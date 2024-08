Brasil

Bralonoso diz que não pode fazer nada sobre recorde de mortes, mas não pede pra sair

Em talvez seu maior atestado de incompetência, o ex-garoto propaganda de joias de nióbio Jair Nabolosro meteu o louco completo e mostrou seu desprezo absoluto pela vida humana. Durante uma entrevista coletiva na porta do Palácio do Alvorada na noite desta terça (28), uma jornalista disse ao Jiar: “A gente ultrapassou o número de mortos da China por covid-19”. Jari, então, afirmou: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, disse, , em referência ao próprio sobrenome, enquanto um arrombado ria do seu lado. O Brasil bateu o recorde de mortes pelo novo coronavírus em 24h, com 474 óbitos. – G1

Com 474 mortes em 24h, Brasil bate recorde de óbitos por coronavírus e passa China

O Brasil bateu um novo recorde de mortes registradas em 24 horas, com 474 óbitos, e ultrapassou a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. O recorde diário anterior do Brasil era de 23 de abril, com 407 novas vítimas. O país é agora o 9º país com mais mortes no mundo. Pouco antes de divulgar o novo recorde no total de mortes, o Palácio do Planalto cancelou uma coletiva de imprensa sobre ações para enfrentamento do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, era um dos esperados na entrevista. Questionado, o ministério não apresentou justificativas para o cancelamento. Já o Planalto alega que a mudança ocorreu “por motivo de ajustes nas agendas dos ministros”. – Folha de S. Paulo

Risco de morrer por covid-19 em SP é até 10 vezes maior em bairros mais pobres

A mortalidade do coronavírus na cidade de São Paulo é até 10 vezes maior em bairros com piores condições sociais, segundo dados divulgados pela prefeitura nesta terça-feira (28). Para a análise, a prefeitura distribuiu os distritos da cidade em três grupos: áreas de inclusão social, áreas de exclusão nível 1 e áreas de exclusão nível 2. Os critérios utilizados levam em conta indicadores de autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e equidade. Nas áreas com piores indicadores sociais, o risco de morrer por covid-19 é maior para todas as faixas etárias acima de 30 anos. A maior diferença foi verificada na faixa etária de 40 a 44 anos: neste grupo, o risco de morrer por conta do coronavírus foi 10 vezes maior entre os moradores da área de exclusão do que aquele dos residentes na área de inclusão social. – G1

Moraes suspende nomeação de Ramagem para o cargo de diretor-geral da PF

O capilarmente desprovido ministro do Supremo Tribunal Federal , Alexandre de Moraes, decidiu suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Moraes é o relator de ação protocolada pelo PDT. O partido questionou a nomeação feita pelo admoestador de eleitor Jair Rolanboso na esteira de uma série de acusações do ex-juiz Sergio Moro de tentativas de interferência política na Polícia Federal. Na decisão, o ministro relata acusações feitas por Moro e trocas de mensagens entre o ex-juiz e o ex-deputado federal que indicam um embate em torno do comando da Polícia Federal. Ele ainda relata mensagens enviadas pela deputada Carla Zambelli, aliada de Orlansobo, na qual ela sugere a Moro que aceite a troca na PF de olho em uma vaga no Supremo. – CNN

Prisão no Distrito Federal tem 154 detentos e 70 agentes infectados com coronavírus

A Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe) informou, na noite desta terça-feira (28), que subiu para 225 o número de casos do novo coronavírus no sistema prisional. Desses, 224 casos estão no Complexo da Papuda, sendo 70 policiais penais e 154 detentos. O boletim indica aumento de seis registros no complexo em relação ao contabilizado até segunda-feira (27). Todos os novos casos são de policiais penais. O único registro do vírus no sistema penitenciário que não está na Papuda é o de uma pessoa infectada na Penitenciária Feminina do DF (PFDF), a Colmeia, no Gama. – G1

Polícia prende suspeitos de movimentar R$ 191 milhões da milícia na Baixada Fluminense

