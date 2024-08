Boletim Matutino da VICE – 29/11/2019

Brasil

Nova decisão do STF sobre Coaf derruba liminar de Flavinho

O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quinta-feira (28) liminar que paralisava todos os procedimentos no país que compartilharam dados detalhados de movimentações bancárias consideradas suspeitas, como o que investiga o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A revogação da liminar é consequência do julgamento que, nesta quinta, autorizou, por 8 votos a 3, o compartilhamento pela Receita Federal – sem necessidade de autorização judicial – de informações bancárias e fiscais sigilosas com o Ministério Público e as polícias – essas informações incluem extratos bancários e declarações de Imposto de Renda de contribuintes investigados. – G1

Mulher de Dudu diz que passa “perrengue” com R$ 33 mil de salário

Mulher de Eduardo Bolsonaro, Heloísa declarou no Instagram que eles passam por certos “perrengues” mesmo com o salário de mais de R$ 33 mil do deputado federal. A nora do presidente Jair Bolsonaro afirmou que a vida do casal “não é luxuosa”. “A gente não fica andando de iate, de barco à toa, de jatinho, de primeira classe. A gente passa por muito perrengue também”, disse a psicóloga. “Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza. No Havaí [onde passaram o Reveillon de 2017 para 2018], a gente vivia almoçando em um mercadinho lá, que é maravilhoso, e nosso almoço era de US$ 2, US$ 3. E era assim, gente, ficava até mais magrinha, comida maravilhosa”. Heloísa ainda refletiu nos Stories que político rico ou “tem dinheiro de família” ou conseguiu essa vida “de forma ilícita”. – UOL

Procurador é afastado após dizer que escravidão ocorreu porque ‘índio não gosta de trabalhar’

O procurador do Ministério Público do Pará que disse que a escravidão no Brasil ocorreu porque ‘o índio não gosta de trabalhar’ foi afastado nesta quinta (28). A decisão foi tomada em sessão extraordinária do colégio de procuradores da entidade, homologou pedido de afastamento do procurador Ricardo Albuquerque. O grupo também decidiu por unanimidade instaurar processo administrativo contra ele, que é ouvidor-geral do MPPA. Ele ficará longe do cargo até a conclusão da investigação instaurada pela Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público para apurar a conduta dele. – Folha de S. Paulo

Inquérito mostra que polícia confundiu uso de maconha com queimadas em Alter do Chão

Inquérito policial que sustenta pedido de prisão de quatro brigadistas acusados de colocar fogo em Alter do Chão (PA) para ganhar dinheiro de ONGs, mostra preocupação dos ativistas em cumprir os processos legais de contrato com a WWF, compromisso com capacitação contínua e até confusão da polícia em relação a maconha. No inquérito, a Polícia Civil do Pará argumenta que os quatro rapazes orquestravam incêndios para fazer fotos e depois vendê-las. Em um trecho do documento, uma declaração que faz alusão ao uso de maconha é usada para justificar envolvimento dos líderes da brigada nas queimadas. “Uma vez que os diálogos estão sendo explicitados cronologicamente, foi captada conversa incidental entre João [um dos brigadistas] e interlocutor não identificado, átimo em que este, jocosamente, rotula João como o fotógrafo ‘que mais queima e apaga fogo do Amazonas’”, aponta o inquérito. – HuffPost

Operação prende sete policiais do Setor de Inteligência da PM do RJ acusados de extorsão

A Polícia Civil do RJ prendeu nesta sexta-feira (29) sete policiais do Setor de Inteligência da PM suspeitos de extorsão. Segundo a Delegacia de Combate à Pirataria, os alvos fingiam ser policiais civis da especializada para inspecionar lojas. A Polícia Civil afirma que os PMs extorquiam de comerciantes, roubavam lojas e recebiam propina para, alegadamente, não combater a venda de mercadoria pirata. Agentes também cumpriram 14 mandados de busca e apreensão — na casa de um dos alvos, havia dinheiro escondido num coturno. – G1

Oito pessoas são presas por saquear caminhão de cerveja em chamas no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante ontem à noite oito homens por saque a um caminhão de cerveja que pegou fogo na BR-277, em Cantagalo, na região centro-sul do Paraná. De acordo com informações da PRF, o motorista do caminhão relatou que o fogo começou em um dos eixos. Ele conseguiu saltar da cabine e não se feriu. Mesmo com o incêndio, algumas pessoas tentaram saquear parte da carga que ainda não tinha sido atingida pelo fogo. O grupo, formado por oito homens, havia furtado mais de 20 fardos de cerveja quando foi abordado pelos policiais. Eles têm idades entre 22 e 55 anos. – UOL

Mundo

Senador paraguaio é cassado após pedir morte de brasileiros e atacar polícia

Um senador paraguaio foi cassado nesta quinta (28) após a divulgação de vídeos em que defende a morte de 100 mil brasileiros que vivem no país e em que ataca a polícia local. Em uma gravação feita com celular na última segunda-feira (25), o senador Paraguayo Cubas, 57, dirige-se a um grupo de pessoas na beira de uma estrada na cidade de Minga Porá, ao lado de um caminhão carregado de madeira. Ele pergunta se a madeira veio de uma estância de “rapai”, termo informal usado no país em referência a brasileiros. Com a resposta afirmativa, começa a vociferar. [ x ] “Bandidos brasileiros, bandidos! Invasores! Agora desflorestando o país”, berra. “Tem que matar aqui ao menos 100 mil brasileiros bandidos”, prossegue, mencionando que há 2 milhões de brasileiros vivendo no país. O governo brasileiro estima que sejam 350 mil, contudo. – Folha de S. Paulo

Vulcão entra em erupção no México; autoridades emitem alerta

O vulcão Popocatépetl, localizado na região central do México, apresentou erupção na madrugada de ontem. A ação foi registrada por câmeras De acordo com o jornal mexicano Excelsior, o fenômeno levou fragmentos incandescentes a até 1,5 km das encostas do vulcão e fez com que a Coordenação Nacional de Proteção Civil emitisse um alerta confirmando “fase 2 – amarela” (quando ainda não é necessário evacuar a região). As autoridades locais informaram o fato no Twitter, informando que a explosão aconteceu às 2h33 de ontem. – UOL

E mais

Cantores de k-pop são condenados por estupro coletivo na Coreia do Sul

Um tribunal sul-coreano considerou hoje dois cantores de k-pop culpados por um caso de estupro coletivo, no qual mantiveram relações sexuais com uma mulher que não conseguiu resistir. O Tribunal Distrital Central de Seul disse que o cantor e compositor Jung Joon-young recebeu uma pena de prisão de seis anos e o ex-membro da boy band F.T. Island Choi Jong-hoon de cinco anos. O tribunal disse em um comunicado que eles foram condenados por cometer um estupro agravado, o que significa que várias pessoas colaboram para ter relações sexuais ilícitas com uma pessoa que estava inconsciente ou incapaz de resistir. Jung também foi condenado por filmar vídeos de sexo de mulheres contra sua vontade e compartilhá-los com amigos em um bate-papo em grupo. – UOL