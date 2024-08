Boletim Matutino da VICE 29/01/20

Brasil

Brasil monitora 3 casos suspeitos de coronoavírus em MG, RS e PR



O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta terça-feira (28) dois novos casos suspeitos do coronavírus 2019-nCoV, um em São Leopoldo (RS) e outro em Curitiba (PR). Mais cedo, o governo havia noticiado a investigação de um caso em Belo Horizonte (MG). Inicialmente, o ministério disse que o possível caso no Rio Grande do Sul havia sido registrado em Porto Alegre, mas uma atualização mostra que ocorreu em São Leopoldo, região metropolitana. A notificação à pasta federal que foi feita pela Secretaria de Saúde da capital gaúcha. O governo informou, ainda, que os dois pacientes do Sul do país se enquadram na definição de quadro suspeito estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com febre, pelo menos um sintoma respiratório e possível contato com a doença, em qualquer lugar da China, nos últimos 14 dias. – G1

TCU analisará participação de Bolsonaro em distribuição de recursos de comunicação

O TCU (Tribunal de Contas da União) vai analisar em um capítulo exclusivo, na prestação de contas anual de Jair Bolsonaro, a aplicação de recursos públicos na área de comunicação social. A ideia é verificar se dinheiro público está sendo usado para manietar veículos, com impactos na liberdade de imprensa. Será a primeira vez que os investimentos em comunicação serão analisados no âmbito da atuação direta do presidente da República —num entendimento de que é ele o responsável pela política adotada e pelos investimentos feitos por seu governo em veículos de comunicação. Relatórios do TCU mostram que a TV Record, por exemplo, recebeu um percentual maior de verbas de publicidade no ano passado, enquanto a TV Globo viu os recursos diminuírem. – Folha de S. Paulo

Cai o presidente do INSS enquanto fila atinge mais de 1 milhão de pessoas

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, anunciou nesta terça-feira (28) a demissão do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Renato Vieira. Em seu lugar, assumirá Leonardo Rolim, que hoje ocupa a secretaria de Previdência, órgão sob o guarda-chuva da secretaria especial comandada por Marinho. “Hoje tivemos uma conversa com o presidente Renato Vieira, e ele consolidou sua posição de sair do INSS, a pedido. Foi uma conversa amadurecida ao longo dos últimos 15 dias. O Renato acha que precisa se dedicar a seus projetos e nós aceitamos sua demissão”, disse. Questionado sobre eventual ligação da demissão com as filas de espera na concessão de benefícios do INSS, o secretário respondeu que a saída se deu por razões particulares. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro diz que vai demitir ou realocar secretário que usou avião da FAB

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça (28) que vai demitir o secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, depois de ele ter utilizado avião oficial em viagem para a Índia. Bolsonaro considerou “inadmissível” o fato de apenas Santini, na condição de ministro interino da Casa Civil, ter se deslocado em aeronave da FAB (Força Aérea). As demais autoridades utilizaram companhias aéreas comerciais. “Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx [Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que está licenciado do cargo]. Decidido por mim”, afirmou o presidente na chegada ao Palácio da Alvorada. Apesar de ter anunciado a “destituição” do cargo, Bolsonaro não deixou claro se Santini será ou não reaproveitado em outro cargo dentro da estrutura do governo federal. – UOL

Bolsonaro diz haver erro em auditoria do BNDES e chama presidente do banco de ‘garoto’

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira (28) um termo aditivo de contrato para realização de uma auditoria no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que não encontrou indícios de corrupção. Segundo o presidente, houve um erro. “Informações que tenho até o momento: essa auditoria começou no governo Temer. E teve dois aditivos. O último aditivo parece, não tenho certeza, seria na ordem de R$ 2 milhões. E chegou a R$ 48 milhões no final. Tá errado, tá errado”, disse ao entrar no Palácio da Alvorada. O BNDES gastou R$ 48 milhões em relatório de investigação externa referente a operações entre o banco e as empresas JBS, Bertin e Eldorado, entre os anos de 2005 a 2018. A auditoria não encontrou indícios de corrupção em oito operações investigadas. – Folha de S. Paulo

