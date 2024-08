Boletim Matutino da VICE – 3/6/2019

Brasil

73% dos brasileiros são contra a flexibilização do porte de armas, aponta Ibope

Videos by VICE

Uma pesquisa do Ibope realizada em março, após o primeiro decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou a posse de armas, diz que 73% dos entrevistados são contrários à flexibilização de porte para cidadãos comuns e 26% são favoráveis. 1% não souberam ou não responderam. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Os entrevistados também foram questionados sobre a posse de armas: 61% são contrários a mais facilidade para possuir arma em casa; 37% são favoráveis e 2% não souberam ou não responderam. – G1

Bolsonarismo perde no RJ no 1º teste nas urnas após eleição presidencial

O bolsonarismo teve neste domingo (2) seu primeiro teste nas urnas após a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República. Foi derrotado, embora não tenha demonstrado fraqueza. O laboratório foi a cidade de Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, em uma disputa para substituir a prefeita afastada e que ganhou contornos nacionais, com envolvimento não só do próprio PSL como também da família Bolsonaro e do vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB). O suboficial Washington Tahim (PSL), candidato bolsonarista, foi derrotado pelo adversário do Cidadania — antigo PPS —, Vantoil Martins, na eleição suplementar pela Prefeitura de Iguaba Grande, município de 28 mil habitantes. – Folha de S. Paulo

Marcha da Maconha leva milhares às ruas de São Paulo

Milhares de ativistas na Marcha da Maconha em São Paulo, neste sábado (1º) percorreram as ruas da cidade em uma manifestação pacífica pela descriminalização e legalização da planta para o uso recreativo, medicinal e religioso. O Supremo Tribunal Federal (STF) levaria a descriminalização da cannabis para julgamento no próximo dia 5 desse mês, mas a sessão foi adiada há três dias após o STF aderir ao pacto do governo, que é contrário à pauta, e ainda não há nova data definida. Além disso, recentemente, Jair Bolsonaro assinou um decreto para implementar uma nova Política Nacional de Drogas, acabando com os poucos avanços que tivemos nas últimas décadas. O texto apresentado não aborda redução de danos, prevê mais violência e reforça o racismo e o encarceramento da população negra no Brasil. – Fórum

Caetano processa Olavo de Carvalho e Justiça notifica astrólogo nos EUA

Olavo de Carvalho foi notificado nos Estados Unidos pela Justiça brasileira, por meio da cooperação internacional entre o Brasil e os EUA, sobre o processo de danos morais que Caetano Veloso move contra o astrólogo. Caetano pede indenização de R$ 150 mil de Olavo, que chamou o cantor de pedófilo. Caetano já venceu na Justiça um blogueiro que criou a hashtag #CaetanoPedófilo, acusando Caetano por ter começado a namorar a produtora Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos — há mais de 30 anos, quando a lei não afirmava ser proibido. – Época

Acidentes de trânsito caem 38% por ano em ciclovias na Zona Oeste de SP

A quantidade de acidentes de trânsito, envolvendo todos os modais, caiu 38% em média, por ano, nos trechos da Zona Oeste da cidade de São Paulo onde foram implantadas ciclofaixas e ciclovias, de acordo estudos divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A região Oeste da capital, administrada pelas subprefeituras da Lapa, Pinheiros e Butantã, possui um total de 64 ciclofaixas e ciclovias. Antes da implantação da estrutura, realizada entre 2011 e 2016, esses trechos apresentaram uma média anual de 607 acidentes por ano, envolvendo bicicletas, motos, carros, ônibus e caminhões. Após a construção da malha, a média anual de acidentes caiu para 378, uma redução de 38%. – G1

Com 52 casos em 2019, CPTM e Metrô registram maior número de panes desde 2011

O número de panes na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e no Metrô de São Paulo registrado nos primeiros quatro meses desde ano é o maior desde 2011, de acordo com levantamento feito pela GloboNews por meio da Lei de Acesso à Informação. No primeiro quadrimestre de 2019, as duas empresas de transportes metropolitanos contabilizaram 52 panes (34 no Metrô e 18 na CPTM). No mesmo período de 2018, houve 38 panes (32 no Metrô e 6 na CPTM). O valor representa um aumento de 37% de um ano para o outro. – G1

