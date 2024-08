Boletim Matutino da VICE 30/04/20

Brasil

Incêndio atinge barracão da Viradouro na Cidade do Samba, no Rio

Videos by VICE

Um incêndio atingiu o barracão da Unidos do Viradouro, na Cidade do Samba, na Gamboa, na Zona Portuária do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 desta quinta-feira (30). Agentes do Quartel Central da corporação foram para o local. Às 9h50, a escola informou que as chamas foram controladas e que não há vítimas. De acordo com a Viradouro, que foi campeã do carnaval este ano, as chamas começaram em uma alegoria. A União da Ilha, que fica ao lado, afirma que o barracão da escola não foi atingido. Dudu Falcão, diretor de carnaval da Viradouro, contou que uma alegoria do carnaval deste ano foi perdida e parte do que estava no terceiro andar do barracão. – G1

Brolonosa diz que se sentirá “violentado” se precisar expor exame de covid

Pressionado a mostrar seu exame para covid-19, o renovador do bonapartismo Jair Sonlarobo declarou hoje que vai se sentir “violentado” caso seja obrigado por via judicial a dar publicidade ao laudo. A preocupação do flagelo da classe trabalhadora diz respeito a uma decisão judicial, deferida a pedido do jornal “O Estado de S.Paulo”, para que ele apresente o exame sob argumentação de “interesse público”. O mandatário realizou o exame mais de uma vez e, de acordo com o próprio, os resultados foram negativos. A versão é contestada no Parlamento, onde a oposição também tenta forçar Naboloros a mostrar os laudos. – UOL

Ernesto Araújo se nega a pedir desculpas por analogia com campos de concentração

Capacho do imperialismo estadunidense, Ernesto Araújo ignorou a cobrança de lideranças judaicas por um pedido de desculpas e criticou o jornal The Times of Israel por, segundo o olavista chanceler, fazer uma “crítica injusta e completamente equivocada” do que ele escreveu em seu blog pessoal. Numa atitude que foi equiparada ao nazismo por muitos nas redes sociais, Ernesto comparou o isolamento social para conter o coronavírus aos campos de concentração nazistas que mataram milhões de judeus. Nesta terça-feira (28), o Comitê Judeu Americano exigiu um pedido de desculpas do ministro. “Essa analogia usada por Ernesto Araújo é profundamente ofensiva e totalmente inapropriada. Ele deve se desculpar imediatamente”, escreveu a associação no Twitter. Coincidentemente, a notícia é reportada por esta Boletim dos Trabalhadores no aniversário de 75 anos do suicídio do líder nazista Adolf Hitler e do hasteamento da bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre o Reichstag alemão, dando fim à Grande Guerra Patriótica. – Folha de S.Paulo

Fux leva notícia-crime de suspeita de faturamento de Brosalono à PGR

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Jair Nobalroso assinada pelo criminalista Sidney Duran Gonçalez. Na petição, ele pede que o carrasco dos trabalhadores seja investigado com base em reportagem da Agência Sportlight, do último dia 7, segundo a qual o presidente teria superfaturado verba parlamentar para combustíveis na época em que era deputado. No dia em que a matéria foi publicada, a Sportlight informou que a Secretaria de Comunicação da Presidência não quis se manifestar sobre as acusações. – UOL

Bonaroslo diz que recorrerá para ter amigo da família na PF: ‘Quem manda sou eu’

O sicofanta da República Jair Nosorolba afirmou nesta quarta-feira (29) a apoiadores e jornalistas, na porta do Palácio da Alvorada, que pretende recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e voltar a nomear o amigo da família Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Mais cedo, o governo tornou a nomeação de Ramagem sem efeito e a Advocacia-Geral da União (AGU) havia divulgado nota oficial informando que não recorreria da decisão de Moraes. Com isso, a nomeação de Ramagem estaria derrubada em definitivo, e o governo teria que procurar um novo nome para o cargo. “Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele, e vamos colocar outra pessoa”, declarou o defensor dos interesses da burguesia internacional. Questionado sobre o posicionamento anterior da AGU, Lobalsnoro afirmou que recorrer é um “dever do órgão”. E completou: “Quem manda sou eu”. – G1

