Boletim Matutino da VICE – 30/7/2019

Brasil

Bolsonaro pode ter cometido ‘lista de crimes’ ao falar de pai, diz presidente da OAB

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) pode ter incorrido em crime ao comentar o desaparecimento de seu pai, o estudante e militante Fernando Santa Cruz (1948-1974), durante o período da ditadura militar. Em entrevista à BBC News Brasil, Felipe diz que há algumas hipóteses nas quais Bolsonaro poderá ter cometido crime, especialmente se tiver dado uma declaração falsa sobre o assunto. No Brasil, é crime fazer a apologia (defesa) da tortura, conforme o artigo 287 do Código Penal. “Aí há uma lista de possíveis crimes que ele pode estar incorrendo sim. (A começar pela) falsidade, a dar declaração falsa, provavelmente num arroubo verbal”, diz Felipe Santa Cruz. – BBC

Massacre com 57 mortos em presídio no Pará é um dos maiores desde Carandiru

Um confronto entre facções criminosas dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, nesta segunda-feira (29) deixou 57 detentos mortos. Este é um dos maiores massacres em presídios desde o ocorrido no Carandiru, em 1992. Na época, 111 detentos foram mortos na Casa de Detenção, na Zona Norte de São Paulo. Em Altamira, nesta segunda-feira (29), líderes do Comando Classe A (CCA) incendiaram cela onde estavam internos do Comando Vermelho (CV). De acordo com a Susipe, 41 morreram asfixiados e 16 foram decapitados. O Gabinete de Gestão da Segurança Pública determinou a transferência imediata de 46 presos envolvidos no confronto. Entre os presos para transferência estão 16 detentos que foram identificados como líderes das facções criminosas. – G1

De folga, ministro Marcos Pontes leva assessora para os EUA com despesas pagas pela pasta

Nos 12 dias de folga que tirou para viajar para os Estados Unidos, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, levou uma funcionária da pasta com ele. Em despacho assinado pelo próprio Pontes, ele autorizou o afastamento do país de Christiane Gonçalves Correa, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais, de 13 a 25 deste mês, para acompanhá-lo na viagem a Orlando. Segundo o texto, Christiane teria a função de acompanhar o ministro em suas agendas com autoridades dos EUA. Pontes, porém, tirou o período como licença não remunerada. Ou seja, a viagem não fez parte da sua agenda oficial como ministro. As despesas da ida de Christiane a Orlando foram pagas pelo ministério, aponta o Diário Oficial da União. – O Globo

Polícia identifica 23 vítimas mortas por milícia em Queimados, no RJ, total pode chegar a 100

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 23 vítimas da milícia conhecida como Caçadores de Gansos, que age em Queimados, na Baixada Fluminense. O grupo paramilitar foi alvo da Operação Hunter, dia 18, que prendeu o ex-secretário de Defesa Civil Davi Brasil Caetano – também vereador eleito pelo Avante – e mais 20 pessoas. Investigadores acreditam que possa haver ossadas de outros corpos no local onde foi encontrado um cadáver carbonizado. A quantidade de assassinatos cometidos pelo grupo criminoso pode chegar a 100. Com o avanço das investigações, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fará buscas para encontrar cemitérios clandestinos e outros lugares onde possam estar os corpos das vítimas. – G1

Sem apoio federal, índios mundurucus expulsam madeireiros ilegais no Pará

Sem apoio dos órgãos de fiscalização, guerreiros mundurucus realizaram nos últimos dias uma expedição a pé de cerca de 100 km expulsar madeireiros e palmiteiros da Terra Indígena (TI) Sawré Muybu, no sudoeste do Pará. Segundo comunicado dos mundurucus, a expedição encontrou diversos madeireiros, a quem deram um prazo de três dias para saírem do território. “Ficamos muito revoltados por ver as nossas árvores derrubadas e as nossas castanheiras como tora de madeira em cima de um caminhão. E sabemos que, quando retiram madeira, vão querer transformar nossa terra em um grande pasto para criar gado.” – Folha de S. Paulo

