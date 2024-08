Boletim Matutino da VICE – 29/1/2019

Brasil

Engenheiros que atestaram segurança de barragem da Vale são presos em SP e MG

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (29) suspeitas de atestar segurança na barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG), que se rompeu na sexta-feira (25). Dois engenheiros da empresa TÜV SÜD que prestavam serviço para a mineradora Vale foram presos em São Paulo. Em Minas, foram presos três funcionários da Vale. Os investigadores do Ministério Público e da polícia apuram se documentos técnicos, feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu, foram, de alguma maneira, fraudados. – G1

Equipamentos israelenses não são efetivos para as buscas, diz chefe do resgate em Brumadinho

Os equipamentos trazidos de Israel para Brumadinho (MG) “não são efetivos para esse tipo de desastre”, disse o comandante das operações de resgate, o tenente-coronel Eduardo Ângelo. “O ministro de Israel se pronunciou a respeito das dificuldades que eles tiveram. O imagiador que eles têm pegam corpos quentes, e todos os corpos [na região] são frios. Então esse já é um equipamento ineficiente”. Indagado sobre que outros equipamentos israelenses podem ser usados nas buscas, o comandante afirmou: “Dos equipamentos que eles trouxeram, nenhum se aplica a esse tipo de desastre”. O militar reconheceu que o detector de imagens poderia ser eficaz para localização de sobreviventes, pois capta o calor humano. Porém, nenhum sobrevivente foi localizado pelas buscas das últimas 48 horas. – Folha de S. Paulo

163 pessoas trans foram mortas em 2018 no Brasil, aponta relatório

O Brasil segue na liderança do ranking dos assassinatos de pessoas trans no Mundo, conforme publicado no último relatório da Trangender Europe (TGEU), instituição que monitora os casos de assassinatos desse tipo em todo o mundo. E como se trata de dados coletados na mídia, o número de ocorrências desse tipo pode ser ainda maior, porque existe grande índice de subnotificação. O Dossiê dos Assassinatos e da Violência contra Travestis e Transexuais no Brasil em 2018, único do Brasil com esse nível de detalhamento, foi realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA) em parceria com o Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE). No ano de 2018 ocorreram 163 assassinatos de pessoas trans no país, sendo 158 travestis e mulheres transexuais, quatro homens trans e uma pessoa não-binária. Destes, a associação encontrou notícias de que apenas 15 casos tiveram os suspeitos presos — o que representa 9% do total. O dossiê aponta que, em números absolutos, os assassinatos de pessoas trans diminuíram de 2017 para 2018. Apesar disso, a presidente da Antra afirma que não houve diminuição da violência. “Nos perguntávamos sobre uma aparente queda nos números sobre casos de assassinatos, e chegamos à conclusão do motivo: um aumento de 30% na subnotificação dos casos pela mídia.” – UOL

‘Universidade para todos não existe’, diz ministro da Educação

O Ministério da Educação estuda alterar pontos da reforma do ensino médio aprovada durante o mandato de Michel Temer. Mas a proximidade com o ensino técnico, um dos pilares das mudanças propostas pelo ex-presidente, deve ser mantida e é defendida pela atual gestão para inserir os jovens mais rapidamente no mercado de trabalho. “A ideia de universidade para todos não existe”, afirma Ricardo Vélez Rodríguez, ministro da Educação, em entrevista ao jornal Valor, a primeira desde que foi indicado ao cargo, em novembro do ano passado. Segundo ele, não faz sentido um advogado estudar anos para virar motorista de Uber. “Nada contra o Uber, mas esse cidadão poderia ter evitado perder seis anos estudando legislação”, diz. – Valor

Sob novo MEC, Instituto de Educação de Surdos tira do ar vídeos sobre Marx e Nietzsche

O Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) tem em seu site a “TV Ines”, com uma série de vídeos em Libras sobre os mais variados assuntos. Desde que o novo governo tomou posse, alguns desses vídeos estão desaparecendo. Especificamente os que contavam a história de personagens como Karl Marx, Friedrich Engels, Marilena Chauí, Antonio Gramsci e Friedrich Nietzche. O Ines agora está sobe a batuta do “olavete” Ricardo Vélez Rodríguez, ministro da Educação. – O Globo

Mundo

Jornalista brasileiro é retido e interrogado em quartel na Venezuela

Um jornalista brasileiro ficou retido em uma unidade militar na Venezuela por duas horas, período em que teve o passaporte e o celular apreendidos, foi interrogado e ameaçado de prisão. Ele já está de volta ao Brasil e em segurança. Rodrigo Lopes, do jornal gaúcho Zero Hora, foi abordado por um homem não identificado na sexta-feira (25), quando cobria um ato de apoiadores de Nicolás Maduro próximo ao palácio de Miraflores, sede do governo. De acordo com seu relato, o homem tomou o celular de suas mãos e, ao ver fotos e vídeos de um comício do líder da oposição Juan Guaidó, onde o repórter havia estado horas antes, levou-o a uma área protegida por barreiras militares. – Folha de S. Paulo