Boletim Matutino da VICE – 28/5/2019

Brasil

Governo do AM confirma 42 novas mortes em presídios; total chega a 57

O governo do Amazonas informou que foram encontrados, nesta segunda-feira (27), 42 detentos mortos em presídos do estado. De acordo com a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), as mortes ocorreram no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), todos localizados em Manaus (AM). Os corpos apresentavam indícios de morte por asfixia. As mortes ocorrem um dia após 15 detentos do Compaj terem sido assassinados. Ao todo, o número de mortos no sistema prisional chega a 57. – Agência Brasil

Cinco PMs flagrados alterando cena de crime após morte no Rio são absolvidos

A Justiça absolveu cinco PMs acusados de terem matado um jovem no Morro da Providência, no Centro do Rio, e alterado a cena do crime em seguida. Os agentes foram presos em setembro de 2015, horas após o crime, após vir à tona um vídeo que flagrou a ação, feito por uma moradora da favela. Nas imagens, um dos PMs aparece colocando uma arma na mão de Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos, já ferido e caído no chão, e faz dois disparos para o lado, aparentemente simulando um confronto. Os policiais militares beneficiados pela decisão, do último dia 7, foram Éder Ricardo de Siqueira, Pedro Victor da Silva Pena, Gabriel Julião Florido, Paulo Roberto da Silva e Riquelmo de Paula Geraldo. – Extra

Em reação a Bolsonaro, associação de policiais rodoviários diz que radares ‘salvam vidas’

Contrariando posicionamento do presidente Jair Bolsonaro , que nesta quinta-feira disse que quer “acabar” com radares móveis em rodovias do país , policiais rodoviários federais divulgaram uma nota em que afirmam que a função desses equipamentos é salvar vidas e que a visão a afirmação do chefe do executivo brasileiro está equivocada. “A missão maior dos policiais rodoviários federais é salvar vidas. E o uso adequado e técnico de equipamentos de radar é um dos meios capazes de concretizar esta missão”, afirma o trecho de uma nota divulgada, nesta sexta-feira, pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF). Em conversa com jornalistas e apoiadores no Estado do Paraná, Bolsonaro disse que pediu ao ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, para que qualquer radar ou “pardal” não seja revalidado ao término dos contratos. – O Globo

Bolsonaro divulga foto de senhora que morreu há seis meses como se fosse do ato de domingo

Em meio à tentativa de inflar as manifestações em sua defesa que ocorreram neste domingo (26), o presidente Jair Bolsonaro usou uma foto de um protesto de 2015 contra a então presidente Dilma Rousseff. Como se não bastasse a foto ser antiga, na imagem aparece uma senhora que morreu em novembro do ano passado. “Presidente, Ministros, Senadores, Deputados, Governadores, Prefeitos, Vereadores, Juízes: VEJAM A NOSSA RESPONSABILIDADE”, escreveu Bolsonaro na legenda da foto publicada em seu Instagram e Twitter. Apesar de alertado por seguidores, o presidente ainda não se retratou em relação ao erro. – Fórum

Após incêndio que arrasou acervo, MEC corta R$ 12 milhões do Museu Nacional

O bloqueio orçamentário anunciado pela gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para o MEC atinge recursos destinados para a reconstrução do Museu Nacional, atingido por um incêndio em setembro do ano passado, quando teve grande parte do acervo destruído. A instituição é administrada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Dados divulgados pela Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil) apontam que um orçamento de R$ 55 milhões, destinado para a recuperação do museu, sofreu um corte de 21,63% –correspondente a aproximadamente R$ 12 milhões. – UOL

Bar é incendiado após faltar cerveja gelada no Piauí, dois suspeitos são presos

Três homens são suspeitos de incendiar um bar na BR-235, em Santa Filomena, Sul do Piauí, na noite desse sábado (25). Segundo a polícia, duas pessoas foram presas e uma terceira fugiu para o estado do Maranhão. “Eles estavam bebendo no bar e a cerveja gelada acabou, o que motivou um desentendimento com o dono do estabelecimento. Os suspeitos chegaram a ameaçá-lo falando que ateariam fogo no local, mas o proprietário não acreditou e encerrou a festa”, informou a soldado da PM Milane Cunha. Conforme a policial, o dono do bar estava tomando banho, quando foi avisado pelos vizinhos que o estabelecimento estava pegando fogo. – G1

Mundo

Homem ataca crianças com faca no Japão, mata uma, fere 16 e se mata

Uma menina de 11 anos e um homem morreram no ataque com faca na cidade de Kawasaki, no Japão, em balanço divulgado pela TV japonesa NHK na manhã desta terça-feira (28). Outras 15 crianças e uma mulher ficaram feridas. O ataque aconteceu em um ponto de ônibus de uma área residencial onde estava um grupo de crianças à espera do transporte escolar às 7h45 (18h45 no horário de Brasília). A polícia e os bombeiros disseram que 16 crianças, um homem e uma mulher foram atingidos pelos golpes e levados para hospitais da cidade, que fica perto da capital Tóquio. A menina de 11 anos e o homem, de 39, não resistiram aos ferimentos. – G1

E mais

Gabriel Diniz, cantor de ‘Jenifer’, morre aos 28 anos em queda de avião em Sergipe

O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit “Jenifer”, morreu nesta segunda-feira (27), aos 28 anos, na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. De acordo com a Polícia Militar, há três mortos: além de Gabriel Diniz, foram identificados Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. O velório do cantor acontece no complexo esportivo Almeidão, em João Pessoa (PB), cidade onde morava. Na noite deste domingo (26), Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana (BA). O cantor estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário da namorada, Caroline Calheiros, que completa 25 anos nesta segunda. – G1