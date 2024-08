Boletim Matutino da VICE 28/03/20

Brasil

Desequilibrados vão à frente do Pacaembu fazer protesto a favor da morte



Cerca de 50 cidadãos cognitivamente desassistidos foram até a porta do estádio do Pacaembu na tarde de hoje para um protesto contra o governador João Doria (PSDB). Os manifestantes exigiram o fim da quarentena horizontal e a implementação da vertical – modelo defendido pelo bobalhão do Alvorada em que apenas o grupo de risco fica isolado e que promove o colapso do sistema de saúde e a mortandade mais rápida de pessoas. Com bandeiras do Brasil, som alto e gritos de ordem contra o governador e contra a imprensa, os manifestantes fizeram uma carreata que saiu do Tatuapé, na Zona Leste da capital, até o estádio, local onde Doria concedeu entrevista coletiva nesta tarde. – UOL

Justiça suspende campanha da morte patrocinada pela besta do Planalto

A Justiça Federal do Rio de Janeiro assumiu a posição de adulto no comando e determinou, em caráter liminar, que o governo federal deixe de veicular em meios de comunicação a campanha publicitária “O Brasil não pode parar”, que defende a suspensão do isolamento social como estratégia para o combate à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A medida foi pedida ontem pelo MPF (Ministério Público Federal) e concedida pela juíza federal Laura Bastos Carvalho, no plantão judiciário. A decisão barra propaganda do governo que, para o espanto de todos, não tenha embasamento técnico do Ministério da Saúde e nem científico. A juíza ainda argumenta que a campanha que incentiva o fim do isolamento põe em risco do direito constitucional da população à saúde. – UOL

Sobe para 92 o nº ~oficial~ de mortos por corona no Brasil; 3.417 casos confirmados

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta (27) em seu site oficial que subiu para 92 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil — 15 mortos em 24 horas. No total, são 3.417 casos oficiais confirmados no país — aumento de 502 casos em um dia, segundo o Ministério da Saúde, e letalidade de 2,7%. Os dados indicam 145 casos no Norte; 539 no Nordeste; 318 no Centro-Oeste; 1.952 no Sudeste; e 463 no Sul. Já os estados que contabilizam vítimas fatais são: Amazonas (1); Ceará (3); Pernambuco (4); Rio de Janeiro (10); São Paulo (68); Goiás (1); Paraná (2); Santa Catarina (1); Rio Grande do Sul (2). Não se sabe se esses dados incluem a explosão de problemas respiratórios detectada pela Fiocruz. O Brasil está repetindo a curva de contaminação de Espanha e Itália, dois países europeus que hoje se encontram em situação dramática. Em seus 30 primeiros dias após o primeiro caso, a Itália registrava apenas cerca de 1.700 casos e 21 mortes. – UOL

Bando de lorpa sai de carro querendo convencer os outros que suicídio coletivo é boa ideia

Carreatas e buzinaços pela reabertura do comércio, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, ocorreram nesta sexta-feira (27) e estão previstas para acontecer neste final de semana e na segunda-feira em capitais e cidades do interior do país. Uma marca dos atos é a presença dos manifestantes dentro de seus carros, em meio à pandemia. Jair Bolsomaro participou ViRtUaLmEnTe da carreata realizada em Manaus: ele assistiu a trouxaiada de um celular. O blogueirinho postou em sua conta em rede social o vídeo de uma uma tropa de jumento em carreata realizada em Balneário Camboriú (SC) contrária ao isolamento social recomendado pela maioria dos governos que lidam com a pandemia e pela OMS (Organização Mundial da Saúde). – Folha de S. Paulo

Justiça proíbe bufão de abrir igrejas, lotéricas e adotar novas medidas contra isolamento