Suspeito de desviar dinheiro de tratamento do filho pretendia abrir puteiro, diz polícia

Mateus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, suspeito de usar cerca de R$ 600 mil arrecadados em campanha para tratamento do filho doente, também pode estar envolvido em esquema de gerenciamento de garotas de programa. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele é investigado por usar parte do dinheiro doado para o filho, que tem atrofia muscular espinhal (AME), com passeios, perfumes caros, relógios e roupas de marca. A investigação aponta que a quantia desviada financiou, ainda, farras, bebidas e drogas. A campanha para recolher dinheiro para o filho de Mateus, João Miguel, de 1 ano e 7 meses, comoveu os moradores de Conselheiro Lafaiete (MG), onde a família mora. Em quase um ano, foi arrecadado mais de R$ 1 milhão. – G1

Por ciúme, PM aposentado espanca e tortura guarda-civil em Campinas

Um policial aposentado, de 51 anos, foi preso em flagrante por torturar e agredir um guarda-civil, de 46, na madrugada desta segunda-feira (29), na Vila Industrial, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Municipal, o crime foi passional. O homem ferido estava em uma casa com a companheira, de 33 anos, ex do policial, que também acabou agredida. Não informado de quem é o imóvel. “Ele recebeu golpes na cabeça, teve as costas riscadas com faca, a perna queimada e uma séria lesão no olho”, afirmou o comandante da Guarda campineira, Márcio Frizarin. – Agora

Mundo

Planeta Terra atinge em 2019 o esgotamento de recursos naturais mais cedo da história

Nesta segunda-feira (29), o planeta Terra atingiu o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem custo ao ambiente em 2019. A estimativa é da Global Footprint Network, organização internacional que contabiliza o quanto é usado para as necessidades de um indivíduo ou de uma população. A organização calcula a chamada “Pegada Ecológica” das atividades humanas no mundo. O cálculo mede a área terrestre e marinha necessária para produção de todos os recursos consumidos a ponto de que o planeta ainda consiga se regenerar. Em 2019, a humanidade atingiu a data-limite três dias antes do que em 2018 — e mais cedo do que em toda a série histórica, iniciada em 1970. Significa que, a partir de agora, todos os recursos usados para a sobrevivência entrarão “no vermelho”, uma espécie de crédito negativo para a humanidade. – Gaúcha ZH

Estado de Nova York descriminaliza, mas não legaliza, uso de maconha

O estado de Nova York descriminalizou, nesta segunda-feira (29), o uso recreativo de maconha. Portanto, a posse de pequenas quantidades da droga será punida com multas, e não prisão. Andrew Cuomo, o governador, afirmou que a medida vai permitir um mecanismo para limpar os registros criminais de pessoas que foram condenadas criminalmente por terem pequenas quantidades de maconha. Onze estados e o Distrito de Columbia (onde fica a capital Washington) legalizaram plenamente o uso recreativo de maconha depois que o Colorado o fez, em 2014. Onze estados e o Distrito de Columbia (onde fica a capital Washington) legalizaram plenamente o uso recreativo de maconha depois que o Colorado o fez, em 2014. – G1

E mais

Katy Perry perde processo de plágio para rapper cristão

Um juri de Los Angeles, nos Estados Unidos, concluiu nesta segunda-feira (29) que a cantora americana Katy Perry plagiou seu sucesso de 2013 “Dark Horse” de uma música rap cristã. A corte determinará, a partir de terça (30), o valor da indenização a ser paga pelo plágio. Um painel de nove membros decidiu que as semelhanças entre a canção de Perry e “Joyful Noise”, de Marcus Gray, constituem uma violação dos direitos autorais. Durante o julgamento, que durou uma semana, Perry foi ouvida como testemunha e garantiu que sua canção era original. – G1