Após regras entrarem em vigor, patinetes somem das ruas de São Paulo

No primeiro fim de semana após o início das regras de patinetes elétricos em São Paulo, esses veículos desapareceram das ruas. Além do confisco de centenas de veículos pela Prefeitura desde quarta-feira, as duas principais empresas do setor – Grin e Yellow – ainda recolheram domingo seus patinetes, sob a justificativa de “manutenção” para reorganizar a frota. Entre domingo e sábado, a reportagem percorreu o Largo da Batata e parte da Avenida Faria Lima, na zona oeste da cidade, e Paulista, na região central, pontos que tinham sido tomados pelo vaivém de patinetes nos últimos meses. No sábado, os apps indicavam poucos ou nenhum veículo disponível nas áreas. – UOL

E mais

Morre aos 33 anos Gabi Costa, atriz de “Órfãos da Terra”, novela da Globo

A atriz Gabi Costa, que participava da novela “Órfãos da Terra”, da Globo, morreu hoje aos 33 anos em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ela foi encontrada desacordada em casa e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. “Infelizmente, confirmamos o falecimento da atriz Gabi Costa neste domingo, dia 2, decorrente de causa cardiorrespiratória. Consternada, a família agradece as manifestações de carinho e pede privacidade nesse momento de dor. Gabi Costa é doadora de orgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto”, diz a nota. – UOL

Flora Diegues, atriz e filha do cineasta Cacá Diegues, morre aos 32 anos

A atriz Flora Diegues, filha do cineasta Cacá Diegues, morreu neste domingo (2), no Rio, aos 32 anos. Nos últimos três anos, ela lutou contra um câncer no cérebro. A carreira de Flora começou na adolescência no filme “Tieta do agreste” (1996), dirigido pelo pai. Desde então, trabalhou produções como a novela “Deus salve o rei”, exibida pela Globo, e as séries “Questão de família”, do GNT, “Só garotas” (2014), do Multishow, da qual foi protagonista. Além da formação como atriz, Flora foi roteirista e diretora. Ela estudou teatro por dez anos no curso Tablado, no Rio, e concluiu a faculdade de cinema na PUC-Rio. – G1

Escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís morre aos 96 anos

A escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, reconhecida com o Prêmio Camões e considerada uma das grandes autoras do seu país, morreu nesta segunda-feira (3) na sua casa do Porto, aos 96 anos. Bessa-Luís, cujo morte foi confirmada por pessoas próximas a meios de comunicação portugueses, deixou a vida pública em 2006 por problemas de saúde, mas seu nome e sua obra costumava ser habituais em conversas literárias, nas quais sua riqueza narrativa era sempre destacada. Nascida em 15 de outubro de 1922, era considerada uma das precursoras da literatura moderna e contemporânea do seu país. – G1

‘MC’ Reaça, apoiador de Bolsonaro, morre em aparente suicídio após bater na namorada

O cantor Tales Volpi Fernandes, autodenominado “MC” Reaça, morreu na noite de sábado (1º), em Valinhos (SP), aos 25 anos. O velório acontece a partir das 15h deste domingo (2), em Indaiatuba (SP), no memorial ao lado do Cemitério Parque dos Indaiás. O funkeiro era compositor de jingles em apoio à campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Na manhã deste domingo, Bolsonaro comentou a morte do artista e prestou condolências à família. O corpo do cantor foi encontrado na noite de sábado no km 116 da Rodovia Dom Pedro (SP-065). De acordo com a Polícia Civil de Valinhos, a Polícia Militar, que foi acionada até o local, indicou “possível suicídio”. A Polícia Civil de Valinhos ainda registrou, também no sábado, outro boletim de ocorrência envolvendo o artista. De acordo com o documento, MC Reaça é suspeito de ter agredido uma mulher, definida no registro como namorada dele. Ela foi encaminhada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, com edemas na face e no olho, além de fraturas no maxilar. – G1