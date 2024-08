Boletim Matutino da VICE – 28/3/2018

Brasil

Operação nacional de combate à pornografia infantil prende mais de 60 pessoas

O Ministério da Justiça e as polícias civis do estados deflagraram nesta quinta-feira (28) a 4ª fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. São investigados crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantil. Até 8h45, 62 pessoas haviam sido presas em todo o país. Policiais civis saíram às ruas para cumprir 266 mandados de busca e apreensão nos 26 estados e no Distrito Federal. Apesar de não haver mandados de prisão, estão sendo presos em flagrante os suspeitos de armazenamento e compartilhamento de material encontrados nas casas onde há buscas. – G1

Ação da Polícia Federal mira ex-governador de Goiás José Eliton

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (28) cinco pessoas e cumpriu oito mandados de busca e apreensão na Operação Decantação 2, que investiga fraude em licitações e desvio de dinheiro na Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago). O ex-governador José Eliton (PSDB) é alvo de mandados de busca. Conforme a PF, foram apreendidos R$ 1,8 milhão com dois suspeitos. Em nota, a assessoria de José Eliton informou que ele está em Posse, no interior de Goiás, numa audiência como advogado, mas retorna nesta tarde para Goiânia. – G1

Deputada de 25 anos chama ministro da Educação na chincha durante audiência

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), de 25 anos, se destacou com um bombardeio de perguntas e críticas na audiência pública na Câmara com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, nessa quarta-feira. Ela cobrou uma proposta do ministro para a área, chamou-o de incapaz e sugeriu a ele que, diante da falta de projetos, pedisse demissão do cargo: “Mude de atitude ou saia do cargo”. Ao fim de sua participação, Tabata afirmou que não esperava resposta do ministro. Ele reagiu com irritação: “Se a senhora não espera nenhuma resposta por que faz pergunta?”. Ricardo Vélez Rodríguez afirmou que não vai pedir demissão e que só deixa o cargo se essa for a determinação do presidente Jair Bolsonaro. – Congresso em Foco

Bolsonaro afirma que Lei Rouanet vai continuar, diz João Doria

O governador João Doria, do PSDB, diz ter ouvido do presidente Jair Bolsonaro que a Lei Rouanet continuará em vigor, “mesmo sem consultar o ministro Osmar [Terra]”, titular da pasta da Cidadania, que engloba a área da Cultura. Doria disse ter encontrado o presidente em Brasília há 40 dias para falar sobre o mecanismo de incentivo à cultura num momento de “pressão para que a lei fosse extinta”. Ele relatou o encontro com o presidente e a discussão sobre a lei num evento destinado a apresentar, a eventuais patrocinadores, o projeto de restauro do Museu Paulista, instituição ligada à Universidade de São Paulo conhecida como Museu do Ipiranga. – Folha de S. Paulo

Mundo

Rússia admite presença de tropas na Venezuela e diz que ‘não ameaça ninguém’

A Rússia admitiu pela primeira vez a presença de seus militares na Venezuela, e diz que o fato “não ameaça ninguém”. A declaração foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira (28), em resposta a Donald Trump, que afirmou que militares devem deixar o país. “A Rússia não infringiu nada, nem os acordos internacionais, nem o Direito venezuelano. Ela não muda o equilíbrio de forças na região e não ameaça ninguém, diferentemente de Washington”, disse a porta-voz do Ministério, Maria Zakharova. A porta-voz classificou as críticas de autoridades americanas esta semana como “tentativa arrogante de ditar para Estados soberanos como têm de se relacionar entre eles. Nem Rússia nem Venezuela são províncias dos Estados Unidos”. Segundo ela, os militares ficarão no país o tempo que for necessário. – G1

Governo de Brunei vai condenar gays a pena de morte por apedrejamento

O governo de Brunei, pequeno país do Sudeste Asiático, vai passar a punir sexo gay e adultério com pena de morte por apedrejamento a partir do dia 3 de abril, na próxima semana – a iniciativa faz parte do projeto governamental de adequar o país ao que seria a “sharia” islâmica. O novo código penal draconiano também inclui penas como a amputação de braços e pernas como punição por roubo. A introdução dessa leitura da sharia em Brunei começou a ser implementada em 2014 sob a direção do Sultão de Brunei, um dos líderes mais ricos do mundo, com uma fortuna pessoal de US$ 20 bilhões. – The Guardian

Atropelamento em estrada deixa 18 mortos na Guatemala

Dezoito pessoas morreram na noite de quarta-feira (27) no departamento de Sololá, na Guatemala, depois de serem atingidas por um veículo de transporte pesado, segundo o Corpo de Bombeiros. O grupo de cerca de 50 pessoas foi atingido pelo veículo no km 158 da Rota Interamericana, na entrada de Nahualá. O motorista fugiu do local. Os bombeiros informaram que os mais de 20 feridos – três em estado grave – foram levados para hospitais da região. A maior parte das vítimas é formada por indígenas, segundo relatos das agências internacionais de notícias. – G1

Ataque a tiros em Seattle, nos EUA, deixa ao menos dois mortos e dois feridos

Um ataque a tiros a dois carros e um ônibus deixou dois homens mortos e pelo menos duas pessoas feridas em Seattle, no estado de Washington, noroeste dos EUA. O incidente, segundo a polícia divulgou no Twitter, ocorreu por volta das 20h desta quarta (27), no horário de Brasília. O responsável pelo ataque foi preso, segundo a organização, que a princípio havia confirmado apenas uma vítima fatal. De acordo com a polícia, o suspeito atirou em uma mulher e, em seguida, abriu fogo contra um ônibus. O motorista, que chegou a ser atingido nas costas, conseguiu fugir com o veículo e ser socorrido por paramédicos. – G1