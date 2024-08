Boletim Matutino da VICE – 3/7/2019

Brasil

Após ser chamado de ‘traidor’, Bolsonaro tenta tirar policiais da reforma da Previdência

Chamado de “traidor” por policiais civis e federais, Jair Bolsonaro sucumbiu à pressão e entrou pessoalmente em campo, ainda na tarde desta terça (2), para modificar trecho da reforma da Previdência que muda as regras de aposentadoria das carreiras de segurança mantidas pela União. O presidente falou por telefone com o relator da proposta na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), e com outros deputados, em busca de termo que atendesse o Congresso e as categorias que apoiaram sua eleição. Segundo relatos, os contatos do presidente foram feitos por meio do telefone do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO). As negociações também envolveram o ministro Paulo Guedes (Economia), que torcia o nariz para os que reivindicavam concessões no texto. – Folha de S. Paulo

Brasileira de 2 anos desaparece na fronteira entre México e EUA

Uma criança brasileira de 2 anos de idade desapareceu ao tentar cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos, informaram as autoridades locais hoje. De acordo com a imprensa local o incidente ocorreu ontem quando mãe e filha tentavam atravessar o rio Grande, à altura da cidade Brownsville, no sul do Texas. A suspeita é de que a garota tenha se afogado. A mãe da brasileira, que é haitiana, alertou as autoridades locais, mas foi detida logo após realizar a travessia. As polícias mexicana e norte-americana estão utilizando barcos, mergulhadores e veículos submarinos em uma operação conjunta de buscas pela menina. – UOL

Foto mostra cocaína que viajava no avião da comitiva de Bolsonaro

A apreensão pela Policia Civil espanhola em 25 de junho no aeroporto de Sevilha de 39 quilos de droga na bagagem do sargento Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, membro da comitiva do presidente brasileiro Jair Bolsonaro em sua viagem à cúpula do G20, no Japão, ficou refletida em uma fotografia, obtida com exclusividade pelo EL PAÍS. Tirada junto ao raio-x que permitiu que os agentes a detectassem, estupefatos, a imagem reflete as nulas precauções que o militar tomou para ocultar o conteúdo criminoso. Rodrigues ingressou um dia após sua detenção no aeroporto na prisão de Sevilha I. Segundo detalham fontes penitenciárias, desde então ocupa uma cela, compartilhada com outro preso, em um dos módulos onde estão enclausurados os internos menos conflitivos. – El País

Moro se esquiva e não responde se PF investiga jornalista do The Intercept após vazamentos

Se há duas semanas em audiência no Senado Federal o ministro da Justiça, Sergio Moro, acabou blindado e trouxe à tona o seu lado mais político, na Câmara nesta terça-feira ele foi submetido a um teste de resistência física e psicológica, com longos debates e bate-bocas, sem a proteção do Governo que representa. Respondendo aos questionamentos dos deputados por mais de sete horas a respeito das mensagens trocadas com procuradores quando era juiz da Operação Lava Jato, o principal fato envolvendo o ministro, contudo, ficou sem resposta. Opositores do Governo Jair Bolsonaro questionaram diversas vezes se a Polícia Federal teria pedido para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) monitorar as movimentações de Glenn Greenwald, jornalista e fundador do site The Intercept Brasil, o veículo que vem publicando os diálogos de Moro vazados por uma fonte anônima. – El País

Operação prende seis suspeitos de movimentar dinheiro da maior milícia do RJ

Uma operação da Polícia Civil do RJ e do MP prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), seis pessoas suspeitas de movimentar dinheiro do Bonde do Ecko, a maior milícia do estado. Um dos presos é um PM reformado. A força-tarefa busca ainda Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Ele é irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, apontado como chefe do grupo paramilitar. Oriundo da Liga da Justiça, o Bonde do Ecko se expandiu da Zona Oeste do Rio para municípios da Região Metropolitana, como Itaguaí, e na Baixada Fluminense. Tanto Zinho quanto Ecko já eram considerados foragidos de outras operações. Zinho ainda não tinha sido encontrado até as 8h. – G1