Brasil tem 449 mortes por coronavírus confirmadas em 24 h; total chega a 5.466

O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 5.466 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil — 449 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. No total, são 78.162 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do Ministério, com 6.276 novos diagnósticos de ontem para hoje. Segundo a pasta, ao menos 38.564 pacientes estão em acompanhamento e mais de 34.132 já se recuperaram. 1.452 óbitos seguem em investigação. A taxa de letalidade — que compara os casos totais pelos números de óbitos confirmados — no Brasil é de 7%, segundo a atualização do governo. – UOL

Brasil tem maior taxa de contágio por coronavírus do mundo, aponta estudo

O Brasil tem o maior número de reprodução de covid-19 (doença provocada pelo coronavírus) entre 48 países analisados pelo Imperial College de Londres. O indicador, também chamado de R0, mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Quanto mais alto, maior a velocidade de transmissão, e maior o risco de uma possível sobrecarga no sistema de saúde. Na semana que começou nesta segunda (26), o R0 do Brasil era 2,81, ou seja, cada infectado transmite a doença para cerca de 3 pessoas, segundo as estimativas do centro de doenças infecciosas da universidade (MRC), um dos mais respeitados do mundo na análise de epidemias. Em vários países do mundo, governos têm considerado que as restrições de mobilidade só podem ser relaxadas sem risco para o sistema de saúde se o número de reprodução estiver abaixo de 1. – Folha de S. Paulo

STF mantém MP que flexibiliza leis trabalhistas e deixa classe trabalhadora abandonada aos desmandos da burguesia

Em mais um ataque ao proletariado nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, nesta quarta-feira (29), manter a Medida Provisória que flexibiliza normas trabalhistas durante a pandemia do coronavírus. Inacreditavelmente os ministros entenderam que a maior parte das medidas não afrontam direitos fundamentais dos trabalhadores, e que estão de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Constituição. Pontos como a prevalência do acordo individual entre padrão e empregado em relação a leis trabalhistas e acordos coletivos, ou o trecho que prevê adiar o pagamento do adicional de um terço de férias até o recebimento do 13º salário foram mantidos. – G1

Traficantes do ópio do povo choram com o prejuízo causado pelos templos fechados

Com as medidas de isolamento social por causa da pandemia e a proibição ou redução dos cultos, todas as igrejas evangélicas tiveram queda acentuada no recolhimento de dízimos e ofertas. Não foi à toa que bispos e pastores evangélicos – principalmente das igrejas neopentecostais (surgidas no Brasil no final da década de 1970, na chamada “terceira onda” do pentecostalismo) – passaram a atacar duramente as propostas de confinamento e um eventual fechamento dos templos. Várias igrejas neopentecostais pediram aos fiéis, na tevê e nas redes sociais, para fazerem as contribuições pela internet. Mas os valores arrecadados dessa forma nem de longe se aproximam das polpudas cifras amealhadas em dias normais. Bispos e pastores se frustraram com os resultados alcançados. Grande parte dos seguidores é de origem humilde, com pouca escolaridade, e não tem o preparo nem o hábito de utilizar computadores, aparelhos celulares ou aplicativos que facilitariam as doações. Muitos sequer têm conta em banco. – piauí

Forças Armadas têm 34 contaminados por dia pela covid-19; em um mês foram 1.034

Cerca de 1.097 militares das Forças Armadas, incluindo Exército, Aeronáutica e Marinha, testaram positivo para a covid-19. Em março, eram 63 casos confirmados de coronavírus. Nos últimos 30 dias, 1.034 tiveram diagnóstico positivo para a doença, um aumento de 1.641% em todo o país. Levantamento contabilizou 34 novos casos confirmados por dia – os dados obtidos com exclusividade pela reportagem da UOL apontam que cinco profissionais morreram pelo novo coronavírus, e 346 estão recuperados da doença. Segundo o Ministério da Defesa, os casos suspeitos estão sendo avaliados e, caso algum militar apresente sinais de covid-19, ele será afastado de suas funções e isolado. Para enfrentar a pandemia de coronavírus no país, mais de 29 mil militares, entre homens e mulheres, estão atuando na Operação Covid-19 desde 20 de março. Paz entre nós, guerra aos senhores, camaradas! Greve de soldados, irmãos trabalhadores! – UOL

