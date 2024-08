Boletim Matutino da VICE – 28/1/2019

Brasil

Buscas por sobreviventes seguem pelo 4º dia em Brumadinho, MG

As buscas por vítimas e sobreviventes do rompimento de uma barragem da mineradora Vale foram retomadas na manhã desta segunda-feira (28) em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até agora, 58 mortes e 305 desaparecidos foram confirmados pelas autoridades. Neste quarto dia de buscas, 130 militares de Israel vão reforçar os trabalhos de resgate. A barragem de rejeitos se rompeu na sexta-feira (25) e ficava na mina de Córrego do Feijão. A lama varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa. Entre as vítimas estão moradores locais e funcionários da Vale. – G1

Bloqueios judiciais após Brumadinho representam 45% do caixa da Vale

Os bloqueios dos recursos da Vale feitos pela Justiça de Minas, de R$ 11 bilhões até este domingo (27), representam quase metade do caixa da mineradora no fim de setembro, último dado disponível. A Vale tinha R$ 24,4 bilhões no caixa, segundo informações do balanço do terceiro trimestre. Além disso, havia aproximadamente R$ 20 bilhões em linhas de crédito rotativo, uma espécie de cheque especial disponível para empresas de primeira linha. A Justiça mineira bloqueou no domingo mais R$ 5 bilhões da Vale, para garantir a reparação dos danos às pessoas atingidas pelo rompimento de uma barragem na Mina do Feijão, em Brumadinho. A decisão liminar foi proferida em ação cautelar proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. – Valor

Tiroteio em baile deixa dois mortos e mais de dez feridos em Vila Velha, ES

Duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas durante um tiroteio em um baile clandestino, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (27). A suspeita é de que uma briga entre grupos rivais de Vitória, que estavam na festa, tenha motivado o crime. A Polícia Civil investiga o caso. O baile acontecia no meio da rua quando, segundo testemunhas, um homem desceu de um carro com uma metralhadora e atirou contra as pessoas. Os mortos foram identificados como Jamerson Silva Souza, de 25 anos, e Ramon Carlos Freitas Santana, de 26. Segundo a polícia, os dois rapazes são do bairro Andorinhas e foram mortos por traficantes da facção criminosa do Bairro da Penha. – G1

Governo de SP autoriza transporte de animal doméstico em metrô e trens

O governador em exercício Rodrigo Garcia (DEM), vice de João Doria (PSDB), regulamentou nesta quinta (24) uma lei permitindo o transporte de animais domésticos em transportes públicos estaduais, como metrô, trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ônibus intermunicipais. A regra passa a valer a partir desta sexta-feira (25). Garcia estava substituindo o governador que está em viagem internacional, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Os animais poderão ser transportados fora do horário de pico, das 4h40 até as 6h; das 10h às 16h e das 19h até meia-noite. A lei vale também para VLT (transporte leve sobre trilhos) e ônibus da EMTU (empresa metropolitana de ônibus). – Folha de S. Paulo

Justiça libera que deputada do PSL volte a incitar alunos a denunciar professores

A desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento para permitir que a deputada eleita Ana Caroline Campagnolo (PSL), correligionária de Bolsonaro, volte a publicar, em sua página no Facebook, texto em que abre ‘canal de denúncia’ contra professores. Em novembro, o juiz Giuliano Ziembowicz, da Vara da Infância e da Juventude de Florianópolis, havia determinado a ‘retirada imediata’ do conteúdo. Após recurso, a desembargadora entendeu que a parlamentar agiu dentro de seu ‘dever funcional’ e ainda defendeu o direito de alunos ‘documentarem infrações’ de professores. – O Estado de S. Paulo

Mundo

Israel aprova lei que permite exportação de maconha medicinal

O governo de Israel aprovou, neste domingo (27) uma lei que permite a exportação de maconha medicinal. A iniciativa deve aumentar a arrecadação do Estado e impulsionar o setor agrícola, mas que frustra críticos que temem que a medida possa levar a um maior uso recreativo da droga. O projeto de lei, apoiado no mês passado pelo Parlamento, permite que empresas aprovadas pelo órgão regulador da saúde e pela polícia exportem maconha medicinal para países onde o uso da substância é permitido. Empresas israelenses, que se beneficiam de um clima favorável e de experiência em tecnologias médicas e agrícolas, estão entre os maiores produtores mundiais de maconha medicinal. O governo estima que as exportações possam aumentar a arrecadação em 1 bilhão de shekels (273 milhões de dólares). – O Globo

E mais

“Pantera Negra” vence prêmio principal do sindicato da indústria cinematográfica

O filme “Pantera Negra” foi o vencedor da principal categoria do SAG Awards, prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood, neste domingo (28). O longa da Marvel ficou com a estatueta de melhor elenco de filme –o mais importante da noite– e ainda foi o único a ganhar duas estatuetas, faturando também a de melhor elenco de dublês. Outro destaque da noite foi Rami Malek, ao ficar com o prêmio de melhor ator por sua performance como Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody”. Glenn Close foi escolhida a melhor atriz, por “A Esposa”. – UOL