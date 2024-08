Boletim Matutino da VICE – 2/9/2019

Brasil

Reprovação de Bolsonaro cresce para 38%, aponta Datafolha

Pesquisa nacional feita pelo Datafolha aponta a erosão da popularidade de Jair Bolsonaro (PSL) em pouco menos de dois meses. A reprovação do presidente subiu de 33% para 38% em relação ao levantamento anterior do instituto, feito no início de julho, e diversos indicadores apontam uma deterioração de sua imagem. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. A aprovação de Bolsonaro também caiu, dentro do limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos, de 33% em julho para 29% agora. A avaliação do governo como regular ficou estável, passando de 31% para 30%. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro passará por cirurgia para corrigir hérnia pós-facada no domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passará por uma nova cirurgia no abdome, a 4ª desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é corrigir uma hérnia (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores. A operação é de médio porte e será feita no dia 8 de setembro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, pelo médico Antonio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado ocorrido há quase 1 ano. “Abrimos três vezes no mesmo lugar. Enfraqueceu”, explicou o médico Macedo. – G1

Bolsonaro diz que Queiroz era ‘nota dez’ e que cabe a ele responder sobre ‘problema’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (31) que desconhecia o paradeiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), revelado pela revista Veja. A revista divulgou que o ex-assessor vive no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo e, faz tratamento no Hospital Albert Einstein. Não se tinha notícia de Queiroz desde o dia 12 de janeiro, quando postou na internet um vídeo dançando em um hospital durante a recuperação de uma cirurgia. Desde então, ele não fez mais aparições públicas e o bordão “Cadê o Queiroz?” se tornou popular nas redes sociais. – G1

Bolsonaro diz que dará indulto a policias de Carajás, Carandiru e ônibus 174

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, 31, em almoço com jornalistas, que o indulto que irá conceder incluirá perdão a policiais envolvidos nos casos de Eldorado dos Carajás, no massacre de Carandiru e também no sequestro do ônibus 174, ocorrido no Rio de Janeiro, em 2000. “Os que se enquadrarem no indulto, eu vou dar. Estou pedindo a policiais de todos os Estados uma lista de nomes, com justificativas”, afirmou. Questionado se daria indulto também aos comandantes ou apenas ao comandados de operações em que policiais militares foram condenados por sua atuação, ele disse que, se puder, perdoará também os líderes. “Se o comandante do Carandiru (coronel Ubiratan Guimarães) estivesse vivo, eu dava indulto pra ele também”, completou. – Exame

Bolsonaro interferiu em metade das eleições de reitores de universidades federais

Desde que assumiu a Presidência, Jair Bolsonaro optou por não seguir a vontade da comunidade acadêmica na hora de nomear o novo reitor ou reitora de universidades federais em 6 das 12 oportunidades que teve. Entre institutos federais, o nome escolhido foi respeitado em 5 das 6 ocasiões. E, em 2 desses 18 casos, o Ministério da Educação (MEC) decidiu nomear uma pessoa de fora da lista porque o processo eleitoral está pendente na Justiça. O levantamento feito pelo G1 considera as nomeações ocorridas entre janeiro e esta sexta-feira (30). Os dados são de instituições, sindicatos, três entidades nacionais e do próprio MEC. – G1

Bolsonaro afasta diretor-presidente da Ancine

O presidente Jair Bolsonaro afastou nesta sexta-feira (30) o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), Christian de Castro Oliveira. Segundo o decreto assinado por Bolsonaro, publicado no “Diário Oficial da União”, o afastamento atende a uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Para o lugar de Christian de Castro, foi nomeado Alex Braga Muniz como “substituto eventual”. O decreto estabelece que ele exercerá a função “durante as ausências eventuais e impedimentos do titular”. Segundo a decisão judicial mencionada por Bolsonaro no “Diário Oficial”, o Ministério Público Federal afirma que em 2017 Christian Oliveira e outros dois funcionários da agência acessaram sistemas da Ancine e repassaram informações sigilosas a um sócio de Christian. – G1

Trump dá um pelé e Dudu deixa reunião ‘emergencial’ com as mãos abanando

Eduardo Bolsonaro deixou a Casa Branca nesta sexta-feira (30) sem anunciar novidades. Recusou-se a falar em inglês com a imprensa estrangeira —delegando a missão ao chanceler Ernesto Araújo— e, aos jornalistas brasileiros, afirmou que seu encontro com Donald Trump serviu para mostrar mais uma vez que os EUA estão alinhados ao governo de seu pai, Jair Bolsonaro, inclusive para se opor a quem contestar o que chama de soberania brasileira na Amazônia. Mais cedo, em Brasília, o presidente Bolsonaro afirmara que era possível esperar novidades como resultado do bate e volta de seu filho à capital americana. A partir daí, criou-se a expectativa de que haveria anúncio de uma ajuda específica dos EUA para combater as queimadas na Amazônia. –Folha de S. Paulo