Branoloso diz que OMS incentiva crianças a baterem punheta e siririca

O representante-mor da opressão à classe trabalhadora no país Jair Ralonsobo acusou a OMS (Organização Mundial da Saúde), na noite de hoje, de incentivar a punheta e a siririca entre crianças. Como de costume, Bolosnaro voltou atrás e apagou o post publicado em seu perfil no Facebook minutos depois. “Essa é a Organização Mundial da Saúde (OMS) que muitos dizem que eu devo seguir no caso do coronavírus”, iniciou. “Deveríamos então seguir também diretrizes para políticas educacionais?”, completou. Sem citar fontes, o mascote da burguesia então desfila um rol de delírios olavistas enquanto supostas recomendações da OMS para crianças de 0 a 4 anos: “Satisfação e prazer ao tocar o próprio corpo (masturbação); expressar suas necessidades e desejos por exemplo, no contexto de ‘brincar de médico’; as crianças têm sentimento sexuais mesmo na primeira infância”, descreve o texto. – UOL

Casos de covid-19 aumentam 173% em Blumenau após reabertura do comércio

Blumenau, a cidade catarinense onde um shopping reabriu com um saxofonista tocando e lojistas batendo palmas para um desfile de trouxas, registrou um aumento de 173% dos casos de covid-19 entre o primeiro dia de flexibilização do comércio de rua e o boletim epidemiológico mais recente da cidade. Segundo os dados divulgados pela prefeitura, os casos do novo coronavírus chegaram a 194 na última terça-feira (28). No dia 13 de abril, quando o comércio de rua do estado foi autorizado pelo governador Carlos Moisés (PSL) a voltar a funcionar, Blumenau tinha 71 casos. Efetivamente o sacrifício de vidas no altar do Capital está à todo vapor nesse pedacinho da Alemanha no Brasil, para o deleite daqueles para quem é mais fácil imaginar o fim do mundo ou de suas vidas do que o fim do capitalismo. – Folha de S. Paulo

Revolução já! População derruba portão de hospital público de Belém em busca de atendimento

O desespero por atendimento médico em meio à pandemia de covid-19 causou uma cena de tumulto e gritaria nesta quarta-feira (29), em Belém, deixando a capital paraense em estado pré-revolucionário. Logo após o anúncio de que a partir de quinta (30) o Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito da capital, seria transformado em pronto-socorro exclusivo para casos do novo coronavírus, dezenas de pessoas se dirigiram ao local e tentaram entrar à força. O portão do hospital foi derrubado e a polícia, guarda pretoriana da burguesia, acionada. – G1

Hospital do RJ tem fila de corpos e BO por falta de médicos; 7 se demitiram

Proletários do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, denunciam um cenário de crise na principal unidade de emergência na zona oeste do Rio. Com a capacidade do necrotério lotada, o hospital tinha corpos enfileirados em cima de macas, conforme mostram fotografias feitas na tarde de terça (28) em um corredor da unidade. Dois profissionais do Lourenço Jorge morreram em decorrência da covid-19 e ao menos sete médicos pediram demissão alegando falta de condições de trabalho. Uma enfermeira do hospital registrou ocorrência policial após a morte de uma paciente com a doença, que sofreu parada cardiorrespiratória na ala dedicada ao tratamento de coronavírus. – UOL

Proletária da saúde pede demissão de hospital no RJ: ‘Nunca vivenciei nada parecido’

O aumento de transferências de pacientes com covid-19 de unidades de saúde da cidade do Rio para municípios do interior fluminense vem causando dificuldades de atendimento adequado nesses hospitais. Uma técnica de enfermagem revelou ter pedido demissão após enfrentar condições de trabalho precárias no Hospital Estadual Zilda Arns, em Volta Redonda (RJ), a 130 km da capital fluminense. A técnica de enfermagem, ouvida pelo UOL sob a condição de anonimato para não sofrer retaliações, foi contratada para trabalhar na UTI do hospital de Volta Redonda no começo deste mês. Depois de trabalhar em apenas quatro plantões, decidiu pedir demissão da unidade. Ela diz que há casos de ao menos outros cinco profissionais que tomaram a mesma decisão. – UOL