PF conclui que são falsas mensagens em que Santos Cruz criticava Bolsonaro

A Polícia Federal concluiu que são falsas as mensagens de WhatsApp que levaram à demissão do general Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro. As mensagens mostravam um diálogo crítico aos filhos de Bolsonaro e a um ‘Fábio’. À época, o general chegou a afirmar que as mensagens eram falsas e que teriam ocorrido em um horário em que ele estava em voo, e não poderia, portanto, usar o aplicativo WhatsApp. As falsas mensagens eram atribuídas a Santos Cruz e um interlocutor desconhecido, que diz: “Ele é covarde, terceiriza ataque. Idiota”. Ao militar, era atribuída a mensagem: “Sim, é um imbecil, não fala na cara”. Após saber do resultado da investigação sobre as mensagens, Santos Cruz afirmou, em entrevista à GaúchaZH: “Agora é ir atrás de quem fez isso aí”. – Estadão

Novo temporal causa devastação em Minas Gerais e mortos vão a 53

Após mais um temporal na noite desta terça-feira (28), Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (29) com estragos em diversos pontos da cidade. A chuva mais forte do que o esperado atingiu, principalmente, as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste da cidade. Em Nova Lima, Região Metropolitana de BH, um homem morreu no desabamento de uma casa. Com isso, o total de vítimas fatais no Estado desde sexta-feira (24) sobe para 53. O homem estava em casa com a família quando houve a queda da estrutura. Os policiais isolaram a casa até a chegada dos bombeiros, que retiraram a vítima dos escombros. A morte foi constatada ainda no local. Segundo Polícia Militar (PM), José Benício Cunha Leão tinha 45 anos. – G1

Resultado do Sisu 2020 é liberado após STJ atender recurso do MEC

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram liberados no começo da noite desta terça-feira (28). Para ver a classificação é preciso acessar o site do Sisu. É possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso. Nesta edição do Sisu estavam em disputa 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas em todo o país. A classificação dos estudantes no Sisu só ficou disponível depois de o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, atender um recurso do governo federal contra uma decisão da Justiça de São Paulo que vetava a divulgação dos dados. Antes de obter sucesso no STJ, um outro recurso do MEC junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) foi negado. – G1

Responsável por ação pede que MEC responda 172 mil e-mails com dúvidas sobre o Enem

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberar a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e os próximos passos do processo seletivo com base no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, a Defensoria Pública da União (DPU) informou na tarde desta segunda-feira (28) ter enviado à Justiça de São Paulo um pedido de revogação da liminar contra o governo. Além do pedido de suspensão, a DPU agora cobra que o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publiquem nota de esclarecimento em seus sites em até 24 horas que comprove que as provas foram revisadas e que não houve alteração das notas em decorrência das falhas de impressão. A DPU também cobra que o MEC responda todos os e-mails enviados pelos estudantes ao endereço enem2019@inep.gov.br entre os dias 18 e 20 de janeiro – o equivalente a 172 mil e-mails, incluindo na mensagem as notas técnicas apresentadas pelo MEC à Justiça. – G1

Justiça aceita denúncia e nazista de Unaí vira réu por ostentar suástica

A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público contra José Eugênio Adjuto, flagrado em um bar com uma suástica nazista no braço em bar da cidade de Unaí. O fazendeiro agora é réu pelo crime de apologia ao nazismo. Caso condenado, ele pode pegar até cinco anos de reclusão, além de ser obrigado a pagar multa. De acordo com a ocorrência, Adjuto fabricou artesanalmente a braçadeira com o símbolo nazista e foi até o bar. O crime está previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716/89, que proíbe a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizam a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do regime nazista. – Metrópoles

Deputado veste máscara do Coronga em sessão no RS: “Vai ficar na história”

O deputado estadual Rodrigo Maroni (Podemos) vestiu a carapuça de Coronga durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na tarde de hoje, em protesto durante discurso feito na Casa. “Teve o filme Coringa lançado para dizer exatamente o quê: para dizer que sem educação, sem segurança, sem saúde pública, vamos ter uma sociedade de Coringas que vai estar se matando por falta de perspectiva de emprego”, declarou o parlamentar. Maroni, que havia posicionado uma sacola amarela no púlpito, retirou dela uma máscara do personagem. “Por isso quero fazer uma manifestação que, para mim, vai ficar na história”, afirmou, vestindo sobre a cabeça. Ao som de gritos, incluindo vaias e aplausos, ele deixou a mesa. O presidente da Casa, Luís Augusto Lara (PTB) pediu que o gesto não se repetisse. – UOL

