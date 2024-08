Boletim Matutino da VICE 30/01/20

Brasil

Bolsonaro demite, recontrata por pressão dos filhos e depois demite de novo assessor da Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter na manhã nesta quinta-feira (30) que vai tornar sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, no novo cargo. Esta é a segunda vez na semana que Bolsonaro anuncia a saída de Santini de algum posto no governo. Santini foi exonerado pela primeira vez por Bolsonaro do cargo de secretário-executivo da Casa Civil na quarta-feira (29). O presidente não gostou de ele ter usado um voo da Força Aérea Brasileira para viajar à Índia. Logo depois, Santini foi nomeado novamente para outro cargo na Casa Civil. Ele seria assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil após um apelo dos filhos de Bolsonaro: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) . Agora o presidente está dispensando o servidor também da nova função. – G1



Seis ministros de Bolsonaro fizeram voos exclusivos em jatos da FAB para o exterior

Seis ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro utilizaram voos exclusivos da FAB (Força Aérea Brasileira) com poucos acompanhantes para cumprir agendas no exterior. A Folha mapeou, em dados divulgados pela FAB, os deslocamentos feitos por autoridades federais no primeiro ano de governo e constatou 12 missões ao exterior solicitadas para uso exclusivo do ministro para “viagens a serviço”. Em todas, não mais do que cinco passageiros foram a bordo. Com cinco missões, Ernesto Araújo (Relações Exteriores) foi o que mais solicitou aeronave dentro dessas condições. O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) utilizou os serviços da FAB em três oportunidades fora do Brasil. Na lista de ministros estão ainda Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Paulo Guedes (Economia). Cada um fez um voo. – Folha de S. Paulo



Acabou o noivado: Regina Duarte assume Secretaria de Cultura

A atriz Regina Duarte afirmou nesta quarta-feira (29), após encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, que aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura. Ao deixar o palácio, no fim da tarde, a atriz afirmou aos jornalistas: “Sim, tá? Só que agora vão correr os proclamas antes do casamento”, em referência a metáforas de matrimônio usadas pelo presidente. A nomeação oficial de Regina Duarte ainda terá de ser publicada no “Diário Oficial da União”. Indagada sobre quando vai ser o “casamento”, fez sinal com os braços de que não sabe. O órgão estava sem comando desde o último dia 17, quando o ex-secretário, o nazista Roberto Alvim, foi demitido por Bolsonaro. – G1



Moro e Defesa definem que civil pode ter até 200 munições por arma e policial 600





Os ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Fernando Azevedo e Silva (Defesa) definiram, por meio da portaria interministerial 412, o poder de fogo de policiais e civis autorizados a portar armas. Moro e Azevedo e Silva estabeleceram que cada agente de segurança poderá adquirir até 600 munições por arma, anualmente. E civil, até 200. Anteriormente, o limite era de 50 para civis por arma e por ano. A portaria 412, baixada nesta segunda, 27, subscrita por Moro e Azevedo e Silva, firma ‘os quantitativos máximos de munições passíveis de aquisição pelos integrantes dos órgãos e instituições previstos nos incisos I a VII e X do caput artigo 6.º da Lei nº 10.826, de 2003, e pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo’. – Estadão



Novo erro no Sisu 2020 impede candidatos de acessarem lista de espera

Participantes do Enem enfrentaram um novo problema no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) nesta quarta-feira (29). Dessa vez, a falha foi na lista de espera. Candidatos que haviam se inscrito em apenas uma opção de curso, ao invés das duas possíveis, não conseguiam se inscrever na lista de espera. O sistema permite aos aprovados declarar interesse nas vagas não preenchidas a partir da primeira chamada. Segundo estudantes, o problema tem sido resolvido pelo MEC (Ministério da Educação). A pasta comandada por Abraham Weintraub informou, no início da tarde, que recebeu reclamações de candidatos e que o sistema roda normalmente. O Sisu reúne as vagas de instituições públicas de ensino superior que usam o Enem para selecionar os alunos. – Folha de S. Paulo



Portaria do MEC restringe número de viagens de cientistas

Uma portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada no último dia de 2019 restringe o número de participantes brasileiros em congressos nacionais e internacionais, mesmo que a despesa com a viagem não seja do governo. Cientistas dizem que a medida não tem precedente em nenhum lugar do mundo democrático e “impõe uma limitação ao desenvolvimento da ciência”. Procurada, a pasta não se manifestou. Carta enviada ao ministério por duas das mais importantes entidades científicas do País, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), pede a revogação urgente da portaria, lembrando que as reuniões científicas são cruciais para a troca de conhecimento e o estabelecimento de parcerias. Segundo a portaria, ainda que as despesas da viagem não sejam pagas pelo governo, a restrição será mantida. – Terra



Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados

O Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus em seis estados. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29) em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, em Brasília. Os dados são referentes ao período de 18 a 29 de janeiro. São 9 casos suspeitos e 33 notificações. Os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Todos os pacientes estão passando por testes genômicos para uma possível confirmação do vírus 2019-nCoV. Por enquanto, os exames serão centralizados na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. “Nenhum de nós tem possibilidade de dizer com que velocidade esse possível surto irá se desenvolver no país. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fazemos no caso do influenza”, disse João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde. – G1



População de rua de São Paulo cresce 60% em quatro anos

A população de rua da cidade de São Paulo chegou a 24.344 pessoas em 2019 —um salto de 60% em quatro anos. Em 2015, os moradores nesta situação somavam 15,9 mil. Os dados são do ainda inédito Censo da População em Situação de Rua, realizado pela Prefeitura de SP. Ele será lançado na sexta (31). O levantamento mostra a relação entre o salto no número de moradores de rua e a alta na taxa de desemprego —que era de 13,2% na cidade em 2015 e agora chega a 16,6%. Do total de moradores, 69,3% são pretos ou pardos e 28% são brancos. Há ainda indígenas (1,7%) e pessoas de cor amarela (0,9%). A maior parte dos que estão nas ruas tem entre 31 e 49 anos (46,6%). E 3,9% são crianças. – Folha de S. Paulo



Doria usa dinheiro do estado para contratar empresa para fichar ‘detratores’ na internet

O governador de São Paulo João Doria abriu licitação de 15,8 milhões de reais para contratar um novo serviço de comunicação digital do governo. Entre as ações que devem ser executadas pela empresa especializada, estão o fichamento de influenciadores “detratores” e “apoiadores” da gestão tucana na internet e a “criação de GIFs animados”. O edital foi lançado no último sábado, 25, pela unidade de comunicação, órgão vinculado ao gabinete do governador. A previsão é a de que os envelopes com as propostas das empresas interessadas sejam abertos no dia 16 de março. O contrato terá duração de 15 meses, ou seja, ao menos até o segundo semestre de 2021. O tucano é tido como um dos presidenciáveis de 2022. – Crusoé



Menina mata homem a tijoladas no DF e alega tentativa de estupro

Uma adolescente de 13 anos matou um homem identificado pelo nome de Antônio Soares da Silva, 52 anos, na noite desta terça-feira (28), por volta das 23h na Área de Desenvolvimento Econômico 4 (ADE 4) de Águas Claras, no Distrito Federal. A polícia chegou ao local do crime após denúncia de homicídio por arma de fogo e encontrou a vítima no chão, com uma pessoa tentando reanimá-la. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte. A adolescente informou aos militares que agrediu Antônio com chutes e tijoladas após tentativa de estupro. De acordo com a menina, ela e a irmã andavam em via pública quando foram abordadas pelo homem. “Ele assoviou, mostrou o pênis, correu atrás dela e tentou agredí-la”, relata texto registrado na ocorrência. – Correio Braziliense



Relson Gracie deixa carceragem da PF após ser preso por transportar canabidiol

O ex-lutador de jiu-jítsu e professor da arte marcial Relson Gracie, de 66 anos, foi solto nesta terça-feira (28) depois que a Justiça Federal revogou sua prisão preventiva. Relson, no entanto, teve de entregar o passaporte, está proibido de deixar o Brasil e precisará se apresentar todo mês à Justiça. Relson estava na carceragem da Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, no Sul Fluminense, depois de ter sido preso em flagrante no último sábado (25), pela Polícia Rodoviária Federal, acusado de tráfico de drogas. O ex-lutador foi solto depois que alegou que fazia uso das substâncias apreendidas para tratamento terapêutico para insônia e dores. – G1





Polícia encontra troféu de ‘Copa da Maconha’ durante apreensão de plantação em SP

Uma plantação de maconha foi apreendida pela Polícia Militar em Cedral (SP) durante um patrulhamento pela Rua Antônio de Oliveira Jordão. O que chamou atenção dos policiais foi que, além da estufa com diferentes tipos da planta, havia um troféu de segundo colocado na “Copa da Maconha do Rio de Janeiro”. De acordo com a polícia, o caso ocorreu na noite desta terça-feira (28). Segundo a polícia, a equipe chegou ao local depois que três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram abordadas na fiscalização em atitude suspeita pela rua. Um dos abordados disse que morava no imóvel próximo e que cultivava maconha em uma estufa nos fundos da casa. Um vídeo gravado pela PM mostra a estrutura montada para cultivar os diferentes tipos de maconha. – G1



Witzel vai a pizzaria e cliente grita: ‘Serve água da casa pra ele!’

A coluna do jornalista Ancelmo Gois conta que, sábado (25), o governador do Rio de JAneiro Wilson Witzel saiu para comer pizza em Ipanema, com amigos. Assim que entrou no estabelecimento, teve cliente que bradou: “Serve água da casa pra ele”, em alusão à água contaminada com geosmina que vem sendo encanada e distribuída pela Cedae nas torneiras do estado. O governador preferiu uma taça de vinho. Melhor prevenir. – O Globo



Aluno diz ter sido aprovado no SiSU em curso que não escolheu

O estudante cearense Lucas Alexsandro diz ter sido aprovado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em um curso que não escolheu. Apesar de inscrito na chamada regular para a graduação de Engenharia da Computação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e na Universidade Federal do Ceará (UFC), ambos em Fortaleza, ele acabou sendo aprovado para Engenharia de Aquicultura no campus do IFCE em Aracati, a 150 km da capital cearense. O candidato afirma que não selecionou o curso. O candidato inscrito no SiSu escolhe dois cursos no qual deseja ingressar. Caso não obtenha pontuação suficiente para a aprovação no primeiro curso desejado, ele tem a chance de ser classificado na segunda opção. – G1



Mundo

Pesquisadores já criaram uma vacina para o coronavírus da China

O microbiologista e médico Yuen Kwok-yung anunciou que pesquisadores de Hong Kong já desenvolveram uma vacina contra o novo coronavírus da China. No entanto, ela ainda precisa ser testada em animais, o que deve levar um longo período, segundo reportagem do jornal South China Morning Post. Kwok-yung, que é diretor do centro de doenças infecciosas da Universidade de Hong Kong, não deu um prazo específico para o desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus da China. Ele estima que o tempo dos testes em animais pode ser de meses e será preciso, ainda, de mais um ano de testes em humanos antes do lançamento da vacina. – Exame



Rússia decide fechar a fronteira com a China por causa do coronavírus

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (30) que fechará os 4.250 km de fronteira com a China em uma tentativa de evitar a propagação do coronavírus, de acordo com a France Presse. Até o momento, 170 já morreram na China por causa do vírus. Mais de 7,7 mil pessoas foram infectadas em pelo menos outros 15 países. “Uma ordem foi assinada hoje e entrou em vigor. Informaremos a todo o mundo as medidas adotadas para fechar a fronteira no Extremo Oriente”, anunciou o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, citado por agências russas. A Mongólia foi o primeiro país a fechar as fronteiras terrestres com a China para conter a transmissão da doença. O tráfego aéreo e ferroviário com o território chinês permaneceu liberado. – G1



Bombeiros lançam make do Coringa e enfrentam a polícia durante manifestação em Paris

Bombeiros entraram nesta terça-feira, 28, em confronto com a polícia, em Paris, durante uma manifestação da categoria contra a reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron. Os policiais usaram gás lacrimogêneo e cassetetes contra os socorristas, que também foram às ruas da capital francesa para pedir melhores condições de trabalho e um aumento salarial. Os bombeiros saíram em protesto com seus trajes de trabalho, com capacete e roupas contra o fogo, e também com os rostos pintados como o personagem de Joaquin Phoenix, no filme Coringa. De acordo com uma publicação da polícia de Paris no Twitter, pelo menos 300 profissionais socorristas tentaram bloquear a Avenida Parmentier, uma das principais vias da cidade, o que “forçou a intervenção das forças da lei”, disse a polícia. – Estadão



E mais

Sertanejos encontram Bolsonaro e defendem fim da meia-entrada

Em evento nesta quarta (29), em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu o apoio de uma série de cantores sertanejos e prometeu ajuda-los na demanda pelo fim da meia-entrada. Bolsonaro disse que sempre foi “apaixonado por música sertaneja” e se comprometeu a ajudar ao ouvir um pedido pelo fim da cobrança de meia-entrada. “Eu sempre fui apaixonado pela música sertaneja, e com toda certeza pelas suas letras em especial”, disse o presidente. Estavam presentes, segundo lista da Secom, artistas como as duplas Bruno e Marrone, Gian e Giovani, César Menotti e Fabiano, Duduca e Dalvan (ironia das ironias, citados por Lula na sua saída da prisão pela canção “Massa Falida”) e o ator Dedé Santana. – Folha de S. Paulo