Cidade foco de covid-19 no interior de MT paga R$ 4 mi em aparelhos falsos

A Prefeitura de Rondonópolis (MT), cidade de 232 mil habitantes de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), investiu R$ 4 milhões na compra de 22 respiradores mecânicos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade enfrentar a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, quando os respiradores foram entregues ao pronto-socorro, na semana passada, os médicos constataram que tratava-se de uma fraude e os equipamentos eram falsificados. A cidade concentra o maior número de casos de covid-19 no interior do estado: 53 confirmados e 166 suspeitos, com duas mortes. – UOL

Mães solo têm auxílio emergencial de R$ 1.200 negado e acusam ex-companheiros de fraude

No fim de março, o Congresso aprovou a lei que garante o benefício de R$ 600 a trabalhadores informais e o dobro do valor a mães responsáveis pelo sustento da casa. No dia 22 de abril, os parlamentares aprovaram um novo texto para estender o auxílio a chefes de família solteiros, independentemente do sexo, passando a incluir pais solo e mães adolescentes. Essa proposta ainda precisa de sanção presidencial para começar a valer. Mas, antes de entrar em vigor, pais têm tentado incluir os filhos nos seus cadastros —mesmo que não tenham a guarda ou não sejam eles os principais responsáveis pela criação. A advogada Marcela Barretta, especialista em direito público e de família, decidiu reunir as mulheres que não conseguiram o benefício por causa do pai das crianças e entrar com uma ação judicial. Ela afirma ter sido procurada, em poucos dias, por centenas de mães solo que tiveram o auxílio negado por inconsistências no CPF dos filhos —grande parte delas afirma que foi o ex-companheiro que usou o número. – Folha de S.Paulo

Brolonosa quer dar área de compras do Ministério da Saúde a Valdemar Costa Neto

Em meio à crise do coronavírus, o inimigo do proletariado Jair Orbanolos negocia com os partidos do chamado Centrão a entrega de cargos da administração pública em troca de apoio no Congresso. Um dos cargos negociados com o Centrão é a área de vigilância do Ministério da Saúde, ocupada hoje por Wanderson Oliveira, braço direito do ex-ministro Henrique Mandetta, e que segue na pasta apenas para a transição da gestão de Nelson Teich. Wanderson é um dos mais respeitados epidemiologistas do país. Segundo fontes do Ministério da Saúde, desde a gestão Mandetta, partidos do Centrão pleiteavam cargos na pasta que cuidassem de compras e logística, mas o ex-ministro blindou a área. Para a vaga de Wanderson, o Planalto já tem um nome indicado pelo PL, partido de Valdemar Costa Neto, ex-deputado condenado no mensalão. – G1

Mundo

PIB imperialista cai 4,8% no 1º trimestre

A economia burguesa dos Estados Unidos encolheu a uma taxa anualizada de 4,8% no primeiro trimestre de 2020, encerrando a mais longa expansão da história do país, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (29) pelo escritório de estatísticas econômicas do país (BEA), ligado ao Departamento do Comércio. No trimestre anterior, a economia havia crescido 2,1%. É a maior queda trimestral desde os últimos três meses de 2008, quando o Produto Interno Bruto recuou 8,4%. Os dados são uma estimativa inicial e vão passar por revisões posteriores. Em dólares correntes, o PIB recuou 3,5%, ou US$ 191,2 bilhões, para o patamar de US$ 21,54 trilhões. – G1

Ex-Império se torna o 2º país com maior número de registros de mortes por covid-19 na Europa

O Reino Unido, antiga sede de um dos mais opressores impérios do capitalismo, se tornou o segundo país com maior número oficial de mortes por coronavírus na Europa. Dados divulgados na quarta-feira (29), que cobrem as mortes em todos os locais, inclusive em casas de repouso, mostram que houve um aumento de quase 5 mil casos em apenas 24 horas. O Serviço Público de Saúde britânico informou que, desde o primeiro registro, ao menos 26.097 pessoas morreram no país com resultados positivos para o novo coronavírus. Até agora, as autoridades de saúde britânicas contabilizavam apenas mortes em hospitais de pessoas infectadas com a Covid-19. O balanço de terça-feira foi de 21.678 mortos. – G1