PM envolvido no Caso Marielle confirma à PF propina a delegacia do Rio

O policial militar Rodrigo Jorge Ferreira afirmou em depoimento à Polícia Federal que levava dinheiro de suborno a policiais da DH (Delegacia de Homicídios da Capital), no Rio, a mando do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. A declaração de Ferreirinha, como é conhecido o PM, consta no inquérito da PF que concluiu que ele e sua advogada obstruíram a investigação do duplo assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes. À PF, Ferreirinha confessou também que havia prestado falso testemunho ao incriminar Curicica e o vereador Marcelo Sicilliano (PHS-RJ) como mandantes do atentado. – UOL

Superintendente da Polícia Federal no Rio é exonerado

Personagem da crise envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saadi, foi exonerado nesta sexta-feira, 30. Sua saída do cargo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em portaria assinada pelo secretário-executivo da pasta, Luiz Pontel. A troca do superintendente do Rio foi antecipada por Bolsonaro, em entrevista a jornalistas, no dia 15, quando alegou “questão de produtividade”. A declaração surpreendeu a cúpula da PF que, horas depois, em nota, contradisse o presidente ao afirmar que a substituição já estava planejada. – Estadão

Governo faz acordo que reduz em 20% contribuição para Sistema S

O Ministério da Economia fechou um acordo com entidades do chamado Sistema S que visa reduzir em 20% a contribuição das empresas para essas instituições. A medida fará parte da proposta de reforma tributária do governo federal e representará uma desoneração da folha de pagamento estimada em R$ 4,5 bilhões por ano. Não haverá aumento de outros tributos para compensar a desoneração, que ajudará a reduzir a carga tributária paga pelos empregadores sobre os salários dos seus funcionários. – Folha de S. Paulo

Deputado quer acabar com festas ‘open bar’ em Minas Gerais

Um projeto de lei que tramita nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem como objetivo principal acabar com as festas conhecidas como “open bar”. Nesse tipo de evento, os frequentadores compram um tipo de ingresso especial, geralmente mais caro, e podem consumir todo tipo de bebida com ou sem álcool que consta no cardápio da festa. A iniciativa, do deputado Roberto Andrade (PSB), foi proposta em 2015 e, desde então, vem tramitando lentamente no Legislativo mineiro. Pelo texto, a proposta proíbe a realização ” de eventos de natureza comercial no Estado com bebidas alcoólicas liberadas” ou que vinculem o valor da entrada no evento “ao consumo de quantidade pré-determinada de bebida alcoólica”. – R7

Véio da Havan é notificado pelo Ministério Público por uso da bandeira nacional

O empresário Luciano Hang, mais conhecido nacionalmente como Véio da Havan, está tendo problemas por usar a imagem da bandeira do Brasil. Há cerca de um mês, ele foi notificado pelo Ministério Público por colocar a flâmula em um cartão de compras que a empresa dá aos clientes. Hang começou a receber também “interpelações pelas redes sociais” com questionamentos sobre o uso da bandeira nas lojas da rede. Eles invocam a lei sobre a apresentação dos símbolos nacionais. “Vou esperar para ser preso, mas não vou deixar de usar a bandeira”, diz Hang. – Folha de S. Paulo

Acompanhada da PF e da Força Nacional, equipe do Ibama é alvo de tiros no Pará

Uma equipe do Ibama acompanhada de policiais federais e da Força Nacional foi alvo de tiros, na tarde desta sexta-feira (30), próximo à uma área indígena no Pará. Para a Polícia Federal, a ação criminosa teve o objetivo de intimidar as ações: “Isso não vai nos intimidar, vamos continuar os trabalhos normais”, afirmou o delegado de Polícia Federal Luiz Carlos Porto. Ninguém ficou ferido. De acordo com o delegado, a equipe estava em uma operação de fiscalização de áreas de degradação ambiental, quando foi identificado um garimpo ilegal perto da Terra Indígena Ituna/Itatá. No acampamento, foi encontrada uma escavadeira grande, além de máquinas e bombas usadas em garimpos ilegais. – G1