São Paulo suspende 1º pedido de aposentadoria de pessoa trans no estado

O estado de São Paulo lida pela primeira vez com um pedido de aposentadoria de uma pessoa trans e analisa se o tempo de trabalho a ser considerado é aquele estabelecido para homens ou mulheres. Enquanto isso, o servidor público em questão foi mandado de volta ao trabalho no Centro de Detenção Provisória do Butantã. No Dia da Visibilidade Trans, celebrado nesta quarta-feira (29), o agente penitenciário e homem trans Jill Alves reivindica o direito de se aposentar. Aos 54 anos e com quase 32 anos de trabalho no sistema prisional, Jill deu entrada no pedido de aposentadoria no dia 11 de julho de 2019 com a documentação que tinha, no gênero feminino. O protocolo determinava que, após o envio da documentação, ele trabalhasse por mais 3 meses e depois aguardasse em casa a decisão da São Paulo Previdência (SPPrev). – G1

Mulher trans foge de clínica com ‘cura gay’ e se assume durante o trabalho

“Pela primeira vez vou trabalhar como realmente sou”. Esse foi o relato da escrevente do Tribunal de Justiça Carla de Santana, mulher trans de 40 anos, moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Carla fugiu de uma clínica que pregava a ‘cura gay’ em 2019 e, depois da experiência “traumatizante”, decidiu se assumir, se vestindo como mulher pela primeira vez no trabalho na última segunda-feira (27). Carla é a primeira mulher declarada transgênero a trabalhar no Tribunal de Justiça em toda a Baixada Santista. Perto do dia da visibilidade trans – que é celebrado nesta quarta-feira (29) – ela decidiu trabalhar como mulher pela primeira vez. “Eu queria ter a transição perfeita, mas perto de uma data tão importante decidi que não ia esperar o dia que eu tivesse a aparência mais feminina. Eu sou mulher há anos”, desabafa. – G1

Mãe diz que matrícula foi negada por filho ter cabelo comprido em Mato Grosso

A mãe de uma criança de 8 anos denunciou nas redes sociais ter sido impedida de matricular seu filho no Colégio Adventista do CPA, em Cuiabá, em razão de ele ter cabelos compridos. “Até quando vamos ficar aceitando preconceitos? Onde vamos parar com tanta maldade no coração das pessoas? Uma escola cristã onde o papel principal é fazer as crianças enxergarem que não existe diferença e que devemos amar todos uns aos outros como Jesus amou fazer esse papel ridículo?”, questionou Francielli Rodrigues em uma postagem no Instagram. Ela explicou que recebeu uma ligação da escola informando que havia ganhado um bolsa de estudos para o pequeno Emanuel Davi Teixeira. A partir daí, ela foi atrás dos documentos exigidos pela unidade. Alguns deles, inclusive, sendo necessário registro em cartório. Na última sexta-feira (24), contudo, quando tentou efetuar a matrícula foi informada que não seria possível, em razão do comprimento dos cabelos de seu filho. – Mídia News

Mundo

Coronavírus é mais perigoso que gripe suína, mas menos letal que Sars

Um novo tipo de coronavírus, que já deixou dezenas de mortos e milhares de infectados, tem apresentado focos pelo mundo e pode ter chegado ao Brasil, que já possui três casos suspeitos. Com características de proliferação de uma gripe, o vírus, é mais preocupante, por exemplo, do que o H1N1, conhecido como gripe suína, mas menos letal que o Sars, explica uma especialista. Por ser uma mutação nova, ainda se sabe muito pouco sobre o 2019-nCoV, como é conhecido o coronavírus. Mesmo assim, ele tem ficado no foco de análises, que o comparam a casos passados. Em uma análise com os dados disponíveis sobre o coronavírus, a infectologista Rosana Ritchmann, do Departamento de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, diz que ele tem se mostrado menos letal que outros, mas é preocupante por mostrar uma capacidade de proliferação muito maior, tendo em vista o número de casos de infectados. – UOL

Emirados Árabes confirmam 1º caso de coronavírus no Oriente Médio

Os Emirados Árabes Unidos confirmaram nesta quarta-feira (29) os primeiros casos de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, quatro pessoas de uma família vinda de Wuhan, na China, foi contaminada pela doença. Os quatro são os primeiros confirmados no Oriente Médio do novo vírus que já matou 132 pessoas na China e infectou 5.997 no mundo. As autoridades dos Emirados informaram que a família diagnosticada com a doença está estável, mas não informaram onde os infectados estavam sendo tratados. Na semana passada, os aeroportos de Dubai e Abu Dhabi adotaram medidas para rastrear passageiros que chegassem da China. – G1

