Boletim Matutino da VICE – 28/10/2019

Brasil

Bolsonaro diz que falava com Queiroz sobre demissões e que caso de Cileide ‘é normal’

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que conversava com Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho Flávio, sobre assuntos como demissão “até estourar o problema”, e que funcionários do Rio de Janeiro foram exonerados porque, com a campanha eleitoral do ano passado, ele ficava fora do estado “de segunda a sábado”. “Mas é mudança normal, isso aí não tem nada para espantar”, disse o presidente na manhã desta segunda (28), na saída de seu hotel em Abu Dhabi, onde esteve desde sábado. Áudios publicados no domingo (27) indicam que o presidente comunicou a Queiroz a intenção de demitir uma funcionária do gabinete de seu filho vereador Carlos Bolsonaro (PSC). O objetivo seria desvinculá-la da família. Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro são alvos do Ministério Público do Rio. – Folha de S. Paulo

MP tem ‘pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente’, diz Queiroz em áudio

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o policial aposentado Fabrício Queiroz demonstrou em conversas preocupação com a investigação do Ministério Público do Rio contra os dois e a comparou com um problema “do tamanho de um cometa”. Em áudios de WhatsApp ele se diz abandonado e vê seu grupo político temeroso, quando poderia estar exercendo sua força política. À distância, aponta falhas na condução do governo e considera que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deveria usar a estrutura policial contra aqueles que lhe causam dificuldades. “É o que eu falo, o cara lá está hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí. Ver e tal… É só porrada. O MP [Ministério Público] tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vi ninguém agir”, disse o policial militar aposentado em áudio de julho deste ano. – Folha de S. Paulo

Associação de Ateus processa Bolsonaro, Davi e Maia por viagem a canonização de Irmã Dulce

A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) pediu na Justiça a condenação da União e dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados por violação ao princípio do Estado laico. Para a associação, isso teria acontecido com a viagem de autoridades para a canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Na ação civil pública, protocolada na última terça-feira (22) na Justiça Federal da 1ª Região, reivindicam que o presidente Jair Bolsonaro (PSL), Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) sejam obrigados a devolver aos cofres públicos a verba gasta com a permissão deles. Além do reembolso dos gastos, a associação pede também que a Justiça proíba o governo federal de custear novas viagens para cerimônias de canonização. – Correio Braziliense

Exames apontam tumor no trato digestivo do prefeito de SP Bruno Covas

Exames realizados no sábado (26) apontaram o surgimento de um tumor no trato digestivo do prefeito Bruno Covas (PSDB), 39, segundo boletim médico. Por esse motivo, ele seria submetido neste domingo (27) a uma laparoscopia diagnóstica —uma cirurgia menos invasiva, feita com vídeo, que coleta material para a biópsia. Segundo o comunicado da prefeitura, emitido a partir de informações do hospital Sírio-Libanês, “foi realizado um [exame] pet scan em continuidade à investigação diagnóstica. Este exame mostrou o surgimento de uma tumoração no trato digestivo”. – Folha de S. Paulo

Tenente-coronel da PM do Paraná é acusado de abuso sexual por mulheres da corporação

Um médico, oficial da Polícia Militar do Paraná, e conhecido como Doutor Bacana, está sendo acusado de usar os consultórios dos quartéis para abusar sexualmente de mulheres. O processo, que está em fase final na Justiça Militar, envolve 30 vítimas. O tenente coronel Fernando Dias Lima é médico da Polícia Militar desde 2009. Antes disso, tinha sido vereador de Cascavel, no Paraná, e candidato à vice Prefeitura da cidade com o nome de Fernando Bacana. Ele responde a processo por 23 denúncias de atentado violento ao pudor e sete de assédio sexual, em batalhões de Cascavel e Foz do Iguaçu e na Academia Policial do Guatupê, em São José dos Pinhais. – G1

Menina de 11 anos castigada com jejum morre por desnutrição em Ubatuba, SP

Uma menina de 11 anos morreu por desnutrição decorrente de um jejum na noite de quinta-feira (24) em Ubatuba (SP), segundo a Polícia Civil. A mãe e o padrasto dela foram presos na tarde desta sexta-feira (25) suspeitos de envolvimento na morte da criança. De acordo com a polícia, eles mantinham a vítima em cárcere privado há cerca de cinco meses. A polícia foi acionada pelo hospital após os suspeitos levarem a garota ao pronto socorro, por volta das 21h de quinta. A polícia trabalha com a informação de que a menina chegou ao hospital já morta e que os médicos atestaram desnutrição e palidez. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante. Em depoimento nesta sexta a mulher confessou, segundo a polícia, que mantinha a menina em cárcere privado. – G1

