Boletim Matutino da VICE – 27/9/2019

Brasil

Lava Jato usou provas ilegais do exterior para prender futuros delatores

A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades da Suíça e Mônaco para obter provas ilícitas com o objetivo de prender alvos considerados prioritários –encarcerados preventivamente, muitos deles vieram a se tornar delatores. Menções a esse tipo de prática ilegal foram encontradas com frequência em conversas entre 2015 e 2017, conforme revelam mensagens do aplicativo Telegram enviadas por fonte anônima ao site The Intercept Brasil. Mesmo alertados sobre a violação das regras, os procuradores da força-tarefa tiveram acesso a provas ilegais sobre vários dos mais importantes delatores da operação. – UOL

Lava Jato manipulou impeachment de Dilma, diz Aloysio Nunes, do PSDB

Um dos defensores do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) agora considera que houve uma “manipulação política do impeachment” pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e pelo ex-juiz Sergio Moro, atual ministro do governo Jair Bolsonaro (PSL). Segundo o tucano, isso ficou provado após a divulgação de mensagens trocadas entre procuradores da operação, obtidas pelo site The Intercept Brasil. Ele afirma que a divulgação de telefonema entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula em 2016, que resultou em decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a posse de Lula como chefe da Casa Civil do governo, impediu o governo petista de recompor sua base e barrar o impeachment. – Folha de S. Paulo

Petrobras aumenta preço da gasolina em 2,5% nas refinarias

A Petrobras elevou nesta sexta-feira (27) os preços da gasolina em suas refinarias em cerca de 2,5%, de acordo com informações no site da estatal. O reajuste ocorreu após a companhia ter aumentado em 3,5% o preço da gasolina na quinta-feira da semana passada. Naquela oportunidade, também elevou o valor do diesel em 4,2%. Nesta semana, a Petrobras não alterou o valor do diesel. Com a elevação desta sexta, a gasolina acumula alta de cerca de 6,1% nas distribuidoras desde a semana passada. O repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos. – G1

75% dos brasileiros apoiam uso da maconha para produzir remédios, aponta pesquisa

A autorização para a indústria produzir medicamentos à base da planta da maconha é apoiada por 75% da população brasileira, segundo pesquisa do DataSenado. Outros 20% dos entrevistados disseram ser contra e 5% não souberam ou preferiram não responder. A gestão Jair Bolsonaro (PSL) é contra a manipulação da planta no País, mesmo para fins de pesquisa ou produção de fármacos, e defende uma saída mais conservadora: facilitar a importação dos medicamentos, além de permitir uma indústria local que use produtos sintéticos. A pesquisa do Senado mostra que 79% dos entrevistados defendem que medicamentos à base da planta sejam fornecidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), contra 16% desfavoráveis e 5% que não souberam ou não quiseram responder. – Terra

Suspeito de chefiar milícia no recrio, no Rio, é preso em casa de luxo

A polícia do Rio prendeu, no início da manhã desta sexta-feira (27), Marcos Vinícius Gomes, o Panelada, em uma casa de luxo em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Panelada é suspeito de chefiar uma milícia que domina as comunidades Beira Rio, Novo Rio e Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. As investigações apuraram que a quadrilha, liderada pelo alvo, cobrava taxas mensais de até R$ 100 de comerciantes. Já moradores pagavam semanalmente cerca de R$ 15 e mototaxistas até R$ 30. De acordo com o depoimento de testemunhas, os milicianos cobravam taxas até mesmo por obras em casas de moradores. O grupo agia com violência contra moradores e também costumava torturar criminosos rivais. – G1

PM é preso por agredir mulher no Morro da Babilônia, no Rio

Um vídeo mostra um policial militar agredindo uma mulher no Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio. Segundo o SBT, a agressão aconteceu na última terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o agente que aparece no vídeo já foi identificado. Ele está preso administrativamente na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Babilônia. No vídeo, o policial disse: “você tem que me respeitar”. “Eu encaro vagabundo de fuzil. Então, você tem que me respeitar”, disse o agente à mulher agredida por ele. – UOL

Servidor do STJ é condenado por usar fotos de aplicativo para humilhar mulheres

A Justiça do Distrito Federal condenou um servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar uma indenização de R$ 30 mil – por danos morais coletivos – após a acusação de “violação de privacidade, honra e intimidade de diversas mulheres”. Leonardo Leite Martins é acusado de usar fotos e dados de usuárias de aplicativos de relacionamento para humilhar as vítimas na internet. A sentença foi divulgada nesta quarta-feira (25). Cabe recurso à decisão. Segundo o processo, o servidor acessava perfis de mulheres em um aplicativo de encontros e copiava as imagens e informações pessoais. Com as fotos e dados, o homem escrevia textos de conteúdo ofensivo e publicava tudo em um blog. – G1

Mundo

Congressistas norte-americanos pedem suspensão de acordos com Bolsonaro

Um dia depois do discurso de Jair Bolsonaro na ONU para rebater as críticas internacionais sobre a situação ambiental no Brasil, doze congressistas americanos apresentaram uma resolução na Câmara dos Deputados dos EUA solicitando que o Legislativo não aprove qualquer financiamento às atividades do Banco Mundial na Amazônia. A resolução foi apresentada pelos deputados democratas Raúl M. Grijalva, Ro Khanna e Deb Haaland. Grijalva é hoje o presidente do Comitê de Recursos Naturais do Câmara de Deputados do Congresso dos EUA. – UOL

Aborto passa a ser legal em todos os estados da Austrália

O aborto é legal em toda a Austrália, depois que nesta quinta-feira (26), o Parlamento do estado de Nova Gales do Sul aprovasse uma reforma na lei de 119 anos, descriminalizando a interrupção da gravidez, que tinha punição uma pena de 10 anos de prisão. Após um intenso e interminável debate, que exigiu mais de 70 horas, a maioria dos membros do legislativo regional votou a favor da medida, que gerou a rejeição de grupos religiosos e políticos conservadores, como o ex-primeiro-ministro Tony Abbott. – Exame