Exemplo socialista ao mundo, Finlândia vai começar a reabrir escolas e creches

A Finlândia, exemplo do avanço do socialismo no planeta, reabrirá escolas e creches a partir do dia 14 de maio, depois de quase dois meses fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, informou o governo nesta quarta-feira (29). A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse que as crianças voltariam às aulas gradualmente, por pouco mais de duas semanas, antes que suas férias de verão comecem normalmente, no início de junho. Os alunos das escolas secundárias e profissionais continuarão estudando remotamente, acrescentou. A disseminação do coronavírus mostrou sinais de desaceleração na Finlândia, com o número de casos per capita bem abaixo dos de países vizinhos, como Suécia, Noruega e Estônia. – O Globo

Israel nega respiradores e testes e sufoca Faixa de Gaza ainda mais

A Faixa de Gaza, território palestino na costa do Mar Mediterrâneo, está sob bloqueio terrestre, marítimo e aéreo de Israel desde que o grupo Hamas passou a governá-lo. São quase dois milhões de pessoas que, na prática, já vivem sob uma espécie de quarentena muito antes da pandemia de covid-19. Essa particularidade fez Gaza viver uma situação paradoxal e um tanto irônica: por ser um “território-prisão”, com forte controle sobre quem entra e quem sai, por um algum tempo foi um dos lugares mais seguros do mundo. Pelo menos em relação ao novo coronavírus. O vírus, porém, rompeu o bloqueio. Os números oficiais variam de acordo com a fonte, mas até terça-feira (28) havia pelo menos 17 casos de covid-19 confirmados em Gaza. O número ainda é muito baixo e elas estão em quarentena. Só que Gaza tem quase dois milhões de habitantes em uma área de 365 km². Com a escassez de suprimentos e infraestrutura causada pelo bloqueio israelense, o vírus, se não for contido, tem potencial para fazer um estrago de proporções imprevisíveis. – UOL

E mais

Roger Waters vai se apresentar em transmissão ao vivo de 1º de maio ao lado de Lula

O ícone da luta internacional dos trabalhadores de todo o mundo Roger Waters mandou um vídeo para a live do Primeiro de Maio (dia mais importante para os proletários de todo o globo) brasileiro, cantando “We Shall Overcome’, endereçada aos trabalhadores do Brasil. O Primeiro de Maio deste ano terá ares de uma frente ampla contra o fascismo burguês, reunindo o operário Lula, a camponesa Marina Silva e até o sociólogo outrora marxista Fernando Henrique além de diversos artistas brasileiros. – Época

Sikêra Jr chora ao revelar que está com coronavírus: “Não subestimem a doença”

No Alerta Nacional desta quarta-feira (29), o apresentador e propagandista da violência estatal contra a classe operária Sikêra Jr disse que está com o novo coronavírus, mas agora passa bem. “Estou aqui, apesar de muita especulação”, disse o apresentador desmentindo alegações anteriores de que ele estar em estado grave. “Estou em casa, um infectologista está me acompanhando, estou me recuperando.”. “É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação”, contou. – Rede TV

Burguês safado tuíta em favor da morte de mais trabalhadores estadunidenses

O capitalista moderninho Elon Musk, principal acionista da fabricante de carros elétricos Tesla e estrelinha de redes sociais, é contrário à quarentena pela pandemia de coronavírus. Em seu perfil no Twitter, Musk escreveu uma série de postagens defendendo o aumento massivo da morte de trabalhadores estadunidenses, contribuindo para a sua coleção de frases arrombadas. “Liberte a América agora”, publicou. “Devolva à liberdade às pessoas!”, tuitou ao citar um artigo de opinião do jornal Wall Street Journal. O ídolo ancap já tinha atacado a classe operária na última semana com a notícia de que a Tesla não vai pagar parte de seus trabalhadores contratados por hora – motoristas e faxineiros. “Que vergonha”, disse na ocasião um porta-voz do sindicato Teamsters. “Tesla apareceu e disse: ‘Não vamos pagar.’” No último fim de semana, segundo a agência de notícias Bloomberg, operários das áreas de estamparia e pintura da fábrica da Tesla na cidade de Fremont, na Califórnia, receberam mensagens por email de seus capatazes pedindo que retornem ao serviço nesta quarta-feira (29). – Exame

LEITORES DO BOLETIM MATUTINO DE TODO O MUNDO UNI-VOS!

A LUTA CONTINUA!

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .