Boletim Matutino da VICE – 2/8/2019

Brasil

63% dos brasileiros são contra Dudu na embaixada e 82% se opõem a garimpo em área indígena

62,8% dos brasileiros, segundo uma pesquisa inédita da consultoria Atlas Político, se opõem a que Eduardo deixe seu mandato de deputado para assumir um dos cargos mais nobres da diplomacia brasileira —o que para ser tornar efetivo ainda depende da aprovação do Senado. Outros 29,1% se dizem favoráveis e 8,1% não quiseram ou não souberam responder. O levantamento, com 2.000 entrevistados recrutados pela Internet e com dois pontos percentuais de margem de erro, foi feito entre o último domingo e segunda-feira, 28 e 29 de julho, e registra uma oposição da opinião pública ainda maior quando o tema é exploração de reservas indígenas e ambientais na Amazônia, outro tema caro ao presidente. Na pesquisa, nada menos que 81,8% de dizem contra a extração de madeira e minério nas áreas protegidas da floresta, contra apenas 12,9% que se dizem a favor. – El País

Após requisitar mensagens, STF articula afastamento de Deltan da Lava Jato

Depois de requisitar à Polícia Federal as mensagens hackeadas de autoridades, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) articulam o afastamento do procurador da República Deltan Dallagnol do comando da Lava Jato, em Curitiba. Nos bastidores, eles buscam os caminhos para que isso ocorra. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tem sido pressionada a determinar essa medida a partir de Brasília. Nesta quinta-feira (1º), ela chamou uma reunião de emergência para discutir o assunto. Pessoas próximas a ela dizem, porém, que Dogde não estaria disposta a se indispor com os colegas de Ministério Público Federal. Com isso, o destino de Deltan na Lava Jato teria de ser decidido pelo STF. – Folha de S. Paulo

Barroso dá 15 dias para Bolsonaro dar explicações sobre pai de presidente da OAB

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro, caso queira, prestar esclarecimentos sobre o pedido feito pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. A interpelação foi apresentada nesta quarta-feira (31) ao STF para que Bolsonaro explique declarações a respeito do pai do presidente da OAB, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desaparecido durante a ditadura militar. O pedido foi assinado por 12 ex-presidentes da OAB. O objetivo é tentar esclarecer se o que a outra parte disse é ou não ofensivo, o que pode gerar uma ação de crime contra honra. Bolsonaro não é obrigado a responder. – G1

General Heleno diz que Inpe não pode divulgar dados e sugere auto-censura à imprensa

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, voltou a sugerir nesta sexta-feira (2) que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais , que indicou aumento de 80% no desmatamento amazônico, mentisse a respeito do seus dados, e afirmou que, “se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso”. Heleno afirmou que “esses dados [divulgados] prejudicam muito a imagem do Brasil” e sugeriu que “nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado”. Heleno ainda aproveitou para sugerir que a imprensa se auto-censurasse: “é falta de honestidade intelectual de boa parte da imprensa de divulgar a notícia. A notícia é para ser divulgada, a imprensa é para informar, mas ela tem que pautar a informação na honestidade intelectual”. – UOL

225 mil empresas devem FGTS para mais de 8 milhões de trabalhadores

Números da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) mostram que 225 mil empregadores têm dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A dívida total soma R$ 32 bilhões e atinge mais de 8 milhões de trabalhadores. O governo anunciou na semana passada a liberação do FGTS para trabalhadores com saldo tanto em contas ativas como inativas. O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deve ser antecipado. Se tiver depósitos a receber, o trabalhador precisa tentar reaver o dinheiro acionando a Justiça do Trabalho. – G1

Com nova gestão da Caixa, Nordeste recebe apenas 2,2% dos empréstimos

A Caixa reduziu a concessão de novos empréstimos para o Nordeste neste ano para um nível ínfimo, mostra levantamento feito pelo Estadão com base nos números do próprio banco e do sistema do Tesouro Nacional. Em 2019, até julho, o banco autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para governadores e prefeitos de todo o País. Para o Nordeste, foram fechadas menos de dez operações, que juntas totalizam R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total – volume muito menor do que em anos anteriores. No ano passado, a região recebeu R$ 1,3 bilhão, o equivalente a 21,6% dos R$ 6 bilhões fechados pela Caixa em operações para governos regionais. Segundo apurou o Estadão com fontes do banco e da área econômica, a ordem para não contratar operações para os Estados e municípios do Nordeste veio do presidente Pedro Guimarães. – Estadão

