Boletim Matutino da VICE – 3/4/2019

Brasil

Câmara de Vereadores do Rio aprova abertura de impeachment contra Crivella

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta terça (2), por 35 votos a favor e 14 contra, o pedido de abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella (PRB-RJ). A Casa avalia uma denúncia de irregularidades em contratos do município. Os 51 vereadores do Rio compareceram à votação. Um deles se absteve de votar. No início da sessão, o presidente da Câmara, Jorge Felippe (MDB), se declarou impedido de participar da votação. O vereador argumentou que está na linha sucessória da prefeitura, já que o vice-prefeito Fernando Mac Dowell morreu em maio do ano passado. – Agência Brasil

Deputados do PSL ignoram Olavo de Carvalho e assinam frente Brasil-China

A polêmica causada em janeiro pelas críticas feitas pelo ideólogo Olavo de Carvalho pela ida de deputados federais do PSL à China não inibiu parlamentares do partido do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com lista divulgada pela Câmara, 11 deputados do partido assinaram um requerimento de criação da frente parlamentar Brasil-China, que será lançada nesta quarta-feira (3). Estão na lista a favor da frente parlamentar quatro deputados que estavam na polêmica viagem: Carla Zambelli (SP), Charlles Evangelista (MG), Daniel Silveira (RJ) e Loester Trutis (MS). Na época da viagem, para a qual foram 10 parlamentares do PSL, Olavo de Carvalho os chamou de “semianalfabetos” e “idiotas”. – O Globo

Deputado do PSL cria projeto para criminalizar jogos violentos no Brasil

O deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP) apresentou um novo projeto de lei 1577/2019, que “criminaliza o desenvolvimento, a importação, a venda, a cessão, o empréstimo, a disponibilização ou o aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência e dá outras providências”. O projeto propõe mudanças no Código Penal com detenção de três a seis meses, ou multa. Se o crime for praticado utilizando a internet ou meios de comunicação de massa, a pena é triplicada. Ainda segundo o documento, as mesmas penas acima mencionadas incorre a quem, “por conta própria ou alheia, desenvolve, importa, vende, cede, empresta, disponibiliza ou aluga aplicativos ou jogos eletrônicos que incitem a violência e o crime”. – UOL

CNPq só tem dinheiro para pagar bolsas de pesquisadores até setembro

O orçamento confirmado para 2019 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) só garante dinheiro para pagar as bolsas de pesquisa até setembro, afirmou em entrevista ao G1 João Luiz Filgueiras de Azevedo, presidente do órgão. Ele explica que, além de a verba para este ano ter sofrido redução em comparação com o ano anterior, parte do dinheiro para 2019 foi usada para o pagamento das bolsas referentes a dezembro de 2018. Azevedo estima que o CNPq necessite de cerca de R$ 300 milhões para conseguir fechar as contas de 2019, considerando tanto a redução orçamentária quanto os cerca de R$ 80 milhões do orçamento deste ano que foram usados para pagar contas do ano anterior. – G1

Doria aumenta em 50% gastos com manutenção do Palácio dos Bandeirantes

Sob a gestão do governador João Doria (PSDB), os gastos com a manutenção predial do Palácio dos Bandeirantes (sede do governo paulista) tiveram um aumento de 50% no início de 2019 em comparação ao ano anterior. Doria pagou em janeiro e fevereiro deste ano R$ 870 mil por mês pelos serviços de conservação do palácio, enquanto, em 2018, o maior pagamento registrado tinha sido de R$ 580 mil, em novembro. Os dados estão no Portal da Transparência do governo de São Paulo e atualizados até esta segunda-feira. – Época

Flavio Bolsonaro escreve e depois apaga mensagem sobre o Hamas

O senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou nesta terça-feira (2) em uma rede social, e depois apagou, uma mensagem sobre o Hamas, grupo que controla a Faixa de Gaza: “Quero que vocês se explodam”. A mensagem foi publicada pelo senador acompanhando uma reportagem segundo a qual o Hamas criticou a visita do presidente Bolsonaro a Israel. Na viagem, o presidente anunciou a abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. O governo Bolsonaro considera a cidade como capital de Israel. – G1

Multa do Procon para Empiricus no caso Bettina pode chegar a R$ 9 milhões

A Fundação Procon-SP vai multar a Empiricus por propaganda enganosa no caso Bettina, que afirmou em um vídeo ter transformado R$ 1.520 em R$ 1 milhão em apenas três anos. A empresa pode ter que pagar até R$ 9 milhões pela punição. Segundo a fundação, a garantia de resultados de investimentos dada pela empresa “demonstra-se enganosa e capaz de induzir o consumidor a erro”. Além da multa, outras sanções podem ser tomadas no caso de reincidência, inclusive a suspensão temporária da atividade. – Folha de S. Paulo

Escola pública de Guarulhos distribui apostila com foto de Bolsonaro e Michelle na capa

Professores da rede municipal de ensino de Guarulhos, na Grande São Paulo, receberam apostilas com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e da primeira-dama Michelle Bolsonaro estampada na capa. A apostila é usada para o planejamento das aulas durante o ano letivo e tem o logotipo oficial da Prefeitura de Guarulhos. O caso foi registrado na Escola Municipal Sophia Fantazzini Cecchinato, no mês passado. O uso da imagem de um político em um material de ensino oficial é inconstitucional, pois fere o princípio da impessoalidade. O artigo 37 da Constituição de 1988 proíbe os agentes públicos de veicularem nas mensagens oficiais símbolos, nomes ou imagens que possam ser entendidos como promoção pessoal ou partidária. – G1

Mundo

Chicago elege sua primeira prefeita negra e gay

A ex-promotora federal Lori Lightfoot, de 56 anos, derrotou na terça-feira (2) Toni Preckwinkle. Ela será a primeira prefeita negra e gay a administrar Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Sua posse acontecerá em 20 de maio. Lightfoot, que jamais ocupou um cargo no executivo, recebeu 74% dos votos enquanto Preckwinkle, encarregada do condado de Cook, teve apenas 26% dos votos (dados preliminares). Desde 1837, os eleitores de Chicaco elegeram apenas um prefeito negro e uma prefeita mulher. – G1

Constituinte da Venezuela retira imunidade parlamentar de Guaidó

A Assembleia Constituinte da Venezuela, ligada ao regime de Nicolás Maduro, decidiu, na noite desta terça-feira (2), retirar a imunidade parlamentar do deputado Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional. Autodeclarado presidente interino do país, Guaidó fica sujeito a ser denunciado e processado pela Justiça comum, o que pode levar à sua prisão. A decisão da Constituinte, adotada por unanimidade, atende a um pedido feito na véspera pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ). Ambos os órgãos são controlados por apoiadores do regime. – Folha de S. Paulo