Criminosos são presos enquanto comemoram assalto em ‘live’ na internet no Recife

Dois homens foram presos em flagrante na BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, capital de Pernambuco, após roubarem um carro na sexta-feira (25), conforme informado pela Polícia Civil neste sábado (26). A dupla foi detida enquanto fazia uma “live” na internet para comemorar o assalto, segundo a Polícia Militar. No momento do roubo, estavam dentro do veículo o motorista e a filha grávida dele. A Polícia Civil identificou os homens presos como João Vitor Claudino dos Santos, de 23 anos, e Lucas Miguel Oliveira de Andrade, de 18 anos. – G1

Mundo

Alberto Fernández vence Mauricio Macri e é eleito presidente da Argentina no 1º turno

Alberto Fernández foi eleito novo presidente da Argentina nas eleições deste domingo (27). Com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice na chapa, ele derrotou o atual mandatário, Mauricio Macri – resultado previsto ainda nas prévias eleitorais de agosto. Fernández discursou a apoiador e aceitou o convite de Macri para o diálogo. “A única coisa que me preocupa é que os argentinos deixem de sofrer. Nosso compromisso é com cada um dos argentinos e argentinas”, disse. “Obrigado por construir uma Argentina mais igualitária, que cuide da saúde e da educação pública, que privilegie os que trabalham. Obrigado também aos que não votaram em nós por participarem desta jornada.” – G1

Eleição no Uruguai terá 2º turno entre Martínez e Lacalle Pou

O Uruguai terá segundo turno na eleição presidencial, segundo resultados confirmados na madrugada desta segunda-feira (28). O governista Daniel Martínez, com 40,52% dos votos, disputará o cargo com o oposicionista Luis Lacalle Pou (29,77%) em 24 de novembro. De acordo com a Corte Eleitoral uruguaia, a taxa de comparecimento chegou a 90% – o que a instituição considerou “histórica”. No segundo turno, Martínez tentará manter a Frente Ampla na presidência do Uruguai – a coalizão de partidos esquerdistas está no poder desde 2005. Segundo a agência EFE, o ex-presidente Jose “Pepe” Mujica voltou ao Senado como o mais votado da Frente Ampla. Ele deixou o cargo em 2018, mas decidiu se candidatar e retornar. – G1

Bogotá, capital da Colômbia, elege mulher lésbica como prefeita pela primeira vez na história

A ex-senadora Claudia López foi eleita prefeita de Bogotá, capital da Colômbia, nas eleições regionais do país neste domingo (27). Pela primeira vez, a cidade terá uma mulher lésbica no comando da prefeitura. López obteve cerca de 35% dos voto, indica apuração da rede colombiana Caracol. É uma vantagem apertada para o segundo colocado, Carlos Fernando Galán Pachon, que obteve 32,48%. Não há segundo turno. “Demonstramos que quando escolhemos o que nos une não só ganhamos como mudamos a história”, afirmou López em publicação no Twitter. – G1

União Europeia concorda em adiar Brexit para 31 de janeiro de 2020

A União Europeia concordou em adiar a saída do Reino Unido do bloco para 31 de janeiro de 2020, anunciou nesta segunda-feira (28) o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter. Segundo Tusk, a decisão deverá ser formalizada por escrito. O bloco agora aguarda aprovação de Londres. Conforme uma lei aprovada pelo Parlamento britânico no mês passado, o Reino Unido é obrigado a aceitar o novo prazo proposto pela União Europeia. Uma vez que haja uma concordância formal pelos britânicos, membros do bloco europeu terão 24 horas para apresentar objeções antes que o acordo entre em vigor. – G1

França aprova teste com maconha medicinal em estudo com 3.000 pacientes

Os deputados franceses aprovaram nesta sexta-feira (25) um projeto experimental autorizando o uso da maconha medicinal no tratamento de algumas doenças graves. Durante dois anos, 3.000 pacientes que sofrem de câncer, esclerose múltipla, alguns tipos de epilepsia e dores neuropáticas refratárias aos remédios convencionais terão acesso a derivados do cannabis sob vigilância hospitalar. Esses pacientes poderão tomar combinações de canabidiol (CBD) e THC, dois derivados da maconha, receitadas pelo especialista que os acompanha no cotidiano. Inicialmente, a pessoa irá retirar o produto na farmácia de um hospital credenciado que irá monitorar todo o tratamento. Tudo correndo bem, o doente poderá comprar o cannabis terapêutico numa farmácia qualquer. – RFI

E mais

Morre o ator e diretor Jorge Fernando, aos 64 anos

Morreu neste domingo (27), aos 64 anos, o ator e diretor Jorge Fernando. Ele estava internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Jorge Fernando era diretor da TV Globo e seu último trabalho como diretor e ator aconteceu este ano, na novela das 19h “Verão 90”. Foi o retorno dele após dois anos afastado da TV, tempo em que se recuperou de um AVC. Em nota, o Hospital Copa Star informou que ele morreu após dar entrada no fim da tarde deste domingo, devido a uma parada cardíaca “em decorrência de uma dissecção de aorta completa”. – G1