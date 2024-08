Boletim Matutino da VICE – 19/11/2019

Brasil

Taxa de desmatamento na Amazônia é 42% maior do que apontava sistema de alertas do Inpe

Videos by VICE

A taxa oficial de desmatamento na Amazônia Legal divulgada nesta segunda-feira (18) é 42,8% maior do que os números já divulgados antes nos alertas de desmate. A comparação leva em conta dois sistemas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe): os dados mais recentes são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), que é divulgado uma vez por ano e verificou área de 9.762 km² desmatados entre agosto de 2018 e julho de 2019. Já o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) havia emitido alertas para um total de 6.833,9 km² para o mesmo período. O Deter é um sistema de atualização diária, cujo balanço que apontava a tendência de alta já era conhecido desde agosto. – G1

Ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes é alvo de mandado de prisão na Lava Jato

O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes é alvo de mandado de prisão preventiva em um desdobramento da Lava Jato nesta terça-feira (19). A suspeita é que ele tenha ajudado na fuga de Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros. Messer está preso desde o fim de julho. A decisão é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal fluminense, e Cartes terá o nome inserido na Difusão Vermelha da Interpol — a lista de procurados distribuída em aeroportos do mundo todo. A operação foi batizada de Patrón e é um desdobramento da Câmbio, Desligo. Em espanhol, a palavra significa “patrão” e é o termo reverencial que Messer se referia a Cartes. O ex-presidente é amigo da família Messer. Desta vez, a ação tem como alvos pessoas que o ajudaram a fugir ou ocultar seu patrimônio. – G1

Operação da PF contra venda de sentenças na BA afasta dois juízes e quatro desembargadores

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do da Bahia (TJ-BA) na manhã desta terça-feira (19). Durante a ação, quatro desembargadores e dois juízes foram afastado dos cargos. Um dos desembargadores é o presidente do TJ-BA, Gesivaldo Britto, segundo a PF. Os nomes dos outros envolvidos não foram divulgados. Segundo a PF, a operação tem como objetivo combater um suposto esquema de venda de decisões judiciais, além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico influência. – G1

Dólar sobe a R$ 4,20 nesta segunda, o maior valor de fechamento da história

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (18), no maior valor nominal de fechamento da história. A moeda norte-americana subiu 0,32%, a R$ 4,206. O recorde anterior havia sido registrado no dia 13 de setembro de 2018, quando a moeda encerrou os negócios vendida a R$ 4,1952. No ano, o dólar acumula alta de 8,56% sobre o real. No mês, o avanço é de 4,89%. Analistas apontam que não houve um evento específico para a piora do mercado de câmbio nesta segunda, mas os negócios seguem pressionados pelas tensões políticas em países vizinhos, como Bolívia e Chile, e preocupações sobre as negociações entre China e Estados Unidos sobre a guerra comercial. – G1

Emprego informal recorde derruba produtividade da economia brasileira

A informalidade recorde no mercado de trabalho está ajudando a derrubar a produtividade da economia brasileira, que se recupera lentamente da recessão vivida entre 2014 e 2016. Em condições normais, quando uma economia cresce e gera empregos – situação que, apesar de toda a crise, vem sendo observada no Brasil -, há mais investimentos em inovação, equipamentos, capacitação, e a produtividade aumenta. Ou seja, cada trabalhador consegue produzir mais com menos horas trabalhadas. Mas o que vem ocorrendo é exatamente o contrário. O país tem hoje 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade, um número recorde, equivalente a 41,4% da força de trabalho. As vagas geradas entre 2018 e 2019, quase todas informais, pagam menos e são menos produtivas, com características de “bicos temporários”. – UOL

Mais de 20 barragens estão em estado de alerta em Minas Gerais

Em onze meses, o número de barragens em Minas Gerais que elevaram seu nível de segurança passou de zero para 23, de acordo com a Defesa Civil. Os registros começaram depois da tragédia de Brumadinho. No dia 25 de janeiro, a estrutura da Vale, localizada no distrito de Córrego do Feijão, se rompeu, deixando 270 vítimas, entre mortos identificados e desaparecidos. De acordo com a legislação, as mineradoras fazem a própria declaração de estabilidade e acionam as autoridades em caso de alterações nas barragens. Com o rompimento em Brumadinho, o parâmetro de medição da segurança passou a seguir normas internacionais, que são mais rígidas. – G1

WhatsApp diz ter banido mais de 400 mil contas durante a campanha eleitoral de 2018

O WhatsApp afirmou que baniu mais de 400 mil contas do Brasil entre os dias 15 de agosto e 28 de outubro de 2018, período que engloba a campanha eleitoral do ano passado. A informação está em um documento enviado pela empresa à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a divulgação de conteúdos falsos. O documento foi encaminhado pelo WhatsApp ao colegiado na semana passada e foi disponibilizado no sistema da CPMI nesta segunda-feira (18). A CPMI pediu à empresa os dados de contas banidas “por suspeita de uso de robôs, disparo em massa de mensagem e disseminação de fake news e discurso de ódio” no período. A empresa diz que, por mês, cerca de dois milhões de contas são banidas em todo o mundo. – G1