Exame descarta coronavírus em menina brasileira internada nas Filipinas

O resultado do exame da menina brasileira de 10 anos internada com suspeita de coronavírus nas Filipinas deu negativo para a doença. A informação, obtida pelo Hora 1, é do embaixador do Brasil no país, Rodrigo do Amaral Souza. Ainda segundo Amaral, uma contraprova será feita para descartar completamente o diagnóstico. A família vai continuar em isolamento até que o novo resultado seja divulgado. A criança é filha de mãe colombiana e pai brasileiro. Eles moram na cidade chinesa de Wuhan – considerada epicentro da doença – e viajaram para Filipinas de férias. Como a menina apresentou febre, a família procurou o hospital. Por precaução, toda a família foi internada em isolamento. A menina é atendida no hospital Palawan, em Puerto Princesa. – G1

Sob investigação, Igreja Universal pode ser expulsa de Angola

O diretor do Instituto Nacional para Assuntos Religiosos (INAR) de Angola, Francisco Castro Maria, admitiu a possibilidade de encerrar as atividades da IURD se forem comprovadas as denúncias apresentadas contra membros da igreja que estão sendo investigadas pelas autoridades. O INAR é vinculado ao Ministério da Cultura e a punição está prevista na lei de Liberdade Religiosa aprovada em maio do ano passado (lei 12/19). A Procuradoria-Geral da República abriu dois processos-crime contra a IURD. O primeiro visa apurar denúncias de atos contra a integridade de religiosos angolanos, como vasectomia forçadas. O segundo, investiga denúncias sobre envio de dinheiro ao exterior ilegalmente.Em novembro passado, mais de 300 pastores angolanos se rebelaram contra a IURD. Eles divulgaram um manifesto com duras críticas à instituição e ainda levaram denúncias à Justiça angolana. A Universal é acusada de discriminação contra africanos e desvio de dinheiro para o exterior, por exemplo. – UOL

Presidente do México apresenta bilhete para rifa de avião oficial

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apresentou nesta terça-feira (28) o modelo do bilhete para a rifa da aeronave presidencial — um luxuoso Boeing 787-8. O sorteio do avião ocorrerá caso nenhum comprador se apresente nos próximos dias. Cada bilhete deve custar 500 pesos mexicanos, valor equivalente a cerca de R$ 110. A ideia de López Obrador é colocar seis milhões desses tíquetes a venda para a arrecadação ao menos se aproximar do preço estimado do avião. O bilhete estampará uma fotografia da aeronave com os dizeres: “Prêmio Maior Avião Presidencial”. Abaixo da foto, ainda haverá uma mensagem sobre o destino do dinheiro arrecadado: “É uma cooperação para equipamentos médicos e hospitais, onde atende-se a população pobre de maneira gratuita.” – G1

Pai deixa filho de castigo em garagem e criança morre de hipotermia nos EUA

Um policial de Nova York foi detido sob acusação de ter deixado seu filho de 8 anos passar a noite, de castigo, na garagem de casa. A criança perdeu a consciência na manhã seguinte à punição e, ao chegar no hospital, foi dada como morta e com a temperatura baixíssima — quadro apontado como de hipotermia pelos médicos. Michael Valva, 40 anos, e sua noiva, Angela Pollina, 42 anos, foram detidos neste domingo após as investigações apontarem que eles “criaram grave risco de morte para a criança”. O garoto, chamado Thomas, morreu em 17 de janeiro. De acordo com o jornal The Washington Post, a polícia foi acionada pela própria família relatando que o garoto estava desacordado. No local, os oficiais encontraram o pai realizando uma massagem cardíaca em Thomas. – UOL

Mulher é submetida a cirurgia de emergência nos EUA após vibrador parar na bexiga

Uma norte-americana precisou ser levada para uma cirurgia de emergência depois que um vibrador ficou emperrado em sua bexiga. De acordo com o site Women’s Health, a mulher estava usando o brinquedo, que tinha aproximadamente 9 centímetros, enquanto jantava com o namorado — durante uma brincadeira sexual – e mal percebeu quando o objeto entrou em seu corpo. “Eu me movi e, do nada, senti uma dor muito forte”, disse ela, que começou a procurar o vibrador logo depois. “A primeira reação foi de pânico, porque eu tinha acabado de perder algo dentro de mim”. A mulher contou ainda que toda vez que o objeto vibrava, “era como se todo o seu abdômen se mexesse”. Assim que chegou ao hospital, ela foi encaminhada para uma sala de emergência e fez diversos exames pélvicos para que os médicos se certificassem da localização exata do vibrador. – UOL

