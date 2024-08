Boletim Matutino da VICE – 30/8/2019

Brasil



‘Nunca precisei mamar na teta de ninguém’, responde Doria a Bolsonaro

“Nunca precisei mamar em teta nenhuma”, disse nesta sexta (30) o governador João Doria (PSDB) ao rebater ataque de um dia antes do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Na quinta (29), Bolsonaro havia dito em vídeo que Doria havia “mamado nas tetas do BNDES”, em referência à compra de jatinho a juros subsidiados do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Bolsonaro já se declarou candidato à reeleição em 2022, enquanto Doria também aparece como postulante ao Palácio do Planalto nas próximas eleições. O tucano tem feito uma série de críticas indiretas à atuação do presidente. A mais recente na crise do desmatamento, durante visita à Alemanha nesta semana. – Folha de S. Paulo

PF não acha, mas revista Veja encontra o sumido Queiroz

Depois de meses de buscas e investigação, a revista VEJA publica na capa da edição desta semana o paradeiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador e filho do presidente da República Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), que tinha se escafedido por aí. Queiroz foi flagrado na segunda-feira (26) entrando no Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Queiroz hoje reside no Morumbi, o mesmo bairro da Zona Sul de São Paulo onde se encontra o Einstein. A proximidade facilita os deslocamentos até o hospital, normalmente feitos de táxi ou Uber. Queiroz, que raramente sai de casa, luta contra o mesmo câncer no intestino que o levou para a mesa de cirurgia no fim do ano passado, pouco antes do estouro do escândalo da movimentação suspeita de 1,2 milhão de reais (600 000 entrando e 600 000 saindo) em sua conta na época em que trabalhava para Flávio Bolsonaro. – Veja

Aumento exponencial de bens turbina 4 investigações contra Flávio Bolsonaro

O “aumento exponencial de patrimônio” do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) é a base para quatro investigações em andamento na Polícia Federal, na Procuradoria da República e no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. São transações imobiliárias suspeitas e movimentações financeiras do ex-motorista do filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz. Entre as irregularidades apontadas estão crimes como lavagem de dinheiro, caixa 2, organização criminosa, desvio de dinheiro e improbidade administrativa. O “aumento exponencial de patrimônio” mencionado pela PF revela ganhos milionários. Flávio Bolsonaro comprou 19 imóveis por R$ 9,4 milhões entre 2010 e 2017. As operações de compra e venda renderam a ele um lucro de R$ 3 milhões. – UOL

Dudu diz que Allan, Küster e Olavo serão prejudicados por lei contra fake news nas eleições

Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (29) o deputado federal Eduardo Bolsonaro listou o tipo de profissional que ele acredita que precisa ter medo da lei que pune quem espalha fake news durante o período eleitoral. “Sabe quem é que vai se dar mal com essa lei aqui? Vai ser Allan dos Santos, Bernardo Küster, o Luiz, Olavo de Carvalho, de repente família Bolsonaro, porque eles não têm escrúpulos, eles não respeitam a liberdade expressão”, afirmou, citando os conhecidos astrólogo, blogueiros e youtubers de extrema-direita. – Folha de S. Paulo

Dudu diz que Brasil não deve se ‘prostituir’ por doações para Amazônia

O deputado federal Dudu Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (29) que o Brasil não deve se “prostituir” para receber doações para a Amazônia. As queimadas na região já superaram a média histórica para o mês de agosto e têm repercutido internacionalmente. O G7, grupo que reúne as sete principais economias do mundo, chegou a oferecer US$ 20 milhões para o Brasil, mas o presidente Bolsonaro impôs condições. Além disso, o Fundo Amazônia, criado em 2008 para projetos de preservação da floresta, está com a doação de R$ 132 milhões da Noruega suspensa em razão do crescimento do desmatamento na região. A Alemanha, que também ajuda a manter o fundo, suspendeu o repasse de R$ 155 milhões para projetos de proteção da floresta. – G1

Delegada da PF ordenou grampo clandestino na Lava Jato, mas só agente foi punido



Uma delegada e um agente da Polícia Federal admitiram ter instalado uma escuta dentro da superintendência do órgão em Curitiba, sem autorização judicial, para investigar funcionários da corporação suspeitos de atuar contra a Lava Jato nos primeiros anos da operação. No entanto, após três anos de apurações sobre a conduta dos dois, apenas o agente foi punido —não pela instalação clandestina do equipamento, mas por ter informado “de forma imprópria” a outros policiais federais sobre o grampo. A delegada que ordenou o grampo ilegal era a então chefe do NIP (Núcleo de Inteligência Policial) do Paraná, Daniele Gossenheimer Rodrigues, superior hierárquica do agente Dalmey Fernando Werlang, lotado no núcleo. – Folha de S. Paulo

Aniversário de 30 anos da Banda Devotos é comemorado com roda de pogo na Alepe

Comemoração dos 30 anos da Banda Devotos agita deputados na Alepe https://t.co/hds8nDw1TJ pic.twitter.com/8UjJwNaBe7 — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) August 29, 2019

Nessa quarta-feira, uma reunião solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) comemorou o aniversário de 30 anos da Devotos, uma banda de punk rock e hardcore formada por músicos do Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. A homenagem foi proposta pelo deputado Isaltino Nascimento (PSB), que também é da comunidade onde a banda teve seu início. A banda, que é formada por Cannibal (baixo e voz), Neilton (guitarra) e Celo (bateria), tem a trajetória marcada por músicas que denunciam a realidade da comunidade de onde os músicos vieram e a mensagem ultrapassou as fronteiras de Pernambuco, ganhando projeção nacional e internacional. A Devotos já chegou a se apresentar em países como França, Alemanha, Espanha e Itália. – Diário de Pernambuco