A Justiça Federal proibiu, na tarde desta sexta-feira (27), o governo federal de adotar medidas contrárias ao isolamento social como forma de prevenção da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Também suspendeu a validade de dois decretos editados por Jair Bolsoraro (sem partido) que classificaram igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais, o que permitia seu funcionamento mesmo com proibições de aglomerações em estados e municípios. A medida tem efeito imediato e vale para todo o Brasil. A AGU (Advocacia-Geral da União) afirmou que irá recorrer. A decisão se baseia no argumento, arguido pelo MPF, de que a inclusão de novos setores no rol de atividades e serviços essenciais é ilegal, já que essa lista foi definida originalmente por uma lei federal de 1989. – UOL

Frente Nacional de Prefeitos diz que ideia de gerico de Bonolsaro pode levar a colapso do SUS

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) voltou a criticar, nesta sexta-feira (27), a postura de Jair Bololaro em relação ao combate ao novo coronavírus e alertou que o fim da “contenção social” pode levar ao colapso no Sistema Único de Saúde (SUS). Em ofício enviado a Brasília (DF), a entidade promete que governadores municipais vão à Justiça para transferir responsabilidades cíveis e criminais ao governo federal em relação às ações adotadas e suas consequências. No texto, a FNP, presidida pelo prefeito de Campinas (SP) Jonas Donizette, a entidade lista um cronograma das ações adotadas pelo governo federal desde o início da pandemia. Pontua que, desde que o governo federal afirmou que a quarentena foi “precipitada e feita de forma desorganizada”, houve insegurança na população. O governo federal chegou a lançar em suas redes sociais a campanha #brasilnaopodeparar. Por esses motivos, a Frente Nacional cobra medidas oficiais sobre a suspensão das restrições nos municípios. – G1

MPF entra na Justiça contra campanha da morte patrocinada pela besta do Planalto

Um grupo de 12 procuradores da República de vários Estados ajuizou ação civil pública com pedido urgente de liminar para que não vá ar, em nenhum tipo de mídia, nem nas redes sociais, a campanha “O Brasil Não Pode Parar”, anunciada pela besta que ocupa o Planalto Jair Bouounaro (sem partido), pela Secom da Presidência e pelos filhos bestinhas nas redes sociais. A ação foi protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, ou seja, no plantão judicial e foi distribuída ao juiz Alberto Nogueira Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio. Na ação, o MPF pede também que a liminar, caso concedida, obrigue o Governo Federal a “divulgar, no prazo de 24 horas, em todos os canais, físicos ou digitais, de comunicação social, e em disparos massificados em redes sociais e aplicativos de mensagens, nota oficial, em versão escrita, falada (“áudios”) e filmada (“vídeos”), em que reconheça que a campanha publicitária “O Brasil não pode parar” não está embasada em informações científicas” e que a população não pode seguir essas orientações. – UOL

Governo Boslonaro admite que não tem plano e que tirou ‘isolamento vertical’ do rabo

O governo Jair Bolsoanro considera o isolamento parcial um princípio, e não possui nenhum estudo técnico para embasar a defesa que vem fazendo da medida no combate ao contágio do novo coronavírus. Isolamento parcial, ou vertical como vem sendo chamado, consiste em retirar do convívio social apenas os grupos mais suscetíveis a mortalidade pela covid-19, como pessoas acima de 60 anos e portadores de doenças como hipertensão e diabetes sem controle. A defesa da medida está na base do discurso de Boluaro, que vem insuflando atos em favor da volta ao trabalho para evitar maiores danos à economia com períodos de quarentena. São Paulo, mais populoso estado e centro da pandemia no país, ficará até 7 de abril com os serviços não essenciais fechados. Em reuniões com secretários estaduais de diversas áreas, autoridades federais admitem que não há um estudo para justificar a medida. – Folha de S. Paulo

Estados ignoram patetas do governo federal e criam comitês para avaliar isolamento

