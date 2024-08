Boletim Matutino da VICE – 29/10/2019

Brasil

Publicação de Bolsonaro gera mal-estar no Supremo e infla ânimos no PSL

Videos by VICE

Em publicação no Twitter nesta segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se comparou a um leão acossado por hienas que o atacam. Uma delas representa o Supremo Tribunal Federal. O vídeo foi retirado pouco tempo depois de sua conta no Twitter, após repercussão negativa, mas o impacto no Poder Judiciário permaneceu. Após questionamento da Folha, o ministro Celso de Mello, decano da corte, disse que a postagem evidencia que “o atrevimento presidencial parece não encontrar limites”. A publicação também inflamou os ânimos da ala do PSL ligada ao presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE). Na legenda, o vídeo foi classificado como um tiro no pé do clã Bolsonaro. A avaliação é a de que o governo tem como única marca a discórdia. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro abandona entrevista após pergunta sobre crítica de Celso de Mello

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) abandonou nesta terça (29) entrevista em Riade, capital da Arábia Saudita, à imprensa brasileira ao ser questionado sobre a crítica do ministro decano do STF (Supremo Tribunal Federal), Celso de Mello, a um vídeo postado em seu perfil oficial no Twitter que criticava a Corte. Ao sair do hotel onde está hospedado para compromisso com membros da realeza saudita, Bolsonaro comentou sobre as expectativas da visita oficial e do jantar ontem à noite com o príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman. Quando um repórter fez menção ao Celso de Mello, porém, interrompeu a entrevista e se retirou do local. – UOL

Em áudio, Queiroz xinga promotores e diz que investigação “até demorou”

Em novo áudio, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), xinga promotores do Ministério Público do Rio e diz que a investigação sobre o seu caso “até demorou”. Ele se refere ao inquérito aberto a partir do relatório do antigo Coaf, hoje Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que identificou “movimentações atípicas” em sua conta, no valor de R$ 1,2 milhão. “Esses depoimentos, cara, eles vão lá e pegam mesmo, esses filhos da puta, rapaz. Até demorou a pegar. O Agostinho foi depor no dia 11 de fevereiro, de janeiro, parece que ele foi depor. Já publicaram o depoimento dele na íntegra”, disse. – UOL

Justiça aponta “rachadinha” no gabinete do deputado líder da bancada evangélica

A Justiça Federal condenou o ex-secretário parlamentar do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), Raimundo Gomes, pela prática do crime de “rachadinha”. A decisão se baseia em uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) que indica o desvio de recursos públicos no gabinete do deputado, que é presidente da bancada evangélica na Câmara. Silas, como tem foro privilegiado, ainda aguarda julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão que tornou Raimundo Gomes réu, o juiz Rodrigo Bentemuller, da 15ª Vara do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, revela que “era expediente corriqueiro do deputado federal Silas Câmara nomear para seu gabinete pessoas que não exerciam as funções de secretário parlamentar, na típica situação de funcionários fantasmas, com a intenção de se apropriar dos salários pagos a esses servidores pela Câmara dos Deputados”. – Congresso Em Foco

MPF recorre ao TRF5 para obrigar governo a acionar plano de emergência para óleo no Nordeste

O Ministério Público Federal formalizou, na manhã desta segunda-feira (28), no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), um recurso da ação coletiva, ajuizada no dia 18 de outubro, para que o governo federal adote um plano de emergência sobre a situação das manchas de óleo em todos os nove estados da Região Nordeste, onde 249 locais já foram atingidos. Segundo o MPF, o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo (PNC), que prepara o país para casos como o que afeta o litoral, não foi acionado e nem está em execução, conforme os termos da legislação. “Não nos interessa o embate com a União. Já nos é penoso o desastre ambiental. Não podemos correr o risco desse desastre se tornar ainda mais grave”, disse o procurador da República em Sergipe Ramiro Rockenbach. – G1