Itamaraty veta livro com prefácio escrito por desafeto de Ernesto Araújo

O Itamaraty se recusou a publicar um livro de um dos maiores historiadores da diplomacia brasileira porque o prefácio foi escrito por um desafeto do chanceler Ernesto Araújo. O embaixador Synesio Sampaio Goes Filho foi incumbido pela Funag, braço cultural e pedagógico do ministério, de escrever a biografia de Alexandre de Gusmão, que batiza a fundação. Gusmão, conhecido como “avô da diplomacia brasileira”, foi um diplomata com papel crucial nas negociações do Tratado de Madri (1750), que determinou os limites territoriais das colônias portuguesas e espanholas na América do Sul. Em julho deste ano, quando entregou à diretoria da Funag os originais de “Alexandre de Gusmão (1695-1753): O Estadista que Desenhou o Mapa do Brasil”, Goes Filho foi informado de que o livro só seria publicado se ele retirasse o prefácio escrito por Rubens Ricupero, ex-embaixador em Washington e também historiador da diplomacia. – Folha de S. Paulo

Governador da Bahia chama governo federal de caloteiro e ataca Bolsonaro

Após ter desistido na última semana de inaugurar o Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, ao lado do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), pousou pela primeira vez na pista, na manhã desta quinta-feira, 1.º, e criticou o chefe do Palácio do Planalto, insinuando que ele “não tem trabalho para apresentar”, além de acusar o governo federal de “dar calote” no Estado em obras que estão em andamento. Em um discurso para plateia de apoiadores e correligionários, Costa afirmou que o “calote” soma uma dívida de R$ 520 milhões. “São obras que eles desejavam que eu parasse por falta de pagamento”, disse. – Exame

Polícia tortura jovem com esquizofrenia dentro de casa no Rio, denuncia família

Um morador do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, denuncia que policiais militares do 41º BPM (Irajá) agrediram o irmão dentro de casa. Ele afirma que PMs chegaram a chicotear o rapaz. Fotos mostram as costas dele com diversas marcas de agressão. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O incidente, diz o morador, aconteceu há uma semana. “Estava tendo operação. Aí a polícia foi perguntar aos moradores e começou a entrar nas casas”, narra. “Encontraram o meu irmão deitado, dormindo. Acordaram ele com um tapa”, lembra. Depois do tapa, segundo o morador, começou uma sessão de tortura. Os policiais queriam saber se bandidos passaram pela casa. Mas a vítima não conseguia falar porque tem esquizofrenia, um transtorno psiquiátrico. – G1

Mundo

Canadá começa a emitir indultos para condenados por posse de maconha

O Canadá começou a emitir indultos para pessoas condenadas por posse simples de maconha e que não têm ficha criminal, anunciou o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau nesta quinta-feira. O Canadá se tornou a primeira nação desenvolvida a legalizar o uso recreativo de maconha em outubro. O sistema de indultos para condenados por posse de maconha cumpre uma promessa feita por Trudeau durante a campanha eleitoral de 2015. Mais de 250 mil canadenses podem ter tal condenação, disse o ministro da Justiça liberal David Lametti, mas acrescentou que é difícil obter uma cifra exata por causa das diferenças nos sistemas de registros de províncias e jurisdições policiais. – Terra

E mais

Gil, do Corinthians, diz ter sido vítima de racismo no Uruguai

O zagueiro do Corinthians Gil deixou o estádio Gran Parque Central, do Uruguai, sem dar entrevistas, mas disse ter sido vítima de racismo durante a vitória do Timão sobre o Montevideo Wanderers, na noite desta quinta-feira (1º), em partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aos oito minutos do segundo tempo do duelo, houve uma confusão entre jogadores das duas equipes e Gil se mostrou o mais irritado. O defensor discutiu com vários jogadores do time rival e, nas imagens, não ficou claro quem teria sido o autor das ofensas racistas. “A mesma coisa de sempre. Mas está tranquilo”, aformou o jogador. – Globo Esporte