Boletim Matutino da VICE – 28/2/2018

Brasil

Procurador envia à PGR suspeitas sobre Jair Bolsonaro por improbidade e peculato

O procurador da República do Distrito Federal Carlos Henrique Martins Lima enviou à Procuradoria Geral da República representações que apontam suspeita do crime de peculato (desvio de dinheiro público) e de improbidade administrativa em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). A representação se baseia na suspeita de que Nathália Queiroz, ex-assessora parlamentar de Bolsonaro entre 2007 e 2016, período em que o presidente era deputado federal, tinha registro de frequência integral no gabinete da Câmara dos Deputados enquanto trabalhava em horário comercial como personal trainer no Rio de Janeiro. – G1

Bolsonaro diz que vai escalar filho Carlos em defesa da Reforma da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu com os líderes dos partidos que podem votar a favor da reforma da Previdência a fazer uma defesa mais enfática do tema em suas redes sociais, inclusive utilizando a ajuda do seu filho, Carlos Bolsonaro. A falta de envolvimento dele com o tema irritou aliados que não querem herdar o ônus da proposta sozinhos. A cobrança foi feita na noite desta terça-feira, 26, durante uma reunião com as lideranças no Palácio da Alvorada. Os deputados reclamaram que Bolsonaro está “mudo” sobre o assunto nas suas páginas. Um deles chegou a, inclusive, checar o Twitter do presidente na sua frente e dizer que não encontrava qualquer referência à proposta. – UOL

Consultor de Witzel é preso em operação contra policiais suspeitos de extorsão

Policiais suspeitos de praticar extorsões são alvos de operação na manhã desta quinta-feira (28) no rio de Janeiro. Entre os presos está o policial Flávio Pacca Castelo Branco, consultor de segurança do governador Wilson Witzel. Os investigadores afirmam que os quatro policiais denunciados participaram de uma extorsão contra os dono de uma oficina em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 5 de julho de 2017. O grupo os levou até a 52ª DP (Nova Iguaçu) para tentar obter R$ 10 mil a fim de liberá-los. Essa é a terceira fase da operação Quarto Elemento, parceria da Corregedoria da Civil com o Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-RJ. – G1

42% das vítimas de estupro em SP em 2018 eram crianças, diz levantamento

Dados obtidos pelo canal GloboNews por meio da Lei de Acesso à Informação apontam que, entre janeiro e dezembro de 2018, 963 das vítimas de estupro e estupro de vulnerável ocorridos na capital paulista tinham até 11 anos na data do registro do crime pela Polícia Civil de São Paulo. Esse número representa 42% dos 2.300 boletins de ocorrência analisados pela reportagem. Outras 547 vítimas (24% do total) tinham de 12 a 17 anos. Isso significa dizer que dois terços (66%) das vítimas desses dois crimes, no conjunto de registros policiais analisados, eram crianças ou adolescentes. – G1

Moro nomeia Ilona Szabó como suplente de Conselho e causa revolta entre bolsonaristas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, nomeou nesta quarta-feira a cientista política Ilona Szabó como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A nomeação, contudo, desagradou a base que ajudou a eleger Jair Bolsonaro. Replicada por diversas páginas de direita, em poucas horas a hashtag #IlonaNão atingiu o primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Especialista em segurança pública e co-fundadora do Instituto Igarapé, Ilona foi uma indicação técnica – mas que, no entanto, se chocou com a agenda ideológica do atual governo. – O Dia

Trégua comercial entre China e EUA pode gerar perda bilionária para soja brasileira

O governo Jair Bolsonaro está preocupado com perdas bilionárias que o setor agrícola do país pode sofrer com a crescente perspectiva de uma trégua comercial entre Estados Unidos e China. Nesta terça-feira (26), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu com o presidente Bolsonaro para comunicá-lo que os produtores de soja devem ser os maiores afetados caso a trégua se confirme e as duas potências internacionais ponham fim à guerra tarifária que travam desde o ano passado. O Brasil seria afetado porque a China, segundo informaram agências internacionais de notícias, ofereceu nos últimos dias comprar um adicional de US$ 30 bilhões (R$ 111 bilhões) em produtos agrícolas americanos ao ano, como parte de um acordo comercial mais amplo com os EUA. – Folha de S. Paulo

Ministro do STJ manda soltar oito funcionários da Vale

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou nesta quarta-feira a soltura de oito funcionários da Vale que estavam presos desde o último dia 15 em razão de investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Em decisão de 11 páginas, Nefi Cordeiro destacou que a ordem de prisão apontou que os funcionários teriam tomado atitudes ou sido omissos, agravando o risco do acidente. Mas que isso não é suficiente, do ponto de vista do direito, para justificar uma prisão preventiva. Conforme Cordeiro, é preciso haver risco para o processo ou de fuga, por exemplo. Segundo o ministro, eles poderiam ser investigados e ouvidos em liberdade. – G1

Mundo

Donald Trump e Kim Jong-un encerram encontro sem acordo e antes do previsto

Terminou sem acordo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois chefes de estado fizeram nova série de reuniões em Hanói, no Vietnã, nesta quinta-feira (28), mas a cúpula acabou antes do previsto sem nenhum novo tratado. Trump disse, em coletiva de imprensa, que a Coreia do Norte exigia o fim de todas as sanções impostas ao regime de Kim. O presidente norte-americano não concordou e, portanto, decidiu não assinar o acordo. Diante do impasse, os dois deixaram a reunião mais de uma hora antes do previsto. Nem mesmo o almoço com as delegações dos dois países aconteceu. – G1

Funerárias da África do Sul processam pastor acusado de simular ressurreição

Um grupo de diretores de funerárias na África do Sul disse que processará um autoproclamado profeta que afirmou ter ressuscitado um morto. Um vídeo do pastor Alph Lukau, em que ele aparece gritando “levante-se” para um homem deitado em um caixão, que, em seguida, se ergue e é celebrado por fiéis, viralizou. As empresas funerárias dizem que foram manipuladas a se envolverem na farsa organizada do lado de fora da igreja de Lukau, próximo a Joanesburgo. O caso foi ridicularizado e criticado por muitos no país. “Não existem milagres”, disse a Comissão para a Promoção e Proteção de Comunidades Culturais, Religiosas e Linguísticas à emissora estatal da África do Sul. “São tentativas de ganhar dinheiro com o desespero do nosso povo.” – BBC