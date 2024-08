Boletim Matutino da VICE – 30/5/2019

Brasil

PIB do Brasil cai 0,2% no 1º trimestre e tem primeira queda desde 2016

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 0,2% no 1º trimestre, na comparação com o último trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,714 trilhão. Trata-se da primeira queda desde o 4º trimestre de 2016 (-0,6%). Apesar de decepcionante, o resultado veio dentro do esperado pelo mercado, confirmando a leitura de maior fraqueza da atividade econômica neste começo de ano e piora das expectativas. Além de representar uma interrupção da trajetória de recuperação, que já vinha em ritmo lento, o PIB negativo no 1º trimestre traz novamente o risco de volta da recessão. – G1

Cidades brasileiras registram atos em defesa da educação já pela manhã

Cidades brasileiras registraram nesta quinta-feira (30) protestos em defesa da educação. Até por volta de 10h, ao menos 15 cidades de 7 estados haviam tido manifestações. Este é o segundo dia de protestos pelo país contra os cortes anunciados pelo governo federal para o setor. O primeiro ocorreu em 15 de maio, quando ao menos 222 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal tiveram atos em favor da educação. Naquela ocasião, instituições tiveram paralisações e ficaram sem aulas, o que não foi confirmado nas mobilizações desta quinta. No último domingo, houve uma nova onda de protestos, dessa vez em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Os atos pró-governo federal e em favor de medidas como a reforma da Previdência e a ministerial se espalharam por ao menos 156 cidades de todas as unidades da federação. – G1

MPF processa Weintraub e pede R$ 5 milhões por dano moral a alunos e professores

O Ministério Público Federal informou nesta quinta-feira (30) que ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal do Rio Grande do Norte contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a União por danos morais coletivos. O motivo foram as condutas praticadas pelo titular do MEC desde que assumiu a pasta, em abril, com falas consideradas ofensivas a alunos e professores. O MPF pede R$ 5 milhões em caso de condenação. O caso será agora analisado pela 10ª Vara Federal de Mossoró. Apesar de incluir a União, o MPF assegura que há uma “responsabilização direta do ministro, pois, uma vez comprovado o dolo, não há necessidade de demandar unicamente o ente público”. – UOL

STF decide que grávidas e lactantes não podem exercer atividade insalubre

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (29), por 10 votos a 1, que grávidas e lactantes não podem exercer atividades consideradas insalubres. A ação julgada nesta quarta-feira foi apresentada em abril de 2018 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A entidade questionou um trecho da nova lei trabalhista que permitiu o trabalho de gestantes e lactantes em atividades insalubres, exceto em caso de atestado médico. A nova lei foi proposta pelo governo Michel Temer e aprovada pelo Congresso Nacional. O trecho questionado pela confederação estava suspenso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e agora o plenário do STF analisou o caso de maneira definitiva. – G1

Secretário do AM ajudou facção que domina presídios do estado, diz PF

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel da PM Louismar Bonates, negociou em 2015 a ampliação do poder da facção criminosa FDN (Família do Norte) no sistema carcerário em troca de “paz nas cadeias”, aponta investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Anos depois, a FDN protagonizou os dois episódios mais sangrentos em presídios. No Ano-Novo de 2017, atacou integrantes rivais do PCC (Primeiro Comando da Capital). No domingo (26) e na segunda, uma cisão interna gerou mais uma onda de violência. Os dois episódios somam 122 assassinatos. Batizada de La Muralla, a investigação reconstrói, a partir de mensagens, um encontro entre Bonates, então secretário de Administração Penitenciária da gestão José Melo (Pros), e José Roberto Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, que está em um presídio federal e lideraria uma das duas divisões internas que vêm se enfrentando desde 2017. – Folha de S. Paulo

MPF denuncia militar por homicídio e decapitação de guerrilheiro na ditadura

O Ministério Público Federal (MPF) do Pará denunciou nesta quarta-feira o militar José Brant Teixeira pelo homicídio qualificado do guerrilheiro Arildo Valadão em novembro de 1973 durante o combate à Guerrilha do Araguaia , na ditadura militar. Na denúncia, o MPF pediu para que o caso seja encaminhado para o tribunal do júri. O processo foi assinado pelos procuradores da chamada Justiça de Transição , grupo do Ministério Público Federal responsável pela investigação e acusação de crimes cometidos por agentes do Estado durante o regime que começou em 1964 . O militar, segundo os procuradores, foi o mandante do crime e teria determinado aos executores que lhe entregassem a cabeça de Valadão como prova do crime, o que ocorreu. Os procuradores defendem que, como os crimes foram cometidos pelo Estado em um contexto de abandono dos direitos humanos, devem ser considerados crimes contra a humanidade e, portanto, não prescrevem. – O Globo