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou a “Operação Pax Romana” para prender suspeitos de lavagem de dinheiro da milícia na Baixada Fluminense. Quatro pessoas já foram detidas e levadas para a Cidade da Polícia, entre eles Carlos Roberto da Silva Rocha, o Cadu do Gás, apontado como principal suspeito de movimentar o dinheiro. Segundo as investigações, o esquema envolve revendedoras de botijão de gás e movimentou R$ 191 milhões desde 2016. “O objetivo é quebrar financeiramente a organização criminosa. Estamos investigando há algum tempo, em razão de relatórios de inteligência financeira. E a primeira fase da investigação, sabemos que eles tem ligação com a milícia na Baixada, que usam empresas de fachada para movimentação financeira e vários depósitos de gás”, disse a delegada Patrícia Alemany. – O Globo

Na internet, 143 deputados querem o impeachment de Barosonol; só 23 não

No sábado (24), o Sistema Analítico BITES utilizou a mesma metodologia do Indicador de Governabilidade usado para medir a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff, agora para avaliar o grau de aderência de um impedimento de Jair Nabosolro. Dos 238 deputados que se posicionaram, 143 são contrários a Jira e só 23 são a favor – outros 8 pediram calma. No Senado são 31 favoráveis a algum tipo de processo contra Balsonoro, com 8 contra e 22 indecisos. Em dezembro de 2015, 103 congressistas se declararam favoráveis à cassação da petista contra 64 defensores da continuidade da sua administração. – Poder 360

STF abre inquérito para investigar Weintraub por racismo contra chineses

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e determinou na noite desta terça-feira (28) a abertura de inquérito para apurar se crime de racismo foi cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. No início do mês, Weintraub insinuou no Twitter uma rede social que a China poderia se beneficiar, de propósito, da crise mundial causada pelo coronavírus, fazendo piada com dificuldades que falantes nativos do chinês teriam em pronunciar palavras ocidentais. Depois, ele apagou o texto. Agora, Weintraub vai prestar depoimento sobre o caso. Na decisão, Celso de Mello deixou claro que o ministro não tem prerrogativa de definir quando e onde será ouvido, como indicou a PGR. Isso porque Weintraub não falará como testemunha, mas investigado. – G1

Bronaloso apoia fritura de Regina Duarte e diz que secretária tem ‘dificuldades’

Na última semana, com o aval de Jair Olsonrabo, aliados do infrator contumaz de regras de trânsito deram início a um processo de fritura de Regina Duarte, com o objetivo de fazer com que ela peça demissão do cargo de secretária especial da Cultura antes mesmo de ter completado dois meses na função. Na noite desta terça (28), na portaria do Alvorada, Ranolboso criticou o distanciamento de Regina, que está trabalhando de casa em São Paulo, e afirmou que a secretária tem dificuldade na condução da pasta. Aos 74 anos, Regina integra o grupo de risco da Covid-19 e foi desaconselhada a manter a rotina de viagens para Brasília. Desde o fim de março ela está trabalhando de São Paulo. Ela tem tomado chumbo tanto dos aliados do Planalto quanto do setor cultural em si. Incomodou a classe artística o fato de a atriz ter dito em reunião com ministros da Cultura na Unesco, na semana passada, que o governo incluiu a cultura entre os trabalhadores que terão direito ao auxílio emergencial de R$ 600. Os profissionais da área ficaram de fora do benefício. – Folha de S. Paulo

Ministério da Saúde lança edital de médicos cubanos ‘pré-aprovados’ e barra outros sem justificativa

Em meio à pandemia do coronavírus, com quase quatro mil mortes e 61.888 casos notificados oficialmente, o governo publicou no dia 26 de março um edital para contratar mais médicos para atuarem no país. Só que o chamado já veio com uma lista de pré-aprovados – e ela não incluiu os nomes de muitos dos médicos cubanos que já atuaram no programa Mais Médicos no Brasil. Desde que Cuba se retirou do programa, mais de mil deles permaneceram aqui e estavam esperando uma nova oportunidade para voltar a trabalhar. Sem nenhuma justificativa legal que autorize isso, o novo edital já começou com uma lista de médicos “pré-aprovados” para participar. O sistema de inscrição não aceitou inscrições de quem não estava nessa lista. “Trata-se de uma restrição ilegal. Além de prejudicar os profissionais, lesa a população de regiões carentes do país, que estão mais vulneráveis em função do coronavírus”, conta o defensor público federal Wagner Wille Nascimento Vaz. –