Em mais uma iniciativa para coordenar esforços à margem do governo federal, inoperante (na melhor da hipóteses) na visão dos governadores, os estados articulam dar respostas unificadas ao coronavírus a partir de estudos de uma câmara técnica formada por secretários estaduais de saúde, médicos e pesquisadores. O órgão terá a missão de analisar a evolução da doença estado a estado e, a partir daí, projetar as necessidades de cada um e responder às demandas por abrandamento do isolamento. Os governadores esperam receber informações a partir da semana que vem, quando o prazo de decretos de fechamento do comércio começam a vencer em muitos estados. A ideia é ter dados científicos para projetar a necessidade de leitos e também para avaliar se é possível aplicar medidas restritivas seletivas estado a estado. – Folha de S. Paulo

Bosolnaro chama Mourão de ‘tosco’ e todo mundo fica pensando ‘mas e você é o que chapa?’

O comediante sem graça Jair Botolaro (sem partido) declarou hoje, em entrevista ao Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, que o seu vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB-RS), é o único que não pode ser demitido do governo. Boaro ainda falou, em tom de brincadeira, que Mourão é mais “tosco” que ele pelo jeito bruto. “Com todo o respeito ao Mourão, ele é muito mais tosco do que eu. Não é porque é gaúcho não. Alguns falam que eu sou até muito cordial perto do Mourão. Ele é o único que não é demissível no governo, então pode ficar à vontade”, afirmou o pele-ruim. – UOL

Botoaro diz que usou nome codificado para fazer teste de coronavírus

Resistente em divulgar os exames que fez para o novo coronavírus, Jair Bolonasro, disse que usou um nome codificado para realizar os testes e, por isso, o resultado poderia ser contestado. Ele argumentou adotar a prática há anos, inclusive para encomendar remédios de manipulação, com o objetivo de evitar contaminações. “Fiz dois exames (para covid-19), ambos deram negativo”, afirmou em entrevista ao Programa Brasil Urgente, ancorado pelo jornalista José Luiz Datena. O pai-de-careca realizou exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, que mantém em sigilo nomes de pacientes que fizeram o teste no local. – UOL

Flávio e Carluxo Bosonalro se filiam a partido ligado à Igreja Universal

O senador Flávio Boslonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolosmaro, filhos do orelhudo Jair Bonlosaro (sem partido), filiaram-se ao Republicanos, antigo PRB, partido ligado à Iurd (Igreja Universal do Reino de Deus). A chegada de ambos à legenda foi oficializada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, maior cacique do Republicanos até então e sobrinho do bispo Edir Macedo, líder da denominação evangélica. A possível filiação de Carlos Bolsonaro ao partido de Crivella vinha sendo especulada há alguns meses, mas a chegada de Flávio não era esperada nesse momento. O bispo Edir Macedo foi um dos principais apoiadores do clã Bolsonaro no meio evangélico na eleição de 2018 e vem atuando como base de sustentação do governo federal. – UOL

Ministério quer saber onde você está pelo seu celular para ‘combater o corona’

O MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações) anunciou nesta sexta-feira (27) que o governo federal fechou um acordo com empresas de telefonia para monitorar aglomerações e verificar se a população está respeitando o isolamento social. À CNN, o ministro cosplay de astronauta Marcos Pontes declarou que a medida tem como objetivo combater o novo coronavírus no Brasil. A íntegra do acordo não foi divulgada. Além da localização, o MCTIC informou que o governo terá acesso à idade e ao sexo das pessoas monitoradas. Também haverá atenção especial à verificação da lotação de unidades básicas de saúde e hospitais. Em vídeo divulgado no Twitter, Pontes afirmou que, AHAM, “não existe nenhum problema com privacidade”. – CNN

“Vamos rezar para Brasil ter imunidade maior que outros países”, diz Maia para evitar o pânico

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (27) que “do jeito que as coisas estão indo” o Brasil corre risco de viver o que aconteceu na Itália e em Nova York, dois locais que registraram muitos casos e óbitos por coronavírus. Maia defende que, se não forem tomadas as decisões certas, o país estará no escuro e “não vai sobrar nada que não seja rezar”. “Vamos rezar para ver se a população brasileira tem um nível de defesa do vírus maior que a dos outros países, uma imunidade maior que a dos outros países”, afirmou Maia . O presidente da Câmara acredita que o isolamento social é necessário neste momento e que seu fim precipitado poderia levar a tragédias. – UOL

