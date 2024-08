Boletim Matutino da VICE – 29/7/2019

Brasil

Bolsonaro ameaça jornalista com prisão: ‘talvez pegue uma cana aqui no Brasil’

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro ameaçou neste sábado (27) prender o jornalista Glenn Greenwald. “Talvez pegue uma cana no Brasil”, afirmou o mandatário, em tentativa de intimidação (não muito) velada. Ele fez o comentário a jornalistas durante evento na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. Bolsonaro fez a afirmação após ser questionado sobra a portaria publicada recentemente por Sérgio Moro permitindo a deportação sumária de estrangeiros. O presidente afirmou que o ministro tem “carta branca” e, por ele, teria sido editado um decreto. – G1

Bolsonaro defende carona a parentes em helicóptero da FAB

O presidente Jair Bolsonaro admitiu neste sábado (27) o uso de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) por parentes que foram ao casamento de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Rio de Janeiro, em maio deste ano. “Eu fui no casamento do meu filho. A minha família que tinha vindo do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero e mandar ir de carro? Não gastei nada além do que já ia gastar”, disse Bolsonaro a jornalistas, insinuando que tinha direito a dois helicópteros. Mais cedo, na chegada ao evento, ele se dirigiu a jornalistas reclamando de ter sido questionado pela imprensa sobre o episódio e dizendo que só responderia a perguntas “sérias”. – Terra

Bolsonaro age como Chávez e fere liberdade de imprensa, diz relator especial da OEA

As declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez neste sábado, no Rio de Janeiro, ao comentar rumores sobre a expulsão do jornalista americano Glenn Greenwald, chamaram a atenção da principal autoridade da Organização dos Estados Americanos (OEA) ligada a liberdade de expressão. Para o advogado uruguaio Edison Lanza, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, “o presidente do Brasil lamentavelmente parece ter se esquecido da Constituição e de tratados internacionais sobre liberdade de expressão dos quais o Brasil é signatário”. “Ele adota uma lógica que lamentavelmente antes seguiam os presidentes como (Hugo) Chávez (Venezuela) e (Rafael) Correa. Bolsonaro foi eleito com um discurso de liberdade de expressão e imprensa, mas o abandona rapidamente quando algo o incomoda”, afirma. – BBC

Moro achava fraca delação de Palocci divulgada na eleição, sugerem mensagens

Considerações políticas influenciaram a decisão do então juiz Sergio Moro de divulgar parte da delação do ex-ministro Antonio Palocci a seis dias do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado, sugerem mensagens trocadas na época por procuradores da Operação Lava Jato. Os diálogos, obtidos pelo The Intercept, indicam que Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci, mas achava sua colaboração relevante mesmo assim por representar uma quebra dos vínculos que uniam os petistas desde o início das investigações. “Russo comentou que embora seja difícil provar ele é o único que quebrou a omerta petista”, disse o procurador Paulo Roberto Galvão a seus colegas num grupo de mensagens do aplicativo Telegram em 25 de setembro. – Folha de S. Paulo

Acompanhado por crianças, Bolsonaro é vaiado em jogo do Palmeiras

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Allianz Parque neste sábado para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Entre vaias e aplausos, o mandatário causou divisão na torcida alviverde e princípios de brigas, que tiveram de ser contidas pelos policiais. Bolsonaro chegou pouco antes das 16h e logo foi ao gramado acompanhado por dezenas de crianças e do presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte. As arquibancadas estavam com poucos torcedores ainda. Ele acenou para o público e recebeu vaias. Bolsonaro ignorou os protestos. Uma menor parte aplaudiu o mandatário, que seguiu para o centro do campo. Para tentar amenizar as críticas, o presidente pegou uma criança no colo. Não deu muito certo. Ele acenou mais uma vez e recebeu novas vaias. – Estadão

‘Questão ambiental só é importante para veganos que comem vegetais’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (27), depois de participar de evento militar no Rio de Janeiro, que apenas “veganos que só comem vegetais” se importam com a questão ambiental. Bolsonaro fez a declaração ao comentar o desejo de transformar a baía de Angra dos Reis em uma “Cancún brasileira”, dizendo que ninguém se importaria em como a região seria afetada, além dos veganos. ““Me ajudem a fazer a baía de Angra a Cancun brasileira. Só que eu tenho que derrubar um decreto, acreditem, é por lei. Cancun fatura US$ 12 bilhões por ano. O que fatura a baía de Angra?”, implorou. – Poder 360

MPF e PF apuram morte de cacique e invasão de garimpeiros em aldeia no Amapá

O Ministério Público Federal iniciou neste sábado (27) as investigações criminais para apurar as circunstâncias da morte de um indígena e a invasão de um grupo de cerca de 15 garimpeiros na terra indígena Wajãpi, no Amapá. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar a invasão, ocorrida há menos de uma semana, e o assassinato do indígena. A Funai disse neste domingo que, após a chegada de seus funcionários ao local, considerado de difícil acesso, e policiais federais e do BOPE, foi aberto inquérito pela PF para apuração da morte de um cacique na semana passada. “Por ora, não há registros de conflito”, diz a nota. – UOL