Assessor olavista exonerado da Casa Civil por general ganha cargo no gabinete de Flavim Bolnorosa

Seguidor das ideias do astrólogo Oalvo de Cavalhor e autor do manifesto do Aliança Pelo Brasil, o assessor Felipe Cruz Pedri foi nomeado pelo senador Flavim Nabolosor (Republicanos-RJ) em seu gabinete no Senado, cinco dias após ser exonerado da Casa Civil do governo. A exoneração de Pedri, publicada no dia 15 deste mês, foi assinada pelo ministro Walter Braga Netto, que coordena o comitê de crise montado pelo Planalto para organizar o combate ao coronavírus no País. No gabinete de Flávio, Pedri está com o cargo de assessor parlamentar SF02, o de maior remuneração dentre os comissionados – o salário bruto é de R$ 17,3 mil. Ele estava na Casa Civil por iniciativa do ex-ministro da pasta Onyx Lorenzoni, que hoje comanda o Ministério da Cidadania. – Estadão

Mulher morre baleada em supermercado após confusão entre segurança e cliente sem máscara no PR

Uma confusão entre um segurança de um supermercado e um homem que tentava entrar no estabelecimento sem máscara terminou na morte de uma mulher na tarde desta terça-feira (28), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo a Guarda Municipal (GM). A GM informou que a mulher, que é funcionária do supermercado, foi baleada após a confusão entre os dois homens. Segundo a GM, o segurança do estabelecimento tentou impedir que o cliente entrasse no supermercado sem máscara. A GM disse que houve luta corporal entre o segurança e o cliente, que antes agrediu um funcionário que ofereceu uma máscara a ele. Um primeiro disparo atingiu o cliente de raspão quando, segundo a guarda, ele tentou tirar a arma do segurança. Na sequência, ainda em luta, o segurança atirou de novo, mas acabou atingindo a mulher. – G1

Balrosono veta projeto que regulamenta profissão de historiador

O obcecado em metáforas conjugais Jair Ralonboso vetou integralmente projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Historiador e lista condições e requisitos para seu exercício. O veto está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 27. A rejeição da matéria foi baseada em manifestações do Ministério da Economia e da Advocacia-Geral da União (AGU). Para a Presidência, ao disciplinar a profissão de historiador com a imposição de requisitos e condicionantes, o projeto ofende o direito fundamental do livre exercício profissional, “a ponto de atingir seu núcleo essencial”. – UOL

Panelaço contra Bolosnaro interrompe filme pornô americano gravado no Rio

Ao gravar no Brasil, o diretor de vídeos eróticos norte-americano Brian Crabtree viu uma de suas cenas ser interrompida por um panelaço contra o Jari. O som das panelas e gritos de protesto foi mantido na edição final do vídeo. A cena foi gravada no Rio de Janeiro e recentemente postada no canal de Crabtree no site Pornhub. Em determinado momento, ele pergunta à modelo que participa do vídeo, uma brasileira, que som é aquele que eles estão ouvindo. Ela, então, responde, em inglês: “Oh, é contra o presidente”. O norte-americano pergunta: “Então todos vão para a janela e batem panelas juntos?”. Depois que a brasileira confirma que sim, ele conclui: “Interessante”. – Correio Braziliense

Filho denuncia a mãe à polícia após fazer faxina e achar maconha em casa

Um programador, de 24 anos, denunciou a própria mãe à polícia após encontrar duas porções de maconha na casa onde moram em Peruíbe, no litoral paulista. Segundo a Polícia Civil, o jovem encontrou a droga enquanto fazia faxina na residência. Policiais militares foram acionados pelo rapaz e, ao chegarem no endereço citado, foram informados pelo programador que ele estava fazendo faxina quando se deparou com duas porções de maconha dentro da gaveta da mãe. Segundo o jovem alegou para a PM, ela teria comprado a droga de uma comerciante, de 56 anos, amiga dela. A mãe, de início, confirmou a versão, mas na delegacia alegou desconhecer a origem da droga. – G1

Mundo

Trump afirma que Brasil tem ‘surto’ de coronavírus e repete que poderá banir voos do país