Jornalista é ameaçado após denunciar organizadores do “Dia do Fogo” no Pará

Um jornalista que denunciou os preparativos para o “Dia do Fogo” no interior do Pará vem sofrendo ameaças e ataques nas redes sociais. Morador do município de Novo Progresso, Adecio Piran é proprietário da “Folha do Progresso” e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Pará. Piran denunciou no dia 5 de agosto o plano de produtores rurais e pecuaristas do entorno da BR-163, que corta a região, de praticar incêndios criminosos contra a floresta amazônica no dia 10 de agosto —o que ocorreu, apesar de o MPF (Ministério Público Federal) ter solicitado providências ao Ibama. – UOL

Investigações revelam quadrilhas e ganho milionário com desmate na Amazônia

Investigações da força-tarefa Amazônia, do Ministério Público Federal, demonstram que há elaboradas organizações criminosas por trás do problema. Nesse processo, as queimadas são apenas a sua face mais visível. “Não vou ignorar que existe sim o desmatamento da pobreza, que é para fins de subsistência, mas o que realmente dá volume, o desmatamento de grandes proporções, que é o objeto de preocupação, é outro. No sul do Amazonas vimos cortes de 200, 500, 1 mil hectares (cada hectare equivale a cerca de um campo de futebol) de uma só vez. E isso quem faz é o fazendeiro já com rebanho considerável que quer expandir para uma área que não é dele. É o grileiro que invade uma terra pública. Não tem nada a ver com pobreza”, disse ao jornal “O Estado de S. Paulo” o procurador Joel Bogo, no Amazonas. – UOL

Dois bebês morrem com sarampo em SP; agora são três mortes provocadas pela doença no estado

A Secretaria Estadual da Saúde anunciou na noite desta sexta-feira (30) mais duas mortes por sarampo em São Paulo. São dois bebês: um de 9 meses, da capital paulista, e um de 4 meses, de Osasco, na Grande São Paulo. Com essas mortes, o estado soma três casos fatais da doença desde 1997. Segundo informações preliminares, o bebê de 9 meses estava na faixa etária para receber a dose zero (para bebês de 6 a 11 meses), mas se infectou antes de tomar essa dose. As mortes ocorreram na primeira semana de agosto. Os bebês tiveram pneumonia, complicação comum pelo sarampo. Os sintomas começaram em julho. – G1

Nº de fiscalizações de trabalho infantil é o 2º menor registrado nos últimos 10 anos

De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Inspeção do Trabalho fez 361 fiscalizações para o combate ao trabalho infantil. Esse número é o segundo menor registrado nos últimos 10 anos. Os estados com menos ações neste ano foram Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. Segundo os dados, não houve fiscalização neste ano no Acre e no Espírito Santo. No mesmo período de 2018, por exemplo, foram 432 fiscalizações de trabalho infantil. Isso significa, portanto, que houve uma queda de 16,4% no número de fiscalizações em um ano. – G1

PMs tomam biqueira e assumem tráfico de drogas no em São Gonçalo, no RJ

Em uma das gravações feitas com autorização da Justiça para o inquérito da operação Calabar, que terminou com 66 PMs e 22 traficantes presos nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, é possível identificar PMs tomando uma boca de fumo dos traficantes e assumindo a venda de drogas. Ao todo, vinte mil escutas foram analisadas durante as investigações. A gravação feita em abril do ano passado, na favela Parada 40, em São Gonçalo, indica que os policiais militares foram cobrar a propina, que estava atrasada, mas, quando chegaram a um ponto de venda de drogas, assumiram o lugar dos traficantes. E, fardados, passaram a vender maconha e cocaína. [ATUALIZAÇÃO: moscamos e publicamos a notícia na data errada, a matéria original da GAzeta é de junho de 2017] – Gazeta Online

Ex-governador de SP Alberto Goldman more aos 81 anos

O corpo do ex-governador de São Paulo Alberto Goldman será velado na manhã desta segunda-feira (2) na Assembleia Legislativa, na Zona Sul de São Paulo. O político, de 81 anos, morreu na tarde deste domingo (1º). Ele estava internado desde o dia 19 de agosto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês após passar mal e se submeter a uma cirurgia no cérebro. O velório ocorre entre as 8h e 14h. Em seguida, o corpo será transportado para o Cemitério Israelita do Butantã. O enterro está previsto para ocorrer às 15h. Ele deixa esposa e dois filhos do atual casamento com Deuzeni Trisoglio, além de outros três do casamento com a artista plástica Sara Goldman. – G1

Juiz autoriza mulher com epilepsia a consumir cannabis ‘in natura’ no PR

Em uma decisão inédita, a JFPR (Justiça Federal do Paraná) autorizou a terceira família do Paraná a cultivar cannabis sativa em casa para fins medicinais. A planta que dá origem à maconha também é fonte de substâncias como o CBD (canabidiol), eficiente para o tratamento de doenças neurológicas. O que difere este caso dos demais é o fato de que a paciente com epilepsia poderá consumir a substância in natura, ou seja, através do bom e velho baseadinho. Um salvo-conduto foi expedido neste mês pelo juiz Ricardo Rachid de Oliveira, da 14ª Vara Federal de Curitiba. – Paraná Portal

Bruno Covas sanciona lei que proíbe fumar em parques de SP

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (30) que vai sancionar um projeto de lei que proíbe que as pessoas fumem em parques municipais. Quem infringir a lei, que será publicada no Diário Oficial do município neste sábado (31), receberá multa de R$ 500. Os reincidentes terão de pagar R$ 1.000. A lei será regulamentada em até 60 dias, prazo que a prefeitura utilizará para definir os detalhes sobre a fiscalização e as formas de autuação. Nesse período também deverão ser instaladas placas sinalizando a proibição do fumo. – Folha de S. Paulo

Polícia estoura seis bingos em SP e leva mais de 40 para delegacia

A polícia estourou na noite de quinta-feira (29) seis imóveis usados como bingos clandestinos na região central e nas zonas norte, sul e oeste da capital paulista. Mais de 40 pessoas foram encaminhadas para a delegacia e cerca de 300 máquinas de jogos de azar acabaram apreendidas. Entre os detidos estavam jogadores e funcionários. Segundo o Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), policiais investigaram os seis endereços, constatando que os imóveis eram usados como fachada para casas de jogo. – Agora

Bar de refugiados palestinos sofre ataque com garrafas e gás em São Paulo

O bar e restaurante Al Janiah, onde trabalham 35 refugiados sírios e palestinos, foi alvo de um ataque na madrugada deste domingo (1º), no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. No vídeo da câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver pelo menos três homens que jogaram garrafas e gás de pimenta na porta de entrada. Ainda não há identificação dos agressores. Uma testemunha, que relatou a agressão nas redes sociais, afirmou que os responsáveis pelo ataque “eram três homens brancos, carecas, covardes, vestidos de preto com o símbolo do estado de São Paulo no peito esquerdo”. – UOL

Incêndio mata 15 mil pintos em aviário em Farroupilha, no RS

Um incêndio, na noite de sexta-feira (30), deixou cerca de 15 mil pintinhos mortos em Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade. O fato ocorreu na Linha Sertorina, no interior do município. O proprietário do aviário ligou para os bombeiros por volta das 21h, relatando o incêndio. Ao chegar no local, o aviário já estava totalmente consumido pelas chamas. – G1

Mundo

Ao menos 7 pessoas morrem em ataque a tiros no Texas, nos EUA

Uma região localizada entre as cidades de Odessa e Midland, no Texas, nos Estados Unidos, foi alvo de um ataque a tiros na noite do último sábado (31). De acordo com a polícia de Odessa, neste domingo (1º), o número de mortos, inicialmente 5, subiu para 7, e mais de 20 estão feridos. Um suspeito morreu. Entre os feridos estariam pelo menos 3 policiais, segundo o porta-voz. As polícias das duas cidades chegaram a informar que consideravam a hipótese de o ataque ter sido feito por 2 atiradores simultaneamente, em 2 carros diferentes. No entanto, na entrevista coletiva, o porta-voz da polícia de Odessa disse que essa informação não está confirmada. – G1

Presidente do Twitter Jack Dorsey tem a sua conta no Twitter hackeada

A conta oficial do presidente do Twitter, Jack Dorsey (@jack), foi hackeada nesta sexta-feira (30). Segundo a empresa, que informou pouco depois do ocorrido estar ciente do caso, a conta já está segura e não há qualquer indicação de que o sistema da rede social tenha sido comprometido. Por volta das 17h, o perfil começou a fazer postagens estranhas — algumas com ofensas raciais ou antissemitas. Outras remetiam a um grupo de pessoas, cujos apelidos foram citados na primeira postagem da invasão. Em um determinado tuíte, os invasores mencionaram algumas contas que haviam sido suspensas e ordenou o restabelecimento dos perfis. – G1