Operação da Lava Jato mira familiares e pessoas ligadas a Paulo Preto

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumprem na manhã de hoje onze mandados de busca e apreensão em etapa da Operação Lava Jato. O alvo é o ex-diretor da estatal Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, em uma possível prática de lavagem de dinheiro envolvendo familiares e prestadores de serviço. Denominada Pasalimani, a operação cumpre os mandados nas cidades de São Paulo, Taubaté, Ubatuba, Taboão da Serra e Itapetininga. Segundo nota do MPF, as investigações apontam a participação de Paulo Vieira de Souza na gestão de pessoas jurídicas usadas para lavagem de dinheiro e ocultação de documentos. – UOL

Relator da CPI de Brumadinho propõe indiciamento de Vale, TÜV SÜD e mais 22 pessoas

O deputado Rogério Correia (PT-MG), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga a tragédia em Brumadinho (MG), propôs no parecer o indiciamento das empresas Vale, TÜV SÜD e de mais 22 pessoas. O relatório contém 595 páginas e foi entregue à CPI na última sexta (25). A sessão destinada à discussão sobre o parecer está marcada para esta terça-feira (29). Em janeiro, uma barragem da Vale rompeu em Brumadinho, levando uma enxurrada de lama à região. Mais de 250 mortes foram confirmadas, e ainda há pessoas desaparecidas. – G1

Chinês é preso com fuzil em casa de swing no centro de São Paulo

Um chinês foi preso em flagrante com um fuzil e outras armas em uma casa de swing na Aclimação, região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 28. Wanpu Jian, de 31 anos, é o proprietário do estabelecimento. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h30 para atender uma ocorrência de ameaça de suicídio na boate localizada na Avenida da Aclimação. Ao realizar buscas no local, os policiais encontraram o armamento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os agentes acharam um revólver calibre .45, um rifle (fuzil) .22, uma pistola .380, duas pistolas com numeração raspada, duas toucas ninjas, uma luneta e diversas munições. – Estadão

Primeiro fundo de maconha do Brasil estreia com meta de captar R$ 100 milhões

A indústria legal de maconha movimentou US$ 12 bilhões em todo o mundo no ano passado, segundo a Euromonitor. Com a legalização da planta em diversos países, seja para uso medicinal, cosmético ou recreativo, a previsão do mercado é que esse segmento movimente US$ 166 bilhões por ano até 2025. A partir desta terça-feira (29), uma opção de investimento nesse mercado finalmente chega às prateleiras de aplicações no Brasil, com o lançamento do fundo Vitreo Canabidiol FIA IE, o primeiro do país voltado para esse mercado, no mês em que a gestora de R$ 2,5 bilhões sob gestão completa um ano de atividade. – Valor Investe

Mundo

Terremoto deixa ao menos 5 mortos e dezenas de feridos nas Filipinas

Um terremoto de intensidade 6,6 na escala Richter atingiu o sul das Filipinas na manhã desta terça-feira (29). Cinco pessoas morreram e ao menos 70 ficaram feridas. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro foi a 15,3 km de profundidade, a cerca de 100 km da cidade de Davao, a maior da ilha de Mindanao, com 1,6 milhões de habitantes. Um dos mortos é um adolescente, atingido pela parede de uma escola enquanto tentava deixar o local. Outra vítima fatal é um homem de 66 anos, que morreu soterrado em sua casa. Também morreram um pai junto com o filho em Arakan e uma mulher grávida, de 23 anos, em Tulunan, segundo informações da agência EFE. – G1

Paraguai prende 21 policias suspeitos de receber mesada de traficante brasileiro

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) prendeu 21 policiais nesta segunda-feira (28) em seis cidades paraguaias, incluindo a capital Assunção. De acordo com o Ministério Público, os militares recebiam uma mesada de até R$ 1 mil do traficante brasileiro preso Levi Adriano Felício, de 52 anos, apontado como um dos principais fornecedores de armas e drogas para facções criminosas brasileiras. As investigações revelam que a propina visava a proteção de Levi no Paraguai e a obtenção de informações privilegiadas para evitar a prisão do traficante, bem como, facilitar os “negócios” dele no país vizinho. – G1