Designer acusa Embratur de violar direitos autorais em nova marca

O designer francês Benoit Sjöholm acusou a Embratur de violar seus direitos autorais na criação de uma nova marca para promover o turismo do Brasil no exterior. Lançada há duas semanas, a campanha “Brazil Visit and love us” (Brasil, visite e nos ame, em tradução livre) adota uma fonte tipográfica criada pelo artista que não pode ser usada comercialmente sem autorização. Questionado pelo G1 nesta sexta-feira (26), o órgão federal admitiu o erro e afirmou que vai mudar a campanha. A fonte chamada “Fontastique” está disponível para aquisição em sites especializados, mas só pode ser usada por pessoas físicas. O uso comercial é proibido sem a autorização do criador. – G1

Militares filmam palestra do cientista Sidarta Ribeiro

A presença de militares filmando uma palestra do cientista Sidarta Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi recebida com estranhamento por pessoas que acompanhavam o evento. O episódio ocorreu na última terça-feira (23) durante a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no campus da UFMS em Campo Grande. Durante a palestra, Ribeiro expôs dados que demonstram as dificuldades de financiamento pelas quais a ciência brasileira vem passando, especialmente a partir de 2016 — as informações indicam que as restrições orçamentárias pioraram com o atual governo. – Galileu

Polícia apreende 20 toneladas de cigarros piratas e fumo clandestino no RS

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (26) a maior apreensão de cigarros piratas dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Um depósito com insumos para a fabricação ilegal de derivados de fumo foi descoberto em Canoas, no bairro Niterói. Os agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) daquele município encontraram, num prédio, mais de 20 toneladas de fumo, rótulos prontos para confeccionar carteiras e muitos cigarros prontos. Os cigarros produzidos são de marcas paraguaias, como Gift, Bill e Blitz, as mais vendidas no Brasil, embora sejam clandestinas. – Gaúcha ZH

Parque na Zona Sul de SP ameaça usuários de drogas em placa: ‘sujeito a paulada’

No Parque Praia do Sol, na Capela do Socorro, na Zona Sul de São Paulo, foram colocadas placas com a seguinte mensagem: “Usuários de drogas, por favor respeitar o ambiente e as pessoas ao redor. Sujeito a paulada!”. A ameaça foi impressa em banners e espalhada pelo parque, que fica às margens da represa Guarapiranga. As placas foram instaladas há mais de um mês. No entanto, moradores e frequentadores do parque não souberam dizer quem as instalou. O parque é público. A Subprefeitura Capela do Socorro informou que “um agente irá vistoriar o local e aplicará as medidas cabíveis”. – G1

Mundo

Três pessoas são mortas em ataque a tiros durante Festival do Alho nos EUA

Um atirador matou três pessoas e deixou 11 feridos em um festival gastronômico na cidade de Gilroy, na Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (28). Entre os mortos, está um menino de seis anos. A policia informou que o agressor foi morto. O homem armado entrou no parque Christmas Hill cortando uma cerca ao redor da propriedade. Testemunhas afirmaram à polícia que pode haver um segundo suspeito envolvido no ataque. Fundado em 1979, o Festival do Alho tem competições de comida, além de bebida, entretenimento ao vivo e culinária. Organizadores o descrevem como o maior festival de comida de verão do mundo. – G1

Mulher é presa ao ameaçar explodir a embaixada da Suécia por A$AP Rocky

Uma fã do rapper A$AP Rocky foi presa em Washington, capital dos EUA, depois de ameaçar “explodir” a embaixada da Suécia na cidade. O artista está preso na Suécia aguardando julgamento por uma acusação de agressão após imagens surgirem mostrando ele e sua equipe socando e chutando um par de homens suecos. De acordo com um relatório do Serviço Secreto dos EUA, Rebecca Kanter teria gritado com a equipe da embaixada, acossado estudantes que estariam visitando o prédio e destruído propriedade. Ela foi solta após pagar fiança. – The Guardian

Bispo ortodoxo diz que gays existem porque grávidas fazem sexo anal

O bispo ortodoxo de Morphou Neophytos dizem que crianças se tornam homossexuais durante a gestação por “culpa dos pais”. Em recente discurso na cidade de Akaki (Chipre), o líder cristão afirmou que quando uma grávida faz sexo anal ela transfere esse desejo ao filho, denunciou o grupo de defesa dos direitos LGBT Accept. “Tudo acontece durante a gravidez, após um ato anormal entre os pais. Para ser mais claro, sexo anal”, declarou o bispo em discurso. – Extra

E mais

Ruth de Souza morre aos 98 anos, corpo é velado no Theatro Municipal do Rio

O corpo da atriz Ruth de Souza começou a ser velado às 8h desta segunda-feira (29) no Theatro Municipal, no Centro do Rio. A cerimônia de despedida será fechada para os familiares até as 10h, quando o espaço será aberto ao público, até as 12h. O enterro será no Cemitério São João Batista, à tarde. No Municipal, Ruth foi a primeira atriz negra a se apresentar em 8 de maio de 1945. Ruth de Souza, de 98 anos, morreu neste domingo (28) após ficar internada por uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ela deu entrada na unidade hospitalar para cuidar de uma pneumonia. Com mais de 70 anos dedicados à dramaturgia, Ruth de Souza é ícone de várias gerações de atores. Ela foi também a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema – no Festival de Veneza de 1954. – G1