Brasil tem 334 células neonazistas em atividade, aponta pesquisadora

Uma pesquisadora brasileira identificou a existência de 334 células de inspiração nazista em atividade no Brasil. A maioria se concentra nas regiões Sul e Sudeste, mas há registros também em cidades como Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Feira de Santana (BA) e Rondonópolis (MT). Os grupos se dividem em até 17 movimentos, entre hitleristas, supremacistas/separatistas, de negação do Holocausto ou até mesmo três seções locais da KKK (Ku Klux Klan) –duas em Blumenau (SC) e uma em Niterói (RJ). O estado com mais células é São Paulo, com 99 grupos (28 só na capital), seguido por Santa Catarina (69), Paraná (66) e Rio Grande do Sul (47). – UOL

PM do Rio causou morte da menina Ágatha, confirma inquérito da Polícia Civil

O disparo que provocou a morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, partiu da arma de um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A garota foi morta há dois meses no Complexo do Alemão, quando voltava para casa com a mãe em uma kombi. Na ocasião, agentes realizavam uma operação e, até o momento, não se tinha certeza de onde saiu o disparo que matou a estudante. A conclusão consta em inquérito da Polícia Civil, que deve ser enviado à Justiça nesta terça-feira (19). De acordo com o inquérito, houve um “erro de execução”. O objetivo não era atingir a criança, mas dar um “tiro de advertência” para forçar a parada de dois homens que estavam em uma motocicleta. – Metrópoles

Comissão da Câmara debate uso de maconha medicinal no Brasil

O acesso a medicamentos que contenham canabinoides é o tema de audiência pública na tarde desta terça-feira (19) na comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar o PL 399/15, que viabiliza a comercialização de remédios que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa, popularmente chamada de maconha, em sua formulação. O debate será realizado a partir das 14 horas no plenário 11 e permitirá aos internautas enviarem perguntas aos participantes. Entre os convidados estão pesquisadores, presidentes de associações relacionadas ao uso medicinal e cultivo de cannabis e mesmo o ex-deputado federal Givaldo Carimbão, que foi relator da Comissão Especial de Combate às Drogas. – Câmara dos Deputados

2º fundo de maconha estreia no Brasil e mira pequenos investidores

Chega ao mercado brasileiro o segundo fundo de investimentos que vê na maconha um segmento promissor quando o assunto é retorno ao investidor. A gestora Vitreo lança hoje (19) o fundo Canabidiol Light menos de um mês depois de apresentar o primeiro fundo brasileiro a investir na indústria da cannabis, o Vitreo Canabidiol FIA IE. A principal diferença entre eles é o tamanho da exposição ao mercado internacional. O novo fundo aplicará 20% do capital investido no fundo Vitreo Canabidiol FIA IE, composto por ações e ETFs, e 80% em Tesouro Selic, título de renda fixa considerado o mais seguro disponível no país. A taxa de administração é de 0,056% e o investimento mínimo é de R$ 5 mil. – Valor

Mundo

EUA deixam de considerar assentamentos na Cisjordânia uma violação ao direito internacional

Os Estados Unidos vão deixar de considerar os assentamentos israelenses na Cisjordânia uma “violação ao direito internacional”, uma reversão do posicionamento tomado em 1978. A mudança, anunciada nesta segunda-feira (18) pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, aproxima ainda mais a Casa Branca de Israel em meio à indefinição sobre quem comandará o governo israelense. “A verdade dura é que nunca haverá uma solução jurídica para o conflito, e os argumentos sobre quem está certo ou errado de um ponto de vista da lei internacional não trará paz”, afirmou Pompeo após anunciar a medida. O porta-voz da Autoridade Palestina, Nabil Abu Rdeneh, reafirmou que os assentamentos são ilegais do ponto de vista da legislação internacional. “O governo dos EUA perdeu credibilidade para participar de qualquer parte dos processos de paz no futuro”, disse o porta-voz. – G1

Manifestantes permanecem entrincheirados na Universidade Politécnica de Hong Kong

Entre 100 e 200 manifestantes continuam entrincheirados nesta terça-feira (19), pelo terceiro dia, na Universidade Politécnica (PolyU) de Hong Kong. O confronto na PolyU é o mais longo e violento com a polícia desde o início dos protestos no território semiautônomo. O governo da China tem feito ameaças de intervenção cada vez mais explícitas. Muitos estudantes continuam no campus, que fica na península de Kowloon. Eles temem a detenção por parte das forças policiais. Alguns manifestantes conseguiram sair na segunda-feira (18) do campus deslizando com cordas por uma passarela e fugindo em seguida de moto. – G1

E mais

Band demite radialista por comentário homofóbico contra âncora da Globo

A BandNews FM Goiânia demitiu o radialista Luiz Gama após o jornalista publicar comentários homofóbicos contra o âncora da Globo Matheus Ribeiro. “A rádio combate com convicção quaisquer manifestações de preconceito, intolerância ou discriminação”, disse a empresa em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (18). No comunicado, a Band reforçou que não faz juízo de valor sobre posicionamentos pessoais de seus funcionários, ainda mais quando feitos fora do ambiente de trabalho, mas que não iria compactuar com a atitude de Luiz Gama. Na semana passada, o radialista escreveu em seu Twitter que um jornalista da Globo estava “fazendo fama por queimar a rosca”. – Notícias da TV