Cidade do Paquistão registra 900 casos de crianças com HIV

Cerca de 900 crianças em uma pequena cidade paquistanesa foram infectadas pelo HIV – e as autoridades locais acreditam que um pediatra pode ser o culpado pelo menos por parte dos casos, por reutilizar seringas em vários pacientes, de acordo com reportagem do “New York Times”. Desde abril, cerca de 1.100 cidadãos da cidade de Ratodero tiveram resultado positivo para o vírus HIV, que causa a Aids — e cerca de 900 dessas pessoas têm menos de 12 anos. Os investigadores concluíram que muitas das crianças infectadas foram ao mesmo pediatra, Muzaffar Ghangro, que atendia as famílias mais pobres da cidade. – G1

Norte de Botsuana é o lar ancestral do homem moderno, aponta estudo

Pesquisadores da Universidade de Sydney dizem ter descoberto o berço do homem moderno no norte da Botsuana. Em estudo publicado pela “Nature” nesta segunda-feira (28), a região teria abrigado há 200 mil anos, o Homo sapiens sapiens. Ainda de acordo com os cientistas, a região foi habitada por esta espécie de hominídeo durante 70 mil anos. À época uma savana exuberante, a área é hoje o deserto de Kalahari. A equipe de pesquisadores baseou seu trabalho na genealogia genética, que permite rastrear os modelos de migração. “Sabemos há algum tempo que o homem moderno apareceu na África cerca de 200.000 anos atrás. Mas até agora não sabíamos exatamente onde”, declarou Vanessa Hayes, principal autora do estudo, em entrevista coletiva. – G1

E mais

Goleiro Bruno tem contrato rescindido após 45 minutos em campo

Vinte e três dias depois da apresentação e da estreia, na qual foi ovacionado em campo e posou para selfies com torcedores, Bruno Fernandes, 34, rescindiu o contrato com o Poços de Caldas FC, time da cidade homônima, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo presidente do clube nesta segunda-feira (28). Bruno disputou apenas uma partida com o time, a sua estreia no dia 5 de outubro. Ao jornal O Tempo, a advogada de Bruno disse que o contrato foi desfeito porque o clube não pagou o salário e não cumpriu com obrigações acordadas. Ela afirmou ainda que ele estaria analisando outras propostas. O ex-goleiro do Flamengo conseguiu progressão ao regime semiaberto em julho. Ele cumpre pena de 20 anos e nove meses pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. – Folha de S. Paulo

Kanye West diz que Democratas estão obrigando negros dos EUA a matar seus próprios filhos

Em uma entrevista com o apresentador de rádio Big Boy, divulgada na sexta-feira (25), Kanye West, autor do recém lançado disco gospel “Jesus Is King” afirmou sem provas que os democratas estão obrigando os negros norte-americanos a abortar seus filhos e chamou o Plan B, um remédio do tipo “pílula do dia seguinte” que impede a gravidez, com abortos que encerram uma gravidez existente. Big Boy perguntou a West, que tem apoiado Donald Trump nos últimos anos, o que West diria às pessoas que pensam que o rapper deu as costas à comunidade negra. Ele deu uma resposta desmedida que incluía uma menção de como a Disney comprou terras na Flórida antes de dizer: “Sofremos uma lavagem cerebral aqui, mano. Vamos, cara. Este é um homem livre falando. Os democratas nos fizeram votar neles em troca de cupons de alimentos por anos. Do que você está falando? Armas nos anos 80, levando os pais para fora de casa, Plan B, diminuindo nossos votos, nos fazendo abortar nossos filhos … Não matarás. ” – VICE US (em inglês)