Miliciano preso no DF por grilagem de terras é tio de Michelle Bolsonaro

Um dos sete policiais militares presos nesta quarta-feira (29/05) por integrarem uma milícia com atuação na região do Sol Nascente, em Ceilândia, é tio da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. O 1º sargento João Batista Firmo Ferreira foi um dos alvos da Operação Horus, que investiga PMs por crimes de loteamento irregular do solo, extorsão e até homicídio, relacionados à grilagem de terras. O militar reformado é irmão de Maria das Graças, mãe de Michelle. A família da primeira-dama mora na região do Sol Nascente. Os sete sargentos presos são lotados ou já atuaram no 8º e no 10º Batalhão da Polícia Militar, unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo na região do Sol Nascente. – Correio Braziliense

Sob pressão, Bolsonaro avalia vetar artigo que liberou bagagens em aviões

Depois de manifestações contrárias das áreas técnicas do governo, o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, disse nesta quarta-feira (29) que o presidente Jair Bolsonaro não decidiu sobre vetar ou não o artigo que liberou a franquia de bagagens em voos no Brasil. Segundo o porta-voz, “o presidente esboça opiniões, mas ao decidir vale-se de estudos profundos e técnicos”, acrescentando que é prematuro discutir o tema porque Bolsonaro ainda “não se debruçou sobre isso”. Há uma semana, em um café da manhã com jornalistas convidados, o presidente afirmou que seu “coração” lhe dizia para manter a franquia, incluída pelos parlamentares na medida provisória que eliminou o limite de capital estrangeira nas empresas aéreas no país. – UOL

Juíza livra PMs suspeitos de matar homem e simular ataque a Rota em SP

A Justiça de São Paulo absolveu sumariamente –sem julgamento– dois policiais militares suspeitos de simular um atentado contra o prédio da Rota, em 2010, e assassinar um homem com tiro pelas costas. Em uma decisão de dez páginas, a juíza Débora Faitarone, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, defendeu os policiais suspeitos e lamentou a “triste realidade” da sociedade que coloca em dúvida a palavra de um PM. Faitarone é conhecida por decisões favoráveis a PMs, como a que beneficiou os policiais que atiraram em um menino de dez anos no Morumbi, em 2016. A magistrada –que, em suas redes sociais, é seguidora do clã Bolsonaro– já foi fotografada no próprio quartel da Rota (local onde trabalhavam os suspeitos) imitando uma arma com os dedos. – Folha de S. Paulo

Prefeitura de SP apreende centenas de patinetes elétricos no 1º dia de fiscalização

No dia que a Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar e multar empresas de patinetes elétricos, agentes da Subprefeitura de Pinheiros recolheram 557 patinetes. A blitz foi concentrada ao longo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, , na Zona Oeste da capital. A Grow, empresa dona dos patinetes Grin e Yellow, informou que pelo menos 400 de seus patinetes foram apreendidos e danificados pela Prefeitura de São Paulo. Durante a fiscalização, vários usuários de patinetes andavam ao longo da ciclovia sem capacetes e nenhum deles foi abordado pelos agentes da Prefeitura. Em vez disso, os funcionários recolheram todos os equipamentos que viam pela frente. – G1

Mundo

Após impasse no governo, Parlamento de Israel decide convocar novas eleições

O Parlamento de Israel aprovou, nesta quarta-feira (29), a própria dissolução e a convocação de novas eleições –menos de dois meses depois de os israelenses terem ido às urnas para escolher os novos parlamentares. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou a favor da medida. A dissolução foi aprovada porque Netanyahu perdeu o apoio do partido nacionalista Yisrael Beitenu, que integraria a coalizão governista liderada pelo Likud. Assim, das 65 cadeiras previstas inicialmente, o premiê ficaria apenas com 60 –uma a menos do que o necessário para formar maioria absoluta. Sem esse apoio, Netanyahu admitiu não ter conseguido maioria no Parlamento até o prazo estipulado, que terminou à 0h desta quinta-feira (18h de quarta, em Brasília). – G1

Depois de NY, franceses pressionam contra evento com governo Bolsonaro

Depois de Nova Iorque, agora é Paris que registra a mobilização de ONGs e ativistas contra a presença de representantes do governo de Jair Bolsonaro na capital francesa. Na próxima semana, o poderoso Ministério da Economia da França sediará um evento organizado por entidades patronais para promover oportunidades de negócios no Brasil. Entre os principais convidados está o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Mas uma ação por parte de entidades francesas, brasileiras, suíças e belgas pede que o governo de Emmanuel Macron não ofereça “tapete vermelho à extrema direita do Brasil” em Bercy, nome dado ao local do Ministério da Economia, e que o evento seja cancelado. – UOL