Ex-diretor do Metrô de SP revela esquema de propina durante governos do PSDB

O esquema de propinas cobradas por integrantes do PSDB em São Paulo em obras do Metrô fez que obras fossem tocadas mais lentamente e, assim, fossem entregues com atraso e mais caras. Assim apontam as investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF-SP (Ministério Público Federal de São Paulo), a partir da delação de empreiteiros e do ex-diretor do Metrô, Sérgio Corrêa Brasil — revelada nesta quinta-feira (29) pela TV Globo. Brasil é o primeiro ex-dirigente do Metrô a fechar uma colaboração premiada com a Lava Jato. O esquema de corrupção teria acontecido nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metro da capital paulista, comandado em parceria com um cartel de empreiteiras. Os desvios ainda fizeram com que o governo do estado, então comandado por Geraldo Alckmin (PSDB-SP), desistisse em 2004 de um ambicioso projeto de integração do Metrô com o ABC Paulista.A ligação do Metrô com o ABC. – UOL

Polícia encontra três garimpos ilegais em Altamira, no Pará

A Operação Castelo de Ouro da Polícia Civil fechou, nesta quinta-feira (29), três garimpos clandestinos no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no sudeste do Pará. Duas pessoas foram presas. Policiais da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Altamira e Santarém estiveram nas ações, em apuração sobre crimes ambientais na região. Segundo a Polícia, os garimpos fechados são de grandes proporções. De acordo com as investigações, as atividades vinham causando danos ambientais diretos e indiretos da extração do ouro, envolvendo derrubadas, escavações, poluição de rios, entre outros problemas. Os garimpos estavam em pleno funcionamento quando os policiais chegaram. – G1

João Vaccari Neto tem indulto natalino concedido pela Justiça do Paraná



O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, condenado na Operação Lava Jato, teve indulto natalino concedido pela Justiça do Paraná nesta quinta-feira (29). A decisão é do juiz Ronaldo Sansone Guerra, da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. A concessão do benefício se deu em um processo no qual ele foi condenado por corrupção passiva, em segunda instância, a 24 anos de prisão. Ele está preso desde abril de 2015. Conforme a decisão, a concessão foi com base no indulto natalino editado pelo ex-presidente Michel Temer, em dezembro de 2017. No caso de Vaccari Neto, a norma prevê o cumprimento de um quinto da pena – o que ocorreu, segundo o juiz. – G1.

Homem quebra porta de vidro no Senado e é detido com armas de choque

Um homem foi detido por policiais legislativos após quebrar uma porta de vidro na chapelaria do Senado Federal, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo testemunhas, “ele aparentava estar alterado e dizia que queria entrar no prédio”. Câmeras de segurança da Casa gravaram o momento em que o homem, identificado como Victor Rafael Herzog Pinto Neves, de 34 anos, usa a barra de ferro para quebrar a porta. Em seguida, ele é abordado por seguranças e os desafia. Testemunhas afirmaram que o homem “se revoltou após ser informado de que não poderia entrar na Casa sem agendamento”. – G1

Mundo

Ativistas acusam consulado brasileiro de tocar hino fascista na Espanha

Estudantes e ativistas que participaram de uma manifestação na última sexta-feira diante do consulado honorário do Brasil na cidade de Santander, na Espanha, acusam o escritório brasileiro de te-lôs recebido ao som de um hino falangista, Cara al Sol. O evento ocorreu no marco das manifestações contra o Brasil pelas queimadas na Amazônia. O grupo era liderado pela entidade Fridays for Future, que promoveu ações similares em vários locais do mundo. Num comunicado, o grupo contou que, ao se aproximar do prédio do consulado, a marcha foi recebida pela canção Cara Al Sol, hino da Falange Espanhola — grupo armado que apoiou a ascensão do ditador Francisco Franco nos anos 1930. – UOL

Alemanha vai facilitar cidadania para descendentes de vítimas do nazismo

O governo alemão anunciou nesta quinta-feira (29) que está preparando a publicação de um decreto para que descendentes de vítimas do regime nazista obtenham mais facilmente a cidadania alemã. A medida ocorre em meio a uma campanha de um grupo britânico que representa habitantes do Reino Unido com antepassados alemães que fugiram do país natal em meio ao terror nazista. Ao anunciar o plano, o ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, disse: “A Alemanha deve enfrentar sua responsabilidade histórica em relação àqueles que, como descentes de cidadãos alemães que foram perseguidos pelos nazistas, enfrentaram obstáculos para obter a cidadania.” – G1

Evo Morales se perde na selva enquanto combatia queimadas na Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, ficou perdido por quase uma hora na noite de quarta-feira (28) na selva enquanto ajudava as brigadas que combatiam um incêndio florestal, revelou o próprio presidente nesta quinta-feira (29). “Tivemos uma pequena aventura na noite passada. Ficamos perdidos por quase uma hora, mas graças aos soldados, conseguimos encontrar o caminho de volta”, disse Morales aos jornalistas em Roboré. A rede de televisão Uno exibiu um vídeo amador onde o presidente repete no meio da noite, aos gritos: “Onde estão? Onde estão?”. – G1

