em área de preservação no sudeste do estado. Sobre as ações ilegais, o governador Hélder Barbalho disse que “não é um trabalho amador”. “É algo muito bem planejado, organizado, contando que há impunidade, terceirizando serviços, contratando pessoas”, afirmou. Segundo o governo, foram apreendidos quatro tratores do tipo escavadeira, seis armas de fogo, 14 motosserras e 19 motocicletas utilizadas para transporte dentro da mata. A área que foi desmatada ilegalmente tem a extensão de aproximadamente 2.000 hectares. – G1

MPF investiga construção ilegal de ponte para escoamento de madeira em área protegida no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) informou nesta segunda-feira (26) que abriu investigação inicial para apurar a construção da ponte irregular na Floresta Nacional do Jamanxim, sobre o rio de mesmo nome, no sudoeste do Pará. A ponte seria usada para escoar madeira extraída de forma ilegal da área de proteção ambiental. O governo do estado disse que não autorizou essa obra e que vai enviar equipe para fazer vistoria no local. A imagem foi mostrada em reportagem exibida pelo Fantástico, no domingo (25), durante sobrevoo na área para flagrar pontos de desmatamento na Amazônia. O rio Jamanxim passa pela Floresta Nacional do Jamanxim, a mais desmatada do Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). – G1

Fumaça de queimadas fecha aeroporto por quase 2 horas em Porto Velho

O Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho (RO), ficou fechado por quase duas horas na manhã segunda-feira (26), voltando a operar normalmente a partir das 11h35, segundo a Infraero. De acordo com a Infraero, nesta segunda-feira, a única pista do aeroporto de Porto Velho foi fechada totalmente às 9h35 (local) porque não havia visibilidade para pouso e/ou decolagem. O aeroporto ficou fechado por cerca de duas horas, porém neste horário não estavam previstos voos domésticos. As queimadas na região da Amazônia registraram aumento de 82% entre janeiro e agosto deste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). – G1

Fumaça de queimada interrompe partida da Série C do Campeonato Brasileiro

A partida deste domingo (25) entre Atlético Acreano e Luverdense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da série C, no estádio Florestão, em Rio Branco, foi interrompida por causa da fumaça de uma queimada. Aos 25 minutos do primeiro tempo, uma densa cortina de fumaça invadiu o campo de jogo, reduzindo a visibilidade. Jogadores passaram mal e alguns usaram a camisa como máscara. A árbitra catarinense Charly Deretti decidiu interromper o jogo e os atletas foram atendidos por suas equipes médicas. A partida foi retomada após 20 minutos de paralisação. – Folha de S. Paulo

Mundo

Artigo do The New York Times chama Bolsonaro de “menor e mais insignificante” dos líderes

A edição internacional do The New York Times trouxe nesta segunda-feira (26) na capa um artigo intitulado “A devastação da Amazônia por todo o Brasil”, no qual o presidente Jair Bolsonaro é classificado como “o menor e mais maçante” dos líderes mundiais. O texto afirma que o primeiro sinal de que a Amazônia não teria um bom ano foi a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, após o cientista ter divulgado dados alarmantes sobre o desmatamento da floresta amazônica em 2019. “O presidente Bolsonaro avaliou a divulgação dos dados como um ato não patriota e disse que Galvão não era um bom brasileiro que queria servir ao seu país”, critica o texto. – UOL

Revista australiana troca foto da sul-sudanesa Adut Akech por outra modelo negra

A revista australiana WHO Magazine publicou uma entrevista com a modelo sul-sudanesa Adut Akech, mas ilustrou com a foto de outra modelo, Flavia Lazarus. Adut, uma das modelos mais badaladas do momento, reagiu à altura. Ela publicou na sua conta de Instagram um desabafo: “Isso me chateou, me deixou com raiva, me fez sentir muito desrespeitada e, para mim, é inaceitável e indesculpável sob quaisquer circunstâncias. Isso mostra que as pessoas são muito ignorantes e de mente estreita que acham que toda garota negra ou africana tem a mesma aparência. Sinto que isso não teria acontecido com uma branca”, disse ela num trecho de seu post. – O Globo

E mais

Sonia Abreu, primeira DJ mulher do Brasil, morre aos 68 anos

Sonia Abreu, considerada a primeira DJ do Brasil, morreu na noite desta segunda-feira (26), aos 68 anos. Ela teve uma fadiga respiratória decorrente da esclerose lateral amiotrófica, a ELA — doença degenerativa que afeta o sistema nervoso e acarreta paralisia motora irreversível. Na música desde os anos 1960, Abreu estava ativa até recentemente e se apresentou pela última vez em junho deste ano, na Galeria Olido, no centro de São Paulo. Na ocasião, ela já estava debilitada e comandou as picapes de cadeira de rodas. Quando Sonia Abreu começou, a profissão dela nem sequer tinha nome — os DJ eram chamados de sonoplastas. Nascida em 1951, ela começou a dar os primeiros passos na música com 12 anos. Aos 16, tocou profissionalmente pela primeira vez. – Folha de S. Paulo