Maia diz que ajuda do governo para empresas não serve pra porra nenhuma

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (27) que a linha de crédito emergencial anunciada pelo governo para pequenas e médias empresas pagarem os salários por dois meses “não é ruim”, mas é “tímida” e “não vai resolver nada”. Segundo Maia, ainda faltam medidas voltadas para outros setores da sociedade. O programa de crédito, divulgado mais cedo pelo presidente Jair Bolonsaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai disponibilizar no máximo R$ 20 bilhões por mês, num período de dois meses. O objetivo é aliviar a pressão financeira sobre as empresas durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. – G1

Indígenas tiveram contato com médico do Ministério da Saúde que contraiu o coronavírus

Indígenas da etnia Tikuna, da região sudoeste do Amazonas, tiveram contato com um médico que contraiu o novo coronavírus (Covid-19). O profissional é da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. Essa é a primeira vez que foi registrada no Brasil a possibilidade de o coronavírus ter infectado povos indígenas. O médico se chama Matheus Feitosa e faz parte da equipe multidisciplinar de saúde indígena. Oito indígenas Tikuna que tiveram contato com o profissional estão em isolamento domiciliar. De acordo com autoridades sanitárias internacionais, esta é a melhor forma de não disseminar o vírus neste momento. Os Tikuna são o mais numeroso povo indígena da Amazônia brasileira. Sua situação gera muita preocupação e exige extremo cuidado porque, apesar de a etnia já ter tido contato com a sociedade majoritária brasileira há alguns anos, o sistema imunológico deles é considerado mais vulnerável a vírus como o Covid-19. – G1

Secretaria SP orienta unidades de saúde a notificarem apenas casos graves de coronavírus

Apenas pacientes com sintomas graves do novo coronavírus são notificados pelo estado de São Paulo desde segunda-feira (23). A nova orientação da secretaria estadual é para que as unidades de saúde da rede pública registrem no sistema apenas pacientes internados com sintomas graves da doença. Pessoas com sintomas leves, especialmente aquelas que não sentem falta de ar, não são registradas como casos suspeitos ou confirmados de coronavírus no sistema oficial, tampouco são submetidas ao teste laboratorial. Especialistas afirmam que a nova metodologia de registro pode levar a subnotificação. – G1

Prefeito de Floripa não quer que manezinhos se fodam e vai manter quarentena

A prefeitura de Florianópolis decidiu manter a quarentena na cidade para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, mesmo depois de um decreto do governo de Santa Catarina liberar a reabertura de alguns setores da economia a partir de 1º de abril. “É uma medida impopular e sei que vou ser criticado por muitos. Mas sei da minha responsabilidade por 500 mil vidas e vou seguir o que nossa equipe de inteligência e saúde está orientando como o mais correto”, disse o prefeito Gean Loureiro (DEM-SC) em vídeo publicado nas redes sociais. No vídeo, Loureiro cita o exemplo de Milão, que resolveu “afrouxar” o distanciamento social e chegou a mais de 4 mil mortes em apenas 30 dias. – UOL

Prefeitura de SP acusa hospital de esconder exame de médica que morreu

Uma semana após a morte de uma médica no Hospital Sancta Maggiore em São Paulo, administrado pela rede Prevent Senior, as autoridades estaduais e municipais afirmam que ainda não foram informadas do resultado dos exames feitos para avaliar se ela foi vítima de covid-19, doença causa por coronavírus. A profissional, cuja identidade não foi revelada, não trabalhava no hospital em que morreu e estava lá como paciente, internada desde 23 de fevereiro para tratar de um problema cardíaco. Mas as autoridades querem saber se ela foi acometida pela covid-19 — o que poderia revelar, entre diversas hipóteses, circulação do vírus no país antes do que se estima (o primeiro caso é de 26 de fevereiro), ou ainda que a médica poderia ter se contaminado durante a internação. – UOL

Deputado estadual boslonarista é detido em festa em Niterói e dá chilique

O deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL) foi detido, na madrugada desta sexta-feira, quando participava de uma festa num condomínio em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, município da Região Metropolitana do Rio. Ele foi acusado de agredir um cabo e um sargento do 12º BPM (Niterói). Levado para a 76ª DP (Centro), ele teria também desacatado uma delegada. O parlamentar, no entanto, nega as acusações. Os moradores do condomínio se incomodaram com o barulho da festa e chamaram a PM. Quando chegaram ao local, os policiais viram que Gustavo era um dos 20 convidados. Segundo os agentes, eles foram agredidos pelo deputado e um deles teria tido os óculos quebrados. O vídeo da prisão com o parlamentar chumbado é especial, assista. – O Globo

1/3 da população mundial está em isolamento por causa do cornonavírus

Pelo menos 2,8 bilhões de pessoas — o que representa mais de um terço da população mundial — vivem atualmente sob algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), aponta um balanço da agência France Presse (AFP). Num momento em que a pandemia se acelera em uma taxa exponencial — os últimos 100 mil novos casos no mundo foram registrados em apenas dois dias –, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os países tomem medidas duras que favoreçam o isolamento físico das pessoas, apesar do custo social e econômico significativo. “Sem ação agressiva em todos os países, milhões poderão morrer”, declarou o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, em 25 de março. – G1

Espanha tem recorde de mortes em um dia e número total passa de 5 mil

A Espanha registrou 832 mortos nas últimas 24 horas, o recorde de óbitos em um único dia devido ao novo coronavírus. Com o novo salto nas mortes, o país já contabiliza 5.694 mortes pela covid-19. As informações foram divulgadas no último balanço do Ministério da Saúde da Espanha. O país tem 72.248 casos confirmados desses, 8.189 foram confirmados nas últimas 24 horas. Depois da Itália, o país é o mais afetado pela pandemia. Madri registrou a maioria dos casos, seguida da Catalunha. Dos doentes, 40.630 precisara ser hospitalizados. Quantos aos curados, são 12.285. – UOL

Rezando sozinho em Roma, Papa passa pano geral pros católicos

O Papa Francisco rezou nesta sexta-feira (27) sozinho diante da imensa praça de São Pedro vazia e deu a bênção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus que o assola. Não há registro de gesto semelhante na história do Vaticano. Foi um ritual inédito, durante o qual ele deu a bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) a todos os fiéis. A bênção permite que mais de 1,3 bilhão de católicos obtenham a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados, em um momento tão difícil, com medidas de confinamento que afetam mais de 3 bilhões de pessoas. Na oração, o papa ressaltou a avidez pelo lucro, que fez com que muitos não despertassem face a guerras e injustiças planetárias. “Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo”, disse. “Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: ‘Acorda, Senhor!’”, rezou. – G1

OMS diz que desenvolvimento de vacina contra coronavírus deve demorar mais de 18 meses

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (27) que o desenvolvimento da vacina contra coronavírus deve demorar mais de um ano e meio. “A vacina ainda está há pelo menos 18 meses. Enquanto isso, reconhecemos que há uma necessidade urgente de terapêutica para tratar pacientes e salvar vidas”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O diretor-geral informou que um grupo de pacientes participará de uma pesquisa chamada de “Estudo de Solidariedade”, que vai comparar “a segurança e a eficácia de quatro medicamentos diferentes ou combinações de medicamentos contra a Covid-19”. “Nós só estamos apenas começando a luta contra o coronavírus. Precisamos manter a calma, permanecer unidos e trabalhar juntos”, complementou Tedros. – G1

Prefeito de Milão admite que escolha do lucro no lugar da vida foi uma cagada

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, admitiu ter errado ao apoiar a campanha “Milão não para”, que pedia que a cidade não paralisasse suas atividades no início da pandemia de coronavírus na Itália. O mea culpa de Sala, do Partido Democrático, foi feito durante o programa “Che tempo che fa”, que foi ao ar na televisão italiana no último domingo (22). De acordo com o prefeito da cidade de 3,1 milhões de habitantes, foi um erro defender a não interrupção da vida normal. “Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título #MilãoNãoPara. Era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes, e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado. Ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus, e aquele era o espírito. Trabalho sete dias por semana para fazer minha parte, e aceito as críticas”, disse o prefeito. O vídeo compartilhado pelo prefeito foi publicado por uma associação de bares e restaurantes da cidade e dizia que os cidadãos “não tinham medo” e que os habitantes de Milão faziam “milagres todos os dias” em “ritmos impensáveis” com “resultados importantes”. – G1

Darwin chama e pastor que classificou corona de histeria morre da doença nos EUA

Um pastor e músico norte-americano que chamou o novo coronavírus de “histeria coletiva” foi uma das vítimas de covid-19 nos Estados Unidos. Segundo a ABC, ele morreu devido a complicações da doença anteontem, na Carolina do Norte. Landon Spradlin, de 66 anos, da Virgínia, acreditava que a covid-19 não era tão perigosa quanto está sendo noticiada pela mídia e que os veículos usavam a doença para atacar o presidente Donald Trump. No caminho de volta para casa, no dia 17, após uma missão ao lado da mulher, Jean, Landon passou mal e foi levado para o hospital Atrium Cabarrus, em Concord, onde foi diagnosticado com pneumonia nos dois pulmões. Ele foi submetido a exames, que deram positivo para o coronavírus. – UOL

Artista plástico Daniel Azulay morre vítima de coronavírus aos 72 anos

O desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay morreu nesta sexta-feira (27) no Rio de Janeiro. O artista plástico de 72 anos lutava contra uma leucemia e contraiu o coronavírus, segundo parentes e sua página oficial. Azulay estava internado havia duas semanas no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul carioca. Daniel ganhou notoriedade no Brasil inteiro nos anos 70 e 80 por participar de programas educativos para públicos infantis, como a Turma do Lambe Lambe, em canais como TV Educativa e Bandeirantes. Posteriormente continuou trabalhando em outros programas e projetos na internet. – G1

Justiça de SP manda marcar exame de DNA em Silvio Santos

A juíza Cláudia Guimarães dos Santos, da 3ª Vara de Família e Sucessões, Foro de Osasco, São Paulo, determinou que o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) emita a designação de uma data para que Silvio Santos realize o exame de DNA, para a elaboração da perícia de investigação de paternidade de Clemozeide Lundgren, decoradora que acredita ser filha do ‘homem do baú’. O processo, que corre em segredo de Justiça, pede a investigação de paternidade de Clemozeide que, de acordo com relatos de sua mãe, seria filha de Silvio Santos. A ação teve início há quatro anos, em Santa Catarina, onde ela reside, mas foi transferida para a Comarca de Osasco, em São Paulo, por ser a cidade sede do SBT. – UOL

‘Vá para o inferno, Regina Duarte’, escreve Pedro Cardoso puto com a pandemia

O apoio amplo, geral e irrestrito da ex-namoradinha do Brasil e atual secretária de Cultura, Regina Duarte, ao posicionamento de Jair Boltonaro – o presidente fez um pronunciamento e lançou uma campanha contra medidas de isolamento durante a pandemia de coronavírus – continua repercutindo entre os artistas, ex-companheiros de profissão da atriz. O ator Pedro Cardoso usou sua conta no Instagram para criticar as condutas de Regina. “Com sua manifestação, Regina adentra pra o elenco de prováveis assassinos por irresponsabilidade. E ainda repete essa charlatanice bolsonarista de Deus acima de tudo?!”, indignou-se o eterno Agostinho Carrara. “Vá para o inferno, Regina, junto com o seu messias”. – Veja