Vetado na Europa, frango com salmonela é revendido legalmente no Brasil

A carne de frango brasileira rejeitada no Reino Unido por contaminação pela bactéria salmonela volta ao Brasil e é revendida no mercado nacional. A prática foi descoberta por investigação conduzida pela Repórter Brasil em parceria com o jornal britânico The Guardian e o Bureau of Investigative Journalism, que comprovou que, entre abril de 2017 e novembro de 2018, cerca de 1 milhão de aves congeladas (ou 1.400 toneladas) foram vetadas nos portos do Reino Unido por não atenderem aos padrões sanitários europeus – mais rigorosos do que os verificados por aqui. Mesmo após a Operação Carne Fraca, que apontou problemas no controle de qualidade da carne em 2017, portos europeus continuam rejeitando entrada de contêineres brasileiros com produtos contaminados. – UOL

Sistema de refúgio no Brasil tem fila de 180 mil pessoas

Com apenas 15 funcionários para entrevistar estrangeiros e decidir sobre o destino de famílias inteiras, o governo brasileiro acumula uma fila de 180 mil pessoas aguardando para ter seus pedidos de refúgio examinados. Enquanto isso, esses estrangeiros permanecem num limbo jurídico, incapazes de recomeçar a vida. No mundo, 3 milhões de pessoas aguardam por uma decisão sobre a eventual proteção. Mas só o Brasil somava ao final de 2018 um total de 152 mil pessoas nessa situação, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas). O número é superior aos 105 mil da Itália, 89 mil da França, 78 mil do Canadá e 76 mil da Grécia. – UOL

Mundo

Príncipe dos Emirados Árabes Unidos é encontrado morto em Londres

O príncipe Khalid Al Qasimi, de 39 anos, segundo filho de um dos xeiques dos Emirados Árabes Unidos, morreu, informou nesta terça-feira (2) o jornal britânico “The Guardian”. Ele trabalhava como estilista e havia se apresentado há três semanas na London Fashion Week. Segundo a BBC, a polícia de Londres está tratando a morte dele como inexplicada. A organização diz que recebeu uma notificação de “uma morte súbita em uma propriedade residencial em Knightsbridge”, um distrito da cidade. Agora, aguarda resultados de mais exames pós-morte, porque o resultado dos primeiros foram “inconclusivos”. O pai de Khalid é o xeique Sultan bin Muhammad Al Qasimi, governante do Emirado de Sharjah, um dos sete que compõem os Emirados Árabes. – G1

Socialista italiano é eleito para presidência do Parlamento Europeu

O socialista italiano David-Maria Sassoli foi eleito, nesta quarta-feira (3), para a presidência do Parlamento Europeu pelos próximos dois anos e meio. Esta foi a última rodada de nomeações para os principais cargos do bloco depois das eleições, realizadas em maio com países da União Europeia. A eleição de Sassoli para o papel, que é predominantemente cerimonial, seguiu a decisão de terça-feira (2) dos 28 governos do bloco para nomear a conservadora alemã Ursula Von der Leyen como presidente da Comissão Europeia e a francesa Christine Lagarde como chefe do Banco Central Europeu. O italiano, de 63 anos, é um ex-jornalista de Florença e legislador no Parlamento há uma década. – G1

E mais

Inseticidas podem criar baratas invencíveis, diz estudo

Pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, alertam que a barata da espécie Blatella germanica L. (Barata alemã) está cada vez mais difícil de ser controlada. Em estudo publicado originalmente na revista “Scientific Reports”, da Nature, os cientistas afirmam que o inseto vem desenvolvendo resistência a uma variedade de inseticidas. Isso faz com que agentes químicos usuais não sejam suficientes para conter essa praga urbana. Segundo a pesquisa, a evolução das baratas faz com que elas desenvolvam uma resistência cruzada aos inseticidas mais potentes do mercado. Esse tipo de resistência vem sendo estudado por cientistas de todo o mundo desde a década de 1950. – G1