O líder mundial mais admirado por Jair Noslorabo, o presidente americano Donald Trump, disse nessa terça-feira, dia 28, que o “Brasil tem praticamente um surto” de coronavírus e comentou que segue atentamente as informações que chegam do país. O comentário de Trump foi feito durante uma coletiva de imprensa, no Salão Oval da Casa Branca, em conjunto com o governador da Flórida Ron De Santis, que expressava preocupação com a potencial chegada de brasileiros contaminados a Miami. “O Brasil tem praticamente um surto, como vocês sabem (…) se você olhar os gráficos você vai ver o que aconteceu infelizmente com o Brasil. Estamos olhando para isso bem de perto”, disse Trump. Ele questionou De Santis se não cogitava banir voos do Brasil para a Flórida. O governo federal americano tem estudado uma medida como essa há mais ou menos um mês e o próprio presidente já havia mencionado essa possibilidade no começo de abril. “É uma coisa muito impactante de ser feita. Fizemos isso com a China, fizemos com a Europa. Mas é algo impactante, especialmente para a Flórida que tem tantos negócios com a América do Sul”, reconheceu o americano. – BBC

Presidente da Fifa é suspeito de tentar interferir para interromper investigação

Documentos vazados continuam a fazer estragos na imagem de alguns protagonistas do futebol. Um dos visados tem sido o próprio presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, que voltou às manchetes. Isso porque o dirigente é suspeito de tentar interferir para interromper uma investigação realizada pela Justiça da Suíça. O caso remonta a abril de 2016. Pouco depois de Infantino ter sido eleito para a presidência da Fifa, o gabinete do procurador-geral suíço iniciou uma investigação sobre a concessão de um contrato de direitos televisivos a uma empresa “offshore”, quando o dirigente era o principal advogado da Uefa, organismo que comanda o futebol europeu. – O Tempo

Sem máscara, mulher coloca calcinha na cara para entrar em mercado no Rio

A pandemia do coronavírus tem feito o carioca adotar novos costumes, mas por essa ninguém esperava. Impedida de entrar numa unidade do supermercado Guanabara, por não estar de máscara, uma mulher, que usava vestido, optou por um recurso inusitado: arriou a calcinha e improvisou a peça íntima no rosto, mas acabou barrada pelos seguranças. A ação foi registrada por clientes da loja, e o vídeo, rapidamente, viralizou nas redes sociais. Muitos internautas acharam graça da atitude da mulher e outros a criticaram pelo fato de estar sem máscara nas ruas. Procurada, a assessoria do supermercado confirmou o ocorrido e, em nota, esclareceu: “Como medida de proteção para todos os nossos funcionários e clientes, a rede não está permitindo a entrada sem uso de máscara nas suas 26 lojas, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e públicos”. – Meia Hora

Caio ‘Coppola’ Miranda revela que diagnóstico para covid deu positivo

O vocalista da banda Mirandous, o bacharel em direito sósia involuntário do Kaká e outros 15 liberais Caio “Coppolla” Miranda, revelou na noite desta terça-feira (28), durante o programa “O Grande Debate”, da CNN Brasil, ter apresentado resultado positivo para o diagnóstico de coronavírus. Ele havia sido afastado da emissora em março deste ano ao apresentar um quadro suspeito e só teve a confirmação da infecção agora. Embora Caio e a emissora tenham divulgado que ele realizou exames para detecção da covid-19, o resultado não havia sido confirmado com 100% de certeza, pois o cantor amador não havia feito o teste mais preciso para a doença. “Tenho que vir a público, porque isso não ficou claro. Fui afastado por suspeita de contaminação por covid-19. À época eu fui para o hospital e não consegui fazer exame. Os exames eram só para casos graves”, relatou o jovem passador de pano pro governo federal. – UOL

Sikêra Jr. está com pulmões comprometidos, diz radialista

O apresentador Sikêra Jr. está com os dois pulmões comprometidos por causa do novo coronavírus (covid-19). A informação foi divulgada pelo jornalista Ronaldo Tiradentes nesta quarta-feira, dia 29, em seu programa de rádio. De acordo Tiradentes, o bolsnarista anti-quarentena recebeu o diagnóstico dos exames nesta terça (28). O amaldiçoador de maconheiro está afastado de seu programa na TV A Crítica/RedeTV desde o último dia 22, quando passou mal ao vivo e teve que sair de cena. – BNC

