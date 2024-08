Boletim Matutino da VICE – 30/4/2019

Brasil

Desemprego sobe para 12,7% em março e atinge 13,4 milhões de brasileiros

Videos by VICE

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando a taxa também ficou em 12,7%, reforçando a leitura de perda de dinamismo e recuperação mais lenta da economia neste começo de ano. Segundo o IBGE, a taxa de subutilização da força de trabalho atingiu 25% no trimestre encerrado em março, a maior já registrada pela série histórica iniciada em 2012, com alta de 1,2 p.p. em relação ao trimestre anterior (23,8%). – G1

Essenciais na eleição, bancadas “boi, bala e Bíblia” agora negam apoio a Bolsonaro

Defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) como um novo método de se fazer política, as negociações com bancadas temáticas do Congresso não avançaram. Com a dificuldade para dialogar com os articuladores do governo e até para marcar reuniões com ministros, os líderes das principais frentes parlamentares que apoiam o presidente sinalizam que não assinarão embaixo das pautas do Planalto. Reportagem do portal UOL ouviu os presidentes da chamada bancada “BBB” (boi, bala e Bíblia), como são chamados informalmente os representantes dos setores da agricultura, segurança e os cristãos na Câmara. Esses grupos são próximos ideologicamente do governo e dialogam diretamente com a maior parte dos eleitores de Bolsonaro. – UOL

Ministério da Educação diz que vai cortar verba de universidade que fizer ‘balbúrdia’

O Ministério da Educação (MEC) vai cortar recursos de universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado e, ao mesmo tempo, estiverem promovendo “balbúrdia” em seus câmpus, afirmou o ministro Abraham Weintraub ao jornal Estado de S. Paulo. Três universidades já foram enquadradas nesses critérios e tiveram repasses reduzidos: a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), disse. Segundo ele, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, está sob avaliação. Weintraub não detalhou quais manifestações ocorreram nas universidades citadas, mas disse que esse não foi o único ponto observado. – O Estado de S. Paulo

Michel Temer e ‘braço direito’ se tornam réus no caso dos Portos

O ex-presidente Michel Temer (MDB) se tornou réu pela quinta vez hoje, depois de o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, receber denúncia proposta pelo Ministério Público Federal sobre corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro no caso do Decreto dos Portos. João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, braço direito do ex-presidente também se tornou réu no caso, que envolve suposto favorecimento de empresas com um decreto de 2017. Na decisão, Bastos mencionou “sucessivas tratativas entre os denunciados por um longo período de tempo e que mantiveram estável vínculo existente com Michel Temer ao longo de sua carreira pública em diversos cargos e que renovaram a promessa de vantagem indevida do agente privado corruptor em troca da atuação funcional do agente público corrupto”. – UOL

Comissão de Direitos Humanos do Senado vai debater maconha medicinal

O uso da maconha para fins medicinais será tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). O requerimento, do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), foi aprovado na última quinta-feira (25). Ainda não há data para a realização do debate. Um projeto de lei (PLS 514/2017) de autoria da CDH prevê o uso terapêutico da Cannabis sativa. O texto altera a Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei das Drogas, para autorizar a semeadura, o cultivo e a colheita da substância para uso pessoal terapêutico, de acordo com prescrição médica. O projeto aguarda o relatório do senador Carlos Viana (PSD-MG) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). – Senado Federal

Mundo

Juan Guaidó diz ter apoio de militares para derrubar governo na Venezuela

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, convocou na manhã desta terça-feira (30) a população às ruas e declarou ter apoio de militares para pôr fim ao que ele chama de “usurpação” na Venezuela. Autoridades do governo falam em tentativa de golpe de estado e convocaram apoiadores a se manifestar a favor de Nicolás Maduro. Houve disparo de bombas de gás nas ruas da capital, Caracas. O governo brasileiro ainda vai esperar ter um quadro mais definido no vizinho sul-americano para anunciar um posicionamento formal sobre a situação na Venezuela. – G1

E mais

Corpo da modelo Caroline Bittencourt é velado em Embu das Artes

O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, é velado nesta terça-feira (30) no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A modelo foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (29) na praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ela havia desaparecido na tarde de domingo (28) ao cair da lancha onde estava com o marido, Jorge Sestini, em Ilhabela. A hipótese é que a modelo tentou salvar dois cachorros que caíram no mar. O velório é restrito aos familiares e amigos. Ainda não se sabe se o corpo será velado ou cremado. – G1