Boletim Matutino da VICE 30/03/20

Idoso em grupo de risco publica informação duvidosa e Twitter apaga post





O Twitter apagou duas publicações da conta oficial do idoso em grupo de risco Jair Bolosnaro na noite deste domingo (29). No lugar das publicações, feitas na tarde de domingo, aparece a mensagem: “Este tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter”. “O Twitter anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir COVID-19. O detalhamento da ampliação da nossa abordagem está disponível neste post em nosso blog”, informa a rede social. – G1





Mandetta manda Bolasnoro pastar e deve seguir recomendando isolamento social





A voltinha do incompetente Jair Bononaro pelo comércio de Brasília neste domingo (29) provocou contrariedade no ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, segundo relatos de aliados. Nesta segunda-feira (30), Mandetta dará uma nova entrevista coletiva para reafirmar o que disse neste fim de semana: que as pessoas devem permanecer em casa, em isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Ele deve enfatizar as suas recomendações técnicas, mesmo que isso signifique a sua demissão. Pela manhã o pele-ruim saiu do Palácio da Alvorada, e foi ao bairro Sudoeste, onde visitou uma farmácia e uma padaria. Depois, foi ao Hospital das Forças Armadas e ao centro de Ceilândia, uma das regiões administrativas do Distrito Federal. – G1





O paranoico do Alvorada pode demitir ministro da Saúde ‘a qualquer momento’





Segundo o colunista do UOL Tales Faria a anta de tênis instalada no Palácio do Alvorada tem dito aos auxiliares mais próximos que está “de saco cheio de Mandetta”, ou seja, do seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bosonalro só não o demitiu até agora para evitar agudizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O presidente tem-se sentido abandonado por uma parte do empresariado que o apoiou nas eleições de 2018. Ele teme que a demissão de Mandetta se transborde num rompimento definitivo com esse grupo e a parcela da opinião pública que representa. Mas, de qualquer forma, o intelectualmente desassistido pai do Carluxo já até escolheu um sucessor para o lugar do ministro da Saúde. Trata-se do presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, que é médico da Marinha. – UOL





Criticadas por ministro, carreatas pró-morte pipocam país afora





Néscios com limitado poder de raciocínio repetiram em algumas cidades do país neste domingo (29) carreatas com pedidos de suspensão de medidas anticonfinamento (como fechamento de comércio e escolas) adotadas por alguns estados em meio à pandemia do coronavírus. Criticadas pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e impulsionadas por discurso do próprio líder de culto Jair Bosalnoro, uma das carreatas passou por grandes avenidas de São Paulo, como a Paulista, e foi recebida com panelaços de prédios e gritos de “Morre, Bolsnoaro”. Assim como nos últimos dias, uma marca dos atos é a presença dos quadrúpedes sempre dentro de seus carros, em meio à pandemia que já matou 136 pessoas no país até este domingo. – Folha de S. Paulo





Carro que comandou carreata pró-suicídio coletivo no Pará é apreendido com R$ 22 mil em multas



O Detran do estado do Pará apreendeu o carro que comandou uma carreata promovendo a ampla mortandade no país, realizada na manhã do domingo (29), por falta de licenciamento e acúmulo de multas. A caminhonete cabine dupla estava com o licenciamento vencido desde o ano de 2015 e acumulava R$ 22.322,36 em multas não pagas. Segundo o governo do estado, “o carro foi encaminhado para o pátio de retenção do Departamento de Trânsito do Pará e só será liberado mediante pagamento das pendências”. De acordo com Marcelo Guedes, diretor geral do Detran do Pará, o veículo só será liberado quando o dono acertar as pendengas. “Esse carro só sairá do parque de retenção se o proprietário pagar esse valor. Foi acordado também que o valor dessas multas será revertido, integralmente, para as ações de combate ao novo coronavírus”, explicou. – iG

Mandetta pergunta para Boslamaro se ele quer ver carreata de caixão





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou hoje possíveis cenários no Brasil para a pandemia do novo coronavírus. E, segundo o jornal O Estado de São Paulo, advertiu o Napoleão de hospício Jari Bolnonaro (sem partido): não se trata de uma “gripezinha”. Em reunião com o boca de sovaco e outros ministros, Mandetta traçou um paralelo: a morte de mil pessoas no país é equivalente à queda de quatro aviões comerciais de grande porte. Segundo dados divulgados hoje pelo ministério, o Brasil já teve 114 mortes em decorrência da covid-19. “Estamos preparados para o pior cenário, com caminhões do Exército transportando corpos pelas ruas? Com transmissão ao vivo pela internet?”, questionou Mandetta. – UOL





Hora extra do Planalto finge que vai assinar ‘decreto’ para acabar com isolamento





Na contramão do ministro da Saúde, que reforçou a importância de os brasileiros ficarem em casa para barrar o novo coronavírus, o mochila de criança Jair Bosolnaro ameaçou neste domingo (29) que estuda liberar o retorno às atividades de trabalhadores formais e informais que precisam “levar sustento” para casa. “Estou com vontade de baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão legalmente existente ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para levar sustento para seus filhos, para levar um leite para seus filhos, arroz e feijão para sua casa, vai poder trabalhar”, disse o pilantra, sabendo que o STF deve barrar qualquer iniciativa nesse sentido. – UOL





Cidades brasileiras registram panelaço anticorno pelo 13º dia seguido





Cidades brasileiras registraram panelaços contra o chifrudo-em-chefe Jair Bonolaro pelo 13º dia seguido na noite deste domingo (29). Além de bater panelas, pessoas gritavam “morre, Bosaloro”. As primeiras manifestações contrárias ao tisnado ocorreram na terça-feira (17) da semana passada. Em São Paulo há registros do rimbombar de caçarolas na Bela Vista, Santa Cecília e Itam Bibi, no Rio de Janeiro os panelas trinaram em Botafogo, Flamengo, Cosme Velho, Humaitá e Laranjeiras. – G1





Governo de SC peida na farofa e volta atrás em plano de reabertura do comércio





O governo de Santa Catarina voltou atrás no plano de retomada das atividades econômicas e serviços, previsto para iniciar nesta quarta-feira (1º). Em reunião com prefeitos do estado, neste domingo (29), o governador Carlos Moisés (PSL) sinalizou que vai prorrogar as medidas de isolamento social até que o sistema de saúde esteja preparado para a expansão do novo coronavírus no estado. O anúncio de retomada de algumas atividades não essenciais foi feito pelo governo estadual na última semana, após discurso do aceleracionista de ecofascismo do Jiar Bolsomaro, que incentivou o retorno dos serviços e comparou o novo coronavírus a uma gripezinha. – Folha de S. Paulo





Arroubos de ‘vamos abrir’ não têm sustentação, diz presidente da C&A



O presidente da C&A, Paulo Correa, afirmou neste domingo (29) que antecipar o fim do isolamento pode adiar e até intensificar os problemas financeiros que empresas já enfrentam na crise do novo coronavírus. Ele participou de uma transmissão ao vivo da XP Investimentos que debateu processos de digitalização acelerados pela quarentena. “Entendo que esses arroubos de ‘vamos abrir’ não têm sustentação. O risco maior é se precipitar, abrir essa história [lojas] cedo demais, criar um momento de curva crescente muito forte e aí ter que ficar fechado muito mais tempo. Esse é o cuidado”, afirmou. Parte do comércio e do varejo nacional defende a reabertura de lojas, movimento endossado em depoimentos do presidente Jair Bolsonaro e em uma campanha anticonfinamento divulgada pela União.. – Folha de S. Paulo

Explodem casos do mingué do pneu explosivo nas redes sociais de todo o Brasil





A informação de que um porteiro morreu em um acidente e que em seu atestado de óbito tinha como causa o covid-19 está sendo replicada em diversas redes sociais entre ontem e hoje. A informação, no entanto, é mentira. Em algumas postagens, o rapaz que morreu seria um porteiro. Em outras, seria caminhoneiro. Em outras, borracheiro. Diferentes imagens de um suposto atestado de óbito também circularam nas redes sociais. Em algumas, o CPF corresponde, em outras, não. A fake news está sendo utilizada para desacreditar o número de mortes por coronavírus no Brasil. Até ontem, o Ministério da Justiça contabilizava 114 pessoas mortas por covid-19 no país. – UOL





Comunidades indígenas fecham acesso para evitar contaminação de covid-19 em RR



O número de comunidades indígenas que restringiu o acesso as terras como forma de prevenção ao novo coronavírus chegou a 18 em Roraima. O estado tem 16 casos de contaminação, porém nenhum indígena foi notificado com a doença. As comunidades do Barro e Surumu restringiram o acesso a reserva indígena da Raposa Serra do Sol pelos municípios de Uiramutã e Normandia, informou o Conselho Indígena de Roraima (CIR). O bloqueio é por tempo indeterminado. Outras 12 comunidades haviam anunciado a restrição na quarta-feira (25). Mais de 70 comunidades da Raposa Serra do Sol pararam as atividades antes mesmo da restrição de acesso. A reserva indígena fica nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã, todos ao Norte de Roraima. – G1

Isolamento social precisa durar ao menos dois meses, dizem especialistas





Pelo menos 70% dos brasileiros precisam estar imunizados para que possamos começar a falar em fim da epidemia de covid-19 no País. Chegar a esse porcentual só será possível depois que a maioria da população tiver sido infectada e curada. A alternativa é ter uma vacina, que dificilmente chegará ao mercado antes do fim do ano. Prever como ou quando atingiremos esse patamar é um exercício de futurologia. Não há precedentes na história recente da humanidade para a crise atual. Por isso, não se pode mirar eventos passados em busca de respostas. Alguns estudos, porém, tentam olhar para o futuro e apontar caminhos possíveis. Uma unanimidade entre especialistas é a adoção do distanciamento social de forma prolongada para retardar o aumento de casos. “Não há ainda meios de avaliar se as medidas que estão sendo implementadas surtirão os efeitos necessários”, afirma o especialista em modelagem epidemiológica da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Roberto Kraenkel. – UOL





Jovem de 26 anos que morreu com coronavírus em SP corria maratonas





O jovem de 26 anos que morreu no sábado (28) em São Paulo com coronavírus tinha como paixão correr curtas distâncias e maratonas. Neste domingo (29), os pais dele estão no hospital com sintomas da doença. Era com um sorriso no rosto e a medalha no peito que Maurício Suzuki comemorava cada conquista. Por telefone, a irmã dele, Simone, contou que o irmão cuidava da saúde e que o rápido avanço da covid-19 surpreendeu. “Assustadora e chocante porque não dá tempo de processar”, disse. “Eu e meu esposo tivemos contato direto com ele nesses dias. Ficamos sexta, sábado, domingo, e segunda-feira ele já acordou com falta de ar um pouco mais severa. Para trajetos curtos ele estava ficando bem cansado, então a gente voltou para o hospital”, continuou Simone. – G1





Prefeito de São Bernardo do Campo está na UTI após diagnóstico de covid-19





Orlando Morando, prefeito da São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, foi internado hoje na UTI com sintomas graves de coronavírus. Morando recebeu diagnóstico positivo para a covid-19 na última quarta-feira (25) e, segundo comunicado publicado em suas redes sociais, foi hospitalizado depois de apresentar dificuldades para respirar. “O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, após ter seu quadro respiratório agravado, foi hospitalizado e encontra-se, neste momento, na UTI do Hospital São Luiz”, escreveu. “Ele ficará em recuperação”. A assessoria de imprensa de Orlando Morando disse que o prefeito não apresentou melhoras desde que apresentou os primeiros sintomas de coronavírus, na última segunda-feira (23). – UOL





Após um mês, primeira paciente com covid-19 no DF segue em estado gravíssimo





A primeira paciente com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus no Distrito Federal segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em estado gravíssimo. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, até o início da noite de sábado (28), a mulher de 52 anos continuava respirando por aparelhos, mas teve “discreta melhora do quadro”. De acordo com a pasta, ela estava em coma induzido e não tinha febre. A paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa. O quadro dela é agravado por doenças relacionadas que já possuía. Segundo a Secretaria de Saúde, ela “está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e todo suporte técnico-científico”. – G1





No Rio, Sambódromo recebe moradores de rua a partir desta terça-feira





O Sambódromo do Rio de Janeiro começará a funcionar a partir de amanhã como abrigo para moradores de rua da cidade durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada hoje pelo prefeito carioca, Marcelo Crivella (Republicanos). A iniciativa tenta evitar a disseminação do vírus responsável pela covid-19. A prioridade no espaço, segundo a Prefeitura do Rio, será para idosos, grávidas e mulheres acompanhadas de crianças. “As obras ficaram prontas hoje. O Sambódromo vai começar a acolher amanhã os moradores de rua, muitos deles concentrados no centro do Rio”, disse Crivella. O Rio informou ainda que 140 pessoas em condições de rua já foram levadas a abrigos da Prefeitura. – UOL





Céu de São Paulo fica mais limpo com isolamento durante pandemia





Nas últimas noites, muitos paulistanos voltaram a ver estrelas. De dia, está mais fácil ver o sol. “A cor azul do céu é a reação natural entre a atmosfera limpa e a luz solar”, informa Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia e Geofísica (IAG) da Universidade de São Paulo. Fora da quarentena, o céu paulistano não é azul. O dióxido de nitrogênio embaça as manhãs e tardes com tons de laranja, enquanto a fuligem deita uma manta cinza e marrom quase permanente sobre a cidade. Ambos são resultado, em grande parte, da queima da gasolina. Nos últimos dias, porém, pairando sobre uma metrópole que se viu obrigada a desacelerar na tentativa de barrar o avanço do coronavírus, que já matou 77 no país, o céu de São Paulo está mais limpo. Às 9h da última sexta (27), horário de pico, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reportava zero quilômetro de trânsito na cidade — uma raridade. O pesquisador Edmilson Dias de Freitas, colega de Maria de Fátima no mesmo IAG, relata queda expressiva de todos os poluentes. – UOL





Trump estende quarentena e Bolnosaro leva trófeu Jim Jones de líder de culto suicida por WO





O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, mudou de discurso e pediu, neste domingo (29), para a população ficar em casa até 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, no dia 12. Trump vinha defendendo o afrouxamento das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado (28) que uma quarentena não seria necessária em Nova York, New Jersey e Connecticut. Na coletiva deste domingo, o presidente dos EUA disse também que o pico de mortes por coronavírus no país será daqui a duas semanas. Os EUA são o país com mais casos confirmados de coronavírus. São mais de 2 mil mortes e mais 100 mil casos confirmados, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. Assim como o fã de Jim Jones brasileiro, Trump defendeu a flexibilização do isolamento em diversos momentos. – G1





Presidente mexicano muda postura e pede que pessoas fiquem em casa





O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta sexta-feira que as pessoas fiquem em casa para evitar uma “avassaladora” disseminação do coronavírus. Ele tomou sua posição mais forte até o momento contra a pandemia. Antes, Obrador havia dado declarações que minimizavam o risco da doença. “Precisamos ficar em nossas casas, precisamos manter uma distância saudável”, disse López Obrador em um vídeo de 14 minutos, alertando que o sistema de saúde pode não ser capaz de lidar com um surto intenso de casos, embora o México, até agora, tenha registrado menos casos que outros países. Autoridades sanitárias mexicanas relataram 717 casos de coronavírus, na sexta-feira, de 585 um dia antes. O país registrou 12 mortes pela doença até agora. – G1





Argentina prolonga quarentena obrigatória por mais duas semanas





Depois de uma reunião de mais de oito horas em que conversou com ministros, governadores e as equipes de saúde e de economia — muitos por teleconferência —, o presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou que a quarentena para conter o avanço do coronavírus será ampliada, a princípio, até a Páscoa, em 12 de abril. Nesta data, será reavaliada a medida e, se for necessário, pode haver nova extensão . A quarentena obrigatória permite que as pessoas saiam apenas para fazer compras de alimentos e de itens nas farmácias. Mais de 6.000 pessoas já foram processadas por descumprir a medida. Apenas os profissionais de saúde, alimentação e distribuição de combustível estão fora da quarentena. Jornalistas precisam de permissão especial para realizar cada cobertura. – Folha de S. Paulo





Bebê de menos de um ano de idade com covid-19 morre nos EUA





Um bebê de menos de um ano de idade que estava infectado com covid-19 morreu no sábado (28) em Chicago, no estado americano de Illinois, informou o Departamento de Saúde Pública estadual. A diretora do departamento, Ngozi Ezike, afirmou que a causa da morte do bebê está sendo investigada. O estado não divulgou mais detalhes sobre a criança. “Nunca houve uma morte associada à Covid-19 em uma criança. Uma investigação completa está em andamento para determinar a causa da morte”, disse Ezike. “Devemos fazer tudo o que pudermos para impedir a propagação desse vírus mortal. Se não para nos proteger, mas para proteger aqueles ao nosso redor”. – G1





Avião que levava equipe médica e paciente de cornovírus pega fogo nas Filipinas





Um avião que transportava uma equipe médica pegou fogo neste domingo (29) no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino em Manila, nas Filipinas. Todas as oito pessoas que estavam a bordo morreram no local. Segundo o jornal RT, o avião havia sido fretado pelo governo filipino para evacuar um paciente doente para Tóquio. O governo não informou se o paciente estava contaminado pelo coronavírus. Além do paciente, estavam no avião uma equipe médica composta por um médico, um enfermeiro, um paramédico, um acompanhante do paciente e três membros da tripulação. A aeronave pegou fogo pouco antes da decolagem. O acidente aconteceu por volta das 20h30 (horário local) cerca de 9h30 no horário de Brasília. – UOL





Quase 146 mil pessoas estão curadas do novo coronavírus no mundo





De acordo com levantamento divulgado neste domingo (29), já são 145.696 casos de pessoas completamente curadas da Covid-19. Os dados foram coletados pelos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering. O número de diagnosticados ao redor do planeta chega a 684.652 casos oficiais em 176 países – vale destacar que esta pode ser uma fração dos infectados, que podem ser assintomáticos ou simplesmente não terem sido testados. São 32.113 mortes ao todo, até o momento. Os Estados Unidos agora têm o maior número de casos no mundo, com 124.763 casos e pelo menos 2.191 mortes. – Jovem Pan





Alan Merrill, compositor de ‘I Love Rock ‘n’ Roll’, morre aos 69 anos devido ao coronavírus





Alan Merrill, músico americano que compôs a música “I love rock ‘n’ roll”, morreu aos 69 em Nova York devido ao novo coronavírus, disse sua filha, Laura, neste domingo (29). Alan lançou a música “I Love Rock ‘n’ Roll” em 1975, com sua banda Arrows. Em 1982, a canção foi regravada por Joan Jett and the Blackhearts, e se tornou uma das mais conhecidas da história do rock. Ele estava internado no hospital Mount Sinai, em Nova York. Sua filha disse no Facebook que teve dois minutos para se despedir do pai antes de ser retirada da sala do hospital. “A gente provavelmente não vai conseguir fazer um funeral para velar seu corpo. Eu acabo de perder o grande amor da minha vida e não vou poder abraçar ninguém porque eu fui exposta e preciso de me isolar por duas semanas… sozinha”, escreveu Laura. – G1





Vídeo mostra Ronaldinho Gaúcho jogando futevôlei em prisão no Paraguai





Enquanto estão presos no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis seguem mantendo atividades físicas. Imagens da Agrupación Especializada, em Assunção, mostram Ronaldinho jogando futevôlei ao lado de outros detentos em uma quadra de areia. As imagens ganharam as redes sociais hoje e viraram destaque na imprensa paraguaia. Segundo avaliação do jornal ABC, “pode-se observar o mesmo grande controle de bola que (Ronaldinho) segue tendo”. Ronaldinho e Assis estão presos desde 6 de março. Ao chegarem ao Paraguai, os irmãos portavam documentos falsos dizendo serem paraguais – talvez em uma tentativa de serem acolhdos por um país que se preocupa mais com a pandemia de coronavírus. – UOL

Cansada de discutir com portas, Gabriela Prioli deixa ‘Grande Debate’ e negocia novo quadro na CNN



A CNN Brasil confirmou neste domingo (29) a saída da advogada e comentarista Gabriela Prioli do quadro “O Grande Debate”. No entanto, a emissora e ela ainda estão em contato. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Uol, a CNN está negociando a permanência da comentarista na casa em uma nova atração ou função. Por meio das redes sociais, Prioli fez um longo desabafo e se queixou do quadro no qual debateu com Caio Coppola e depois com Tomé Abduch, quando Coppola ficou afastado por questões de saúde. No post, a comentarista falou sobre se sentir constrangida em determinadas situações: “Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras”. – Istoé

Aos 98 anos, morre em Salvador o sambista Riachão



Morreu em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (30), o sambista Riachão. Ele tinha 98 anos. A causa da morte ainda é desconhecida. Nascido no bairro do Garcia, na capital baiana, ele compôs a primeira canção aos 12 anos, em 1921. Ele era um dos mais importantes sambistas do país. Entre as canções mais famosas do músico, está “Cada Macaco no seu Galho”, lançada em 1972 nas vozes de Caetano Veloso e Gilberto Gil . Além disso, Riachão é compositor de sambas como “Vá G1

